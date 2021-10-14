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"Схемы" анонсировали выход нового расследования: оно касается Зеленского, Шефира и Курченко. ВИДЕО

Журналисты программы "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") анонсировали выход нового расследования. Оно будет о том, как Владимир Зеленский и Сергей Шефир способствовали попыткам вывести активы из банка беглого Сергея Курченко.

Как передает Цензор.НЕТ, анонсм опубликован на странице "Схем" в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pandora Papers: Украина - на первом месте в мире по количеству политиков в обнародованных документах. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

журналистика (3305) Зеленский Владимир (20511) расследование (3043) Курченко Сергей (485) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+64
Сейчас Вовочку порвет, а зелебобики зайдутся в экстазе. Только вот это почти все было известно еще до выборов. И умные люди предупреждали.
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14.10.2021 17:55
+37
"Не кради !" - седьмая заповедь Божия

а ЗЕ-крыса и его корефаны воровали !
за 14-й год заплатил налогов - 0 (прописью - нифига)
за 15-й - 2 (две !!!) тысячи, т.е как с "минималки" за месяц !
а он за год !!!!
будучи долларовым миллионером !!!

он воровал не только у бюджетников и пенсионеров, эта гнида воровала у АРМИИ !!!!
воровала в самые тяжелые годы !!
в то время, когда был введен спец военный налог,
когда волонтеры покупали за свои деньги каски-бронежилеты
в то время, когда украинцы клали продукты бойцам в тележки в супермаркетах
я, как и многие украинцы, установил для себя тогда правило - десятая часть покупки с чека идет в корзину Армии.
корзина в моем супермаркете уже к обеду была полной.
в супермаркете ЗЕ-ленского и им подобных, я уверен, корзины не было, потому что воевала не их Армия и не за их Державу.
ЗЕленские и сейчас живут на чемоданах - деньги в офшорах, заводов-пароходов не имеют. Даже дом свой продал - в случае чего, ноги в руки и налегке, без КАМАЗов с кэшем за кордон

это - ЗЕ-льоная перелетная саранча, сожрет страну и полетит дальше....
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14.10.2021 18:27
+34
приймай, Вовачка шкварочки
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14.10.2021 18:03
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Радио Свобода. Зеленский явно не нравится американцам.
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14.10.2021 20:20 Ответить
і це добре.
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14.10.2021 21:22 Ответить
Самый хитрожопый ещё попытается разыграть антисимитскую КАРТУ, как дымовую завесу офшорам и убийству Полякова.
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14.10.2021 20:44 Ответить
Полетел голубь. В свете зимнего экономического кризиса спишут на зеленского все 30 лет грабежа. Поверте шушер будет неимоверный!
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14.10.2021 21:08 Ответить
не потірбно узагальнювати, спишуть те що він просрав за 2.5 роки. І, надіюсь, притягнуть до відповідальності тупого блазня.
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14.10.2021 21:23 Ответить
ох і буде рвати сраки в тупорилих зебобиків. Будуть спихати на пороха, пох, що клоун втирав, що не такий.
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14.10.2021 21:22 Ответить
Хлопці, їба..те цю потвору, яка прикидалсь "вчителем" на веліку!
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14.10.2021 21:30 Ответить
Давайте, давите эту клоунскую офшорную гниду! Чем быстрее она окажется на нарах - тем быстрее страна начнет развиваться
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14.10.2021 21:37 Ответить
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/13/chile-sebastian-pinera-impeachment-proceedings-pandora-papers Чили начала процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньере после публикации статьи Pandora Papers . Об этом сообщает https://inforesist.org/goto/https://www.theguardian.com/world/2021/oct/13/chile-sebastian-pinera-impeachment-proceedings-pandora-papers The Guardian.

https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/244340527_623590772343898_3438765982755467982_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=oN7zhC9LYUEAX_KeLS0&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=85dd73271a1a11d16501c78d54c6e279&oe=618CB6A5
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14.10.2021 21:56 Ответить
Исходя из проведенной международной Евроэкспертизы, вероятные оценки извлекаемых запасов показывают, что на территории Харьковской области находится:

❗ 60 млрд. м3 газа (2 трлн. кубических футов);
❗ 10 млн. тонн сырой нефти (72 млн. баррелей);
❗ 7 млн. тонн конденсата (54 млн. баррелей).

❗Экономический анализ одной нефтяной и газовой структуры приводит к коэффициенту окупаемости до 35%
❗Для разработки первой эксплуатационной необходимо инвестировать 9 млн$!!!

❗Учитывая наличие законсервированных скважин, добычу возможно начать за 8-12 месяцев.
❗Ориентировочная себистоимость добычи газа оценивается 90$ за 1000 м3.

Теперь ответьте сами себе на вопрос- если стоимость добычи (нашего по Конституции) природного газа, не превышает 3 грн за м3 а его у нас огромные запасы- то почему нам его продают по 8 грн, а в садики, школы и больницы вообще по 30 грн.???
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14.10.2021 22:18 Ответить
Новый вид "преступления" - СПОСОБСТВОВАЛИ ПОПЫТКАМ!!!
Порошенко через свой банк ВЫВЕЛ актива Януковоща и ничего, у него все норм.
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14.10.2021 23:12 Ответить
Документы в студию.
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14.10.2021 23:51 Ответить
По ссылке есть видео расследования программы "Схемы" Радио Свобода
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/9/7197712/
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14.10.2021 23:55 Ответить
Так я сразу обратил на это внимание ещё в 2018 году.
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15.10.2021 08:26 Ответить
Як же почали вибухати пукани!!!!! Де були "СХЕМИ" три роки (і більше) тому? Питання риторичне. Хто платить той того і танцюєєє!!!!!
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15.10.2021 09:57 Ответить
Всё так: у власти команда не только невежд, а и жуликов! А рейтинг всё равно 32%! Ау, народ!
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15.10.2021 12:27 Ответить
Зюзя дуже вправний учень.20 років на замовлення олігархів і фсб агентури вести шоу по знищенню одної людини. За часів її прем"єрства куб газу коштував 46 коп.для усіх тверезих і працьовитих українців.Зато зараз ціна на газ вважается за щастя 8гр.Але і її нема.

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15.10.2021 14:56 Ответить
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