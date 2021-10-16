Проект "Без цензуры": ВСУ поймали очередного эпического "ихтамнета". Как накосячил Косяк?. ВИДЕО
Перед Днем защитников и защитниц, 13 октября, украинские военные задержали возле Золотого человека, который под предлогом разминирования территории вел разведку позиций, оставленных ВСУ в рамках разведения. Позже оказалось, что задержанный - гражданин России Андрей Косяк.
В новом выпуске "Без цензуры" пойдет речь о том, как Вооруженные силы Украины поймали очередного эпического "ихтамнета", а еще о том, как правильно общаться с русскими боевиками, передает Цензор.НЕТ.
Уроженец Алчевска Андрей Косяк получил российский паспорт в феврале 2020 года, а в Украине его уже много лет разыскивали за умышленное убийство.
В России и на оккупированных территориях теперь - настоящая истерика. Чем угрожают Украине россияне и их марионетки? И почему все эти угрозы - чистейший абсурд?
кончать на месте нужно было
В Албании четверых туристов из Российской Федерации обнаружили мертвыми в сауне отеля.Инцидент произошел вечером 15 октября в отеле в деревне Керрет, что в округе Каваджа.По предварительным данным, были обнаружены бездыханные тела двух женщин и двух мужчин в возрасте от 31 до 58 лет. Все они были российскими туристами. Их имена, на данный момент, неизвестны. Сообщили только их инициалы.Посольство РФ в Тиране уже осведомили о произошедшей трагедии.Предварительная версия - смерть в результате удушья.
https://www.youtube.com/watch?v=bTcaqED3fYE
До ківи треба санітарів викликати.
https://twitter.com/Fregat24857984/status/1449366351819194374 https://twitter.com/Fregat24857984/status/1449366351819194374
лейтенанту Баканову?
да они уже не знают что с ним делать:
"отдать нельзя посадить"
ЗЕ-жаба не знает где запятую поставить
В здании ООН представители стран могут находиться как в намордниках (масках) так и без них , наша РУМЫНСКАЯ делегация была частично в масках.
К сожалению, в США обстановка с ковитом не самая лучшая в мире , в начале 2021 года посещение общественных мест было обязательным для американцев в намордниках (масках), сейчас вроде отказались от обязательного ношения намордников (масок) .