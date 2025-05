"Свободу громадянину України": сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 октября, в Киеве возле посольства Грузии прошла акция сторонников Михеила Саакашвили. Они требуют освободить экс-президента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сторонники экс-президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили пикетировали грузинское посольство в Киеве. Они требуют немедленного освобождения и прекращения политического преследования Саакашвили. Митингующие скандировали "Волю Саакашвили", а также развернули плакаты со своими требованиями: "Free Saakashvili", "Свободу Михайлу Саакашвілі", "Свободу громадянину України", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" и др.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.