Магнит-античип от стресса, Зе и "слуг народа" - в новом выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО

Об эпохе бедности у Владимира Зеленского, магниты, чипы и рептилоидов, а еще совсем немножко - об Ирине Верещук.

Только проверенные и правильно заряженные потоки легкого юмора в новом выпуске "Легко-шоу" на канале Цензор.НЕТ.

На десерт - фронтмен группы "Хорея Козацька" Тарас Компаниченко, с душевной беседой и невероятной музыкой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Зеленое обострение" и люто-ласковая украинизация от Антина Мухарского - в 11-м выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.