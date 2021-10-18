"Нашего генерала нахер послали. Чуть п#здюлей ему не дали. Это просто плевок в лицо, бл#дь!" - несмотря на жульничества чеченцев, инструкторы полка "Витязь" МВД РФ выдали им краповые береты. ВИДЕО
Скандалом и дракой со стрельбой завершилась сдача на краповый берет спецподразделения ВВД РФ, которая проходила в учебном центре "Тамбукан" Ставропольского края России. Внимание!Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, причиной конфликта между московскими инструкторами "Витязя" и кандидатами-чеченцами стало постоянное жульничество при прохождении испытаний.
Так, на одном из участков, где проходит марш-бросок, судьями было зафиксировано, что чеченских участников, не стесняясь, подвозят на машине, пока остальные бойцы проходят контрольный участок в соответсвии с установленными правилами, равными для всех.
После чего судьями соревнований было принято решение о снятии со сдачи на берет участников из Чечни, в результате чего произошла драка. Аргументы судейской стороны не ограничивались ситуацией с подвозом на машине. Судьи обратили внимание и на другие ранее не учтенные ошибки при сдаче контрольных упражнений, например, альп-штурм.
Конфликт не кончился днем соревнований, и продолжился уже на утро, когда спецназовцы узнали, что руководство соревнований встало на сторону нарушивших правила и нормы и выдало им краповые береты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сцена массовой драки между элитариями неотличима от драки между двумя дикими африканскими племенами на водопое...
Забавно, что это дикое дерущееся москальско-чеченское быдло остановил и привёл в порядок строгим окриком генерал с с ярко выраженной украинской фамилией СЕМИЛЯК...
толпы быдла на утилизацию...)))
Хай живе Ічкерія!
ИМХО, отбор должен проходить на стадии принятия в ряды войск: сдал - носишь берет как отличительный знак рода войск. Не сдал? Есть "мазута", "мабута", "шурупы" и еще много родов войск, где не нужно быть лучшим.
Кстати, в украинской нацгвардии на краповый берет уже не сдают. Можно сдавать лишь на "берет з відзнакою" .
Какое нам дело, пусть они хоть в унитаз стрыбают, кацапёрды.
Плати дань и не выеживаяся!