РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7300 посетителей онлайн
Новости Видео
3 180 53

Личный врач Саакашвили о голодовке политика: Необратимые изменения в его организме могут наступить сегодня-завтра, есть угроза жизни. ВИДЕО

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили находится в состоянии голодовки фактической уже две недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире программы на телеканале "Украина 24" его личный врач Николас Кипшидзе.

Доктор сообщил, что он не смог лично осмотреть экс-президента в тюрьме, где тот в данный момент находится, поэтому новой информации о его здоровье у него нет.

"Я тоже очень волнуюсь. Я в последний раз виделся с президентом, это было в воскресенье (10 октября 2021года. – Ред.), и уже мне он не понравился, честно говоря. Я начал волноваться и говорил с тюремными врачами, они хорошие, профессионалы. Мы потом условились, что я в понедельник (14 октября 2021 года. – Ред.) приду и посмотрю, что там творится, увижу президента, и потом мы уже будем делать планировку, как лечить Михеила Саакашвили в дальнейшем. К сожалению я не получил к президенту (доступ. – Ред.) ни вчера, ни сегодня. Я там был около тюрьмы, часами стоял, ждал, но ничего не получилось. Сейчас мне сказали, что наверное завтра (13 октября 2021 года. – Ред.) получится увидеть президента. Но посмотрим, посмотрим, увидим. Так что у меня новой информация нет никакой", - сказал врач Саакашвили.

На вопрос о том, сколько еще допустимо голодать Саакашвили, прежде чем наступят необратимые изменения в его организме, Николас Кипшидзе ответил, что третий президент Грузии уже на пороге этих изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили сидит в одиночке. Он сам так решил, - тюремщики

"Мы уже достигнем этого момента сегодня-завтра, потом будет трудно. Но это я говорю чисто теоретически, потому что пока я не увижу больного, я не могу никаких предсказаний, никаких диагнозов нечего сказать", - сказал доктор, отметив, что угроза жизни Саакашвили есть.

Что касается прекращения голодовки, то, по словам Николаса Кипшидзе, Саакашвили об этом даже слышать не хочет.

"Я говорил с ним два раза, но он не хочет даже слышать, он очень сильный человек, как вы знаете, морально. Когда я виделся с ним два раза, он, хотя немножко был слабоват, но был настроен на голодовку, и не хочет слышать, ни о каких других вариантах, к сожалению", - сказал врач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Состояние Саакашвили, продолжающего голодовку в грузинской тюрьме, ухудшилось, он с трудом ходит и говорит, - врач Кипшидзе

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

голодовка (829) Саакашвили Михеил (3307)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Пусть Надюхе Савченко позвонит для обмена опытом - как голодать и не худеть !
показать весь комментарий
13.10.2021 11:46
+18
она верит!
показать весь комментарий
13.10.2021 12:14
+16
Постановка. реально кто то верит что Саака голодает?
показать весь комментарий
13.10.2021 11:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По его фейсу видно что голодание пойдёт на пользу
показать весь комментарий
13.10.2021 11:44 Ответить
Шо не новина про Саакашвілі чи Зеленського починається срач , як сніжна лавина. А адмін тіпа цього незамічає...
показать весь комментарий
13.10.2021 12:43 Ответить
Постановка. реально кто то верит что Саака голодает?
показать весь комментарий
13.10.2021 11:46 Ответить
она верит!
показать весь комментарий
13.10.2021 12:14 Ответить
Хинкали наминает)
показать весь комментарий
13.10.2021 13:16 Ответить
Пусть Надюхе Савченко позвонит для обмена опытом - как голодать и не худеть !
показать весь комментарий
13.10.2021 11:46 Ответить
Не нужно забывать, что савченко "голодала" по согласованию и под наблюдением куратора.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:04 Ответить
Для сохранения жизни и здоровья такого великаГа человека его нужно покормить....через капельницу...принудительно...
показать весь комментарий
13.10.2021 11:46 Ответить
Тому потрібно негайно випустити Саакашвілі і призначити його Президентом Грузії.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:47 Ответить
це жарт , я так розумію ?
показать весь комментарий
13.10.2021 19:49 Ответить
Ага.
показать весь комментарий
13.10.2021 20:27 Ответить
Необратимо уйдет жир. Такое впечатление, что ни кто не голодал кроме Саахашвидзе! Галя Савченко тоже "голодала". Сраку отобрала, мама не горюй! Опухла бедная, это тот же фрукт!
показать весь комментарий
13.10.2021 11:48 Ответить
Не кипишуй,Кипшидзе.Какие ты там увидел у Карлсона необратимые изменения?Жопа от меда слипнется?
показать весь комментарий
13.10.2021 11:48 Ответить
Чувака ломает не по-детски. Где же доктор:

https://www.youtube.com/watch?v=wRmOJ_gLZSg
показать весь комментарий
13.10.2021 11:50 Ответить
Сенцов так же голодал, только на пользу пошло.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:50 Ответить
Таити ...Таити нас и здесь не плохо кормят !
показать весь комментарий
13.10.2021 11:52 Ответить
Хватить заливати тут! Він «голодує» з тиждень не більше!
показать весь комментарий
13.10.2021 11:53 Ответить
Без вареня может отвалиться несущий винт.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:55 Ответить
Да как они уже за...ли!!! Всем нас рать!!!!
показать весь комментарий
13.10.2021 12:04 Ответить
В студентські часи я якось голодувала 7 днів підряд (навмисне) -прекрасне самопочуття, активний споіб життя,легкість в тілі і ніяких проблем- ходила на пари,їздила великі кінці в транспорті.Вдруге я голодувала вже в літньому віці - 12 днів поспіль (бо втрати ваги майже не було - усього 3,5 кг) -абсолютно задовільне самопочуття -єдине,що -потім важко було звикати до нормального харчування -організм звик до голоду і не хотів засвоювати навіть вівсяну кашу.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:06 Ответить
На виході з голоду треба починати з розбавлених водою в два рази соків з моркви, буряка і яблук, щоб живність в кишківнику відновилась і апетит розгориться, що стримувати доведеться. А далі каші та овочеві супи зварені на воді, без солі і жиру(нирки ще не готові сіль фільтрувати). Вихід з голоду повинен тривати, в часі(мін) скільки тривав голод.
показать весь комментарий
13.10.2021 15:55 Ответить
+, не так страшен голод, как возвращение в обычное русло.
показать весь комментарий
13.10.2021 16:36 Ответить
1-2 недели можно голодать без последствий, дальше уже могут быть проблемы.
показать весь комментарий
13.10.2021 16:35 Ответить
Незворотні зміни починаються після втрати 25% маси тіла, а це 40 днів+ Лікар бреше.
показать весь комментарий
13.10.2021 20:10 Ответить
Мова йде про повне(глибоке голодування). Тільки вода.
показать весь комментарий
13.10.2021 20:16 Ответить
Туда и дорога.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:07 Ответить
Опомнись,Украина,сколько злобы и ненависти в комментариях…зло порождает зло!!
показать весь комментарий
13.10.2021 12:25 Ответить
Take it easy. Where the US are you from?
показать весь комментарий
13.10.2021 12:39 Ответить
Ши из фром Зажопинск.
показать весь комментарий
13.10.2021 13:38 Ответить
вот именно, вспомните что было перед выборами, теперь зебикам и карлсону возвращается
показать весь комментарий
13.10.2021 14:08 Ответить
Когда Украина опомнится - она развешает ему подобную шваль на столбах
показать весь комментарий
13.10.2021 14:09 Ответить
А лгать постоянно в глаза украинцам- это не зло? Саака, Зеленский и им подобные должны сидеть в местах не столь отдаленных, а не быть у власти! Дерьмо в дерьмо и никак иначе!
показать весь комментарий
13.10.2021 15:13 Ответить
Эти твари не украинцы. Это кацапы+порохоботы со своими идеями шовинизма.
показать весь комментарий
13.10.2021 16:52 Ответить
Чому як тільки хтось з наших можновладців попадає в тюрму як відразу в нього починаються "нєобратімиє процеси" і вже на ладан дихає?..Чому відразу знаходяться хронічні хвороби і вже маємо свіжого інваліда?..А взагалі це тест на характер,і шкода що цей тест ніхто з топових політиків України не пройшов.І це я кажу про тих,що погодились його пройти - Луценко,Тимошенко...а є такі що взагалі відмовились - Янукович,Шкіль,Лазаренко...
показать весь комментарий
13.10.2021 12:28 Ответить
Люто плюсую

Просто клоуни і популісти
показать весь комментарий
13.10.2021 13:04 Ответить
Тому в Україців і зло, що приїхав в країну, непогано харчувався з наших податків, трахав баб, ніс ріхну хуню і розтавляв своїх людей, де міг, на потоки. Ми то все бачили і знаєм. А ще за гроші курченка з петром боровся. Ніякого співчуття.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:33 Ответить
Нехай поставят ему хиты Поплавского Борщ и Сало.Голодовку як рукой снимет.
-Куме,а хiба це,не буде виглядати як пытка?
-Як казав его земляк Берии"Попытка не пытка.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:34 Ответить
Да и хрен на него!
показать весь комментарий
13.10.2021 14:09 Ответить
Саака уже настолько избрехался, что верить ему, это значит себя не уважать, как человека.
показать весь комментарий
13.10.2021 15:09 Ответить
Поїхав з України, і Слава Богу. Тепер його витівки не наша проблема. Грузинам співчуваю.
показать весь комментарий
13.10.2021 15:31 Ответить
Как только попадают на нары,так тут же у них возникают необратимые последствия со здоровьем. У подавляющего количества людей на свободе хуже медицина и питание,чем у сидящего Михо.
показать весь комментарий
13.10.2021 16:34 Ответить
кацапня, подкацапники и воры ненавидят Саакашвили.
показать весь комментарий
13.10.2021 18:34 Ответить
Предал Порошенко. А это смертный грех.
показать весь комментарий
13.10.2021 19:20 Ответить
предал, но клятвы верности не давал.
показать весь комментарий
14.10.2021 01:50 Ответить
Со всем уважением к Михо, однако замечу, что он выбрал очень "хитрую форму" протеста (которую никто серьезно не воспринимает), захотел решить свои личные проблемы с избыточным весом, прикрываясь политическими целями, ведь лечебное голодание ему не только не повредит, но и пойдет на пользу!
показать весь комментарий
13.10.2021 21:11 Ответить
Пффф. 2 недели. Какие необратимые последствия ? Жир пропадать стал ?
показать весь комментарий
13.10.2021 21:59 Ответить
 
 