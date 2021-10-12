Под Киевом неизвестный в камуфляже стрелял по автомобилю с семьей: один человек ранен, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около 07.45 утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего мужчины, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник, и все обстоятельства стрельбы.

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Видео инцидента обнародовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".

На нем видно, как мужчина в камуфляже сначала ходил по двору возле жилого дома, а когда из него вышла семья - попытался ее расстрелять. Это произошло в то время, когда мужчина и женщина с ребенком сели в машину. Неизвестный злоумышленник подошел вплотную к автомобилю и выстрелил в сторону водителя. После этого он сразу скрылся.













