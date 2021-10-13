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Водитель не выпустил из маршрутки полицейского, проверявшего соблюдение карантина. Теперь его будут судить за сопротивление властям. ВИДЕО

Полицейский зашел в салон, чтобы пересчитать пассажиров и убедиться, что их не больше, чем разрешено карантинными правилами. Водитель закрыл двери и поехал.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 13 октября в Новобаварском районе города. Видео случившегося опубликовано в соцсетях. На нем большинство пассажиров поддерживают водителя и кричат на полицейского.

"У меня время, мужчина. Я людей везу!" - объясняет водитель, почему не остановился.

"Не отвлекайте водителя!" - призывают пассажиры.

"Да потому что они уволятся, и нас никто нах#р возить не будет!" - убеждает полицейского одна из пассажирок.

"Вы поймите, я так само катаюсь, я езжу так само на маршрутке!" - пытается переубедить пассажиров полицейский.

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На водителя составили протокол за нарушение правил карантина, по которому он должен заплатить штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн.

Его также будут судить по статье 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Автор: 

карантин (16729) маршрутки (546) Нацполиция (16498) Харьков (7518)


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Топ комментарии
+21
А мент показал ковид сертификат? Перед тем как зашёл в маршрутку
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13.10.2021 19:38
+20
Интересно, а сам полицейский вакцинированный? Вот в чем вопрос. Добрый вечер
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13.10.2021 19:46
+19
Быдло за рулем добыковалось, теперь пусть платит.
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13.10.2021 20:01
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место на кладбище и водиле и пассажирам припасено =)
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14.10.2021 16:22 Ответить
Угу, злочинця зловили... особливо небезпечного. Екіпаж на допомогу, а краще одразу роту і БТР обов'язково. І на три роки роботягу. За те, що намагається елементарно дотримуватися розкладу і не має часу на те, щоб чекати.
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14.10.2021 17:23 Ответить
мусорка за руль и пусть катает людей. но сперва заплевать
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15.10.2021 10:15 Ответить
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