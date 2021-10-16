В харьковском метро машинист избил пассажира: очевидцы сообщают, что пострадавший мешал окружающим, полиция проводит проверку. ВИДЕО

Полиция проводит проверку по факту конфликта в Харьковском метрополитене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"16 октября в отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в сети Интернет обнаружено видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчину. Установлено, что произошло на станции метро "Проспект Гагарина". После конфликта мужчина ушел с места происшествия", - отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что с заявлениями в полицию никто не обращался.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ. ФОТО

Представитель Харьковского метрополитена Алексей Битнер сообщил Суспільному, что конфликт произошел вечером 15 октября на станции "Проспект Гагарина" Холодногорско-Заводской линии.

Драку зафиксировали на видео и опубликовали в соцсетях очевидцы. На записи видно, как машинист бьет по голове и туловищу пассажира с пластиковой бутылкой, похожей на пивную. Человек опирается, падает на мокром полу и встает.

"Машинист по-мужски наказал хама. Алкаш стал пить пиво в метро, цепляться к пассажирам, ему этого показалось мало, он замахнулся и ударил по зеркалу состава. Пассажиры боялись реагировать на такое хамское поведение, только машинист не выдержал и наказал его по-мужски. На следующей станции алкаша уже ждали копы", - отмечается в публикации telegram-канала 1654.

На другом видео видно, как с пассажиром общаются охранник и полицейский.

Также смотрите: В метро Крещатик произошла драка, пассажиры надышались слезоточивым газом. ВИДЕО

По словам Битнера, машиниста после драки отстранили, продолжается служебная проверка.