Российская 15-я бригада в Карабахе учится отражать азербайджанские "Байрактары" с биноклями и пулеметами. ВИДЕО

Российская 15-я бригада в Карабахе провела учения по отражению атак азербайджанских беспилотников "Байрактар".

Как сообщает Цензор.НЕТ, противостоять технологичным летательным аппаратам россияне пытались с помощью биноклей и пулеметов.

"Особенностью проведения занятия стало выполнение задач по обнаружению беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в зоне ответственности наблюдательного поста с передачей информации на пункт управления российского миротворческого контингента по каналам закрытой связи. Личный состав наблюдательного поста отработал мероприятия по подъему по боевой готовности. Были отработаны мероприятия по занятию огневых позиций, выдвижения на позиции под прикрытием техники. Также по вводным отработал наблюдатель поста воздушного наблюдения по обнаружению беспилотных летательных аппаратов", - говорится в отчете об учениях 15-й бригады.

