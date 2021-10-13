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"Я выжил под Луганском, выжил под Донецком. Я научился жить после войны во Львове" - Павел, бывший боец ​​24 Королевской бригады ВСУ.. ВИДЕО

Сегодняшний репортаж "Окопной войны" ведем из города Льва. Гостем рубрики является бывший военный, который причастен к операции украинских спецслужб по террористу Цемаху.

Об этом и не только - сегодня в рубрике "Окопная война" на Цензор. НЕТ.

Львовянин Павел до российско-украинской войны был военным. Он даже участвовал в миротворческой миссии украинских войск в Ираке. Как только русские начали открытую агрессию против нашей страны, Павел ушел добровольцем на фронт.

Сначала были тяжелые бои под Луганском, где он чудом выжил. В 2019 году мужчина уже находился на Донецком направлении.

Крайнее подразделение Павла дислоцировался в городе Марьинка, Донецкой области. Павел был водителем медико-эвакуацийного автомобиля и ему довольно часто приходилось вывозить тяжело раненых украинских воинов, моментами и погибших.

Надолго Павел запомнит лето 2019 года. Однажды поступил сигнал тревоги и экипаж мужчины помчался на вызов. Два наших бойцы - разведчика были тяжело ранены. Одному оторвало часть ноги, другой - избит минными осколками. Этими разведчиками были настоящие герои Украины Александр Колодяжный (Кол) и Дмитрий Гержан (Тритон). Ребята прикрывали переход бойцов ГУР через вражеские позиции, куда они вели захваченного террориста Цемаха. К сожалению во время операции, Тритон и Кол получили тяжелые ранения. Именно их вывозил Павел на своем реанимобиле...

Долгие годы войны, контузии сказались. Павел вынужден был покинуть военную службу.

"Что делать в мирной части страны, как выжить, когда нет рядом боевых побратимов, поддержки, какне спиться или не попасть в тюрьму?". Павел получил поддержку от своей семьи и работы, в которую он погрузился с головой.

Работа очень интересная. Павел собрал довольно самобытный самокат (смотрите видео) и теперь пытается наладить его серийное производство. Львовский областной совет даже выделил ему грант на эту работу. Теперь Павел работает над совершенствованием изобретения.

В будущем Павел мечтает найти средства, чтобы усовершенствовать медицинский автомобиль, который вывозит раненых с поля боя. Павел достойно воевал за Украину. Теперь он продолжает работать на свою страну, принося ей огромную пользу.

Смотрите рубрику "Окопная война", читайте Цензор. Комментарии и узнавайте правду о наших героях.

Автор: 

военнослужащие (6155) ВСУ (6624) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+4
а классный самокат...(даже не самокат а трехколесная самоходка)))
удачи Вам, Павел...
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13.10.2021 17:49
+3
Цікава машина. Щасти!
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13.10.2021 18:00
+3
Героям Слава!
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13.10.2021 18:04
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а классный самокат...(даже не самокат а трехколесная самоходка)))
удачи Вам, Павел...
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13.10.2021 17:49 Ответить
Цікава машина. Щасти!
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13.10.2021 18:00 Ответить
До вас вони ще не дійшли?)-тут їх повно вже по місту іздит
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13.10.2021 18:03 Ответить
Героям Слава!
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13.10.2021 18:04 Ответить
Дякуємо, що вижив.
Героям слава !
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13.10.2021 18:08 Ответить
Шот я про королевскую бригаду не понял..Это как ? У нас короли есть ? И ваще...Королевская..- Звучит стремно.Учитывая знакомство с мразью с одноименной фамилией.
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13.10.2021 19:24 Ответить
так.
https://www.youtube.com/watch?v=gASBE0F8inM
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13.10.2021 19:36 Ответить
Вчи українську, лапоть. 24 ОМБр імені короля Данила.
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13.10.2021 20:01 Ответить
От цікаво, людина не може розрізнити "королівська" і "королєвская" (до речі, прізвища не перекладаяться), не знає назви бригад армії, що його захищає, на восьмому році війни, а грублю я.
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13.10.2021 20:12 Ответить
Цікаво... твоє життя залежить від того чи підеш ти до ресторану? Тут підійде інший приклад, уяви, що в тебе інсуліновий шок, і твоє життя буде залежити від того, чи не переплутає хтось інсулін зі стряхніном.
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13.10.2021 20:21 Ответить
З чого раптом? Досі можу влучити з гвинтівки тобі в голову з дистанції 800 метрів. Тренуюсь щотижня.
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13.10.2021 20:25 Ответить
Якщо так бажаєш, можу і яйця, з тої ж дистанції. А клоуни, це такі як ти, яким какаяразніца.
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13.10.2021 20:58 Ответить
Слава Україні! Всім героям слава!
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13.10.2021 23:54 Ответить
 
 