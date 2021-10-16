РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11595 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
14 883 41

Проект "Без цензуры": ВСУ поймали очередного эпического "ихтамнета". Как накосячил Косяк?. ВИДЕО

Перед Днем защитников и защитниц, 13 октября, украинские военные задержали возле Золотого человека, который под предлогом разминирования территории вел разведку позиций, оставленных ВСУ в рамках разведения. Позже оказалось, что задержанный - гражданин России Андрей Косяк.

В новом выпуске "Без цензуры" пойдет речь о том, как Вооруженные силы Украины поймали очередного эпического "ихтамнета", а еще о том, как правильно общаться с русскими боевиками, передает Цензор.НЕТ.

Уроженец Алчевска Андрей Косяк получил российский паспорт в феврале 2020 года, а в Украине его уже много лет разыскивали за умышленное убийство.

В России и на оккупированных территориях теперь - настоящая истерика. Чем угрожают Украине россияне и их марионетки? И почему все эти угрозы - чистейший абсурд?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Батько наш Бандера!" как украинские подростки "поджигают" ватку и обламывают рога российским пропагандистам. ВИДЕО

Оставляйте комментарии и лайки под этим видео, ведь они помогают сделать его популярным!

Автор: 

Цензор.НЕТ (138) наемники рф (2098) ВСУ (6851) Буткевич Богдан (436)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
16.10.2021 16:33 Ответить
+10
Цензор, тут Ківа зовсім берега поплутав зі своїм українофобством а у вас тиша. Хіба можливо було таке уявити за минулої влади?
https://www.youtube.com/watch?v=bTcaqED3fYE
показать весь комментарий
16.10.2021 16:43 Ответить
+9
Я ще вранці постила. Але новини таку не подавали.
До ківи треба санітарів викликати.
показать весь комментарий
16.10.2021 16:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"косяки" Косяка - кровь наших Воинов, а может быть и жизни....

кончать на месте нужно было
показать весь комментарий
16.10.2021 16:04 Ответить
Слишком много косяка. Надоел.
показать весь комментарий
16.10.2021 16:08 Ответить
Обидна, сєпар?
показать весь комментарий
16.10.2021 16:47 Ответить
Не обидна,потому что не сепар. Обидна ,что такому ничтожеству столько времени. Ну и за таких как ты горе-патриотов.
показать весь комментарий
16.10.2021 18:13 Ответить
Та да! «Нє сєпар»))) тебе га Цензорі тільки ліниві не банять)
показать весь комментарий
16.10.2021 19:08 Ответить
Банят кацапы и холуи олигархов типа тебя. Это нормально для коррупционной страны. Вам платят - вы отрабатываете. Это вам позор.
показать весь комментарий
17.10.2021 09:20 Ответить


В Албании четверых туристов из Российской Федерации обнаружили мертвыми в сауне отеля.Инцидент произошел вечером 15 октября в отеле в деревне Керрет, что в округе Каваджа.По предварительным данным, были обнаружены бездыханные тела двух женщин и двух мужчин в возрасте от 31 до 58 лет. Все они были российскими туристами. Их имена, на данный момент, неизвестны. Сообщили только их инициалы.Посольство РФ в Тиране уже осведомили о произошедшей трагедии.Предварительная версия - смерть в результате удушья.
показать весь комментарий
16.10.2021 16:28 Ответить
а патамушта албанци расскава язика ні панімают...русскіі крічят - памагіті!...а албанци ім па албанскі гаварят - ми русскава язика ні панімаім!...і прадалжают іх душить...
показать весь комментарий
16.10.2021 16:46 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 16:33 Ответить
А на нижнем фото, как говаривал Остап Бендер - очередная партия старушек? Тяжелое наследие царского режима? Дети поволжья? Одним словом -сИроты!
показать весь комментарий
16.10.2021 22:08 Ответить
Цензор, тут Ківа зовсім берега поплутав зі своїм українофобством а у вас тиша. Хіба можливо було таке уявити за минулої влади?
https://www.youtube.com/watch?v=bTcaqED3fYE
показать весь комментарий
16.10.2021 16:43 Ответить
Я ще вранці постила. Але новини таку не подавали.
До ківи треба санітарів викликати.
показать весь комментарий
16.10.2021 16:48 Ответить
Медицина тут безсила ,це патологія !!!)))
показать весь комментарий
16.10.2021 16:50 Ответить
Дмитро ?
показать весь комментарий
16.10.2021 16:54 Ответить
Ти Пуаро з Холмсом разом взяті !!!))))
показать весь комментарий
16.10.2021 16:57 Ответить
Красивий нік. Щось таке знайоме....
показать весь комментарий
16.10.2021 17:05 Ответить
Ківа функціональний наркоман. Так само як і Зеленський і вся його команда.
показать весь комментарий
16.10.2021 16:56 Ответить
Параноїдний шизофренік в стадіі загострення !!!)))
показать весь комментарий
16.10.2021 17:00 Ответить
йому треба укол 7,62. дуже помагає
показать весь комментарий
16.10.2021 19:54 Ответить
Параноїдна шиза зашкалює !!!))))
показать весь комментарий
16.10.2021 16:48 Ответить
Згадую його виступ на рашаТВ де він закликав розстрілювати цивільні автобуси, що їдуть Донбасу... Можливо ще відтоді тупо працює провокатором, косящим під дебіла...
показать весь комментарий
16.10.2021 17:05 Ответить
А цеє бачили? Там чувак схожий на Буткевича і Ківа...репують на Еспресо
https://twitter.com/Fregat24857984/status/1449366351819194374 https://twitter.com/Fregat24857984/status/1449366351819194374

показать весь комментарий
16.10.2021 16:58 Ответить
Жесть, ні, не бачив. А коли це було?
показать весь комментарий
16.10.2021 17:10 Ответить
Мимоволі Олесь Бузина згадався...
показать весь комментарий
16.10.2021 17:04 Ответить
Не вам першому таке йде на згадку...
показать весь комментарий
16.10.2021 17:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1HgjfL-VVP8 следующий фейерверк Кива пустит так
показать весь комментарий
16.10.2021 21:51 Ответить
,Я бы его просто пристрелила.Нет.Я бы его резала по кусочку.Кому и что заказывать?? Продажной фрау Меркель?? Или кому?? Всё всё знают!! И всем насрать
показать весь комментарий
16.10.2021 16:59 Ответить
НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ, он ща чистосердечно рассказывает даже то , чего и не знает...
показать весь комментарий
16.10.2021 17:27 Ответить
кому ?

лейтенанту Баканову?
да они уже не знают что с ним делать:
"отдать нельзя посадить"
ЗЕ-жаба не знает где запятую поставить
показать весь комментарий
16.10.2021 17:39 Ответить
Он же - популист, пойдет на поводу, так шо все образумится
показать весь комментарий
16.10.2021 17:43 Ответить
Косяк светанул то, чего не должен был светить. Будут заминать.
показать весь комментарий
16.10.2021 17:09 Ответить
уроженец город Алчевска Луганской области , вже замяли
показать весь комментарий
16.10.2021 17:53 Ответить
подданный *********** с московитским аусвайсом
показать весь комментарий
16.10.2021 18:07 Ответить
прикинь , с таким позорным аусвайсом принимают даже в США ))
показать весь комментарий
16.10.2021 19:19 Ответить
Кого? Вот это русское зверье?
показать весь комментарий
16.10.2021 19:25 Ответить
зверьё - туристов ))
показать весь комментарий
16.10.2021 20:08 Ответить
Так сюда и мартышек для зоопарков пускают, при наличии прививок. А вот русское зверье с их "прививками" русшмурдяком - не пускают. Вот ваших "дипломатов" в здание ООН пускали только с намордниками.
показать весь комментарий
16.10.2021 20:13 Ответить
Руское зверьё с рузке аусвайсом без проблем пускают на работу и на учёбу в США, требуется только виза и прохождение ПЦР-теста.

В здании ООН представители стран могут находиться как в намордниках (масках) так и без них , наша РУМЫНСКАЯ делегация была частично в масках.

К сожалению, в США обстановка с ковитом не самая лучшая в мире , в начале 2021 года посещение общественных мест было обязательным для американцев в намордниках (масках), сейчас вроде отказались от обязательного ношения намордников (масок) .
показать весь комментарий
18.10.2021 10:56 Ответить
Уявіть якби не замалювали ібала всих впіймани зраузу множимо на 3. Але бл..
показать весь комментарий
16.10.2021 22:19 Ответить
 
 