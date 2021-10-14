"Схемы" анонсировали выход нового расследования: оно касается Зеленского, Шефира и Курченко. ВИДЕО

Журналисты программы "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") анонсировали выход нового расследования. Оно будет о том, как Владимир Зеленский и Сергей Шефир способствовали попыткам вывести активы из банка беглого Сергея Курченко.

Как передает Цензор.НЕТ, анонсм опубликован на странице "Схем" в Facebook.

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