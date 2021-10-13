Хватить жевать сопли. Украинскому народу безразлично, каким был регламент. Ему нужен результат, - "слуга народа" Верещук. ВИДЕО

Украинский народ ожидает результатов деятельности "Слуги народа".

Об этом заявила нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире 24 канала, комментируя обвинения в несоблюдении Регламента Верховной Рады во время принятия закона об олигархах и увольнения спикера Дмитрия Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы пришли командой президента, за его плечами, благодаря его фамилии, но мы должны брать на себя ответственность. Народ нам сказал: "Смотрите, 73% за вас проголосовали. Мы не хотим коалициад, спикериад. Мы не хотим вообще ничего слышать. Мы вас выбрали. И даже беспрецедентно – монобольшинством". У нас есть возможность не оглядываясь направо, налево, не искать политической целесообразности, принимать решения. Это беспрецедентно. Это эпохально. Мы обязаны исполнить то, для чего нас сюда поставил украинский народ. А если мы будем заниматься фамилиями, хочу не хочу, могу не могу, буду не буду. Хватить жевать сопли. Хватит рассказывать о регламенте. Хватит рассказывать, что мы чего-то не можем. Знаете, как плохому танцору что-то всегда мешает. Регламент? Давайте поменяем регламент. Если мы по 16 тысяч поправок слушаем и 300 только к названию, то кто виноват? Нас завтра спросит украинский народ. Более того, он уже сегодня спрашивает: "То, что вы сделали?". Им безразлично, каким был регламент. Им нужен результат", - заявила Верещук.

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Ранее Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

В результате, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил: "Закон об олигархах тайком изменили, на подпись передали не тот вариант".

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку. После этого, Разумков заявил: "Моя отставка произошла с нарушениям закона о регламенте".