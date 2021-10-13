"Без цензуры" в прямом эфире: вступим ли в ЕС? Медведчука посадят? Зачем Ани Лорак лезет в Украину?. ВИДЕО
Почему соглашение об "открытом небе" с ЕС прямо сейчас - лучше призрачного вступление в Евросоюз когда-нибудь? Каковы шансы увидеть Виктора Медведчука в тюремной камере? С какой стати Ани Лорак рвется в Украину? Почему носки на 14 октября - зло, и как можно изгнать "половые" праздники из украинских школ и садиков?
Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева - о полезном, приятном и скандальном в стриме "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.
⚠️Вступим ли в Европейский Союз?
Нынешний саммит Украина-ЕС принес долгожданное соглашение об открытом небе, обещания заоблачных инвестиций и поддержку Украины в противостоянии с Россией на всех фронтах - и в энергетике, и в вопросе Крыма и Донбасса.
Что такое отрытое небо? Почему соглашение было заблокировано? И как оно изменит украинский рынок авиаперевозок?
⚠️Медведчука посадят?
Печерский районный суд Киева избрал 12 октября меру пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому в государственной измене и финансировании терроризма народному депутату Виктору Медведчуку. Срок действия меры пресечения - до 7 декабря 2021 года. При этом Медведчук уже находится под домашним арестом по другому делу о государственной измене, по которой ему грозит 12 лет тюрьмы.
О чем новое дело Медведчука? И действительно ли есть шансы услышать обвинительный приговор?
⚠️Зачем Ани Лорак лезет в Украину?
Певица Ани Лорак, которая переехала из Украины в Россию, представила новую песню - впервые за 7 лет у нее вышла композиция на украинском языке. В последнее время Лорак хочет вернуть внимание поклонников из Украины. С какой стати? Что-то пошло не так в России?
⚠️Почему носки на 14 октября - ЗЛО?
Носки или игрушечные гранаты? Родительские чаты в вайберах горят в поисках подарков для мальчиков к 14 октября. Кого надо поздравлять на самом деле? Почему 14 октября - это не праздник мальчиков? И когда наконец исчезнет советское деление на "половые" праздники в школах?
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Безсоромна істота, яка вітала можливих вбивць українців особисто.
вже перестав любити наш куйок?
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Даю ответ на поставленные вопросы:
1. В ЕС мы не вступим.
2. Медведчука не посадят.
2. Мертвячука нужно обобрать до последней нитки чтобы до него всё дошло.
З нашими олігархами олігофренами також. З нашою корупцією.
Просто гляньте на потвору зайцеву. Скільки років получила худоба?
Лише 7. Між тим хтось "побожний"-сатанист поміг цій тваринці. Експерти "не смагли" виявити наркоту в крові. Тому це зовсім інше.
А в нормальній країні ця худобитна би отримала довічне, або її тупо розстріляли би як в Китаї.
В нас вона відсидить в комфортних умовах та вийде, молодою. А 6 трупів згниють. Ось хтось може повірити, що з цими гівнами нас візмуть в ЄС? І це лише пісчинка.
Навіть нещасні "апарти" наші рукавадітелі не можуть закрити. Який ЄС ау?
Та й самим олігархам це не треба. ТАМ каломойша разом з іншим жидом давно би сидів, сиділи би й посадові особи, які це допустили .
Як добре, що в нас "демократія". У зебілів цілий виводок каломойшат, вірних псів жида каломойші, лбителя руцкага міра.