"Не дай Бог, вы начнете пасовать и отчаиваться, будет коллапс", - Ляшко пообщался с медиками на Львовщине. ВИДЕО
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил реанимацию Львовской клинической больницы скорой помощи и пообщался с медиками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения заявил в ходе общения с медиками Львовской клинической больницы скорой помощи.
"Самое ценное, что есть у государства - это вы. Пока у вас не опускаются руки, пока у вас горят глаза - мы реально можем победить. Не дай Бог, вы начнете пасовать и отчаиваться, будет коллапс. ... Просто верьте в светлое будущее. Сейчас период тяжелый. За четвертый день это уже третья реанимация. У всех одно и то же. Кто-то чем-то недоволен. Но спросите, кто из них вакцинирован", - сказал глава Минздрава.
Директор больницы Олег Самчук заявил, что одной из причин визита министра здравоохранения Украины стали необъективные материалы, на днях появившиеся в некоторых СМИ. Медперсонал Клинической больницы скорой помощи Львова обвинили в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.
"Только с пневмониями у нас сейчас 442 пациента, 38 - в реанимации. На видео даже слышно, как пищат аппараты жизнеобеспечения. Этот звук не утихает уже много месяцев. Из главного - Виктор Ляшко подбодрил наш коллектив, попросил не обращать внимание на обвинения. Также пообещал поднять вопрос пересмотра тарифа по коронавирусному пакету. Ведь на тяжелых пациентов, которые больше месяца могут лежать в больнице, денег действительно недостаточно", - подчеркнул Самчук.
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https://twitter.com/Garry51302808/status/1448566980844343296 10 ч
А памятаєте, як ця ***** батальйон "батьківщина" створювало і постановочними відосами кровью торгувало?
Ви памятаєте, шо творила ця мразь в ВР, коли військ.стан хотіли ввести?..
Ви нє? А я памятаю...
Олег Ляшко @OVLiashko· 13h
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