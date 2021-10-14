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В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 октября, в День защитников и защитниц в Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Торжественная литургия по защитникам, погибшим за свободу и независимость Украины, прошла в Экуменическом храме Архистратига Михаила и украинских Новомучеников на аллее Героев Небесной Сотни.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский у Стены памяти в Киеве почтил погибших за Украину. ФОТОрепортаж

По окончании литургии присутствующие возложили цветы к портретам Героя Небесной Сотни, а также к Мемориалу памяти погибшим киевлянам-участникам АТО / ООС на углу улицы Грушевского и Петровской аллее.

Также в память о Героях прозвучал военный салют.

В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 01
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 02
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 03
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 04
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 05
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 06
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 07
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 08
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 09
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 10
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 11
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 12
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 13
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 14
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 15
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 16
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 17
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 18
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 19
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 20
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 21
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 22
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 23
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 24
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 25
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 26
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 27
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 28
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 29
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 30
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 31
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 32
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 33
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 34
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 35
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 36
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 37
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 38
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 39
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 40
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 41
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 42
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 43
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 44
В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины 45

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (25587) память (1497) День защитников и защитниц Украины (171) Небесная Сотня (414)


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Топ комментарии
+15
Сегодня день создания УПА .

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14.10.2021 13:28
+11
Цензор, почему не транслируете важное событие - МАРШ В ЧЕСТЬ УПА ???

все СМИ так боятся это транслировать - ОПЯТЬ ИДЁМ В СОВОК ???
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14.10.2021 13:27
+8
Свободна і незалежна Україна - не заздріть
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14.10.2021 13:18
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Увімкнули пісню степом...сов'єтчина.
Мені не подобається.
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14.10.2021 13:07 Ответить
Сьогодні день такий, а ви тут сидите і поради як завжди роздаєте. Слава нашим воїнам!
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14.10.2021 13:16 Ответить
Так сценарій же писали в ОПі. Чому дивуватись?
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14.10.2021 13:18 Ответить
Так отож. З 2014 в нас з'явилось стільки нового, нині ж все повернулось у совок.
Навіть марш нової армії забутий. На параді ЖОДНОЇ упівської пісні. І тут совок...
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14.10.2021 13:20 Ответить
Зате є нова література = ******* мілітарна проза від ТПГ https://www.youtube.com/watch?v=oh40RMkpm7Q&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=oh40RMkpm7Q&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0

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14.10.2021 13:22 Ответить

із святом всіх Захисників України !
Слава Україні !
Героям Слава !

Ітого із фоторепортажу:

народ отдєльно від мухи ЗЕ-ЗЕ
це гарно !
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14.10.2021 13:48 Ответить
Свободна і незалежна Україна - не заздріть
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14.10.2021 13:18 Ответить
Точно не на кацапів.
Ви ж раби. Вам поняття свободи невідоме.
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14.10.2021 13:19 Ответить
Не понять тебе там за печкою в Америке
Потому что темнота тьі не культурная.

Висоцький.
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14.10.2021 13:24 Ответить
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14.10.2021 13:25 Ответить
Сегодня день создания УПА .

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14.10.2021 13:28 Ответить
Цензор, почему не транслируете важное событие - МАРШ В ЧЕСТЬ УПА ???

все СМИ так боятся это транслировать - ОПЯТЬ ИДЁМ В СОВОК ???
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14.10.2021 13:27 Ответить
Марш УПА

https://youtu.be/J55pTchR3dE
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14.10.2021 13:37 Ответить
посилання на марш УПА -

https://youtu.be/aNRJWOkEz6g
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14.10.2021 14:22 Ответить
Видео недоступно
Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов
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14.10.2021 17:55 Ответить
Агент "Е" постарался?
не думаю впрочем шо наш уряд шлет жалобы на ролики. хотя реально же пишет там так как вы и сказал
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15.10.2021 17:10 Ответить
Я же вроде добавлял еще один комент) Я тоже как и вы подумал, что зюзики банят каналы патриотов... А оказалось, что я изначально не обратил внимание, на КАКОМ канале это видео))) Посмотрите, это мертвечуковский "ньюз ван" и поэтому логично, что его блокируют независимо от контента)
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15.10.2021 17:31 Ответить
а, ОК. правда вот - зачем они тогда выложили шоб потом "забанить"?
и странно шо Ютуб бы им позволил обман - мол это правительство наклацало кляюзу? реально непонятно. может к.анал просто зареган как российский, ну, указана "страна" эта - и тогда да - правительство там пишет кляузы аж бегом. Даже билла Гейтса вроде штрафом обложили
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15.10.2021 17:37 Ответить
Только что посмотрел, а их канал ПОЛНОСТЬЮ заблокирован))) Наверное вчера его ютуб и забанил) Причем написано, что только для просмотра в нашей стране заблокирован, а я именно для этого вчера и включал впн, через впн он тоже не работает)))
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15.10.2021 17:49 Ответить
А, вспомнил... Я пытался вчера добавить еще один комент, а мне выдавало что я заблокирован админом) Ну такое бывает иногда, когда пользуешься впн)
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15.10.2021 17:40 Ответить
и да, это же новость вчерашняя, просто из правой стороны "видео", ее выложили в центральную строку. я вчера не писал почти, поглотил 4+ баночки "боярки" просто.... зверское самочувствие было сегодня
до обеда то.
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15.10.2021 17:45 Ответить
Мне сейчас советуют чакушкчку навернуть, чтобы не переться в аптеку за антибиотиками)))
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15.10.2021 17:53 Ответить
Не доступно. Обидно
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14.10.2021 20:35 Ответить
Потрібно накінець вже в Києві біля стіни з портретами бійців поставити напис "Світла пам,ять героям, які загинули у війні з російсько -фашистськими загарбниками за свободу та незалежність України." Про владу, яка перша це зробить можна буде почати думати, що вона проукраїнська. До сих пір в нас жодного проукраїнського президента та жодної такої влади не було. Одне паразитовання на патріотизмі.
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14.10.2021 13:32 Ответить
дебил - русне до фашистов(итальянцев) - как тебе до моргенштерна. не обижайся, но как же достали совки, срав.нивающие большевиков с муссолиновцами... да и близко нету фашизма на рашке то. - копируют много - ну и шо?
это как высрать - Жигуль = Мерседес - чо, 4 колеса, руль, педали, сиденья - это же Мерин, не? тьху!
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15.10.2021 17:13 Ответить

Слава Українi!

Смерть азiопськiй паРашi-рассєї!

.
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14.10.2021 14:19 Ответить
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14.10.2021 16:55 Ответить
громадян на снимке багато було
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14.10.2021 15:10 Ответить
Град піде - посіви б'є,
Сонце їх вижарює,
Дощ затоплює.
Не буде у ворога України,
Ні що їсти, ні що пити,
Ні в чому ходити, ні на що сподіватись.
Все їх життя руйнується,
Як листок під градом,
Всі справи згорають,
Як дрова в печі.

Доброго здоров'я патриотам України!
Героям України Слава!
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14.10.2021 15:35 Ответить
А де криворогий? Вирішив тиждень на Хортиці відсидітись?
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14.10.2021 16:53 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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14.10.2021 17:00 Ответить
"царство" где было в 32-33-х? христиан тупо, как скот, морили голодом красножопые упыри .... эээ, нельзя же говорить кто, скажем, "интернационалисты" - где твое сцарство и твой Бок были?
ты достал уже своими слюнями с бобами и сцарствами. сектант.
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15.10.2021 17:15 Ответить
Україна- наша вічна!
Ти країна для нас рідна!
Дім єдиний українців!
Земля надії для арійців!

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14.10.2021 17:00 Ответить
ахаха, Украина - родина слонов.
ты хотя бы в курсе кто такие "арийцы" то?
1. любители группы "Ария"
2. какие-то индо-иранские дикари. да и то мифические

ты бы сказал еще что "атланты" - звучит круто же.
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15.10.2021 17:18 Ответить
В вірші "арійці" - представники білої європеоідной раси. Зрозуміло, Юра Кузнецов?
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15.10.2021 17:50 Ответить
і нафіг такий вірш, шо мене обзиває ірано-індусом, га?
які в біса "арійці"? може готи, то ще б зрозумів, сармато-скіфо-гунно-готи - ось як можливо точно б назвати. а то - якісь блін "арійці", навіть розумна людина, тобто "Фюрер" - і то подумав шо європейський народ - якісь там типу "арійці", дебіл.
ви б ще вставив вірш про рожевих однорогів та фей блін
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15.10.2021 18:00 Ответить
 
 