Неизвестные сорвали показ фильма о Голодоморе в московском офисе "Мемориала": Приказали всем лежать и обзывали "фашистами". ВИДЕО
В Москве группа неизвестных людей с закрытыми лицами ворвалась на мероприятие в офисе правозащитного центра "Мемориал". В то время там показывали фильм Агнешки Холланд "Гарет Джонс" (в украинском прокате - "Цена правды").
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
А как проходит ваш вечер? pic.twitter.com/wg7TIu72LI— ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) October 14, 2021
Фильм, во время показа которого произошло нападение, повествует о британском журналисте, приехавшем в СССР и ставшем свидетелем Голодомора на территории Украины. Просмотр был организован совместно с польским культурным центром.
Примерно через 10 минут после начала фильма в зал ворвались люди в масках и приказали всем лежать. Многие зрители испугались, решив, что это захват заложников. Затем нападавшие зашли на сцену и стали назвать собравшихся "фашистами" и выкрикивать лозунги "Долой!" и "Уходи!".
До приезда полиции удалось задержать троих человек. Их забрали в отдел.
Подробностей о нападавших и причинах их поступка пока нет.
Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" - некоммерческая организация, занимающаяся исследованием политических репрессий в СССР и современной России. Минюст РФ признал правозащитный центр "иноагентом" в 2014 году. Историко-просветительское общество было признано иноагентом в 2016-м.
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Также я вижу, совершенно тупых и ничего непонимающих молодых молодчиков, которые настолько тупы, и далеки от всего этого (хоть и поучаствовали, от делать нефиг, в этой "драме"), что даже комментировать их действия, считаю глупым занятием.
https://www.unian.net/russianworld/smogut-li-russkie-povtorit-esli-fashisty-pereodenutsya-dagestancami-novosti-rossii-11573662.html ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ
...русский человек в Москве с плакатом "В Дагестан за дагестанками", не говоря уже про чеченок, проживет не больше пяти минут, дружба народов есть дружба народов..
И они еще удивляются, почему украинцы их не любят...
Геннадий Андреевич ваша партия уничтожила в 20 веке 100 млн людей.скажите зачем так много?...Зюганов ответил...враги Мировой революции не спят и видят как захватить дохлый Ссср... кругом враги Владимир Вольфович...