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Неадекватный пассажир самолета устроил скандал из-за маски и был задержан полицией в аэропорту Киева. ВИДЕО

На борту самолета авиакомпании WizzAir, следовавший из Ларнаки (Кипр) в Киев, произошел инцидент, связанный с отказом одного из пассажиров надевать защитную маску.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице "Оперативный" в Facebook.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как неадекватный мужчина устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на борту самолета. По словам очевидцев, с момента вылета он не мог успокоиться ни на минуту и ​​цеплялся к другим пассажирам и бортпроводникам.

Во время "общения" с окружающими неадекват кричал, что ему "нечем дышать", ругался и покрывал матами людей на соседних местах. Маску он при этом так и не надел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минздраве призвали обязательно носить маски и менять их каждые два часа

В итоге по прилету в Киев, на борт вызвали полицейских. Им нарушитель пытался доказать, что ничего не нарушал и даже угрожал судом. Примечательно, что прибытие копов другие пассажиры приветствовали аплодисментами и заметили, что их появление несколько успокоила неадеквата. По информации источника, в результате его задержали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вали нах#й, придурок", - пассажиры самолета провожали аплодисментами полицейских, выводивших отказавшегося надевать маску мужчину. ВИДЕО

карантин (16729) маска (166) самолет (3606) Wizz Air (36) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+48
Надо этого антиваксера и антимасочника послать на общественные работы за ковидниками утки выносит! Ну если ему нечем дышать то так и быть пусть работает без маски!
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15.10.2021 10:04
+29
Однобока подача інформації, Олександре. Бо відмова потенційним носієм вірусів під час пандемії вдягати маску в місці скупчення інших людей, є зневагою до них і порушенням їх прав. Не бажає вдягати маску, мусить сидіти вдома.
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15.10.2021 10:23
+25
Это не намордник а защитная маска которая предохраняет от инфекции мне как то из-за дебилов не хочется валятся на ковидной койке! А насчет гидности так почему бухим или под наркототой запрещено управлять автомобилем? Мне может тоже как СН хочется сначала бахнуть вискариком потом догнатся метом и поганять!
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15.10.2021 10:33
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Мухи отдельно ,котлеты отдельно ...
Привитые ,даже при самом лёгком течении ковида ,являются
точно такими же переносчиками вируса ,как и не привитые .
А маски - это обязательно .
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15.10.2021 11:55 Ответить
Прививка не защищает на 100%. Привитый тоже может заболеть. Кроме того, он может переносить вирус не болея.
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15.10.2021 15:24 Ответить
Для них наша конституція, то вже ніщо. Повністю колонізували нашу країну.
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15.10.2021 11:04 Ответить
Ну для вас лишилось три країни, Бурунді, Еритрея та КНДР, навіть москалі вакцинуються.
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15.10.2021 11:14 Ответить
Є таке, наші просто видаляють додаток Вдома коли перетинають кордон.
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15.10.2021 11:06 Ответить
Требование уст. приложение слежения на телефон является незаконным слежением - читайте Конституцию

"Дія" НЕ Є "приложение слежения ".
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15.10.2021 11:21 Ответить
Да ты шо! Не можыт быть!
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15.10.2021 11:58 Ответить
в любой стране так. Везде свои правила. Например, сейчас в Словакию по приезду надо тоже у них на сайт регистрироваться, иначе не пустят.
С чего истерика?
не нравится - не въезжай.
На войне как на войне.
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15.10.2021 14:57 Ответить
Сразу видно что чувак из Лининграда или из Растова -на Дану
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15.10.2021 10:58 Ответить
Нормальних людей адепти сатановіруса неадекватами називають. Ви, мабуть, забули, що на літак допускаються або заштрикнуті, або з ПЦР тестом. То який сенс тоді маски одягати? А ви, представники ЗМІ, лавки анти народної олігархічної влади, тявкаєте, нормальних людей ображаєте.
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15.10.2021 10:59 Ответить
Не лавки, а шавки
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15.10.2021 11:00 Ответить
То ви ж реальні неадеквати, тому вас так і називають.
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15.10.2021 11:06 Ответить
Ти без вихідних працюєш?
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15.10.2021 11:31 Ответить
Я на Цензорі не працюю, а відпочиваю. Читаю новини та коментарі розумних дописувачів, тролю кацапів-антиваксерунів. А от ти тут працюєш від деактиву до деактиву, антиваксеруха.

Якщо тобі не подобається саме цей представник ЗМІ, то якого дідька ти тут гавкаєш «лавка-шавка»?
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15.10.2021 12:12 Ответить
Язика не проковтни, чучело
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15.10.2021 12:25 Ответить
Боже! Яке ти кончене!
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15.10.2021 17:05 Ответить
Не розумію, нащо тоді одному "нормальному" летіти серед "ненормальних", невже "нормальних" на літак не назбирали, жоча б на дельтаплан.
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15.10.2021 11:08 Ответить
Якби більшість людей були нормальними, а не стадом баранів, ти б тут не отримував зарплату за своє дебільне тявкання.
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15.10.2021 11:35 Ответить
Чому антивакцинатори вважають себе особливими і розумнішими за інших? Я от вколовся собі і не кажу, що я крутий такий... Я навіть не закликаю нікого колотися і не називаю баранами!
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15.10.2021 11:42 Ответить
я а сразу как укололся - почувствовал себя лучше других.
Правда, такое приятное чувство...
и не стыдно. представляете.
И маску ношу. И меня это не парит.
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15.10.2021 15:00 Ответить
тебя и поводок не парит
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15.10.2021 17:10 Ответить
Маски мають носити як невакциновані, так і вакциновані.
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15.10.2021 11:43 Ответить
"мають"? з якого це дива?
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16.10.2021 12:13 Ответить
чому менi, боже, ти крила не дав?
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15.10.2021 11:01 Ответить
Ніс у нього перебитий, напевно, хтось добре у свій час приклався до його носа. Дивно, як пасажири у літаку втримались та знову йому носа не зламали. А не завадило би цьому бику бикуючому, який просто пригортав до себе увагу, нарцисизм - невиліковний.
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15.10.2021 11:13 Ответить
А в той бік він з іншим носом летів, чи на вєліку, як голозадько їхав?
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15.10.2021 12:31 Ответить
Туди він набухався і не задихався. А на тверезу голову і кисень не лізе у таких бичків.
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15.10.2021 17:08 Ответить
всегда есть простой выход - не лети.
а купить билет и устроить бучу в самолете? - узнаю брата Колю )))
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15.10.2021 11:20 Ответить
вопрос ширятся или нет чисто индивидуальный, у каждого голова на плечах и она не тока для того, шо бы в нее жрать, пока вопрос касается только тебя..
но они думают тока о себе - а захочу обплюю весь самолет чисто по Конституции - смешно, грустно, но показательно - многая ерунда, становится понятнее...
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15.10.2021 11:34 Ответить
Вот кончится пандемия и можно будет обплёвывать сколько угодно!
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15.10.2021 11:42 Ответить
Цей вірус вивели не для того щоб ця пандемія колись закінчилась. На зміну одному вірусу прийдуть інші. Головне щоб люди вакцинувались і тією вакциною на яку їм вкажуть.
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15.10.2021 11:45 Ответить
Не, перерывчики будут. При(Р)учать будут постепенно..., но настойчиво.
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15.10.2021 12:07 Ответить
все соскучились на поплевать мимо урны - но пока так...)))
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15.10.2021 11:46 Ответить
А вы, похоже, если без маски, то обплёвываете "весь самолет"...
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15.10.2021 12:03 Ответить
нет, тока особо избранных.
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15.10.2021 12:15 Ответить
А по Конституции?
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15.10.2021 12:21 Ответить
и по ней особенно - не вертикалишь по горизонтали? - ето мои ... )))
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15.10.2021 12:24 Ответить
пандемия закончится не для всех, а для тех стран кто поголовно вакцинировался и носил маски.
В таких странах уже карантинные ограничения снимают, к нормальной жизни возвращаются.
А у нас локдаун на носу - спасибо антиваксерам...
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15.10.2021 15:01 Ответить
Пандемия как раз и прёт из "тех стран", именно там они и рождаются. В Украину эти "волны" заходят в последнюю очередь благодаря антиваксерам.
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15.10.2021 16:04 Ответить
бреееед! сняли ограничения Дания и Швеция! там никого не принуждали вакцинироваться, и сильного локдауна не было с ограничениями
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16.10.2021 10:38 Ответить
А все що потрібно було - "штрикнути" йому укольчик із снодійним та викинути за борт. Скоріш за все якийсь порохоговнюк.
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15.10.2021 11:43 Ответить
та ні, скоріше за всі прибічник зеленого пакращення і гнусявого голосу
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15.10.2021 12:23 Ответить
А может это был единственный адекватный пассажир?)
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15.10.2021 12:04 Ответить
шизофрени антивакцинаторні...і от хочеться їм постійно сперечатися з усім світом, сваритися з людьми, поліцією, адміністраціями ресторанів, магазинів тощо...
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15.10.2021 12:16 Ответить
Истинных парахнявых совсем чуток, а вони......!
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15.10.2021 12:20 Ответить
Той пасажир вакцинований.
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15.10.2021 12:25 Ответить
вакцинированные могут переносить ковид, так что при чем тут это?
Вакцинируются, чтобы не попасть в больницу, а не чтобы не заболеть.
Хотя шансы заболеть тоже заметно снижаются.
Да, такая вот поганая болезнь.. и болеет по 2 раза - у меня сестра дважды болела, тесты не дадут соврать - и пока не привилась - хз, может и третий бы заболела.
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15.10.2021 15:02 Ответить
тесты как раз безбожно врут
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15.10.2021 17:09 Ответить
а на счет "чтобы не попасть в больницу" имеет подтвержденные испытания?)

а то в начале вакцинации говорили "чтобы защититься от ковида и остановить пандемию!"))))))
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16.10.2021 10:39 Ответить
Не у кожного наявність досмиь великої суми грошей означає наявність інтелекту.
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15.10.2021 12:52 Ответить
Зараз носіння маски - перш за все демонстрація власної лояльності до влади.. Оруєлл посміхається...
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15.10.2021 12:19 Ответить
ознака поваги до людей навколо і лояльності до здорового глузду
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15.10.2021 12:22 Ответить
Повністю згоден тільки з першою половиною речення.
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15.10.2021 12:27 Ответить
чому тоді Ви не поважали людей до 2020 року? і не мали здорового глузду?
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15.10.2021 17:09 Ответить
ФУлЮган! Навіть,якщо й привитий трічі, то це не означає,що має право матюкатись так,що оно жіночка дитину подалі відвела від отого дебіла.Звикло десь у себе у офісі підлеглих ображати на всі заставки,то йдумає,що уже є пупом землі і йому все дозволено. Паскудник. 15 діб мінімум із мітлою Хрещатик підмітати, щоби підлеглі хоч трохи повтішались.
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15.10.2021 12:50 Ответить
маски это хорошо,
но вот ляшко требует не прививки, а СЕРТИФИКАТЫ
это всё, что надо понимать про шоблу, которая под видом депутатства и президентства доит лохов
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15.10.2021 13:02 Ответить
а что могут поделать эти 73% зеленых абапел? Петр вторую революцию не подарит, а барашки уже попали. Покупайте попкорн, кино еще будет обалдеете.
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15.10.2021 20:57 Ответить
Самый умный пошел за клинским
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15.10.2021 14:22 Ответить
То, что матерился плохо, но то как вы подаете новости и цитируете Радуцкого и ему подобных, которые обзывают людей дебилами, за их отказ вакцинироваться говорит о том, что для вас эта ситуация только повод унизить людей, и все комментаторы брызгают своим ядом, "какой ужасный, не хочет одевать маску." Вам плевать, что по конституции он не нарушает ничего. Если не дай Бог из-за таких вещей будет гражданский конфликт, можете быть уверены, свою лепту вы уже внесли
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22.12.2021 17:11 Ответить
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