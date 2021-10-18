Российская 15-я бригада в Карабахе учится отражать азербайджанские "Байрактары" с биноклями и пулеметами. ВИДЕО
Российская 15-я бригада в Карабахе провела учения по отражению атак азербайджанских беспилотников "Байрактар".
Как сообщает Цензор.НЕТ, противостоять технологичным летательным аппаратам россияне пытались с помощью биноклей и пулеметов.
"Особенностью проведения занятия стало выполнение задач по обнаружению беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в зоне ответственности наблюдательного поста с передачей информации на пункт управления российского миротворческого контингента по каналам закрытой связи. Личный состав наблюдательного поста отработал мероприятия по подъему по боевой готовности. Были отработаны мероприятия по занятию огневых позиций, выдвижения на позиции под прикрытием техники. Также по вводным отработал наблюдатель поста воздушного наблюдения по обнаружению беспилотных летательных аппаратов", - говорится в отчете об учениях 15-й бригады.
для РПГ самый раз - жареный кацап в собственном соку
и пяти минут не проживут
сплачувати данинудотувати бюджет Чечні, кількість рузьгє в Чечні стала на межі статистичної похибки, а кадировці чудять по всій расєї і навіть місцева мокшанська поліція не має права їх торкатися.
З паб'єдай, рузьгє!
-Вы точно генерал?
Для начала рекомендую задуматься, что там освободил Азерьайджан, если в Карабахе стоит вражеская армия?
Второе, у кацапов приняли на вооружение передвижные станции радиопомех для противодействия дронам.
Сначала придется запускать дроны-камикадзе для их подавления, а потом уже управляемые.
А теперь для тех кто гыгыкает над слабовооруженным контингентом "миротворцев" в Карабахе. Это символический контингент, слабо вооруженный, который предназначен для того, чтобы показать - здесь есть военное присутствие России. И в случае удара по нему, туда зайдут лучше вооруженные российские части.
И для тех, кто восхищается "Байрактарами". "Байрактары" не громили никакого русского оружия. Они уничтожали военную технику карабахской армии, даже не армянской, выпущенную в 60-е годы. И открою маленькую тайну. Азербайжан закупает Российского оружия намного больше, чем Армения.
у кацапов только искандеры приличные, ну и атомные подлодки
остальное - гов но!
Ничего удивительного.
Але дякуючи добровольцям і волонтерам, а також військовим... або тому, що залишилося від армії, українці змогли стримати, та ще й "дати по зубам" москальській "нєпобідімой" армії...
Россия. Армия. Драка.Чеченцы сдают на краповый берет.
Видео https://twitter.com/i/status/1449769675223666688
https://www.youtube.com/watch?v=FCBPEn_jqqo
ну, а Герои-ветераны украинско-кацапской войны этих рукожопых кацапов и так знают со всех сторон, что они есть и чего они стоят..
байрактар - ох ты ж срака, полетел-ка я отсюдова
Баби єсчо нарожают!
А по своїм змі будуть розповідати як ударний Байрактар збили! І пілота в полон взяли!
А у нас час від часу теж подібні перли видають.