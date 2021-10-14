Контрразведчики СБУ задержали наемника РФ, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных Сил, задержали на линии разграничения российского террориста так называемой "ЛНР". Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ.

Российский наемник грубо нарушил достигнутые договоренности, поскольку он не имел права находиться на этой территории, да еще и с оружием. Его задачей, в соответствии с договоренностями в рамках Трехсторонней контактной группы, должно быть разминирование соседнего участка. На нем планируется открыть новый пункт пропуска с временно оккупированными территориями, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как удалось установить сотрудникам СБУ, злоумышленник является участником одного из подразделений "6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции "ЛНР".

Задержанный - выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году.

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В 2014 году он вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Впоследствии "служил" в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО \ ООС на Луганщине. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.

Во время задержания фигурант имел при себе пистолет ПМ с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК (Специального центра контроля и координации прекращения огня). Напомним, что носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Задержание и документирования проводили сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.



















