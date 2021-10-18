"Нашего генерала нахер послали. Чуть п#здюлей ему не дали. Это просто плевок в лицо, бл#дь!" - несмотря на жульничества чеченцев, инструкторы полка "Витязь" МВД РФ выдали им краповые береты. ВИДЕО

Скандалом и дракой со стрельбой завершилась сдача на краповый берет спецподразделения ВВД РФ, которая проходила в учебном центре "Тамбукан" Ставропольского края России. Внимание!Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, причиной конфликта между московскими инструкторами "Витязя" и кандидатами-чеченцами стало постоянное жульничество при прохождении испытаний.

Так, на одном из участков, где проходит марш-бросок, судьями было зафиксировано, что чеченских участников, не стесняясь, подвозят на машине, пока остальные бойцы проходят контрольный участок в соответсвии с установленными правилами, равными для всех.

После чего судьями соревнований было принято решение о снятии со сдачи на берет участников из Чечни, в результате чего произошла драка. Аргументы судейской стороны не ограничивались ситуацией с подвозом на машине. Судьи обратили внимание и на другие ранее не учтенные ошибки при сдаче контрольных упражнений, например, альп-штурм.

Конфликт не кончился днем соревнований, и продолжился уже на утро, когда спецназовцы узнали, что руководство соревнований встало на сторону нарушивших правила и нормы и выдало им краповые береты.

