10 582 34

Второй военный груз от США прибыл в Украину: Доставили медсредства и оружие с боеприпасами. ВИДЕО

Второй груз международной технической помощи в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США Вооруженным силам нашей страны прибыл в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом", об этом заявил полковник медицинской службы, уполномоченный командования ВСУ Александр Матийчук.

Груз включает в себя медицинские средства и вооружение с боеприпасами.

Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения. Общая стоимость помощи США - $60 млн. Грузы будут доставлены несколькими партиями.

+18
США выролняет обязательства. Давали бы больше. Если бы знали ,что не разворуют. Миллиарды.Но не с таким правительством.
18.10.2021 12:04
+13
Ага. Уже проходили. И без гарантий со стороны недоумков

18.10.2021 12:09
+10
Ты можешь дать гарантии только на своюопу
18.10.2021 12:08
Украине нужен "план Маршала". Высокие ЗП и пенсии сразу остановят войну.
18.10.2021 12:04
Трильен доларів треба. І війні кабздец.
18.10.2021 12:13
Хоть триллион триллионов ! До адресата они всеравно в корумпированном государстве не дойдут !
18.10.2021 12:18
А для чого ж закон проти олігархів? Поділим гроші по чесному і хто куди.
18.10.2021 12:20
Я вже посчитав. 1 000 000 000 000 ділим на 35 000 000 буде по 28 571. Порядочок.
18.10.2021 12:26
1 000 000 000 000 ділим на 460 = 2 173 913 043,478261 (кожному депутату, презику і його шоблі, а також 1(один) народу) ділим на 35 000 000 буде по 62 бакса кожному з "народу"
18.10.2021 12:34
Якщо влада краде сотнями мільйонів і при цьому нищить економіку -- це вже не корупція, а політика.
18.10.2021 13:01
Олигархи на такое никогда не пойдут ! Это ж прийдётся перестать воровать у государства !
18.10.2021 12:17
Ви називаєте "олігархами" президента і його оточення?
18.10.2021 13:02
Путлер испугается высоких зарплат и пенсий в Украине и уберётся с Крыма и Донбасса? Гениально.
18.10.2021 12:22
Даю гарантию что придут другие и бутет тоже самое,
18.10.2021 12:06
Ты можешь дать гарантии только на своюопу
18.10.2021 12:08
Так нах ты дура голосовала поприколу лишь бы не порох?
18.10.2021 17:44
Я за Пороха голосовал конечно, я не идиот и в сказки давно не верю
18.10.2021 17:48
Подгузники із кевлара надеюсь привезли? А то Найвеличнішому якось сцикотно на передову їздити. А він же головнокомандуючий. Як керувати армією?
18.10.2021 12:12
Потерпілий жодного разу не був на передовій , але підгузники вдягає 100%😆
18.10.2021 12:16
Нічого. Він треніруеться, піде в атаку на Крим.
18.10.2021 12:23
Тільки вдячність!
18.10.2021 12:17
Медсредства без медсестер?
18.10.2021 12:18
кстати, США нам поставили Джавелины последней версии с дальностью на 4 км.. это гуд!
18.10.2021 12:24
оказывается поставки вооружений в Украину можно проводить без всяких "шоу"?!))))))))))))
18.10.2021 12:30
о каких "шоу" ты, номерное , лепечешь???
18.10.2021 14:04
Друг познается в беде
18.10.2021 12:31
DHL -Good !
18.10.2021 12:32
Оружие? Это зрада - наш оборонпром простаивает!
18.10.2021 12:41
Коли буде повна зрада, то ця зброя повернеться проти банкової і бидла, яке її вибирало.
18.10.2021 13:16
Какой "оборонпром"? Ты о чем? У нас большая стройка!
18.10.2021 14:18
А почему мы удивляемся такой малой помощи со стороны США! Наш офшорный барыга --президент Зеленский , сам ещё не определился Он с США или с Путиным!! Вот США и не хотят рисковать!!.. Евреям верить-себя не уважать!! Никаких гарантий нет , что Зеленский завтра не встанет на сторону Путина!!
18.10.2021 13:38
 
 