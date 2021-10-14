РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12259 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
12 586 33

Контрразведчики СБУ задержали наемника РФ, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных Сил, задержали на линии разграничения российского террориста так называемой "ЛНР". Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ.

Российский наемник грубо нарушил достигнутые договоренности, поскольку он не имел права находиться на этой территории, да еще и с оружием. Его задачей, в соответствии с договоренностями в рамках Трехсторонней контактной группы, должно быть разминирование соседнего участка. На нем планируется открыть новый пункт пропуска с временно оккупированными территориями, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как удалось установить сотрудникам СБУ, злоумышленник является участником одного из подразделений "6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции "ЛНР".

Задержанный - выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ТКГ о провокации российских оккупантов на Донбассе: Осуществляли разведку с повязками СЦКК. Задержан наемник Андрей Косяк - гражданин РФ. ФОТО

В 2014 году он вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Впоследствии "служил" в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО \ ООС на Луганщине. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.

Во время задержания фигурант имел при себе пистолет ПМ с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК (Специального центра контроля и координации прекращения огня). Напомним, что носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Задержание и документирования проводили сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Контрразведчики СБУ задержали наемника РФ, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования 01
Контрразведчики СБУ задержали наемника РФ, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования 02
Контрразведчики СБУ задержали наемника РФ, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования 03
Контрразведчики СБУ задержали наемника РФ, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования 04
Контрразведчики СБУ задержали наемника РФ, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования 05
Контрразведчики СБУ задержали наемника РФ, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования 06
Контрразведчики СБУ задержали наемника РФ, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования 07
Контрразведчики СБУ задержали наемника РФ, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования 08
Контрразведчики СБУ задержали наемника РФ, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования 09
Контрразведчики СБУ задержали наемника РФ, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования 10

Автор: 

задержание (6679) контрразведка (496) СБУ (19934) Донбасс (26956) наемники рф (2087)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Ну так в чем вопрос? Пустить его на поля - пусть займется своим делом, разминирует пару квадратных метров. Побегает, пользу принесет.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:56
+13
показать весь комментарий
14.10.2021 15:59
+10
що не можна було прикопати по тихому і не витрачати tape?
показать весь комментарий
14.10.2021 16:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наглая морда )) Не ожидал ? ))
показать весь комментарий
14.10.2021 15:52 Ответить
Те кто хочет слиться с рашкой в брежневском засосе - посмотрите на форму ваших обожателей )) Вот уж дебильное изделие....Шо покров. Шо расцветка.Как оно убого ваще смотрится ! Качество одноразовое для смертников .И мужика в дебила превращает.Ботиночки как детские или у слесаря.- Уже по одному этому следует сделать вывод - как государство относится к своим типа защитникам )) - Как к мусору. Который не жаль выбросить.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:58 Ответить
Камуфляж РФ темно зеленый. Не годится для Украины вообще. Темное пятно, хорошо в прицел ложится. Они начали, кстати, наши цвета использовать в новых разработках. Но, слава Б. не производят еще такую форму.
показать весь комментарий
14.10.2021 21:30 Ответить
Ну так в чем вопрос? Пустить его на поля - пусть займется своим делом, разминирует пару квадратных метров. Побегает, пользу принесет.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:56 Ответить
Боже, якє кончєне.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:56 Ответить
дякую, ви мене випередили, реально кончений уйобок, потомок кацапських переселенців, після геноциду українців голодомором
показать весь комментарий
14.10.2021 18:41 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 15:58 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 15:59 Ответить
що не можна було прикопати по тихому і не витрачати tape?
показать весь комментарий
14.10.2021 16:00 Ответить
Теж про це подумав! Таку шалупонь й на обмін не поставиш, бо й *********** воно не потрібне!"
показать весь комментарий
14.10.2021 16:14 Ответить
обмінний фонд
показать весь комментарий
14.10.2021 16:38 Ответить
по документам лейтенант а после пыток в окопе вырос до подоконника.
показать весь комментарий
14.10.2021 20:32 Ответить
Попытка побега ,,,,,не хер кормить гной
показать весь комментарий
14.10.2021 15:59 Ответить
Називається: собираніє алкашні і іншого наркоманья в попиткє реабілітації по просраной операції з ''вагнерівцями''.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:59 Ответить
піанєр-гєрой
показать весь комментарий
14.10.2021 16:01 Ответить
А СЦКК підтверджує що дане "тіло" входить до її складу?
показать весь комментарий
14.10.2021 16:03 Ответить
Интересный вопрос) Ну судя по действиям наших, то легитимность "той стороны", после того как из нее вышли кацапы и попытались всунуть лугандонов, никем кроме кацапов не признана)))
показать весь комментарий
14.10.2021 16:54 Ответить
.

чмо-кIзяк ?

.
показать весь комментарий
14.10.2021 16:13 Ответить
Я-я, натюрліх!
показать весь комментарий
14.10.2021 16:16 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 16:30 Ответить
Убийца украинцев.Хороший кандидат в патию "слуга урода".Там таких любят.
показать весь комментарий
14.10.2021 16:26 Ответить
До речі про розмінування, зустрічав "датську" місію по розмінуванню, а в ній багато хто по-мацковськи акали говорячи кацапською
показать весь комментарий
14.10.2021 16:34 Ответить
«Абсолютна більшість німців - 73 відсотки - заявили, що "засуджують дії Росії в українському конфлікті в Криму" (саме так авори опитування сформулювали запитання)»

УКРАІНСЬКИЙ КОНФЛІКТ В КРИМУ !!!!!!

МІДу пора посла Германии вызвать и вручить ноту .
ВОТ ТАК РАША ОБРАБАТЫВАЕТ МОЗГИ ЕВРОПЕЙЦЕВ
ссылка https://www.dw.com/uk/nimtsi-zasudzhuiut-dii-rf-v-ukraini-ale-proty-posylennia-nato-na-skhodi-opytuvannia-a-59503597/a-59503597?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
показать весь комментарий
14.10.2021 17:09 Ответить
"Затриманий - виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства в 2010 році."- пересічний гражданін лугандона!
показать весь комментарий
14.10.2021 17:23 Ответить
Ого, цельный подполковник прибыл. Быстро карьеру сделал от убийцы до комбата.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:32 Ответить
на війні завжди так
показать весь комментарий
14.10.2021 17:42 Ответить
Ну, как минимум, не рядовой тупень. Начинали то с ним тысячи, да дожили до таких чинов единицы.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:59 Ответить
проста роботи більше немає...
показать весь комментарий
14.10.2021 17:41 Ответить
Оно замужем . кольцо есть на руке
показать весь комментарий
14.10.2021 17:44 Ответить
Ты чего там белькочешь, инфузория мокшанская
показать весь комментарий
14.10.2021 19:19 Ответить
Давно пора хряснути чимсь по тому ростову щоб атаман платов в домовині перевернувся.
показать весь комментарий
14.10.2021 19:57 Ответить
 
 