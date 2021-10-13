"Свободу громадянину України": сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 13 октября, в Киеве возле посольства Грузии прошла акция сторонников Михеила Саакашвили. Они требуют освободить экс-президента.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Сторонники экс-президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили пикетировали грузинское посольство в Киеве. Они требуют немедленного освобождения и прекращения политического преследования Саакашвили. Митингующие скандировали "Волю Саакашвили", а также развернули плакаты со своими требованиями: "Free Saakashvili", "Свободу Михайлу Саакашвілі", "Свободу громадянину України", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" и др.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.
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Колишнього голову Головного розвідувального управління (ГУР) Міноборони Василя Бурбу звільнили з військової служби через надання свідчень слідчій комісії Верховної Ради, яка займається розслідуванням провалу спецоперації із захоплення російських терористів (справа "вагренівців").
Хе-хе. Типу, якщо громадянин України, то не підлягає кримінальній відповідальності ...
Ну, якщо так, то чому у нас громадян України садять? Чи, якщо у нас, то можна, а якщо в іншій країні то зась ... Дивна логіка, дивні лозунги
так если два - то украинского Михей както автоматически лишается....
ну и нафига митинговать?
"Пусть всегда будет Вовка,
Пусть всегда буду Я!"
Его обвиняют не только в коррупции, но и в убийстве...
Обычно, преступникам не дают гражданство стран ЕС .....
******* дипломатичним скандалом, а то й війною.
Так что досвидос.
Жрал, спал с кем попало, получал на шару деньги из украинского бюджета (и не только) и оббрехивал Пороха?
Хай сидит!
Может хоть пару-тройку умных книжек там прочитает, похудеет, может поумнеет, хотя вряд ли...