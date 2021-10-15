Неадекватный пассажир самолета устроил скандал из-за маски и был задержан полицией в аэропорту Киева. ВИДЕО
На борту самолета авиакомпании WizzAir, следовавший из Ларнаки (Кипр) в Киев, произошел инцидент, связанный с отказом одного из пассажиров надевать защитную маску.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице "Оперативный" в Facebook.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как неадекватный мужчина устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на борту самолета. По словам очевидцев, с момента вылета он не мог успокоиться ни на минуту и цеплялся к другим пассажирам и бортпроводникам.
Во время "общения" с окружающими неадекват кричал, что ему "нечем дышать", ругался и покрывал матами людей на соседних местах. Маску он при этом так и не надел.
В итоге по прилету в Киев, на борт вызвали полицейских. Им нарушитель пытался доказать, что ничего не нарушал и даже угрожал судом. Примечательно, что прибытие копов другие пассажиры приветствовали аплодисментами и заметили, что их появление несколько успокоила неадеквата. По информации источника, в результате его задержали.
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Привитые ,даже при самом лёгком течении ковида ,являются
точно такими же переносчиками вируса ,как и не привитые .
А маски - это обязательно .
"Дія" НЕ Є "приложение слежения ".
С чего истерика?
не нравится - не въезжай.
На войне как на войне.
Якщо тобі не подобається саме цей представник ЗМІ, то якого дідька ти тут гавкаєш «лавка-шавка»?
Правда, такое приятное чувство...
и не стыдно. представляете.
И маску ношу. И меня это не парит.
а купить билет и устроить бучу в самолете? - узнаю брата Колю )))
но они думают тока о себе - а захочу обплюю весь самолет чисто по Конституции - смешно, грустно, но показательно - многая ерунда, становится понятнее...
В таких странах уже карантинные ограничения снимают, к нормальной жизни возвращаются.
А у нас локдаун на носу - спасибо антиваксерам...
Вакцинируются, чтобы не попасть в больницу, а не чтобы не заболеть.
Хотя шансы заболеть тоже заметно снижаются.
Да, такая вот поганая болезнь.. и болеет по 2 раза - у меня сестра дважды болела, тесты не дадут соврать - и пока не привилась - хз, может и третий бы заболела.
а то в начале вакцинации говорили "чтобы защититься от ковида и остановить пандемию!"))))))
но вот ляшко требует не прививки, а СЕРТИФИКАТЫ
это всё, что надо понимать про шоблу, которая под видом депутатства и президентства доит лохов