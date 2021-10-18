Второй военный груз от США прибыл в Украину: Доставили медсредства и оружие с боеприпасами. ВИДЕО
Второй груз международной технической помощи в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США Вооруженным силам нашей страны прибыл в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом", об этом заявил полковник медицинской службы, уполномоченный командования ВСУ Александр Матийчук.
Груз включает в себя медицинские средства и вооружение с боеприпасами.
Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения. Общая стоимость помощи США - $60 млн. Грузы будут доставлены несколькими партиями.
