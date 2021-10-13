Глава фракции "СН" Арахамия дважды летал в Вену на самолете Фирташа, - СМИ. ВИДЕО

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пандемии, когда границы с Европой были закрыты, дважды летал в Вену на самолете олигарха Дмитрия Фирташа.

Речь об этом идет в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, сообщает Цензор.НЕТ.

"От наших источников в правоохранительных органах нам удалось получить документы, которые свидетельствуют о том, что руководитель фракции президента во время закрытого авиасообщения с Европой из-за пандемии дважды летал в Вену с женой, дважды частным самолетом, который принадлежит структурам, связанным с Дмитрием Фирташем", – утверждает Ткач.

Цель обоих поездок, как утверждает сам Арахамия, - личная.

"Я обещал показать вам оф рекордс истинную причину, почему я туда летал. Там нет никакой политики или подтекста какого-то. Причина у меня реально уважительная – это медицинская причина", – утверждает "слуга народа".

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Михаил Ткач подтвердил, что Арахамия действительно документально подтвердил цель поездки. Стоимость каждой поездки – 23 тыс. евро. По поводу самолета Дмитрия Фирташа народный депутат ответил так: "Оказалось, что этот самолет принадлежит структурам господина Фирташа, сданный в какую-то большую авиакомпанию, количество бортов которой – несколько сотен".

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Напомним, что Дмитрий Фирташ с 2014 года находится под следствием в Австрии. Олигарха обвиняют в международной коррупции. США требуют экстрадиции Фирташа.