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В Ивано-Франковске впервые пересадили почку: Один человек посмертно стал донором трех органов. ВИДЕО

Сегодня к программе трансплантации присоединился Ивано-Франковск. Там впервые в областной больнице пересадили почку. Сердце и печень уже традиционно трансплантировали во Львове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе "Вікна-Новини".

Почку пересадили 32-летнему мужчине, который до этого 7 лет был на гемодиализе.

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Печень пересадили матери двоих детей из Закарпатья, а сердце забилось в груди 29-летнего виннитчанина, собственный орган которого пострадал из-за ковида. Чтобы успеть доставить органы в другие города вовремя их везла патрульная полиция.

Донором стал 50-летний человек, который скончался от тяжелой травмы головы. Разрешение на донорство дал его брат, который является медиком.

В этом году в Украине пересадили 19 сердец и в целом произвели больше 200 трансплантаций органов. Все операции оплачивает государство.

Автор: 

Источник:  органов.
донор (96) Ивано-Франковск (832) трансплантация (155) Тодуров Борис (25)


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Топ комментарии
+3
Я правильно понял --- нахожу доноров для своего брата, потом у него ,,случайная травма,, и от меня разрешение. А как быть с людьми после детского дома ??? Там и разрешение от родни не требуется, раз нет отказа значит можно что хочешь делать с человечками....
Очень прибыльный бизнес....
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13.10.2021 16:08
+2
Продай нирку- заплати за газ і переживи зиму!
ЗЕ!
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13.10.2021 15:55
+1
А сколько же лет это давно грохочет в ближних странах---у белоруссов например. Сколько же нашего народу только туда переездили за последние 10 лет?! Сколько бабла отлистали зря на перевозки, долги, взятки, смертельные опоздания, трагедии в семьях и подобное?! И никто так и не ответил, кто, кому это было нужно и выгодно здесь у нас? Сколько нормальных били в колокола, добивались, пробивали и зря! Только то началось.
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13.10.2021 16:04
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Багато пересадок вже поробили.
Прям на потік справа пішла.
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13.10.2021 15:43 Ответить
Прибуткова справа.
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13.10.2021 15:55 Ответить
не ну лучше конечно чтобы все это в земле сгнило, вместе с тремя людьми вслед.
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13.10.2021 16:41 Ответить
А чому не вставити відео з ютюб Вікна-Новини? Замість того, щоб, по-перше, без прав перезаливати на свій плеєр відео програми і ставити своє лого, по-друге, псувати якість і розширення відео.
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13.10.2021 15:45 Ответить
Продай нирку- заплати за газ і переживи зиму!
ЗЕ!
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13.10.2021 15:55 Ответить
А сколько же лет это давно грохочет в ближних странах---у белоруссов например. Сколько же нашего народу только туда переездили за последние 10 лет?! Сколько бабла отлистали зря на перевозки, долги, взятки, смертельные опоздания, трагедии в семьях и подобное?! И никто так и не ответил, кто, кому это было нужно и выгодно здесь у нас? Сколько нормальных били в колокола, добивались, пробивали и зря! Только то началось.
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13.10.2021 16:04 Ответить
Я правильно понял --- нахожу доноров для своего брата, потом у него ,,случайная травма,, и от меня разрешение. А как быть с людьми после детского дома ??? Там и разрешение от родни не требуется, раз нет отказа значит можно что хочешь делать с человечками....
Очень прибыльный бизнес....
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13.10.2021 16:08 Ответить
От бы З"****** мозги от порядочного человека пересадить. Хотя... Профессор Преображенский уже пробовал... Не, не нужно, не в коня корм, да и порядочного человека было бы жаль.
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13.10.2021 16:18 Ответить
Мы еще разок попробуем, если не получится, заменим голубчика)
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13.10.2021 16:32 Ответить
Профессор, Вам одного Шарикова мало ???
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13.10.2021 17:38 Ответить
Люди с 2х значным айкью, поймите - в Украине в дтп в месяц столько людей гибнут, что за месяц можно всю потребность в органах перекрыть. И никого для этого не надо бить по голове. Тем более человека в 50 лет. А мужик брат молодец-спас 3 человек, эти органы все равно бы сгнили в земле.
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13.10.2021 16:45 Ответить
Не замітили цікаву річ? Чомусь ніхто, ніде і ніколи в Україні ще не сказав ЯК І СКІЛЬКИ ці люди живуть з чужими пересадженими органами? Сходили би борзо-писаки до Станіславської клініки через місяць, квартал, півріччя (більше ходити, мабуть би і не знадобилося...), та й поцікавилися долею пацієнтів. А, заодно, спитали би адресу ... адреса була би одна.
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13.10.2021 20:21 Ответить
 
 