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"Не дай Бог, вы начнете пасовать и отчаиваться, будет коллапс", - Ляшко пообщался с медиками на Львовщине. ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил реанимацию Львовской клинической больницы скорой помощи и пообщался с медиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения заявил в ходе общения с медиками Львовской клинической больницы скорой помощи.

"Самое ценное, что есть у государства - это вы. Пока у вас не опускаются руки, пока у вас горят глаза - мы реально можем победить. Не дай Бог, вы начнете пасовать и отчаиваться, будет коллапс. ... Просто верьте в светлое будущее. Сейчас период тяжелый. За четвертый день это уже третья реанимация. У всех одно и то же. Кто-то чем-то недоволен. Но спросите, кто из них вакцинирован", - сказал глава Минздрава.

Директор больницы Олег Самчук заявил, что одной из причин визита министра здравоохранения Украины стали необъективные материалы, на днях появившиеся в некоторых СМИ. Медперсонал Клинической больницы скорой помощи Львова обвинили в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

"Только с пневмониями у нас сейчас 442 пациента, 38 - в реанимации. На видео даже слышно, как пищат аппараты жизнеобеспечения. Этот звук не утихает уже много месяцев. Из главного - Виктор Ляшко подбодрил наш коллектив, попросил не обращать внимание на обвинения. Также пообещал поднять вопрос пересмотра тарифа по коронавирусному пакету. Ведь на тяжелых пациентов, которые больше месяца могут лежать в больнице, денег действительно недостаточно", - подчеркнул Самчук.

Также читайте: Пять областей близки к переходу в красный уровень карантина, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) врачи (1516) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Дякуємо наркоману Володимиру Зеленському і його команді чемпіонів по боротьбі з коронавірусом
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14.10.2021 21:50
+6
Просто верьте в светлое будущее. Источник:

Эпическое заявления бывшего санвредителя... Совок даже не воняет тут, а смердит...
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14.10.2021 21:54
+4
"Обіцянка - цяцянка, дурному забава". Вірте... угу... Ще б сказав що "за віру свою попадете в Рай". Розумні медики вже давно покинули Україну і працюють там де їх праця цінується офіційно і живуть повноцінним і забезпечним життям.
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14.10.2021 23:40
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а вин шо, им грошей подкинет мала-мала или обесцянками потчевать будет до маскальской заутрени?
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14.10.2021 21:47 Ответить
Garry@Garry5130280

https://twitter.com/Garry51302808/status/1448566980844343296 10 ч



А памятаєте, як ця ***** батальйон "батьківщина" створювало і постановочними відосами кровью торгувало?
Ви памятаєте, шо творила ця мразь в ВР, коли військ.стан хотіли ввести?..
Ви нє? А я памятаю...
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14.10.2021 21:49 Ответить
це не той Ляшко. Це - міністр; а той - гомік з вилами
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14.10.2021 21:57 Ответить
а это был https://twitter.com/Garry51302808/status/1448566980844343296 ответ к этому заявлению

Олег Ляшко @OVLiashko· 13h

Захисників і захисниць України, всіх українців вітаю з найбільшим нашим святом. Ніхто і ніколи не переможе Україну! Слава Україні!
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14.10.2021 22:05 Ответить
Дякуємо наркоману Володимиру Зеленському і його команді чемпіонів по боротьбі з коронавірусом
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14.10.2021 21:50 Ответить
ВТОРАЯ ВОЛНА Covid-19 ОДЕССА @Odessa8436



«Туда лучше не ложить».
Народный депутат Сергей Шахов, из группы «Довіра», хочет через доктора Ольгу Голубовскую пристроить своих больным ковидом кумовей в Александровскую больницу.
Голубовская считает, что в Александровскую лучше не ложиться.

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14.10.2021 22:32 Ответить
Яблунька@Yablonyka



Ще й фуфломіцином закидають, як внесуть у протокол
Україна визнала «Амізон Макс» протиковідним препаратом. Єдина в світі. Роботи з дослідження препарату належать виключно виробникові АТ «Фармак».
Головним дослідником виступила доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська
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14.10.2021 22:40 Ответить
Нормальний міністр, це вам не сволота богатирьова!
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14.10.2021 21:53 Ответить
Світла пляма на фоні зелених
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14.10.2021 22:08 Ответить
Какой кошмар, идите в медицину, и поймёте что одно другое дерьмо.
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15.10.2021 08:51 Ответить
ахахха. вот это логика. совковое посещение коллектива, пламенные речи о светлом будущем, пожимание рук, хорошо хоть без брежневских поцелуев, ноль реальных действий - это нормальный министр
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15.10.2021 10:19 Ответить
Просто верьте в светлое будущее. Источник:

Эпическое заявления бывшего санвредителя... Совок даже не воняет тут, а смердит...
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14.10.2021 21:54 Ответить
Можно ещё гимн спеть.
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15.10.2021 07:46 Ответить
Українське "пасувати" в цьому контексті перекладається "отступать"
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14.10.2021 21:54 Ответить
Насправді, увесь скандал відбувся через оце відео: https://fb.watch/8EdTlka837/
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14.10.2021 21:58 Ответить
Удрал я от всемирного Коронобесия...,на чердаке оборудовал комнату...,что Диоген в бочке буду жить...
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14.10.2021 21:59 Ответить
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14.10.2021 22:00 Ответить
"Не дай Бог, вы начнете пасовать и отчаиваться, будет коллапс" (c)

Новая курточка мгновенно коллапсирует в фантазиях чемпиона по борьбе с ковидом
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14.10.2021 22:03 Ответить
Ковид заходит в палату №6 и спрашивает...где тут лежат СПИДоносцы наркоманы и прочие бараны Шариковы?...Тишина...входит профессор Преображенский....

Таак,пациенты Шариковы...кто хочет вакцину Пффайзер или Фуфломицин Путлера?Тишина...

Доктор Борменталь входит с огромным шприцем типа для Моргунова в Кавказской пленнице,так чуваки...одна доза и домой...,

дохтор правда моментально в море*?

не чувак сразу в океан....
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14.10.2021 22:10 Ответить
Почему "самое ценное" а это и медики и энергетики и дворники получают в сотни раз меньше, чем вы? Или вы заслужили большего? Тогда идите и лечите, добывайте. ремонтируйте, убирайте... Бездельники и дармоеды Народу не нужны... Точка.
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14.10.2021 22:34 Ответить
Борцуны типа белодед или укронегр получают по 125-85 тыс. долларов призовых не за хер собачий! Пусть и борються с ковидом! Или медик за 5 тыс. должен умирать за Шахова и его кумовей?
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14.10.2021 23:18 Ответить
Яблунька@Yablonyka

https://mobile.twitter.com/Yablonyka/status/1447944468225789965 12 окт.



Білоруські турфірми почали пропонувати тури для щеплення схваленою в світі вакциною від коронавірусу.
Поїхати пропонують до Львова, Румунії, Туреччини, а в майбутньому і до Хорватії.
Так, білорусам пропонують за 85 євро поїхати до Львова, щоб отримати щеплення вакциною Pfizer.
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14.10.2021 22:45 Ответить
Пока медики могут иметь чтото сверх их минималки, пока они и работают! Посади их на голую ставку и хана медицине! Идиоты во власти! Сколько уволилось медиков?
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14.10.2021 23:20 Ответить
"Обіцянка - цяцянка, дурному забава". Вірте... угу... Ще б сказав що "за віру свою попадете в Рай". Розумні медики вже давно покинули Україну і працюють там де їх праця цінується офіційно і живуть повноцінним і забезпечним життям.
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14.10.2021 23:40 Ответить
...молодец, успокоил
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15.10.2021 00:36 Ответить
цинизм министра зашкаливает. фантастическая тварь
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15.10.2021 00:38 Ответить
ласковый наезд
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15.10.2021 05:00 Ответить
Поки в вас горять очі...Цей турбодятел з дітьми приїхав говорити,зі студентами?!
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15.10.2021 06:40 Ответить
 
 