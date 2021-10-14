"Не дай Бог, вы начнете пасовать и отчаиваться, будет коллапс", - Ляшко пообщался с медиками на Львовщине. ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил реанимацию Львовской клинической больницы скорой помощи и пообщался с медиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения заявил в ходе общения с медиками Львовской клинической больницы скорой помощи.

"Самое ценное, что есть у государства - это вы. Пока у вас не опускаются руки, пока у вас горят глаза - мы реально можем победить. Не дай Бог, вы начнете пасовать и отчаиваться, будет коллапс. ... Просто верьте в светлое будущее. Сейчас период тяжелый. За четвертый день это уже третья реанимация. У всех одно и то же. Кто-то чем-то недоволен. Но спросите, кто из них вакцинирован", - сказал глава Минздрава.

Директор больницы Олег Самчук заявил, что одной из причин визита министра здравоохранения Украины стали необъективные материалы, на днях появившиеся в некоторых СМИ. Медперсонал Клинической больницы скорой помощи Львова обвинили в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

"Только с пневмониями у нас сейчас 442 пациента, 38 - в реанимации. На видео даже слышно, как пищат аппараты жизнеобеспечения. Этот звук не утихает уже много месяцев. Из главного - Виктор Ляшко подбодрил наш коллектив, попросил не обращать внимание на обвинения. Также пообещал поднять вопрос пересмотра тарифа по коронавирусному пакету. Ведь на тяжелых пациентов, которые больше месяца могут лежать в больнице, денег действительно недостаточно", - подчеркнул Самчук.

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