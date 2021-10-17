Магнит-античип от стресса, Зе и "слуг народа" - в новом выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО
Об эпохе бедности у Владимира Зеленского, магниты, чипы и рептилоидов, а еще совсем немножко - об Ирине Верещук.
Только проверенные и правильно заряженные потоки легкого юмора в новом выпуске "Легко-шоу" на канале Цензор.НЕТ.
На десерт - фронтмен группы "Хорея Козацька" Тарас Компаниченко, с душевной беседой и невероятной музыкой.
Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль