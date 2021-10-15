Неадекватный пассажир самолета устроил скандал из-за маски и был задержан полицией в аэропорту Киева. ВИДЕО

На борту самолета авиакомпании WizzAir, следовавший из Ларнаки (Кипр) в Киев, произошел инцидент, связанный с отказом одного из пассажиров надевать защитную маску.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице "Оперативный" в Facebook.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как неадекватный мужчина устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на борту самолета. По словам очевидцев, с момента вылета он не мог успокоиться ни на минуту и ​​цеплялся к другим пассажирам и бортпроводникам.

Во время "общения" с окружающими неадекват кричал, что ему "нечем дышать", ругался и покрывал матами людей на соседних местах. Маску он при этом так и не надел.

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В итоге по прилету в Киев, на борт вызвали полицейских. Им нарушитель пытался доказать, что ничего не нарушал и даже угрожал судом. Примечательно, что прибытие копов другие пассажиры приветствовали аплодисментами и заметили, что их появление несколько успокоила неадеквата. По информации источника, в результате его задержали.

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