Личный врач Саакашвили о голодовке политика: Необратимые изменения в его организме могут наступить сегодня-завтра, есть угроза жизни. ВИДЕО

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили находится в состоянии голодовки фактической уже две недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире программы на телеканале "Украина 24" его личный врач Николас Кипшидзе.

Доктор сообщил, что он не смог лично осмотреть экс-президента в тюрьме, где тот в данный момент находится, поэтому новой информации о его здоровье у него нет.

"Я тоже очень волнуюсь. Я в последний раз виделся с президентом, это было в воскресенье (10 октября 2021года. – Ред.), и уже мне он не понравился, честно говоря. Я начал волноваться и говорил с тюремными врачами, они хорошие, профессионалы. Мы потом условились, что я в понедельник (14 октября 2021 года. – Ред.) приду и посмотрю, что там творится, увижу президента, и потом мы уже будем делать планировку, как лечить Михеила Саакашвили в дальнейшем. К сожалению я не получил к президенту (доступ. – Ред.) ни вчера, ни сегодня. Я там был около тюрьмы, часами стоял, ждал, но ничего не получилось. Сейчас мне сказали, что наверное завтра (13 октября 2021 года. – Ред.) получится увидеть президента. Но посмотрим, посмотрим, увидим. Так что у меня новой информация нет никакой", - сказал врач Саакашвили.

На вопрос о том, сколько еще допустимо голодать Саакашвили, прежде чем наступят необратимые изменения в его организме, Николас Кипшидзе ответил, что третий президент Грузии уже на пороге этих изменений.

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"Мы уже достигнем этого момента сегодня-завтра, потом будет трудно. Но это я говорю чисто теоретически, потому что пока я не увижу больного, я не могу никаких предсказаний, никаких диагнозов нечего сказать", - сказал доктор, отметив, что угроза жизни Саакашвили есть.

Что касается прекращения голодовки, то, по словам Николаса Кипшидзе, Саакашвили об этом даже слышать не хочет.

"Я говорил с ним два раза, но он не хочет даже слышать, он очень сильный человек, как вы знаете, морально. Когда я виделся с ним два раза, он, хотя немножко был слабоват, но был настроен на голодовку, и не хочет слышать, ни о каких других вариантах, к сожалению", - сказал врач.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.