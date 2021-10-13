РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12229 посетителей онлайн
Новости Видео
2 853 70

"Свободу громадянину України": сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 октября, в Киеве возле посольства Грузии прошла акция сторонников Михеила Саакашвили. Они требуют освободить экс-президента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сторонники экс-президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили пикетировали грузинское посольство в Киеве. Они требуют немедленного освобождения и прекращения политического преследования Саакашвили. Митингующие скандировали "Волю Саакашвили", а также развернули плакаты со своими требованиями: "Free Saakashvili", "Свободу Михайлу Саакашвілі", "Свободу громадянину України", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" и др.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о ситуации с Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем

Свободу громадянину України: сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве 01
Свободу громадянину України: сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве 02
Свободу громадянину України: сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве 03
Свободу громадянину України: сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве 04
Свободу громадянину України: сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве 05
Свободу громадянину України: сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве 06
Свободу громадянину України: сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве 07
Свободу громадянину України: сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве 08
Свободу громадянину України: сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве 09
Свободу громадянину України: сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве 10
Свободу громадянину України: сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве 11
Свободу громадянину України: сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве 12
Свободу громадянину України: сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве 13
Свободу громадянину України: сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве 14
Свободу громадянину України: сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве 15
Свободу громадянину України: сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве 16

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

Автор: 

Грузия (4501) Киев (25580) пикет (697) посольство (1083) протест (5858) Саакашвили Михеил (3307)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
Клоуни...

показать весь комментарий
13.10.2021 14:17
+23
Саакашвілі, незаконно перетнув кордон Грузії, з метою провокацій. До того ж він був засуджений, на 6 років заочно. Мене одного дістав цей кокаїновий папуга?
показать весь комментарий
13.10.2021 14:20
+15
Це ще більш упороті ніж Юлькини зомбаки.
показать весь комментарий
13.10.2021 14:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клоуни...

показать весь комментарий
13.10.2021 14:17 Ответить
Додумались же такое идиотство сфарганить ...
показать весь комментарий
13.10.2021 15:00 Ответить
Це ще більш упороті ніж Юлькини зомбаки.
показать весь комментарий
13.10.2021 14:18 Ответить
Улыбнуло четвертое фото , в листиком на стене-"свободу міші "
показать весь комментарий
13.10.2021 14:19 Ответить
Міші та крісі.
показать весь комментарий
13.10.2021 14:34 Ответить
Миша попав у Мишеловку))
показать весь комментарий
13.10.2021 14:37 Ответить
Та навіть не попав, а сам туди пішов за безкоштовним сиром. Як він завжди ******** ходити на роботу та нічого не робити.
показать весь комментарий
13.10.2021 15:27 Ответить
Саакашвілі, незаконно перетнув кордон Грузії, з метою провокацій. До того ж він був засуджений, на 6 років заочно. Мене одного дістав цей кокаїновий папуга?
показать весь комментарий
13.10.2021 14:20 Ответить
"кокаїновий папуга" браво!
показать весь комментарий
13.10.2021 15:52 Ответить
Чому незаконно ?
показать весь комментарий
13.10.2021 18:49 Ответить
Тому що не дотримуючись закону про перетин державного кордону.
показать весь комментарий
13.10.2021 21:33 Ответить
А шо делать?( Когда денег нет... пойдёшь на любую акцию. Лишь бы забашляли. Не важно за кого. Хоть за свободу узников Гондураса...

показать весь комментарий
13.10.2021 14:20 Ответить
Miska
показать весь комментарий
13.10.2021 14:21 Ответить
Ексголову ГУР Бурбу звільнили з військової служби через його свідчення у справі «вагнерівців»

Колишнього голову Головного розвідувального управління (ГУР) Міноборони Василя Бурбу звільнили з військової служби через надання свідчень слідчій комісії Верховної Ради, яка займається розслідуванням провалу спецоперації із захоплення російських терористів (справа "вагренівців").
показать весь комментарий
13.10.2021 14:21 Ответить
"Свободу громадянину України"

Хе-хе. Типу, якщо громадянин України, то не підлягає кримінальній відповідальності ...

Ну, якщо так, то чому у нас громадян України садять? Чи, якщо у нас, то можна, а якщо в іншій країні то зась ... Дивна логіка, дивні лозунги
показать весь комментарий
13.10.2021 14:21 Ответить
Не густо з прихильниками! А Єгорка Соболєв з Богуцькою де ?
показать весь комментарий
13.10.2021 14:22 Ответить
Більша половина - журналісти.
показать весь комментарий
13.10.2021 20:16 Ответить
А в Грузії він був як громадянин України? Він відмовився від громадянства Грузії? Чи Міхо поїхав представляв у Грузії одну з політичних сил на виборах? Якщо не відмовився, то які питання можуть бути у МЗС України до Грузії?
показать весь комментарий
13.10.2021 14:22 Ответить
Його і в Україні треба садити за незаконний перетин державного кордонну.
показать весь комментарий
13.10.2021 14:24 Ответить
гнати в три шиї цих сєктантів!
показать весь комментарий
13.10.2021 14:24 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2021 14:45 Ответить
Як Саакашвілі грузинів- газом.
показать весь комментарий
13.10.2021 14:51 Ответить
Глупейшая и бесполезнейшая новость. Хуже только новость про 15% жинок в збройных сылах.
показать весь комментарий
13.10.2021 14:25 Ответить
Тобто вони хочуть,щоб він жив пропиваючи за наші податки? При тому,нічого тут не роблячи.
показать весь комментарий
13.10.2021 14:28 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2021 14:29 Ответить
Уважаемые сторонники Михея, а у Саакашвили что, два гражданства?

так если два - то украинского Михей както автоматически лишается....

ну и нафига митинговать?
показать весь комментарий
13.10.2021 14:29 Ответить
та ні, в нас заборонене подвійне громадянство; а потрійне - допускається...
показать весь комментарий
13.10.2021 15:15 Ответить
Він такий грузин,як я уругваєць.
показать весь комментарий
13.10.2021 14:29 Ответить
Он кондом. Использованный.
показать весь комментарий
13.10.2021 14:32 Ответить
Цікаво, чи задавали протестуючи любителі Карлсона собі запитання, що "громадянин України" робив у Грузії і олояне, як він туди потрапив? Адже його з території України точно ніхто не викрадав, як Чауса. Тому цей протест виглядає щонайменше комічно.
показать весь комментарий
13.10.2021 14:30 Ответить
Товарища Саа - ах такого жениха не хочуть відпускати, а його коханка та дружина з дітьми очікують.
показать весь комментарий
13.10.2021 14:31 Ответить
Что то не много их. Ягория Вонючего-Соболькова не видать, альфонса СерЛеща не вижу да и плешивый пуштун не прибыл. Ну, с Семеном всё понятно, он тоже на киче и тоже "голодает".
показать весь комментарий
13.10.2021 14:31 Ответить
Швілі що шукав, те і знайшов. Не заважайте йому насолоджуватись одиночкою.
показать весь комментарий
13.10.2021 14:37 Ответить
Карлсона пасадили, надолго, узбагойтесь и идите домой греться. Ну, конечно, если есть чем
показать весь комментарий
13.10.2021 14:38 Ответить
)))
показать весь комментарий
13.10.2021 15:37 Ответить
Або ПОКИ є чим...
показать весь комментарий
13.10.2021 21:36 Ответить
И не только свободу, а и булаву в руки.
показать весь комментарий
13.10.2021 14:38 Ответить
у грузин шампур у руке
показать весь комментарий
13.10.2021 17:24 Ответить
https://youtu.be/-kSMbrvtcik
показать весь комментарий
13.10.2021 14:39 Ответить
Свободу попугаям!

"Пусть всегда будет Вовка,
Пусть всегда буду Я!"
показать весь комментарий
13.10.2021 14:40 Ответить
Де анонсовані мільйонні мітинги за звільнення Мухорила в Тбілісі і Києві!?
показать весь комментарий
13.10.2021 14:42 Ответить
Так грошей ніхто не забашляв...
показать весь комментарий
13.10.2021 21:37 Ответить
Странный митинг, Саакашвили преступник и должен отсидеть срок, согласно решению суда.
Его обвиняют не только в коррупции, но и в убийстве...
Обычно, преступникам не дают гражданство стран ЕС .....
показать весь комментарий
13.10.2021 14:49 Ответить
Чекайте, то громадянин України незаконно перебрався через кордон і збирався здійснити в чужій країні державний переворот?
******* дипломатичним скандалом, а то й війною.
показать весь комментарий
13.10.2021 14:50 Ответить
А как Миша приезжал. Помню как все тут задыхались от счастья.
показать весь комментарий
13.10.2021 15:00 Ответить
Митингующие за освобождение международного афериста удивительно напоминают митинги вкладчиков МММ за Мавроди. Разница лишь в том, что те отдали ему свои деньги, а эти отдали Мише свои мозги. Впрочем, есть у них одно общее. У лохов мозги отсутствуют изначально и таких 73 процента.
показать весь комментарий
13.10.2021 15:05 Ответить
миттинг в поддержку саакашвили должен проходить на КРЫШЕ .... а так не зачот )_))))
показать весь комментарий
13.10.2021 15:13 Ответить
)))
показать весь комментарий
13.10.2021 15:38 Ответить
Каого тогда хрена этот "гражданин Украины" нелегально прибыл в чужое государство и пытался вмешаться в ход выборов в этом государстве? Нары.. И только нары... Чтобы другим неповадно было...
показать весь комментарий
13.10.2021 15:13 Ответить
Ех, потрібно було би, щоб їх Аваков відмотиляв по-безпредєлу (нє, вбивати, як це було зроблено за наказом карлсона - це зайве), а потім щоб в Єревані під посольствами проходили мітинги "За свободу..."
показать весь комментарий
13.10.2021 15:13 Ответить
а при чем тут Армения ????
показать весь комментарий
13.10.2021 15:26 Ответить
думаєш, ні при чому? Нема в Авакова громадянства Вірменії? А я не впевнений.
показать весь комментарий
13.10.2021 15:33 Ответить
Дурні бо бідні,бідні бо дурні
показать весь комментарий
13.10.2021 15:53 Ответить
Провокатор, саакашв... , сейчас . Поднял стану? Да. До него 20000 сидельцев, при нем стало 200000, + или - это, не знаю.
показать весь комментарий
13.10.2021 15:55 Ответить
По поводу отравленного депутата Полякова соросятина митинг не организовала. Оне за сбабоду.
показать весь комментарий
13.10.2021 16:35 Ответить
Всіх згребти і в психушку. Там їм місце.
показать весь комментарий
13.10.2021 16:47 Ответить
Че Гевару просто убили, когда он приехал в чужую страну переворот делать...
показать весь комментарий
13.10.2021 16:51 Ответить
дебіли блд...
показать весь комментарий
13.10.2021 17:14 Ответить
донатит через посредников--\то цирк уродов
показать весь комментарий
13.10.2021 17:24 Ответить
украинский паспорт карлсона следует аннулировать.
показать весь комментарий
13.10.2021 17:34 Ответить
Кацапы, подкацапные прихлебатели и ворюги ненавидят Саакашвили.
показать весь комментарий
13.10.2021 18:26 Ответить
Ну як довів суд, Міхо і сам ворюга. А за що його ненавидять кацапи? ну так, аби поржать.
показать весь комментарий
13.10.2021 21:40 Ответить
ну да, подкацапный суд установил. а за, вы, кацапы ненавидите его, поржать, или ещё почему, - сами думайте.
показать весь комментарий
14.10.2021 01:47 Ответить
Тобто відповіді в тебе немає. Тупо ступор.
показать весь комментарий
15.10.2021 16:12 Ответить
точно. у тебя тобто відповіді в тебе немає. Тупо ступор.
показать весь комментарий
20.10.2021 05:51 Ответить
Когда Саакашвили совершал преступления, за которые теперь сидит, он не был гражданином Украины.

Так что досвидос.
показать весь комментарий
13.10.2021 18:29 Ответить
А зачем ему свобода? что он с нею делал?
Жрал, спал с кем попало, получал на шару деньги из украинского бюджета (и не только) и оббрехивал Пороха?
Хай сидит!
Может хоть пару-тройку умных книжек там прочитает, похудеет, может поумнеет, хотя вряд ли...
показать весь комментарий
13.10.2021 22:34 Ответить
 
 