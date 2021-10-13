В Ивано-Франковске впервые пересадили почку: Один человек посмертно стал донором трех органов. ВИДЕО

Сегодня к программе трансплантации присоединился Ивано-Франковск. Там впервые в областной больнице пересадили почку. Сердце и печень уже традиционно трансплантировали во Львове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе "Вікна-Новини".

Почку пересадили 32-летнему мужчине, который до этого 7 лет был на гемодиализе.

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Печень пересадили матери двоих детей из Закарпатья, а сердце забилось в груди 29-летнего виннитчанина, собственный орган которого пострадал из-за ковида. Чтобы успеть доставить органы в другие города вовремя их везла патрульная полиция.

Донором стал 50-летний человек, который скончался от тяжелой травмы головы. Разрешение на донорство дал его брат, который является медиком.

В этом году в Украине пересадили 19 сердец и в целом произвели больше 200 трансплантаций органов. Все операции оплачивает государство.