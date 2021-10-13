"Без цензуры" в прямом эфире: вступим ли в ЕС? Медведчука посадят? Зачем Ани Лорак лезет в Украину?. ВИДЕО

Почему соглашение об "открытом небе" с ЕС прямо сейчас - лучше призрачного вступление в Евросоюз когда-нибудь? Каковы шансы увидеть Виктора Медведчука в тюремной камере? С какой стати Ани Лорак рвется в Украину? Почему носки на 14 октября - зло, и как можно изгнать "половые" праздники из украинских школ и садиков?

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева - о полезном, приятном и скандальном в стриме "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

⚠️Вступим ли в Европейский Союз?

Нынешний саммит Украина-ЕС принес долгожданное соглашение об открытом небе, обещания заоблачных инвестиций и поддержку Украины в противостоянии с Россией на всех фронтах - и в энергетике, и в вопросе Крыма и Донбасса.

Что такое отрытое небо? Почему соглашение было заблокировано? И как оно изменит украинский рынок авиаперевозок?

⚠️Медведчука посадят?

Печерский районный суд Киева избрал 12 октября меру пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому в государственной измене и финансировании терроризма народному депутату Виктору Медведчуку. Срок действия меры пресечения - до 7 декабря 2021 года. При этом Медведчук уже находится под домашним арестом по другому делу о государственной измене, по которой ему грозит 12 лет тюрьмы.

О чем новое дело Медведчука? И действительно ли есть шансы услышать обвинительный приговор?

⚠️Зачем Ани Лорак лезет в Украину?

Певица Ани Лорак, которая переехала из Украины в Россию, представила новую песню - впервые за 7 лет у нее вышла композиция на украинском языке. В последнее время Лорак хочет вернуть внимание поклонников из Украины. С какой стати? Что-то пошло не так в России?

⚠️Почему носки на 14 октября - ЗЛО?

Носки или игрушечные гранаты? Родительские чаты в вайберах горят в поисках подарков для мальчиков к 14 октября. Кого надо поздравлять на самом деле? Почему 14 октября - это не праздник мальчиков? И когда наконец исчезнет советское деление на "половые" праздники в школах?