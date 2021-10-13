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Контрразведка СБУ задержала во Львове гражданина Турции, находящегося в международном розыске. ВИДЕО

Во Львове сотрудники контрразведки СБУ задержали гражданина Турции, который находится в международном розыске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Турции задержанного подозревают в совершении особо тяжкого преступления, соединенного с угрозами жизни работнику правоохранительного органа указанной страны (разбой, совершенный группой лиц, с угрозой жизни и здоровью сотруднику полиции Турции с использованием огнестрельного оружия).

По данным спецслужбы, иностранец незаконно находился на территории Украины и пытался легализоваться в нашем государстве, чтобы избежать уголовной ответственности.

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Сейчас иностранцу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для дальнейшей экстрадиции его в Турцию.

Автор: 

Львов (4589) правоохранительные органы (2970) СБУ (19931) силовики (2799) Турция (3379)


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небось Курда очередного , с запросами Турции как и с запросами ерефии нужно быть очень осторожными
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13.10.2021 17:44 Ответить
фас за дупу и капыто))
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13.10.2021 18:18 Ответить
 
 