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Корабль компании Безоса успешно совершил суборбитальный полет, на борту находился 90-летний актер "Стартрека" Шетнер. ВИДЕО

Суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin бизнесмена Джеффа Безоса совершил второй полет в космос. Одним из пассажиров стал 90-летний актер Уильям Шетнер, игравший роль капитана Кирка в первых сезонах "Star Trek".

Помимо Шетнера, на борту корабля были три туриста: вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, бывший инженер NASA Крис Босхаузен и предприниматель Глен де Врис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Полет продлился около 11 минут. Аппарат поднялся на высоту более 100 километров. Капсула с пассажирами успешно приземлилась, участники полета вышли из нее и открыли шампанское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90-летний актер "Стартрека" Шетнер станет космическим туристом новой миссии Blue Origin Безоса

Разработку системы для суборбитальных полетов компания Blue Origin начала в 2006 году. 20 июля этого года полет на свой ракете New Shepard совершил Джефф Безос, владелец Amazon и самый богатый человек мира. Ракета поднялась на высоту в 107 километров, а затем приземлилась в пустыне Западного Техаса.

11 июля суборбитальный полет совершил корабль Virgin Galactic компании британского миллиардера Ричарда Брэнсона. Его корабль "Юнити" поднялся на высоту 86 километров, это чуть ниже линии Кармана. Эксперты высказывали сомнения, можно ли полет Брэнсона считать космическим: многие считают, что космос начинается со 100 км над Землей.

Безос и Брэнсон не получили звание астронавтов от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Как сообщает ВВС, агентство впервые уточнило критерии присвоения звания астронавта и получения нагрудного знака отличия за участие в космических миссиях, и отныне астронавтом может считаться лишь тот, кто входит в состав экипажа и "вносит существенный вклад в обеспечение безопасности полета". При этом формулировка никак не объясняется, поэтому FFA может по своему усмотрению решать, кто считается астронавтом, а кто нет.

Также читайте: Кабмин одобрил космическую программу Украины на 2021-2025 годы: на ее реализацию потребуются 40,78 млрд грн, - Уруский

Автор: 

космос (787) Безос (4)


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Топ комментарии
+15
Наконец то Кирк в космосе на самом деле а не на съемочной площадке
здоровья дедушке!
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13.10.2021 23:38
+9
Респект Шатнеру, у 90 років летіти на ракеті це щось
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13.10.2021 23:33
+8
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13.10.2021 23:38
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Круто! Увльяму Шатнеру окремий респект. Не мій найулюбленіший капітан стартреку, але все одно глиба.
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13.10.2021 23:29 Ответить
Что-то среднее между Маском и Рогозинским батутом.
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13.10.2021 23:29 Ответить
пока ваш илон маск майнит люди развивают технологии
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14.10.2021 09:32 Ответить
и ракета в форме главмокши...хороший троллинг.
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13.10.2021 23:30 Ответить
ну и кацапы спешат полетать
они уже успешно латают дыры на мкс
но... безуспешно ждут жратву
приходится постоянно выпрашивать сосиски у американских астронавтов
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13.10.2021 23:31 Ответить
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13.10.2021 23:38 Ответить
Респект Шатнеру, у 90 років летіти на ракеті це щось
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13.10.2021 23:33 Ответить
Ну хоть к 90 Кёрк наконец-то слетает в реальный космос, а то в Стартреке его давно уже отправили в Немезис
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13.10.2021 23:45 Ответить
До реального космоса не долетел 14 километров.
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14.10.2021 00:02 Ответить
Есть какая-то точная граница "реального космоса"?
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14.10.2021 00:07 Ответить
NASA сертификат астронавтов им не выдаст.
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14.10.2021 00:15 Ответить
Вот расстроятся ребятишки.
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14.10.2021 00:15 Ответить
До статуса Белки и Стрелки ребятишки не дотянули.
Но могут гордиться, что не обкакали скафандр как Терешкова.
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14.10.2021 00:19 Ответить
Терешкова вообще-то трое суток там была, а не 11 минут
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14.10.2021 00:45 Ответить
Є доказьі?🤮
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14.10.2021 07:20 Ответить
Поки гімно Терешкової буде літати по навколоземній орбіті , доти росссія лишатиметься космічною державою !
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14.10.2021 10:10 Ответить
если не тянет к земле - считай шо ты в космосе
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14.10.2021 00:18 Ответить
Close enough, though...
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14.10.2021 00:11 Ответить
Наконец то Кирк в космосе на самом деле а не на съемочной площадке
здоровья дедушке!
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13.10.2021 23:38 Ответить
Где батутоповелитель? Рогозин, по моему... Его до сих пор из люка в танке не вытащили? Или это тучное тельце уже где-то пухнет на свалке трупов кремлевского карлика?
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13.10.2021 23:40 Ответить
мож торговую марку трусселей "саюс-ополон" регит помалу...просто нэ заважайтэ.
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13.10.2021 23:43 Ответить
У него труселя "Союз-Обосрон" только есть в продаже. Прямо из танка. Рабсияне такой эксклюзив с чаем заваривать будут. )))
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13.10.2021 23:46 Ответить
Ерунда какая. Кацапы Пересильд с режиссёром запустили кино снимать.
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13.10.2021 23:48 Ответить
Одно радует, многонациональный экипаж МКС снят на фоне фото великого украинца.
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14.10.2021 00:02 Ответить
Вовоха,все на Цензоре жить продолжаешь?Прикинь сколько часов жизни ты прожил на Цензоре😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🌷🌷🌷
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14.10.2021 08:43 Ответить
Спускаемый аппарат, из которого они вышли, напоминает реквизит
из фильма "Кин-дза-дза".
Транспорт для пацаков.
Илон Маск вытирает слёзы (от хохота).
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13.10.2021 23:54 Ответить
А що там ватніки, вже скачуть на батуті?
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14.10.2021 00:00 Ответить
обьявили амнистию на раб силу с узбекистана на восточный 5 тысяч человек отправляют... без них мерзости не могут да и платить кацапам надо а этих можно просто депортировать без оплаты
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14.10.2021 08:52 Ответить
На орбите так и не побывали - как назвать этот полёт ?
Собака Стрелка по сравнению с ними была реальным космонавтом.
Как и командир экипажа Белка.
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14.10.2021 00:01 Ответить
Побывал, просто не пролетел её полностью.
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14.10.2021 00:03 Ответить
100км вполне себе орбита. Спутники-шпионы раньше на ней кружили месяцами.
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14.10.2021 00:19 Ответить
Безос поднимался на 107 км, но астронавтом не считается.
NASA понимает в этом больше нас, не так ли ?
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14.10.2021 00:24 Ответить
Нет. Я понимаю в 100 раз лучше НАСЫ, просто не хочу их расстраивать.
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14.10.2021 00:25 Ответить
Там не через висоту не признали...
Згідно з уточненням, яке FAA внесло в правила, астронавтом відтепер може вважатися лише той, хто входить до складу екіпажу і робить суттєвий внесок у забезпечення безпеки польоту.

космічним може вважатися лише політ, який проходить на відстані не менш як 80 км від поверхні

https://lb.ua/world/2021/07/24/490132_bezosa_i_brensona_yaki_zlitali.html
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14.10.2021 00:36 Ответить
Это всё равно, что считать всех пассажиров Боинга пилотами.
Или стюардессами?
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14.10.2021 00:26 Ответить
Орбита она и есть орбита. Обычно понимается как расстояние от центра планеты, на котором тело может сделать полный оборот без использования двигателей. Вокруг Луны можно и на километре кружить какое-то время, вокруг Земли (из-за атмосферы) 100км вполне себе орбита.
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14.10.2021 00:30 Ответить
.. от поверхности планеты...
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14.10.2021 00:31 Ответить
Угу, так куриная тушка в прицепе фуры может считать себя международным дальнобойщиком.
Ведь она вполне себе на трассе.
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14.10.2021 00:59 Ответить
А мистер Спок!!!
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14.10.2021 00:12 Ответить
А кацапи хай у відповідь чувака, який грав робота Вертера, пошлють Тільки він мабуть, очкане...
До речі, робота Вертера совки скомуніздили в італійців
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14.10.2021 00:41 Ответить
Вертера не трожь! (пусть он и одной серии с итальянскими роботами)
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14.10.2021 00:50 Ответить
почему не трожь? потому что актер Герасимов "свой", гэбнявый?
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14.10.2021 02:24 Ответить
Какой гебнявий он умер по синьке в 26 лет, в российской глубинке. Бухалс поле армии работал в селе то ли грузчиком, то ли подобное, вобщем тяжелая судьба выпала Коле Герасимову, Википедия подробней расскажет.
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14.10.2021 13:22 Ответить
Теперь этот кадр выглядит немного иначе
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14.10.2021 02:38 Ответить
интересно, а чем ответит"вяликая кацмическая недострана", воплотившая в жизнь идеи немца Отто фон Брауна... но на том и остановившаяся... ведь мозги это не только серое вещество, это еще и способность думать... дерьма в головах кацапов много, а мыслить нечем...
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14.10.2021 06:44 Ответить
Наконец то Безос потешил свое ущемленное самолюбие. А то все только и говорят, что о Маске, о Маске.
"Оценка SpaceX превысила $100 млрд после вторичной продажи акций, а состояние Илона Маска взлетело до $223 млрд"
https://itc.ua/news/oczenka-spacex-prevysila-100-mlrd-posle-vtorichnoj-prodazhi-akczij-a-sostoyanie-ilona-maska-vzletelo-do-223-mlrd/
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14.10.2021 08:27 Ответить
Це не було цікаво заздалегідь, не цікаво зараз і не буде цікаво ніколи. Маск робить справу, Безос і Бренсон тішать власну пиху.
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14.10.2021 09:19 Ответить
Радий за Кірка! 90 років!!! Для повноти картини не вистачає, якби він прямо на орбіті оприходував зелену інопланетянку)
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14.10.2021 11:38 Ответить
 
 