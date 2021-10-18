РУС
17 665 97

Российская 15-я бригада в Карабахе учится отражать азербайджанские "Байрактары" с биноклями и пулеметами. ВИДЕО

Российская 15-я бригада в Карабахе провела учения по отражению атак азербайджанских беспилотников "Байрактар".

Как сообщает Цензор.НЕТ, противостоять технологичным летательным аппаратам россияне пытались с помощью биноклей и пулеметов.

"Особенностью проведения занятия стало выполнение задач по обнаружению беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в зоне ответственности наблюдательного поста с передачей информации на пункт управления российского миротворческого контингента по каналам закрытой связи. Личный состав наблюдательного поста отработал мероприятия по подъему по боевой готовности. Были отработаны мероприятия по занятию огневых позиций, выдвижения на позиции под прикрытием техники. Также по вводным отработал наблюдатель поста воздушного наблюдения по обнаружению беспилотных летательных аппаратов", - говорится в отчете об учениях 15-й бригады.

Азербайджан (814) Армения (838) беспилотник (4135) россия (96949) военные учения (3478) Нагорный Карабах (471)
+51
18.10.2021 10:12
18.10.2021 10:12 Ответить
+35
ось такі вони, расєйські нанотехнології...
18.10.2021 10:09
18.10.2021 10:09 Ответить
+27
Да. Армяне об этой тактике не знали видать...Вот и разлетались в клочья.
18.10.2021 10:11
18.10.2021 10:11 Ответить
ось такі вони, расєйські нанотехнології...
18.10.2021 10:09
18.10.2021 10:09 Ответить
Панцирі не справляються, тепер кацапи в біноклю будуть дивитися, потім підзорні труби і телескопи підуть в дію. І на завершення запустять надувні кульки замість аеростатів.
18.10.2021 11:20
18.10.2021 11:20 Ответить
Якась дичина.
18.10.2021 11:53
18.10.2021 11:53 Ответить
особенно впечатлила железная будка в конце видео!
для РПГ самый раз - жареный кацап в собственном соку
18.10.2021 15:00
18.10.2021 15:00 Ответить
турецкие
18.10.2021 10:10
18.10.2021 10:10 Ответить
Да. Армяне об этой тактике не знали видать...Вот и разлетались в клочья.
18.10.2021 10:11
18.10.2021 10:11 Ответить
лучше бы нанорогатки применяли
18.10.2021 10:11
18.10.2021 10:11 Ответить
нанобатуты)
18.10.2021 10:16
18.10.2021 10:16 Ответить
18.10.2021 10:12
18.10.2021 10:12 Ответить
Можно ещё попов московитских запустить ))
18.10.2021 10:29
18.10.2021 10:29 Ответить
18.10.2021 11:11
18.10.2021 11:11 Ответить
Але яка кучність стрільби!
18.10.2021 11:43
18.10.2021 11:43 Ответить
бинокли и пулемёты(счетверённый Максим)!
18.10.2021 10:13
18.10.2021 10:13 Ответить
... на бронепоезде "Смерть азерам"

и пяти минут не проживут
18.10.2021 15:01
18.10.2021 15:01 Ответить
На алиекспес рогатки с лазерным прицелоп есть
18.10.2021 10:14
18.10.2021 10:14 Ответить
Больше треша!
18.10.2021 10:15
18.10.2021 10:15 Ответить
Скоро ещё лаптемёты 120 калибра подъедут. Трепещи супостат))
18.10.2021 10:17
18.10.2021 10:17 Ответить
Турция - на пике технического прогресса.Армяне и кремль-папуасы с копьями.
18.10.2021 10:18
18.10.2021 10:18 Ответить
Да уж,моща мокшанская...
18.10.2021 10:19
18.10.2021 10:19 Ответить
Зря они шамана Габышева в психушку упекли. Может посоветовал бы чего толкового.
18.10.2021 10:20
18.10.2021 10:20 Ответить
Тому і засунули що, він саме правильне рішення пропонував.
18.10.2021 11:45
18.10.2021 11:45 Ответить
Куда суётся эта быдлятина колхозная путинская? В Чечне им надавали по зубам, и если бы не равнодушие мирового сообщества, когда оно опускало глаза на варварские бомбёжки русскими мирных чеченских селений, сейчас была бы независимая Чечня, да и весь Северный Кавказ, а там и Карелия, Дальний Восток, Сибирь и прочие, вот тогда Москва бы завыла - некого было бы грабить, чтобы по-свински жировать как сейчас
18.10.2021 10:22
18.10.2021 10:22 Ответить
В первой войне? Во второй войне им удалось взять Чечню под контроль и перебить всех руководителей Ичкерии и полевых командиров. А после этого им удалось установить жизнеспособную лояльную Кремлю власть - клан Кадыровых.
18.10.2021 15:31
18.10.2021 15:31 Ответить
У наших "патриотов" своя реальность. По факту - во второй чеченской войне - победа. В войне с Грузией - победа - Абхазия и Южная Осетия фактически взяты под контроль России. В Сирии - победа - ИГИЛ - разгромлен, его государство в Сирии и Ираке больше не существует. Большая часть территории Сирии перешла под контроль центральной власти.
18.10.2021 15:35
18.10.2021 15:35 Ответить
така паб'єда над Чечнею, що не припиняють сплачувати данину дотувати бюджет Чечні, кількість рузьгє в Чечні стала на межі статистичної похибки, а кадировці чудять по всій расєї і навіть місцева мокшанська поліція не має права їх торкатися.
З паб'єдай, рузьгє!
18.10.2021 18:51
18.10.2021 18:51 Ответить
Там все очень сложно. Кто знает куда и сколько качают нефть из Чечни? А ее там оооочень много
19.10.2021 09:47
19.10.2021 09:47 Ответить
-Рогатки, тренированные голуби, шаманы для вызова молний, зеркальца слепить солнечными зайчикамм.
-Вы точно генерал?
18.10.2021 10:23
18.10.2021 10:23 Ответить
18.10.2021 10:24
18.10.2021 10:24 Ответить
Головне - пакети з собою захватіть.
18.10.2021 10:25
18.10.2021 10:25 Ответить
синенькие, желтенькие или черные.
18.10.2021 10:56
18.10.2021 10:56 Ответить
металлик
18.10.2021 11:01
18.10.2021 11:01 Ответить
мощно, особенно понравилась рында (кусок трубы по которой молотит боец палкой)
18.10.2021 10:26
18.10.2021 10:26 Ответить
Alarm))))
19.10.2021 09:48
19.10.2021 09:48 Ответить
Очередной вброс на радость биомассе.
Для начала рекомендую задуматься, что там освободил Азерьайджан, если в Карабахе стоит вражеская армия?
Второе, у кацапов приняли на вооружение передвижные станции радиопомех для противодействия дронам.
Сначала придется запускать дроны-камикадзе для их подавления, а потом уже управляемые.
18.10.2021 10:30
18.10.2021 10:30 Ответить
18.10.2021 10:46
18.10.2021 10:46 Ответить
Вашу карту сравните с моей на Ютубе"1919г.Карта Од(Аз)эрбэйджана на Парижской конференции" сильных мира.ВО СКОЛЬКО РАЗ НЕРУССКИЙ КРЕМЛЬ УМЕНЬШИЛ ЗЕМЛИ ИндоПэриджана=ГРекоАнара(Рим=Омур-Жизнь)=ОдЭр(АзАта,Азэр)БэйДжана! Убил сразу 2-х зайцев. И сейчас продолжает НАШИ ЗЕМЛИ ОТНИМАТЬ И ЕЩЕ ТУДА ДОРОГИ(5км шириной???) прокладывает.А где нам отмечать 5-й вторник (АхырБах-конец смотрящего Судьбы=Бахтиар=Гектор =Карабах) праздника Ноуруз(Базанта)=Масленница=Троянская битва=Луперкалии(раен Пиркули )??? Наверное в Московском Кремле,ПОСТРОЕННОГО НАШИМИ ЦАРЯМИ!
18.10.2021 12:02
18.10.2021 12:02 Ответить
Армия нерусского Кремля должна валить из Карабаха и Дагестана(раньше тоже Одэрбэйджан)!
18.10.2021 12:05
18.10.2021 12:05 Ответить
60млн.народ НЕ ДАВАЛ ЕМУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УМЕНЬШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ Родины АтаЯнана(ОТец горящий=АТАМА)=РИМа(Омура-Анар).
18.10.2021 12:08
18.10.2021 12:08 Ответить
Москалику - розкажи це їхтамнєтам в Сирії
18.10.2021 10:47
18.10.2021 10:47 Ответить
Номерной лахтинский троль будет меня учить.
18.10.2021 10:48
18.10.2021 10:48 Ответить
Москалику, уважніше читай про свої аналонанотехнології, а ще краще дивися мультики свого ***** (які даже не можуть нормально намалювати )
18.10.2021 11:39
18.10.2021 11:39 Ответить
Каким именно? Там нет "ихтамнетов". Там официально заключен договор о военной помощи. Там действовали не "добровольцы", не "отпускники", а кадровые военные - авиация, спецназ, саперы.
18.10.2021 15:29
18.10.2021 15:29 Ответить
а чим відрізняються отпускнікі від неотпускніків? Наявністю авіації і масштабом бомбардувань?
18.10.2021 18:54
18.10.2021 18:54 Ответить
Я теж думаю, що не має різниці ...... коли вони в землі
19.10.2021 10:40
19.10.2021 10:40 Ответить
Так это нормальная практика - сначала запускать дроны-камикадзе для подавления средств противодействия. Азербайджан и в прошлогодней войне так делал - сначала израильскими камикадзе уничтожались ПВО и РЭБ, а затем уже запускали байрактары.
18.10.2021 11:08
18.10.2021 11:08 Ответить
Ворожа армія знаходиться в оточенні з контрольованим коридором.
18.10.2021 11:48
18.10.2021 11:48 Ответить
Что освободил Азербайджан? Зону безопасности, в которой практически никто не жил. Территория собственно Карабаха осталась Азербайджану неподконтрольна. Зато фактически перешла под контроль России. И войск Турции там так и не появилось - что бы не обещал Арестович год назад.

А теперь для тех кто гыгыкает над слабовооруженным контингентом "миротворцев" в Карабахе. Это символический контингент, слабо вооруженный, который предназначен для того, чтобы показать - здесь есть военное присутствие России. И в случае удара по нему, туда зайдут лучше вооруженные российские части.

И для тех, кто восхищается "Байрактарами". "Байрактары" не громили никакого русского оружия. Они уничтожали военную технику карабахской армии, даже не армянской, выпущенную в 60-е годы. И открою маленькую тайну. Азербайжан закупает Российского оружия намного больше, чем Армения.
18.10.2021 15:43
18.10.2021 15:43 Ответить
расєйський контингент там на пташиних правах. В нього нема мандату ООН і як тільки Азербайджан заявить про його недоречність - одразу він з миротворчого перетвориться на окупаційний зі всіма наслідками
18.10.2021 18:56
18.10.2021 18:56 Ответить
А ну как покажи нам современное кацапское оружие?))) только надувное не надо, его уже видели))

у кацапов только искандеры приличные, ну и атомные подлодки

остальное - гов но!
19.10.2021 09:52
19.10.2021 09:52 Ответить
атомные подлодки???? Роскажи це "проституткам" Курська
19.10.2021 10:42
19.10.2021 10:42 Ответить
они есть... и не надо тут путлера недооценивать... опасться надо, но не боятся
19.10.2021 14:16
19.10.2021 14:16 Ответить
с курском очень мутная история... версии разные, вплоть до бунта, и их за это и утопили свои же
19.10.2021 14:16
19.10.2021 14:16 Ответить
советские койки удар в рельсу и армяне на коцапской мове))такие же ормяне как я негр
18.10.2021 10:35
18.10.2021 10:35 Ответить
бабуины
18.10.2021 10:56
18.10.2021 10:56 Ответить
Я не понял! Байрактары уже по земной поверхности передвигаются?
18.10.2021 10:56
18.10.2021 10:56 Ответить
хуже, уже под землёй ходы роют
18.10.2021 21:52
18.10.2021 21:52 Ответить
понятно
18.10.2021 22:00
18.10.2021 22:00 Ответить
Рельса для тревоги це прикольно. І бінокль для виявлення цілі теж одно з проривних досягнень. Кавалєрія ще потрібна для переслідування.
18.10.2021 11:03
18.10.2021 11:03 Ответить
а кавалерiя мабуть на верблюдах чи на iшаках - кiнь там не пройде...
18.10.2021 12:09
18.10.2021 12:09 Ответить
Украинскую Армию превратили в терротериальную оборону, плюс постоянная пропаганда об заоблачном уровне жизни в параше.
Ничего удивительного.
18.10.2021 11:11
18.10.2021 11:11 Ответить
Кацапчик, пи_дуй у своє Ольгино. А то, корчиш з себе українця, воша московська.
18.10.2021 11:43
18.10.2021 11:43 Ответить
Как рассказывал один кацап, они до сих пор удивляются как легко они захватили крым. Армия РФ в плачевном положении и для захвата крыма пришлось укомплектовывать единственную бригаду чтобы бросить противнику пыль в глаза типо армия РФ страшная и непобедимая, вынудить противника сдаться без боя. Думали что в крыму бедет десятилетняя война как в Чечне. В других же случаях где противник оказывает сопротивление, армия РФ практически везде получает по зубам даже от маленьких армий.
18.10.2021 11:09
18.10.2021 11:09 Ответить
Тоді їм "зіграв" єдиний "козирь" - армія України була в такому стані, що ДУЖЕ важко було назвати її даже "армією" + куча зрадників + політична і екномічна криза з "різними" потрясіннями для людей...
18.10.2021 11:43
18.10.2021 11:43 Ответить
Ответить могли. Было много добровольцев… но Крым просто продали
19.10.2021 09:54
19.10.2021 09:54 Ответить
Юлічка допомогла, є стінограмма, але якби її ще послухали - "нє сопротівляться", можливо лінія фронту була б по Дніпру
Але дякуючи добровольцям і волонтерам, а також військовим... або тому, що залишилося від армії, українці змогли стримати, та ще й "дати по зубам" москальській "нєпобідімой" армії...
19.10.2021 10:47
19.10.2021 10:47 Ответить
Ху@вый Москаль

Россия. Армия. Драка.Чеченцы сдают на краповый берет.
Видео https://twitter.com/i/status/1449769675223666688

18.10.2021 11:12
18.10.2021 11:12 Ответить
в конце ролика кассаб сам в цинк залез. правильно тренеруется.
18.10.2021 11:28
18.10.2021 11:28 Ответить
Дебилы. Байрактар, не входя в зону оптического наблюдения, направляет ракету поддерживающей установки (или бьет своей), а бравые кацапы в это время ищут колотушку, чтобы отдубасить металлическую трубу. Как обычно, не находят (сдали на металлолом и пробухали) и начинают, с разбега, биться головами в борт БТРа с воплями "Тревога!". Что же вы, суки, не научили ариков, что так можно зашугать "Байрактар". Была бы полная победа российского оружия. Вот такая армия у ху_ла. Если бы не несметные запасы СССРовского ядерного (большей частью - не боеготового) оружия, о Лаптестане уже давно бы забыли.
18.10.2021 11:35
18.10.2021 11:35 Ответить
"Как обычно, не находят" - а як же нанотехнології? Ви мабуть не дивитесь блогерів, а тому не знаєте що в рф додумались замінювати металеві інструменти на дерев'яні із прив'язаним до них камнем та навіть більше вносити цей інвентар в журнал щоб не про**ли.

https://www.youtube.com/watch?v=FCBPEn_jqqo

18.10.2021 21:35
18.10.2021 21:35 Ответить
Перемещаются с пальцами на спусках. Они в боевой обстановке друг дружку проредят пока добегут до цели.
18.10.2021 11:37
18.10.2021 11:37 Ответить
Hi hi , tam adin snarjad v aruzheinuju , i astanetsa ruskij bez pih-paf ...toka kamni , i te s neba
18.10.2021 11:38
18.10.2021 11:38 Ответить
В реальной ситуации их бы уже не было в живых, типичная совковая показуха для начальства, СССР 2.0
18.10.2021 11:40
18.10.2021 11:40 Ответить
Щоб менше бухали їх іноді "бодрят" навчаннями.
18.10.2021 11:50
18.10.2021 11:50 Ответить
..за последнее время - это лучший (из тех, что видел) учебный, мотивирующий видеоролик для молодых украинских бойцов...)
ну, а Герои-ветераны украинско-кацапской войны этих рукожопых кацапов и так знают со всех сторон, что они есть и чего они стоят..
18.10.2021 12:01
18.10.2021 12:01 Ответить
«Закрытые каналы связи» просто уникальны! Пожарная гильза с колотушкой.😂😂😂
18.10.2021 12:10
18.10.2021 12:10 Ответить
рында (тм)!
18.10.2021 15:31
18.10.2021 15:31 Ответить
Пустили "лису в курятник" или точнее " волка в овчарню".
18.10.2021 12:32
18.10.2021 12:32 Ответить
Выжившие армяне-ветераны консультируют?
18.10.2021 12:53
18.10.2021 12:53 Ответить
Духоподъемненько. Старайтесь, кацапы.
18.10.2021 13:11
18.10.2021 13:11 Ответить
як каже досвід останніх війн, рашистське військо небезпечно в першу чергу для самих мокшан. Про технології я взагалі мовчу. Вони існують лише в штучних екземплярах для залякування ссикливого Заходу, при чому іх реальні характеристики є держтаємницею, бо повне гівно на радянських мікросхемах 70 років...Насправді рашистська армія є ледве дві боєздатних дивізії. Все решта блеф і надування щік
18.10.2021 15:08
18.10.2021 15:08 Ответить
ваня - спрыгивает с бутылки и засовывает ствол калаша в дырку на бтр-80

байрактар - ох ты ж срака, полетел-ка я отсюдова
18.10.2021 15:30
18.10.2021 15:30 Ответить
не, ну если это все, что козлорогие могут противопоставить байрактарам - то зашибись
18.10.2021 16:16
18.10.2021 16:16 Ответить
55 секунда.Приклад на плечі. Яка країна,такі і вояки.
18.10.2021 20:56
18.10.2021 20:56 Ответить
З ******* проти танків! Традиція у лаптєногих така!
Баби єсчо нарожают!
А по своїм змі будуть розповідати як ударний Байрактар збили! І пілота в полон взяли!

18.10.2021 21:17
18.10.2021 21:17 Ответить
Позорище...

А у нас час від часу теж подібні перли видають.
18.10.2021 21:31
18.10.2021 21:31 Ответить
вот интересно, расейский оборонпром хоть выдал этим воякам свою новую разработку "нано-памперсы" ?
18.10.2021 21:50
18.10.2021 21:50 Ответить
18.10.2021 22:12
18.10.2021 22:12 Ответить
А поп ГДЕ?!!!! Демонов турецких отгонять!!!!
19.10.2021 01:28
19.10.2021 01:28 Ответить
смешно
19.10.2021 08:58
19.10.2021 08:58 Ответить
Алярм! Алярм! Байрактары приближаются! Пушечное мясо подьем!

19.10.2021 14:10
19.10.2021 14:10 Ответить
Як відбивати? Так вони ж так звані "миратворцы".
15.11.2021 21:33
15.11.2021 21:33 Ответить
 
 