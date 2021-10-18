"А чого зі зброєю пішов?" - "Стремно": опубликованы кадры задержания на Донбассе офицера РФ Косяка. ВИДЕО

В сети обнародовали видео задержания контрразведчиками СБУ наемника РФ, офицера РФ Андрея Косяка на участке разведения в Золотом во время того, как он разведывал позиции украинских воинов.

"Эпическая лента "Похищение Косяка" производства "КиевСБУФильм", - подписал он видео.

На кадрах украинские воины задерживают наемника РФ, офицера РФ Андрея Косяка.

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ. Военнослужащие 24-й бригады на участке разведения Золотое задержали на участке разведения Золотое Андрея Косяка.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ, террорист, офицера 6-го мотострелкового полка оккупационных войск РФ на Донбассе Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

В ОРЛО утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

"ЛНР" отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.