Неизвестные сорвали показ фильма о Голодоморе в московском офисе "Мемориала": Приказали всем лежать и обзывали "фашистами". ВИДЕО

В Москве группа неизвестных людей с закрытыми лицами ворвалась на мероприятие в офисе правозащитного центра "Мемориал". В то время там показывали фильм Агнешки Холланд "Гарет Джонс" (в украинском прокате - "Цена правды").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

А как проходит ваш вечер? pic.twitter.com/wg7TIu72LI — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) October 14, 2021

Фильм, во время показа которого произошло нападение, повествует о британском журналисте, приехавшем в СССР и ставшем свидетелем Голодомора на территории Украины. Просмотр был организован совместно с польским культурным центром.

Примерно через 10 минут после начала фильма в зал ворвались люди в масках и приказали всем лежать. Многие зрители испугались, решив, что это захват заложников. Затем нападавшие зашли на сцену и стали назвать собравшихся "фашистами" и выкрикивать лозунги "Долой!" и "Уходи!".

До приезда полиции удалось задержать троих человек. Их забрали в отдел.

Подробностей о нападавших и причинах их поступка пока нет.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" - некоммерческая организация, занимающаяся исследованием политических репрессий в СССР и современной России. Минюст РФ признал правозащитный центр "иноагентом" в 2014 году. Историко-просветительское общество было признано иноагентом в 2016-м.

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