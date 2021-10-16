Проект "Без цензуры": ВСУ поймали очередного эпического "ихтамнета". Как накосячил Косяк?. ВИДЕО

Перед Днем защитников и защитниц, 13 октября, украинские военные задержали возле Золотого человека, который под предлогом разминирования территории вел разведку позиций, оставленных ВСУ в рамках разведения. Позже оказалось, что задержанный - гражданин России Андрей Косяк.

В новом выпуске "Без цензуры" пойдет речь о том, как Вооруженные силы Украины поймали очередного эпического "ихтамнета", а еще о том, как правильно общаться с русскими боевиками, передает Цензор.НЕТ.

Уроженец Алчевска Андрей Косяк получил российский паспорт в феврале 2020 года, а в Украине его уже много лет разыскивали за умышленное убийство.

В России и на оккупированных территориях теперь - настоящая истерика. Чем угрожают Украине россияне и их марионетки? И почему все эти угрозы - чистейший абсурд?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Батько наш Бандера!" как украинские подростки "поджигают" ватку и обламывают рога российским пропагандистам. ВИДЕО

Оставляйте комментарии и лайки под этим видео, ведь они помогают сделать его популярным!