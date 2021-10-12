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Под Киевом неизвестный в камуфляже стрелял по автомобилю с семьей: один человек ранен, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около 07.45 утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего мужчины, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник, и все обстоятельства стрельбы.

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Видео инцидента обнародовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".

На нем видно, как мужчина в камуфляже сначала ходил по двору возле жилого дома, а когда из него вышла семья - попытался ее расстрелять. Это произошло в то время, когда мужчина и женщина с ребенком сели в машину. Неизвестный злоумышленник подошел вплотную к автомобилю и выстрелил в сторону водителя. После этого он сразу скрылся.

Под Киевом неизвестный в камуфляже стрелял по автомобилю с семьей: один человек ранен, - полиция 01
Под Киевом неизвестный в камуфляже стрелял по автомобилю с семьей: один человек ранен, - полиция 02
Под Киевом неизвестный в камуфляже стрелял по автомобилю с семьей: один человек ранен, - полиция 03
Под Киевом неизвестный в камуфляже стрелял по автомобилю с семьей: один человек ранен, - полиция 04
Под Киевом неизвестный в камуфляже стрелял по автомобилю с семьей: один человек ранен, - полиция 05

Автор: 

Киевская область (4150) Нацполиция (16492) стрельба (3256)


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Топ комментарии
+30
видел одного в камуфляже психа...дико кричал,шо он не лох..
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12.10.2021 15:15
+22
если стреляли и попали, но не в Шефира, то это однозначно хулиганка ...
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12.10.2021 15:15
+21
А где толпа собак с ментами ?? Ну та что была когда на шифера типа покушение было??
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12.10.2021 15:15
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Какое хулиганство? Это очевидно, что заказуха.
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12.10.2021 15:13 Ответить
Нападник дзвонить по мобілці на відео, вже мали знайти його.
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12.10.2021 15:36 Ответить
Согласен, логи звонков по данной соте, таймлайн есть, 10 минут и круг подозреваемых есть
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12.10.2021 15:53 Ответить
а может и имитирует звонок...)
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12.10.2021 16:06 Ответить
перший раз погоджуюся з ІгоремL, та і замовлення роблять не із травмата чи флобера.
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12.10.2021 16:20 Ответить
возможно он не лох, как и зеленский, мабила может быть выключена
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12.10.2021 18:38 Ответить
а где наша славная полиция???? Реакции ноль полный пофигизм.... в полной аммуниции камуфляже военного или спецназовца и никакой реакции...
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12.10.2021 15:13 Ответить
У нас на базарі дядько в камуфляжі рибою торгує. Явно спецназівець.
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12.10.2021 15:26 Ответить
речной котик
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12.10.2021 15:32 Ответить
Спецпідрозділ "Карасик".
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12.10.2021 16:10 Ответить
с кокого иглесиаса она славная?
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12.10.2021 17:25 Ответить
если стреляли и попали, но не в Шефира, то это однозначно хулиганка ...
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12.10.2021 15:15 Ответить
видел одного в камуфляже психа...дико кричал,шо он не лох..
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12.10.2021 15:15 Ответить
А где толпа собак с ментами ?? Ну та что была когда на шифера типа покушение было??
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12.10.2021 15:15 Ответить
У мужика офшоров нет, вот были бы тогда и собаки и вертолеты...
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12.10.2021 15:22 Ответить
Буча
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12.10.2021 15:16 Ответить
Ан нет.Просто похоже очень
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12.10.2021 15:17 Ответить
Софиевская Борщаговка
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12.10.2021 15:55 Ответить
Да
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12.10.2021 16:30 Ответить
сто пудов, патроны венгерские, или как там у шафера
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12.10.2021 15:16 Ответить
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12.10.2021 17:04 Ответить
И снова в ногу водителю !!!! Совпадение ? Не верится, водитель кто ? С 95 квартала ...
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12.10.2021 15:17 Ответить
Ну так через такі надмірні тарифи у наріда сил нема підняти зброю вище
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13.10.2021 01:35 Ответить
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство)
---------------------
Ох уж эти хулиганы, хулиганят
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12.10.2021 15:21 Ответить
бо там мабуть зброя, що стріляє шариками і продається в іграшковому магазині.
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13.10.2021 10:12 Ответить
Мало злочинності в багатих та етнічно гомогенних країнах (Японія, Фінляндія, Норвегія і т.д.), і стволів там у населення немає. В Україні і без стволів кількість вбивств на 100 тис. населення більше ніж в США. В тій же Японії (125 млн. населення) за рік приблизно 350 вбивств, в Україні - 2,700.
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12.10.2021 16:12 Ответить
Японці... вони бідні не мають часу, треба працювати і при цьому умудритися виспатися, щоб не померти від "кароші" (смерть від перевтоми), їм ніколи займатися злочинами - вони ще не усі комуналку сплатили. І не сплатять ніколи, бо високі тарифи! А в США значно гірша статистика по збройним нападам, у них негри просто серед вулиці можуть на не знайомих людей нападати, і в помешкання вриватися, і це не одиничні випадки.
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12.10.2021 20:51 Ответить
"В США например, преступник уже бы лежал на асфальте с полным брюхом свинца и луже своей крови пополам с дерьмом"

Брехня...согласнов статистике - в США вооруженных преступников если кто и убивает, то в 99% случаев - это полиция, а не вооруженные граждане. И это правильно - ведь если вооруженные граждане начнут на улице устраивать перестрелку - пострадает много невинных людей - ведь пули летят далеко.
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12.10.2021 15:44 Ответить
Плохой пример. В разных штатах - разные законы. К слову-

Эффективность самозащиты NRA подтверждает еще более наглядными цифрами. Так, в Вашингтоне запрет на скрытое ношение оружие с 1976 по 1991 годы подействовал катализатором: уровень убийств вырос втрое, хотя за тот же период в целом по стране - только на 12%.

В строгой Калифорнии уровень убийств и насильственных преступлений на 28% и 32% соответственно больше, чем в стране в целом. А в Вирджинии, где разрешение получается прямо в магазине без «испытательного срока», насильственных преступлений совершается на 34,6% меньше, убийств - на 3,7% меньше, ограблений - на 76,9% меньше.

После принятия законов о скрытом ношении оружия, резко сократилось количество жертв массовых убийц. В период с 1977 по 1995 года, эта цифра упала на 91%.
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12.10.2021 17:09 Ответить
Ох ти ж мамин рембо!
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12.10.2021 15:52 Ответить
то херня, а вот белый мерс на пешеходном переходе-грубое нарушение ПДД
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12.10.2021 15:30 Ответить
такие точки это от пневматики что-ли?
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12.10.2021 15:30 Ответить
Не обязательно.
Может и травмат такое оставить, если патроны маломощные.
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12.10.2021 15:44 Ответить
Две пули так рядом положить нереально, похоже ето входное и выходное, скорее всего навылет чиркнуло.
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12.10.2021 15:59 Ответить
Це знову стріляли у Кефіра, а попали у водія.
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12.10.2021 15:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=K0w9Lqf7rJg
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12.10.2021 15:33 Ответить
Полиция не будет 4 квадратных километра окружающей территории прочесывать?
И водолазов надо привлечь, а то вдруг он в канализации прячется.
Ну и всех "ненадежных" владельцев оружия проверить.
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12.10.2021 15:43 Ответить
И патроны. Из Чехии видать. В ручную уменьшали содержание пороха. Плоскогубцами.
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12.10.2021 15:54 Ответить
Шофера з Шефиром сплутали?
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12.10.2021 15:44 Ответить
Кефіра з Зефіром
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13.10.2021 01:37 Ответить
Надеюсь, уже армия МЧС дивизия Нацгвардии и полк мусоров прочесывают гектары вокруг, водолазы ищут оружие, собаки берут след. спутники ЦРУ задействованы?
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12.10.2021 15:52 Ответить
Тобто кіллери тепер ********? Яке ***********, якщо це замах на вбивство.
Виходить відносно шефіра було просто ***********?
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12.10.2021 15:53 Ответить
мабуть с травмата стрелял, поетому хулиганка
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12.10.2021 15:59 Ответить
С Травмата тоже можно убить,если близко
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12.10.2021 16:44 Ответить
Самокрутом или с пределанного стартовика - можно, а с легального травмата с легальными патронами нельзя.
Разве шо если им бо башне со всей дури приложиться.
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13.10.2021 10:11 Ответить
Це наша заскорузла правопохоронна система і "суди" застосовують ще совкову практику судів, наклеслену історичними постановами пленуму верховного суду.
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12.10.2021 16:18 Ответить
А може все дуже просто: дружина потерпілого є коханкою кілєра, а той несамовито ревнує що вона зраджує йому із законним чоловіком. Отак з любовного трикутника хотіли забрати третього
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12.10.2021 16:04 Ответить
Які ще трикутники? Це був зебіл, з 2019 ходить там, при Пороху його там не було.
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12.10.2021 16:27 Ответить
хорошо что много уже камер.... сепарков с рады известных так на место некому поставить,**** слабо так кому то сделать к примеру .а на семьи с детьми стрелять среди бела дня на камеры ума хватает...((
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12.10.2021 16:22 Ответить
Урод
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12.10.2021 16:42 Ответить
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12.10.2021 17:02 Ответить
якби для притомних Громадян був доступний легальний короткоствол для оборони, бики були би "рівніші" і не так би бикували.. та й зекомандА фюрера Зєлі Сраліной - також... особливо під відеофіксацію, яка також заборонена "плівками мельниченка та Кучмою".. отак от і виживаємо у "демократичній" 73%вій державі нелохів-кріпаків..(
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12.10.2021 17:12 Ответить
та про які короткостволи ви говорите, якщо у нас більшість населення абсолютно не освідчена в цьому плані. у нас думають, що якщо короткоствол дозволити, то наступного дня всі бомжі і алкаші всіх почнуть вбивати. а в приклад приводять гнилу пропагандонську статистику із "сша", яка нічого спільного із реальністю не має. і не забувайте, що у нас жертва, яка відбилася від нападника, сама стає нападником, гнидою і її треба негайно саджати. не можна у нас захищатись, носіть із собою полісмена у кармані
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13.10.2021 00:38 Ответить
Ну вот зачем нужно было возраст жены указывать?
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12.10.2021 17:32 Ответить
шыфер в порядке
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12.10.2021 18:41 Ответить
похоже под действием метамфетамина
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12.10.2021 21:13 Ответить
А был бы боевой, нога бы отвалилась, а так только синяк.
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12.10.2021 23:19 Ответить
А ВЫ У ГЛАВНОГО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВАРТЫ СПРОСИТЕ !)
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13.10.2021 10:14 Ответить
 
 