Netflix снял в Украине фильм с Ван Даммом в главной роли, но пока не получил положенной по закону частичной компенсации за съемки
Французский филиал стриминговой платформы Netflix в августе 2020 года на 50 дней превратил часть Подола в Париж. В Киеве снимали фильм "Последний наемник" с Жан‑Клодом Ван Даммом в главной роли. Netflix собрал 393 разрешения перед началом съемок, но Украина до сих пор не возместила сервису 550 000 евро кэш-рибейта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.ua.
Приехать в Украину Netflix убедила кинокомпания Apple Tree Vision – совместное предприятие украинской Star Media и британской OLLEV.
"Мы пять лет доказывали рынку, что снимать в Украине можно и нужно", – говорит гендиректор Star Media Ольга Пантелеймонова. Участвовали в совместных международных проектах, ездили на встречи с иностранными продюсерами. "Это первый опыт работы стриминга в Украине, – говорит вице‑президент Star Media Юрий Артеменко.
Решение снимать в Украине компания приняла после того, как два года назад в стране появился закон о кэш-рибейтах – возвращение съемочной группе 25% затрат на производство фильмов.
"Последний наемник" вышел на платформе Netflix 30 июля 2021 года. Фильм восемь дней держался в топе американского Netflix и пять – британского. Картину, по словам Пантелеймоновой, посмотрели более 40 млн раз.
В Netflix понимали, что станут первым зарубежным продакшеном, который опробует эту систему, но все равно рискнули. Бюджет съемки в Украине, по словам Пантелеймоновой, – около 3,5 млн евро. Съемочная группа также потратила около 800 000 евро на проживание, питание и транспорт. За это государство должно было вернуть им около 550 000 евро. Заявку на кеш‑рибейт французы подали еще в декабре 2020 года, но до сих пор ничего не получили.
Как отмечает издание, чиновники Госкино, Минкульта и представители киноиндустрии дорабатывают поправки к закону. Тем временем выплат от государства ждут еще три французских проекта.
"Netflix обеспокоен тем, что мы до сих пор не выплатили рибейты, – говорит Пантелеймонова. – Но они понимают, что мы хотим создать прозрачную, работающую систему".
По словам Артеменко, несмотря на задержку выплат, Netflix остался доволен работой в Украине.
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Решение снимать в Украине компания приняла после того, как два года назад в стране появился закон о кэш-рибейтах - возвращение съемочной группе 25% затрат на производство фильмов.
Бюджет съемки в Украине, по словам Пантелеймоновой, - около 3,5 млн евро. Съемочная группа также потратила около 800 000 евро на проживание, питание и транспорт. За это государство должно было вернуть им около 550 000 евро. Заявку на кеш‑рибейт французы подали еще в декабре 2020 года, но до сих пор ничего не получили Источник:
Цікаво, а зебіли розуміють, що все це сплачується з їхніх грошей також?
Есть ощущение, что какой-то схематоз от киношников? Почему им должны возвращать то эти "командировочные"? А если бы они заявили, что 10млн. ушло?))
главное - "зеленая благодать" в видосиках для нарИда!
Они снимают в Украине, чтоб сэкономить деньги. Т.к любые услуги дешевле. Про Украину в фильме и слова не будет, т.к. все действия происходят якобы в "Париже".
У низкобюджетных фильмов всегда так- например, снимают фильм про совок, Москву, коммунистов и прочую клюкву, но сами съёмки происходят в Бухаресте, который имитирует Москву. Так и тут. Только Киев имитирует Париж.
З укранських акторів сподобалися дві здорові українські молодиці-тілоохоронниці, які в одному епізоді добряче таки махалися навкулачки з ван Дамом у паризькій сауні.
Не будьте занадто примхливі.
Це таке собі кіно. І не більше того.
Розвага, одним словом...
Успіх фільму «Паразити» вивів корейське кіно зовсім на інший рівень. У цього серіалу акась шалена популярність. Саме через цей ґвалт я його і почала дивитись.
Так їх, Вовік!
Я, почему-то думал, что съёмочная команда должна платить городу (стране), в которой снимают. За неудобства, перекрытие дорог и прочее...
А могли бы и в других странах снимать … НО вот какие они Д'Артаньяны , что выбрали именно Украину !
в Ростовнельзя никак, никого.
Зе придумав ідальну схему як своїми офшорними кінокомпаніями доїти Україну.
Раніше цей закон був для місцевих компаній, а потім все поміняли під офшорні, а ті що зареєстровані в Україні тупо киданули.
Не знаю скільки Україна на цьому заробила , але виходить - частину заробленого треба повернути . .
Скромніше потрібно бути, особливо Ван Даму.
В Украине можно и нужно снимать "Сваты" и Квартал. Все остальное - выясните у Шефира проценты отката
сралагужувала, а тепер їм за це ще й компенсацію? А якби вони в іншому місці були, вони б святим духом годувалися? І не жили б ніде?
Или обещания выполнять "не барское дело"?
Це відшкодування виключно для кінокомпаній ЗЕ.
Воно задумувалось як закон написаний виключно під нього. Це той закон який його перетворив в олігарха.
навдув.
1.«Последний наёмник», новый комедийный боевик;
2. Жан-Клод Ван Дамм в главной роли;
3. Стриминговая платформа Neflix, первое сотрудничество Ван Дамма и Neflix;
4. Съёмки на Подоле в Киеве.
Столько новостей, а посмотреть немедленно можно на https://kinotochka.co/17834-posledniy-naemnik-2021.html