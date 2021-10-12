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СБУ предотвратила ввоз в Украину 400 тыс. наркотических таблеток: "товар" пытались провезти в ведрах из-под мороженого. ВИДЕО

СБУ предотвраила ввоз в Украину прекурсора для изготовления психотропных веществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Как отмечается, в Международном аэропорту "Борисполь" разоблачена группа, которая пыталась ввезти в Украину оптовую партию псевдоэфедрина - прекурсора для изготовления психотропных веществ.

У пяти злоумышленников изъято почти 80 кг "товара". Его стоимость на черном рынке составляет, в среднем, 12 млн грн.

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Почти 400 тыс. наркотических таблеток контрабандисты скрыли в собственном багаже ​​среди личных вещей, в том числе в ведрах из-под мороженого.

Установлено, что дельцы переправляли прекурсоры с одной из африканских стран для продажи.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрания судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Главным управлением СБУ в. Киеве и Киевской области, представителями Государственной таможенной службы, группы портового контроля в аэропорту "Борисполь" во взаимодействии с Госпогранслужбой и за процессуального руководства Киевской областной прокуратуры.

Автор: 

наркотики (2146) СБУ (19924)


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Неужели таблетки пересчитали ?
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12.10.2021 19:34 Ответить
СБУ протестувала їх на Полякові ? а потім узяла їх свій контродль для наступних лєросів?
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12.10.2021 19:37 Ответить
И на Банковую!!
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12.10.2021 19:50 Ответить
шо нам таки от детства осталось маржо полизать и два пальца в рот..
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12.10.2021 20:17 Ответить
ума нет перемолоть и в тайд засыпать, эфедринщики хреновы
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13.10.2021 08:03 Ответить
Я смотрю Вы в теме )))))
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13.10.2021 09:36 Ответить
 
 