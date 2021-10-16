РУС
13 184 40

В харьковском метро машинист избил пассажира: очевидцы сообщают, что пострадавший мешал окружающим, полиция проводит проверку. ВИДЕО

Полиция проводит проверку по факту конфликта в Харьковском метрополитене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"16 октября в отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в сети Интернет обнаружено видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчину. Установлено, что произошло на станции метро "Проспект Гагарина". После конфликта мужчина ушел с места происшествия", - отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что с заявлениями в полицию никто не обращался.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Очереди и сломанные турникеты: коллапс в метро Киева после концерта, - СМИ. ФОТО

Представитель Харьковского метрополитена Алексей Битнер сообщил Суспільному, что конфликт произошел вечером 15 октября на станции "Проспект Гагарина" Холодногорско-Заводской линии.

Драку зафиксировали на видео и опубликовали в соцсетях очевидцы. На записи видно, как машинист бьет по голове и туловищу пассажира с пластиковой бутылкой, похожей на пивную. Человек опирается, падает на мокром полу и встает.

"Машинист по-мужски наказал хама. Алкаш стал пить пиво в метро, цепляться к пассажирам, ему этого показалось мало, он замахнулся и ударил по зеркалу состава. Пассажиры боялись реагировать на такое хамское поведение, только машинист не выдержал и наказал его по-мужски. На следующей станции алкаша уже ждали копы", - отмечается в публикации telegram-канала 1654.

На другом видео видно, как с пассажиром общаются охранник и полицейский.

Также смотрите: В метро Крещатик произошла драка, пассажиры надышались слезоточивым газом. ВИДЕО

По словам Битнера, машиниста после драки отстранили, продолжается служебная проверка.

Автор: 

драка (2032) Метрополитен (1023) Нацполиция (16703) Харьков (7719)
Топ комментарии
+19
сдали нервы у машиниста при виде бухого быдла. Понять, простить)))
16.10.2021 16:16 Ответить
+17
наказать пьянь это гражданское действие Гражданина

только поощрять !
16.10.2021 16:07 Ответить
+15
сделал физическое замечание быдлу!
16.10.2021 16:20 Ответить
А ХдЄ відЄо?
16.10.2021 16:03 Ответить
Тама.
16.10.2021 16:08 Ответить
какаяразница?
16.10.2021 16:27 Ответить
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2021-10-16/v-harkove-muzhchina-s-pivom-ustroil-debosh-v-metro-i-byl-zhestko-nakazan-video/246785 Здеся
16.10.2021 17:07 Ответить
Спасибо
16.10.2021 17:28 Ответить
наказать пьянь это гражданское действие Гражданина

только поощрять !
16.10.2021 16:07 Ответить
ЛЮБОЕ проявление чувства справедливости власть ворья люто преследует. Они боятся что следующими будут они
16.10.2021 16:55 Ответить
сдали нервы у машиниста при виде бухого быдла. Понять, простить)))
16.10.2021 16:16 Ответить
... и наградить !
обязательно наградить !

значком "За пресечение быдлячества"
16.10.2021 18:17 Ответить
Машиніст як громадянин прийняв єдино правильне рішення, і їхати треба і безпека пасажирів має бути.
16.10.2021 20:29 Ответить
сделал физическое замечание быдлу!
16.10.2021 16:20 Ответить
А кто вел поезд в это время ? ))
16.10.2021 16:22 Ответить
автопилот
16.10.2021 16:23 Ответить
Водителю премию надо выдать, а не наказывать
16.10.2021 16:29 Ответить
Машинисту премию, хаму по морде!
16.10.2021 16:33 Ответить
И где видео?
16.10.2021 16:38 Ответить
У нас машинисты дают в морду алкашам, а на паРашке своя атмосфера...

Смерть на полном ходу

Из поезда метро выпал машинист

Необычный инцидент случился в столичном метро: вечером в субботу из кабины поезда выпал машинист.

Как сообщили информационные агентства, никем не управляемый поезд прибыл в 22 часа 30 минут на станцию "Рязанский проспект", совершив автоматическое торможение. В свою очередь, машинист электропоезда, который следовал за предыдущим составом, обнаружил под контактным рельсом в перегоне между станциями "Кузьминки" и "Рязанский проспект" тело коллеги.

Как рассказывают в полиции, по предварительном данным, причиной трагедии стало нарушение техники безопасности. Полиция изъяла записи камеры видеонаблюдения, размещенной в кабине головного вагона. Установлено, что в ходе движения поезда машинист находился в кабине один. "По всей вероятности, машинист погиб в результате нарушения техники безопасности, открыв дверь кабины и выглянув наружу",- рассказывают в пресс-службе управления внутренних дел на московском метрополитене.

было это в 2013 году и потом писали, что был машинист бухой в хлам..
16.10.2021 16:40 Ответить
Конечно бухой. Это ж засрашка.
16.10.2021 16:47 Ответить
Правильно сделал
16.10.2021 16:50 Ответить
Была угроза жизни машиниста? Если нет - обоих в кутузку
16.10.2021 16:57 Ответить
была угроза жизни пассажирам - рузьгечелюстной мусчина начал бить ходовое оборудование состава.
16.10.2021 17:31 Ответить
"Пассажиры боялись реагировать.. " ..-Неужели эта тот бестрашный Харькав"лудшега"?! ВатноСовкадрочеры, вы шо алкаша перепутали с солдатом НАТО.??
16.10.2021 17:10 Ответить
Машиніст муділо. Він повинен був викликати копів і довести потяг до зупинки. Із-за сраного дзеркала міг покалічити кучу народу. І весь цей час тримати закритою свою кабіну.
Хоча, як людину, його можна зрозуміти.
Якщо буде гнати лінію - попереджав теракт - може й буде добре.
16.10.2021 17:25 Ответить
Жаль, что машиниста скорее всего уволят даже если он прав
16.10.2021 17:26 Ответить
да, у нас при драке машиниста и быковатого от работы отстраняют машиниста, а быковатый протрезвеет и снова пойдет бухать
16.10.2021 17:40 Ответить
Пане Олексій, це надто велика розкіш звільняти машиніста метро.Все рівно,що шахтаря з вугільної лави. видати премію за збереження рухливого складу метро.
16.10.2021 18:05 Ответить
Копы говнюки! Он по быстрому выполнил их работу, а они скандал подняли. А так бы остановили метро и ждали бы пока полиция приехала. За это время хулиган убежал бы.
16.10.2021 17:44 Ответить
Тільки у хомо сапієнс,на відміну від усього тваринного світу,показати зуби означає не загрозу,а доброзичливість.Але я не про це.От чому мурликанці завжди посміхаються?Хоча всі знають,що це нещіро.А тому,що за бог зна скільки поколінь з'явився спадковий умовний рефлекс.Не посміхнешся - отримаєш кулю в лоба.Ну у нас не так радикально,але якби кожне бидло знало,що як почнеш бикувати,то зразазу прилетить у хлєбало,тоді б і бакланів не стало.
16.10.2021 17:53 Ответить
Кто бы что ни говорил, а пороть в воспитательных мерах бывает просто необходимо.
Иначе не понимают.
А от задницы до головного мозга - самый короткий воспитательный путь.
Недаром господь специально придумал для этого задницу.
16.10.2021 18:47 Ответить
Так а в чем проблема? Алкаш получив физическое замечание сам ушел и никому не жаловался потому что понял что виноват. Пускай скажет спасибо что еще не приписали ему материальный ущерб за зеркало и задержку поезда.
16.10.2021 18:49 Ответить
когда хамло бухал и приставал к людям полицаи что делали??
наверное бабушек продающих яблоки у метро чмурили
А теперь героически машиниста будут доить
16.10.2021 19:09 Ответить
Машиниста премировать. Побольше бы таких неравнодушных к нарушениям общественного порядка граждан.
16.10.2021 19:43 Ответить
Хотелось бы, чтобы мразь, выставившая видео в сеть, получила бы от какого-нибудь алкаша по рылу бутылкой, а потом ещё и ботинком по рёбрам....
16.10.2021 19:47 Ответить
Зараз багато мерзотників що будуть знімати відео як людина тоне, але руки не подадуть щоб врятувати бо "крутий" відосик не вийде.
16.10.2021 20:39 Ответить
підтримання громадського спокою не є функцією машиніста. Він не мав права залишати кабіну потягу. Це могла бути провокація і т. ін.
16.10.2021 20:33 Ответить
шо-то похоже на "надо прекратить стрелять, а то пукин нападет"
16.10.2021 21:49 Ответить
Вообще-то это вопрос к дежурным по станции.
16.10.2021 21:03 Ответить
А хде, собсно, мусара? Видимо, шмонают пэрэсичных в застенках метро.
16.10.2021 21:48 Ответить
Правильно кого с работы уволить? работягу...А ханурику нихера не будет..шо с него взять..еще и компенсацию заставят машиниста платить..
16.10.2021 22:50 Ответить
Машиниста отстранили и направили на занятия по рукопашному бою.
17.10.2021 05:55 Ответить
 
 