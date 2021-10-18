"А чого зі зброєю пішов?" - "Стремно": опубликованы кадры задержания на Донбассе офицера РФ Косяка. ВИДЕО
В сети обнародовали видео задержания контрразведчиками СБУ наемника РФ, офицера РФ Андрея Косяка на участке разведения в Золотом во время того, как он разведывал позиции украинских воинов.
Об этом сообщил в Твиттере блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"Эпическая лента "Похищение Косяка" производства "КиевСБУФильм", - подписал он видео.
На кадрах украинские воины задерживают наемника РФ, офицера РФ Андрея Косяка.
Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ. Военнослужащие 24-й бригады на участке разведения Золотое задержали на участке разведения Золотое Андрея Косяка.
Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ, террорист, офицера 6-го мотострелкового полка оккупационных войск РФ на Донбассе Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.
В ОРЛО утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.
"ЛНР" отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.
Пехоты(піхоти)?
БОМЖ , когда оскорбительно - "бомжара"
БПМП, коли образливо - "бепеемпера"?
дело было так.
около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ..... Источник:
Один из группы отошел за кустики, а там, контрразведка СБУ случайно находилась. И случайно, до выяснения, подполковника. Зеленстрой траву у дороги убирал, а подполковник (один) присматривал.группа неустановленных вооруженных лиц, и не заметила пропажи бойца.
Повезло мудаку(((
если в СБУ ещё остались патриоты Украины, - этого Косяка нужно вывернуть наизнанку и узнать всё
офицер. в командировке, дома типа в отпуске!
мрази! их судить надо в Гааге как военных преступников!!!!