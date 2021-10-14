В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 октября, в День защитников и защитниц в Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Торжественная литургия по защитникам, погибшим за свободу и независимость Украины, прошла в Экуменическом храме Архистратига Михаила и украинских Новомучеников на аллее Героев Небесной Сотни.

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По окончании литургии присутствующие возложили цветы к портретам Героя Небесной Сотни, а также к Мемориалу памяти погибшим киевлянам-участникам АТО / ООС на углу улицы Грушевского и Петровской аллее.

Также в память о Героях прозвучал военный салют.



























































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ