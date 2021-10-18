РУС
"Нашего генерала нахер послали. Чуть п#здюлей ему не дали. Это просто плевок в лицо, бл#дь!" - несмотря на жульничества чеченцев, инструкторы полка "Витязь" МВД РФ выдали им краповые береты. ВИДЕО

Скандалом и дракой со стрельбой завершилась сдача на краповый берет спецподразделения ВВД РФ, которая проходила в учебном центре "Тамбукан" Ставропольского края России. Внимание!Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, причиной конфликта между московскими инструкторами "Витязя" и кандидатами-чеченцами стало постоянное жульничество при прохождении испытаний.

Так, на одном из участков, где проходит марш-бросок, судьями было зафиксировано, что чеченских участников, не стесняясь, подвозят на машине, пока остальные бойцы проходят контрольный участок в соответсвии с установленными правилами, равными для всех.

После чего судьями соревнований было принято решение о снятии со сдачи на берет участников из Чечни, в результате чего произошла драка. Аргументы судейской стороны не ограничивались ситуацией с подвозом на машине. Судьи обратили внимание и на другие ранее не учтенные ошибки при сдаче контрольных упражнений, например, альп-штурм.

Конфликт не кончился днем соревнований, и продолжился уже на утро, когда спецназовцы узнали, что руководство соревнований встало на сторону нарушивших правила и нормы и выдало им краповые береты.

россия (96953) спецназ (620) Чечня (639)
+89
Платіть дань і не скигліть, холопи.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:44
+74
Пока Раша лезет в Украину, Беларусь и т.д. В своем собственном доме хозяйничают абреки. И где же русские " патриоты", " националисты", " глубинный народ", " истинно православные" и т.п. Ну где , где.. в ОПЕ.
показать весь комментарий
18.10.2021 12:46
+50
Пусть чичи в ответ по пустой бутылке кацапам выдадут в знак благодарности))
показать весь комментарий
18.10.2021 12:42
Страница 2 из 2
показать весь комментарий
18.10.2021 22:19
БЕРЕТ ВМЕСТО КАСКИ ЭТО ХОРОШО !)
показать весь комментарий
18.10.2021 22:47
"Элитные войска" Моцковии:

сцена массовой драки между элитариями неотличима от драки между двумя дикими африканскими племенами на водопое...

Забавно, что это дикое дерущееся москальско-чеченское быдло остановил и привёл в порядок строгим окриком генерал с с ярко выраженной украинской фамилией СЕМИЛЯК...
показать весь комментарий
19.10.2021 02:02
так а нам, шо - интересны эти козодранцы...??- не думаю...
толпы быдла на утилизацию...))
показать весь комментарий
19.10.2021 02:51
животные
показать весь комментарий
19.10.2021 07:09
Только эти животные не чеченцы, а кадыровцы...
показать весь комментарий
19.10.2021 10:05
Іноді в чатах чеченці пишуть, що українці пособники рашки, хоча всі ці кадировци (націонал зрадники) - етнічні чеченці, і всю Чечню з лайном мiшають разом з кацапами.
Хай живе Ічкерія!
показать весь комментарий
19.10.2021 10:07
Потом судьи все дружно сели на бутылку и кричали "Чечня это круто"😁😁😁😁
показать весь комментарий
19.10.2021 10:34
То есть другими словами, кадыркин спецназ не может ходить пешком, не умеет стрелять и регулярно выхватывают по челюсти.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:12
Сдача на берет и у нас, если честно, происходила либо формально, либо "хорошие парни" с отцами-генералами сдавали "без проблем".
ИМХО, отбор должен проходить на стадии принятия в ряды войск: сдал - носишь берет как отличительный знак рода войск. Не сдал? Есть "мазута", "мабута", "шурупы" и еще много родов войск, где не нужно быть лучшим.
Кстати, в украинской нацгвардии на краповый берет уже не сдают. Можно сдавать лишь на "берет з відзнакою" .
показать весь комментарий
19.10.2021 11:31
А на хрена нам эти пояснения, когда убийцы твоего народа стрыбают там и карабкаются по палкам?
Какое нам дело, пусть они хоть в унитаз стрыбают, кацапёрды.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:25
Ахах... Клоун - так эта "мазута" и сдерживает 7 лет русню , пока такой "спецназёр-фантазер" как ты комменты строчил
показать весь комментарий
20.10.2021 16:12
Зер гут! Карашо! Давайисчё.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:24
Легко відбулися москалі, могли б без голів до сімей повернутися.
показать весь комментарий
19.10.2021 20:26
русский Ваня, ты забыл кто твой Хозяин?
Плати дань и не выеживаяся!
показать весь комментарий
19.10.2021 20:49
И нах нам эти "новости" а цензор ?
показать весь комментарий
20.10.2021 16:07
нохча всего 2-3 миллиона...а нагибают всю 125 миллионную рашку как хотят...достойно уважения конечно.
показать весь комментарий
23.10.2021 08:25
Тварь,просто тварь
показать весь комментарий
23.10.2021 10:54
Страница 2 из 2
 
 