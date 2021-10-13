Корабль компании Безоса успешно совершил суборбитальный полет, на борту находился 90-летний актер "Стартрека" Шетнер. ВИДЕО
Суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin бизнесмена Джеффа Безоса совершил второй полет в космос. Одним из пассажиров стал 90-летний актер Уильям Шетнер, игравший роль капитана Кирка в первых сезонах "Star Trek".
Помимо Шетнера, на борту корабля были три туриста: вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, бывший инженер NASA Крис Босхаузен и предприниматель Глен де Врис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
Полет продлился около 11 минут. Аппарат поднялся на высоту более 100 километров. Капсула с пассажирами успешно приземлилась, участники полета вышли из нее и открыли шампанское.
Разработку системы для суборбитальных полетов компания Blue Origin начала в 2006 году. 20 июля этого года полет на свой ракете New Shepard совершил Джефф Безос, владелец Amazon и самый богатый человек мира. Ракета поднялась на высоту в 107 километров, а затем приземлилась в пустыне Западного Техаса.
11 июля суборбитальный полет совершил корабль Virgin Galactic компании британского миллиардера Ричарда Брэнсона. Его корабль "Юнити" поднялся на высоту 86 километров, это чуть ниже линии Кармана. Эксперты высказывали сомнения, можно ли полет Брэнсона считать космическим: многие считают, что космос начинается со 100 км над Землей.
Безос и Брэнсон не получили звание астронавтов от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Как сообщает ВВС, агентство впервые уточнило критерии присвоения звания астронавта и получения нагрудного знака отличия за участие в космических миссиях, и отныне астронавтом может считаться лишь тот, кто входит в состав экипажа и "вносит существенный вклад в обеспечение безопасности полета". При этом формулировка никак не объясняется, поэтому FFA может по своему усмотрению решать, кто считается астронавтом, а кто нет.
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они уже успешно латают дыры на мкс
но... безуспешно ждут жратву
приходится постоянно выпрашивать сосиски у американских астронавтов
Но могут гордиться, что не обкакали скафандр как Терешкова.
здоровья дедушке!
из фильма "Кин-дза-дза".
Транспорт для пацаков.
Илон Маск вытирает слёзы (от хохота).
Собака Стрелка по сравнению с ними была реальным космонавтом.
Как и командир экипажа Белка.
NASA понимает в этом больше нас, не так ли ?
Згідно з уточненням, яке FAA внесло в правила, астронавтом відтепер може вважатися лише той, хто входить до складу екіпажу і робить суттєвий внесок у забезпечення безпеки польоту.
космічним може вважатися лише політ, який проходить на відстані не менш як 80 км від поверхні
https://lb.ua/world/2021/07/24/490132_bezosa_i_brensona_yaki_zlitali.html
Или стюардессами?
Ведь она вполне себе на трассе.
До речі, робота Вертера совки скомуніздили в італійців
"Оценка SpaceX превысила $100 млрд после вторичной продажи акций, а состояние Илона Маска взлетело до $223 млрд"
https://itc.ua/news/oczenka-spacex-prevysila-100-mlrd-posle-vtorichnoj-prodazhi-akczij-a-sostoyanie-ilona-maska-vzletelo-do-223-mlrd/