"Я выжил под Луганском, выжил под Донецком. Я научился жить после войны во Львове" - Павел, бывший боец ​​24 Королевской бригады ВСУ.. ВИДЕО

Сегодняшний репортаж "Окопной войны" ведем из города Льва. Гостем рубрики является бывший военный, который причастен к операции украинских спецслужб по террористу Цемаху.

Об этом и не только - сегодня в рубрике "Окопная война" на Цензор. НЕТ.

Львовянин Павел до российско-украинской войны был военным. Он даже участвовал в миротворческой миссии украинских войск в Ираке. Как только русские начали открытую агрессию против нашей страны, Павел ушел добровольцем на фронт.

Сначала были тяжелые бои под Луганском, где он чудом выжил. В 2019 году мужчина уже находился на Донецком направлении.

Крайнее подразделение Павла дислоцировался в городе Марьинка, Донецкой области. Павел был водителем медико-эвакуацийного автомобиля и ему довольно часто приходилось вывозить тяжело раненых украинских воинов, моментами и погибших.

Надолго Павел запомнит лето 2019 года. Однажды поступил сигнал тревоги и экипаж мужчины помчался на вызов. Два наших бойцы - разведчика были тяжело ранены. Одному оторвало часть ноги, другой - избит минными осколками. Этими разведчиками были настоящие герои Украины Александр Колодяжный (Кол) и Дмитрий Гержан (Тритон). Ребята прикрывали переход бойцов ГУР через вражеские позиции, куда они вели захваченного террориста Цемаха. К сожалению во время операции, Тритон и Кол получили тяжелые ранения. Именно их вывозил Павел на своем реанимобиле...

Долгие годы войны, контузии сказались. Павел вынужден был покинуть военную службу.

"Что делать в мирной части страны, как выжить, когда нет рядом боевых побратимов, поддержки, какне спиться или не попасть в тюрьму?". Павел получил поддержку от своей семьи и работы, в которую он погрузился с головой.

Работа очень интересная. Павел собрал довольно самобытный самокат (смотрите видео) и теперь пытается наладить его серийное производство. Львовский областной совет даже выделил ему грант на эту работу. Теперь Павел работает над совершенствованием изобретения.

В будущем Павел мечтает найти средства, чтобы усовершенствовать медицинский автомобиль, который вывозит раненых с поля боя. Павел достойно воевал за Украину. Теперь он продолжает работать на свою страну, принося ей огромную пользу.

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