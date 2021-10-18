РУС
"А чого зі зброєю пішов?" - "Стремно": опубликованы кадры задержания на Донбассе офицера РФ Косяка. ВИДЕО

В сети обнародовали видео задержания контрразведчиками СБУ наемника РФ, офицера РФ Андрея Косяка на участке разведения в Золотом во время того, как он разведывал позиции украинских воинов.

Об этом сообщил в Твиттере блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

"Эпическая лента "Похищение Косяка" производства "КиевСБУФильм", - подписал он видео.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представители миссии ОБСЕ не наблюдали непосредственно задержание наемника РФ Косяка, поэтому не включили это в отчет, - заявление

На кадрах украинские воины задерживают наемника РФ, офицера РФ Андрея Косяка.

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ. Военнослужащие 24-й бригады на участке разведения Золотое задержали на участке разведения Золотое  Андрея Косяка.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ, террорист, офицера 6-го мотострелкового полка оккупационных войск РФ на Донбассе Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

Также смотрите: Контрразведчики СБУ задержали наемника РФ, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ОРЛО утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

"ЛНР" отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.

Топ комментарии
+59
Спасибо Героям. лапти горите в аду
показать весь комментарий
18.10.2021 08:17 Ответить
+50
Що взагалі робить москаль на території України зі зброєю в руках?
показать весь комментарий
18.10.2021 08:19 Ответить
+38
Не побоялись парни, остановили. И тут такая неожиданность. Наградить за бдительность.
показать весь комментарий
18.10.2021 08:19 Ответить
Спасибо Героям. лапти горите в аду
показать весь комментарий
18.10.2021 08:17 Ответить
Не побоялись парни, остановили. И тут такая неожиданность. Наградить за бдительность.
показать весь комментарий
18.10.2021 08:19 Ответить
Тут хоть бы не наказали...(((
показать весь комментарий
18.10.2021 21:16 Ответить
так він "рядовой", "обер лейтнант" чи "палькоффник"
показать весь комментарий
18.10.2021 08:19 Ответить
штурмбанфюрер )
показать весь комментарий
18.10.2021 08:28 Ответить
обер... оберштурмбанфюррер, фашист по нашему!
показать весь комментарий
18.10.2021 08:36 Ответить
Оберст, член НСДРП с 14 года, характер кацапский, ненавидит врагов партии, алкоспортсмен. Из компрометирующих связей не вылазил.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:40 Ответить
Що взагалі робить москаль на території України зі зброєю в руках?
показать весь комментарий
18.10.2021 08:19 Ответить
в полон ішов.
показать весь комментарий
18.10.2021 08:29 Ответить
Заблукав. Ото був на полігоні попід Калугою, але щось пішло не так під час навчань і опинився аж у Золотому. А як воно так вийшло, то й сам не знає. Чому зі зброєю-вовків калужських боявся. А чому із пов"зкою СЦКК,та ото,щоби усі знали,що він такий голодний, що аж хоче сцять і какать. Військове звання-рядовий старлей,громадянство-парашеський українець, судимість-ні,бо втік і 115 стаття ККУ його у 10 році не наздогнала. Ну,якось так.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:19 Ответить
не москаль,а швидше манкурт!
показать весь комментарий
18.10.2021 13:43 Ответить
То местная вата.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:38 Ответить
Не москаль, а москальский БОМЖ - паспорт есть, а регистрации нет.
показать весь комментарий
19.10.2021 09:30 Ответить
Якщо є аусвайс з куркою, то москаль і не БОМЖ, а БПМП. Без Певного Місця Проживання..
показать весь комментарий
19.10.2021 09:33 Ответить
БПМП? Боевая(бойова) ********(піздата) Машина(машина)
Пехоты(піхоти)?

БОМЖ , когда оскорбительно - "бомжара"
БПМП, коли образливо - "бепеемпера"?
показать весь комментарий
19.10.2021 11:42 Ответить
Представляю, как он обосрался, попал к фошиздам- бендеровцам. Они на органы распродадут хероя ,, малороссии".
показать весь комментарий
18.10.2021 08:32 Ответить
Там еще найди здоровый орган...
показать весь комментарий
18.10.2021 08:51 Ответить
Слава Героям бригады им. короля Данила
показать весь комментарий
18.10.2021 08:34 Ответить
Рядовой,говорит. Ну да. На кацапии что рядовой,что подполковник-один хрен петухи.
показать весь комментарий
18.10.2021 08:36 Ответить
Не скажи!!! Полковник на бутылках лет на 20 больше просидел!)
показать весь комментарий
18.10.2021 21:18 Ответить
Насинячилась мокша і загубилась.
показать весь комментарий
18.10.2021 08:40 Ответить
Петушару паРашисткую в обменный фонд... если Зе не просрет конечно...
показать весь комментарий
18.10.2021 08:44 Ответить
А при чем тут сбу к 24 бригаде ВСУ?
показать весь комментарий
18.10.2021 08:47 Ответить
рядовой а в погонах лейтенанта ..кадровый дэхфецит
показать весь комментарий
18.10.2021 08:47 Ответить
Кто в курсе, все его органы уже забронированы? Кроме печени конечно
показать весь комментарий
18.10.2021 08:50 Ответить
до чого тут сбу?
показать весь комментарий
18.10.2021 08:55 Ответить
Не при чём.
дело было так.
около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ..... Источник:
Один из группы отошел за кустики, а там, контрразведка СБУ случайно находилась. И случайно, до выяснения, подполковника. Зеленстрой траву у дороги убирал, а подполковник (один) присматривал.группа неустановленных вооруженных лиц, и не заметила пропажи бойца.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:14 Ответить
2АК РОА
показать весь комментарий
18.10.2021 08:55 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 09:06 Ответить
😂👍
показать весь комментарий
19.10.2021 09:36 Ответить
Москалі вийшли з СЦКК, якщо не помиляюся, в 2015 році. То ж законна ціль, як я розумію.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:22 Ответить
Цей "ахвіцер" є ще одним доказом "гражданской войни"
показать весь комментарий
18.10.2021 09:35 Ответить
Гарно хлопці цю російську консерву розпакували. Молодці.
показать весь комментарий
18.10.2021 09:45 Ответить
если бы еще накостыляли етой консерве по самое "не балуй"-было бы отлично!
показать весь комментарий
18.10.2021 18:34 Ответить
Тогда бы видео не показали...(

Повезло мудаку(((
показать весь комментарий
18.10.2021 21:20 Ответить
обміняти на наших хлопців ПІСЛЯ надання усіх свідчень стосовно присутності нарасії в Україні, ***** його годувати, нам потрібні нащі люди, але не ті хто поїхав туди на екскурсію...
показать весь комментарий
18.10.2021 10:11 Ответить
Видели мы таких лугандоновских офицеров - полковника автомоечных войск моторылу и полковника погрузочных войск гивика, генерала куриных грудок захер и генерала отжимов бабла ташкента… и где они сейчас?
показать весь комментарий
18.10.2021 10:47 Ответить
Вот только не понял я, виновники торжества сбу или все же вийськова розвидка??
показать весь комментарий
18.10.2021 10:49 Ответить
Ну и накосячил ты, товарищ Косяк. Теперь тебя как бы и нету. Ведь " их там нет"...
показать весь комментарий
18.10.2021 12:04 Ответить
Гарний фільм, побільше такої хроніки
показать весь комментарий
18.10.2021 12:25 Ответить
Володя по першій вимозі окупанта віддасть цього фашиста в Московію і ще буде довго вибачатися.
показать весь комментарий
18.10.2021 15:38 Ответить
Этот кацап - не рядовой..
если в СБУ ещё остались патриоты Украины, - этого Косяка нужно вывернуть наизнанку и узнать всё
показать весь комментарий
18.10.2021 15:56 Ответить
да у него по роже и по поведению видно что он не простой солдат

офицер. в командировке, дома типа в отпуске!

мрази! их судить надо в Гааге как военных преступников!!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 16:36 Ответить
тут даже фамилия этого недоразумения соответствующая - косяк
показать весь комментарий
18.10.2021 16:20 Ответить
ЕСЛИ ЕГО ОБМЕНЯЮТ НА НАШИХ, ТО В РФ ОН СКОРЕЕ ВСЕГО НЕ ЖИЛЕЦ, КАК И ТЕ ЧТО ОБМЕНИВАЛИСЬ НА НАШИХ РАНЬШЕ. ВСЕ ИХ ВОЕННЫЕ ПОСЛЕ НАШЕГО ПЛЕНА ПОШЛИ В РФ В РАСХОД!!! ЕСЛИ ОН ХОЧЕТ ЖИТЬ, ТО ПУСТЬ ХОТЬ НА КОЛЕНЯХ ПРОСИТСЯ ОСТАТЬСЯ ТУТ В УКРАИНЕ!!! Я ДУМАЮ ЧТО ОН ИМЕЕТ ПРАВО ОТ ОБМЕНА ОТКАЗАТЬСЯ, ЕСЛИ КОНЕЧНО НЕ ЗАСТАВЯТ СИЛОЙ ПОДПИСАТЬ ОБМЕН!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 16:58 Ответить
Є інфо що цілий підполковник а то дурня включив ...рядовий гнида!!
показать весь комментарий
18.10.2021 17:36 Ответить
Судячи з вимову букви Г цього персонажу, то мені більше ****** на постановочне відео.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:09 Ответить
Г мягко в русской речи, как раз говорят в ЛуГанской и Донецкой обл.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:47 Ответить
як "корабель" назвали, то так він і "поплив"
показать весь комментарий
18.10.2021 21:38 Ответить
Пулю в затылок и все!!
показать весь комментарий
18.10.2021 21:58 Ответить
Прошити кацапського виродка навхрест їз кулемета . Виживе - значить харошій чєлавєк і говорить правду . Ну а якщо не виживе - тоді 100% ясно що то був диверсант . Тому й не витримав перевірки вогнем . Старий бандерівський метод перевірки москалів на вшивість .
показать весь комментарий
18.10.2021 22:05 Ответить
Я бы его отправил сначала в Гаагу на допрос. А после этого можно и обменять...
показать весь комментарий
19.10.2021 10:04 Ответить
Повесить эту тварь и записку оставить , мол не вынесла dуша поэта ...!
показать весь комментарий
19.10.2021 21:42 Ответить
 
 