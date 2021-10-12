Под Киевом неизвестный в камуфляже стрелял по автомобилю с семьей: один человек ранен, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Около 07.45 утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего мужчины, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль.
Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник, и все обстоятельства стрельбы.
Видео инцидента обнародовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".
На нем видно, как мужчина в камуфляже сначала ходил по двору возле жилого дома, а когда из него вышла семья - попытался ее расстрелять. Это произошло в то время, когда мужчина и женщина с ребенком сели в машину. Неизвестный злоумышленник подошел вплотную к автомобилю и выстрелил в сторону водителя. После этого он сразу скрылся.
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Ох уж эти хулиганы, хулиганят
Брехня...согласнов статистике - в США вооруженных преступников если кто и убивает, то в 99% случаев - это полиция, а не вооруженные граждане. И это правильно - ведь если вооруженные граждане начнут на улице устраивать перестрелку - пострадает много невинных людей - ведь пули летят далеко.
Эффективность самозащиты NRA подтверждает еще более наглядными цифрами. Так, в Вашингтоне запрет на скрытое ношение оружие с 1976 по 1991 годы подействовал катализатором: уровень убийств вырос втрое, хотя за тот же период в целом по стране - только на 12%.
В строгой Калифорнии уровень убийств и насильственных преступлений на 28% и 32% соответственно больше, чем в стране в целом. А в Вирджинии, где разрешение получается прямо в магазине без «испытательного срока», насильственных преступлений совершается на 34,6% меньше, убийств - на 3,7% меньше, ограблений - на 76,9% меньше.
После принятия законов о скрытом ношении оружия, резко сократилось количество жертв массовых убийц. В период с 1977 по 1995 года, эта цифра упала на 91%.
Может и травмат такое оставить, если патроны маломощные.
И водолазов надо привлечь, а то вдруг он в канализации прячется.
Ну и всех "ненадежных" владельцев оружия проверить.
Виходить відносно шефіра було просто ***********?
Разве шо если им бо башне со всей дури приложиться.