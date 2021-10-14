"Схемы" анонсировали выход нового расследования: оно касается Зеленского, Шефира и Курченко. ВИДЕО
Журналисты программы "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") анонсировали выход нового расследования. Оно будет о том, как Владимир Зеленский и Сергей Шефир способствовали попыткам вывести активы из банка беглого Сергея Курченко.
Как передает Цензор.НЕТ, анонсм опубликован на странице "Схем" в Facebook.
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❗ 60 млрд. м3 газа (2 трлн. кубических футов);
❗ 10 млн. тонн сырой нефти (72 млн. баррелей);
❗ 7 млн. тонн конденсата (54 млн. баррелей).
❗Экономический анализ одной нефтяной и газовой структуры приводит к коэффициенту окупаемости до 35%
❗Для разработки первой эксплуатационной необходимо инвестировать 9 млн$!!!
❗Учитывая наличие законсервированных скважин, добычу возможно начать за 8-12 месяцев.
❗Ориентировочная себистоимость добычи газа оценивается 90$ за 1000 м3.
Теперь ответьте сами себе на вопрос- если стоимость добычи (нашего по Конституции) природного газа, не превышает 3 грн за м3 а его у нас огромные запасы- то почему нам его продают по 8 грн, а в садики, школы и больницы вообще по 30 грн.???
Порошенко через свой банк ВЫВЕЛ актива Януковоща и ничего, у него все норм.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/9/7197712/