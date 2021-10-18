РУС
В Херсоне больницы почти на 100% заполнены COVID-пациентами: происходят конфликты родных с медиками, госпитализировать начали в райцентры, - мэрия. ВИДЕО

В Херсоне больницы, в которых лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, заполнены почти на 100%.

Об этом 19 октября сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Херсона Роман Головня, передает Цензор.НЕТ.

"Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в частности в городе Олешки. Сейчас отрабатывается вариант Белозерской районной больницы", – сказал чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Противоковидные патрули заработали в Херсоне

Он попросил с пониманием отнестись к ситуации, когда жителей Херсона госпитализируют в районные больницы

"Мы стараемся максимально быстро выписывать тех, кто выздоровел, но количество мест ограничено", – пояснил Головня.

"Больницы сегодня работают фактически в критическом режиме", - акцентировал он.

"На сегодня наши больницы кислородом обеспечены, но ситуация в стране ухудшается. Дефицит кислорода становится намного большим", - добавил Головня.

Также он рассказал, что в больницах города происходят конфликты родных с медработниками.

"Есть случаи, когда в отдельных больницах родственники выдвигают какие-то претензиозные замечания, нарушают общественный порядок и есть конфликты с медицинскими работниками. Просьба ко всем с пониманием отнестись к ситуации", - призвал Головня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После попадания региона в "красную зону" огромные очереди на вакцинацию выстроились в Днепре. ФОТОрепортаж

"К сожалению, я должен констатировать, что ситуация намного серьезне, чем освещают в СМИ", - резюмировал он.

По его словам, за минувшие выходные в Херсоне COVID-19 выявили у более 1,5 тыс. горожан, 41 человек умер.

Топ комментарии
+27
Макси носить не хотим, вакцинироваться не будем! Памагите, спасите твари!
18.10.2021 15:03 Ответить
+10
Зато катафалки теперь по ровной дороге мчат....
18.10.2021 15:12 Ответить
+9
Мы сами виноваты , не соблюдение карантина, не хотим вакцинироваться , и т.д и т.п , и виноваты все ,только не мы .....
18.10.2021 15:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маски и вакцинация это одно, а бездеятельность власти это другое. Лето сокровенно просрари, деньга на дорогах пилили. Как будто эта волна для них была неожиданностью.
18.10.2021 15:10 Ответить
Та да, с ветерком твою дивизию.
18.10.2021 15:13 Ответить
пойдите разберите снова дороги. У вас они какое-то странное раздражение вызывают. Езжайте в днрию, там дорог нету. Стабильност
18.10.2021 15:34 Ответить
Дороги нужны, но после того как власть выполнит свою непосредственную функцию согласно конституции. Больницы на первом месте, тем более во время пандемии.
18.10.2021 15:45 Ответить
Должны быть приоритеты во время пандемии, главные- это сохранение жизни людей и деньги в первую очередь надо было выделять туда
18.10.2021 15:51 Ответить
Пока мы будем дороги разбирать, ты ступай в ковидное отделение, поухаживай за болящими. В Херсоне до драки дело доходит, когда своих родных пытаются под кислород положить. И это... маску не носи и не вакцинируйся. Твоим генам лучше из процесса эволюции удалиться.
18.10.2021 16:28 Ответить
вот не надо этого шума о власти (сам в шоке, но вынужден заступиться). вакцинироваться можно и нужно было заранее, хз про херсон, но у меня чуть ли не в жопу целовали всех - идите прививайтесь. но как всегда, чипы, билгейтс, шмурдяк, травят народ. теперь "очі, їжте, хоч повилазьте".
18.10.2021 15:15 Ответить
А снабжение лекарствами и кислородом тоже мы сами виноваты? А организация компании по вакцинации и разъяснению о вакцинации? У нас, плять, светило в зомбоящике - чмо Комаровский.
18.10.2021 15:30 Ответить
как бы "лекарства и кислород" это не о вакцинации. конечно, все бы с радостью укололись, просто никто не обьяснял, как это важно, я вас правильно понял?
18.10.2021 15:43 Ответить
Я сказал вполне понятно и разборчиво. Повторю. Мы начали вакцинацию намного позже всех в Европе. Вы видите много бигбордов и рекламы на каналах с разъяснениями и адресами и режимами центров вакцинации? У нас само президент (!!) оказывается тупо не знает что центры вакцинации еще с лета работают и в выходные. Что говорить о плебсе.

Зеленский поручил Минздраву обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 на выходных, - ОП Источник:

Зеленский поручил Минздраву обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 на выходных, - ОП Источник:
18.10.2021 15:48 Ответить
а, ясно. конечно, тупому индивиду нужно было включить рекламу вакцинации в шоу "голос" и на бигбордах чтобы поплавский с притулой с шприцами в жопах улыбались, тогда бы да, ломанулись бы потоком, а так - что с нас взять, ведь в середине 21-го века мы еще не поняли, зачем прививки нужны. месяц назад под каждой новостью о вакцинациях состязались в отмазках типа "почему не дают письменных гарантий безопасности (!)", "вот когда весь кабмин привьется, тогда посмотрим", "вакцина непроверена, шмурдяк украинцам привезли от файзера" и т.п. сейчас вот, ваш бред.
18.10.2021 15:59 Ответить
Во первых я вакцинирован. И вся моя семья. Во вторых организация компании вакцинации, как и разъяснительной работы -- это прямая обязанность власти. Я вакцинировался и сам и с семьей и ни разу не видел в центре вакцинации подробной информации о типах вакцин, которые применяются и т.д. Люди расспрашивали друг друга в очереди. Да еще есть люди, которые почти не пользуются интернетом как вы. Минздрав только готовит рекомендации по вакцинации хронических больных разными типами вакцин. Новость была сегодня тут на Цензоре. Только готовит (!!!) когда петух клюнул.
18.10.2021 16:08 Ответить
бездеятельность в чем? Должны на 80% обеспечить врачами и кислородом? Такое возможно вообще?
18.10.2021 15:34 Ответить
Ага. И именно поэтому из-за хорошей организации власти у нас долги по зарплатам перед врачами составляют около 0.5 млрд. грн.? А долги по больничным выплатам составляют более 3 млрд.грн. Только вот закон о осударственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания (принят еще в 2017 году при ненавистном вам Порохе) предусматривает чтобы в госбюджете сохранилась норма в 5% от ВПП на медицину, а зеленые в реальности на 2021 и в проекте на 2022 год предусмотрели медикам примерно 2,7 - 2,9% от ВПП. Вот вам и обещанное "повышение" финансирования и "зарплат врачам" от Зели. Вот вам и организация борьбы с ковидом. Зато на дороги на карман ушли сотни миллиардов.
18.10.2021 15:41 Ответить
"Чому ви, вакциновані, до нас причепилися? Коліться чим хочете, але не приставайте до інших людей. Яка вам різниця, що роблять інші? Колективного імунітету немає, кожен сам за себе"

Ви знаєте, я тільки за. Хай би був кожен сам для себе. Тільки є нюанс - медицина у нас одна на всіх. Якби їх у нас було б дві, я б слова не сказала.

Бо поки що так вийшло, що я, вакцинована людина, лишилася без медицини взагалі. Просто тому, що до сімейного лікаря запис на два тижні вперед, і не факт, що через два тижні у мене буде сімейний лікар.
То мені хто мені тепер дасть направлення до гінеколога? Конгрес антивакцинаторів? Чи бог із нею, з тією довідкою у басейн, басейни все одно скоро закриють?
Або ось щойно я добу пролежала з гострим отруєнням. Температура, всі супутні симптоми. Воно б здалося порадитися з лікарем, але дивіться п. 1 вище.

Або моя донька з грві спробувала потрапити до сімейника. Вона б і вдома хворіла, але ж вчителька, розумієте? Без довідки і огляду лікаря вона не може повернутися до дітей. І до лікаря потрапити теж не може, тому що п. 1.

Мені дуже незатишно жити без медицини. Хай ми зрідка звертаємося, але приємно було знати, що вона була.
Зараз абсолютно всі заклади працюють на ковідних. На людей, які помирають у страшних муках, і які ще два тижні впевнено писали, що 'вакциновані теж хворіють".
Не треба мені про премію Дарвіна, будь ласка. Навіть якщо хтось і вхопив свій приз, ми з ними в одному човні.

Я закликаю МОЗ публікувати статистику по смертності та госпіталізації з розбивкою по вакцинації. Можливо, хоч когось це протверезить.
Зі свого боку, прибираю з друзів і контактів усіх антивакцинаторів.
Досить, награлися вже. - https://t.me/nuts_roses/325
18.10.2021 15:54 Ответить
Влада кийками нагоняла бажаючих вакцинуватися чи то як?
18.10.2021 16:56 Ответить
Я уже абсолютно все подробно ответил и выше и ниже. Повторять не буду. Читайте.
18.10.2021 16:58 Ответить
Какая бездеятельность? Да что власть должна сделать с дебилами, которые не хотят вакцинироваться? Скандал родственники устраивают, видите ли. Уроды.
18.10.2021 18:01 Ответить
Какие еще дебилы . Вон в другой новости Колин Пауэлл полностью вакцинировался, и все равно помер сегодня. И это с наилучшей американской медициной 💉💉💉
18.10.2021 18:49 Ответить
Та не вакцинуйтеся. В чому ж проблема?
18.10.2021 16:57 Ответить
Максі не всі хочуть носити. Он деяким молодим все "міні" подавай...
18.10.2021 15:51 Ответить
Больше года времени было на подготовку.
18.10.2021 15:04 Ответить
им некогда было - бабло на турыстах косили на азове...
18.10.2021 15:05 Ответить
Не нужно тут кричать что это больных много... это больниц мало...
18.10.2021 15:05 Ответить
Творчістю треба було всім займатись, а не працювати. Тоді всього було б вдоста.
18.10.2021 15:56 Ответить
А при обычном гриппе в 2018 и 2019 больниц было достаточно.
18.10.2021 15:58 Ответить
Я тебе уже объяснял, что беда не в том, что заболеет 1000 человек а в том, что 1000 заболеет в один день, и тогда никаких больниц, врачей и кислорода не хватит. Но ты же упорно не хочешь этого понимать и все несешь херню о "плохой организации" приема больных.
Переделав задачу для 3 класса про бассейн: За сколько дней заполнится больница на 10.000 мест если в нее каждый день поступает 1000 больных а выписывается 300.
18.10.2021 16:47 Ответить
А больница на 20.000 мест заполнится за вдвое большее количество дней....не так ли??
18.10.2021 17:15 Ответить
Да. А на 1 000 000 человек еще дольше. Даешь стране больницы миллионники а персонал в них в Китае нанимать.
18.10.2021 17:38 Ответить
Кожному хворому по лікарні!!! Наш девіз!

Партія Ківи " А чи не дебіл я?"
18.10.2021 17:21 Ответить
А снабжение лекарствами и кислородом тоже мы сами виноваты? А организация компании по вакцинации? Виноваты те, кто выбрал эту тупую власть.
18.10.2021 15:12 Ответить
Это власть вам мешает вакцинироваться? Какая ещё компания по вакцинации вам нужна? Уже из каждого утюга вещают про необходимость вакцинироваться.
18.10.2021 15:13 Ответить
Только из того утюга скромно умалчивают о том что эти вакцины являются экспериментальными...и о том что за последствия их применения никто не несет ответственности..
18.10.2021 15:16 Ответить
петеботам не догодиш
18.10.2021 16:21 Ответить
Я вакцинирован. Это раз. Мы начали позже всех в Европе. Это два. И где вещают? Вы видите много бигбордов и рекламы на каналах с разъяснениями и адресами и режимами центров вакцинации? У нас само президент (!!) оказывается тупо не знает что центры вакцинации еще с лета работают и в выходные. Что говорить о плебсе.

Зеленский поручил Минздраву обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 на выходных, - ОП Источник:
18.10.2021 15:20 Ответить
багато реклами, і на ТВ і на радіо і в метро і на бордах і вже давно
хоч її і не потрібно в такій кількості, норм люди вже все давно знають
18.10.2021 15:24 Ответить
У нас президент не знает режимов работы центров вакцинации. Сам президент.
18.10.2021 15:32 Ответить
а хіба повинен?
18.10.2021 15:36 Ответить
Так нахрена он тогда сегодня этот бред нес? Просто воздух испортить?

Зеленский поручил Минздраву обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 на выходных, - ОП Источник:
18.10.2021 15:43 Ответить
і що тут поганого?
18.10.2021 15:44 Ответить
Они уже работают так с лета несколько месяцев. У нас президент дебил, он нихрена не готовится к совещаниям? Тогда все хорошо.
18.10.2021 15:57 Ответить
ліки в наявності, кисень в наявності, вакцинація йде прекрасно, ти просто смердиш незрозуміло з чого
18.10.2021 15:25 Ответить
Вранье. Местные новости с Одессы и Херсона погуглите.

В Одессе образовалась очередь в реанимацию из больных COVID-19, почти всем пишут "списки". Готовьтесь! - волонтер Ножевникова Источник:
18.10.2021 15:34 Ответить
А это свежее.

16.10.2021 Волонтер о ситуации с ковидом в Одессе: скорая едет по 4-5 часов, больных везут в Овидиополь, Беляевку и Черноморск

В Одессе сложилась очень сложная ситуация с COVID-19. Мест в опорных больницах города не осталось. Скорая помощь едет на вызов 4-5 часов, а пациентов с коронавирусом доставляют в медучреждения Овидиополя, Беляевки и Черноморска.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила волонтер Катерина Ножевникова.

«С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в область», - отметила Ножевникова.

Также Катерина Ножевникова отметила, что, несмотря на то, что в Одессе открываются новые отделения для ковид-пациентов, в них не хватает персонала.

«Одна-две медсестры на 50-60 пациентов. Нереально выдержать и нереально оказать полноценную помощь. За утро мы выдали уже больше 20 концентраторов. Звонков сотни», - рассказала Ножевникова.
18.10.2021 15:36 Ответить
Вы фсьо врьотииии! Люди умирают от сглаза и иниргитичиских прабоиф в ауре!
18.10.2021 16:31 Ответить
Если послушать дебила Комаровского - так и есть. Страшно что люди верят таким "светилам".
18.10.2021 16:38 Ответить
воно тут на роботі, цілодобово сре
18.10.2021 16:22 Ответить
Не суди все по себе, серун.
18.10.2021 16:34 Ответить
С одной стороны вирус это плохо....а с другой стороны благодаря ему хоть как то начали восстанавливать больницы...покупать оборудование....
Аппараты ИВЛ уже используют массово...даже в сельских амбулаториях появились..
Так глядишь и аппараты ЭКМО появятся...
Для властей это конечно катастрофа...то что раньше спокойно разворовывалось...теперь надо вкладывать...
18.10.2021 15:13 Ответить
Кислородных концентраторов как толком не было, так и нет. Что помогли волонтеры да меценаты. Спасают техническим кислородом.
18.10.2021 15:15 Ответить
Хто вам сказав, що їх віновлюють?? Самі бачили? ШВЛ в амбулаторії з анестезіологами завезли??? Чи це ніхто не враховує?)
18.10.2021 15:29 Ответить
Да-да, раньше обычный грипп только с помощью ИВЛ и ЭКМО и лечили...
18.10.2021 16:23 Ответить
а де недоумкуватий австралійський акваріус пітісотий?
18.10.2021 15:19 Ответить
може нарешті вже тойво ?
18.10.2021 16:23 Ответить
Херсон, Одесса, Днепр, Харьков - всем пох на маски и ограничения. Но когда "припекает", то начинают конфликтовать с медиками. Этих родных нужно там на месте палками 3.14здить, так как по-нормальному до дикарей не доходит.
18.10.2021 15:50 Ответить
Август,еду в Киев через Херсон:в тролейбусе одна тетенька,только в маске.Занавес.В Киеве, может один дятел зашкерится,в углу общ.транспорта😄.
18.10.2021 16:14 Ответить
А на курорте летом в ресторанах, магазинах, кафешках и т.д. все в масках ходили. Я ужинал на море за соседним столиком с губернатором. Угадайте, все были в масках?
18.10.2021 16:21 Ответить
А как там с дорогами? Деньги удачно распилили?
18.10.2021 16:14 Ответить
97% госпіталізованих - не привиті. То хто їм доктор? У дурного хата завжди тече.
18.10.2021 16:24 Ответить
Косоворотка побільше має відкривати КПВВ з даунбасятами, та побільше московських артистів в півцов ротами, щоб як можна більше заносили і завозили вірус "дельта" для знищення українців. Чи може все закрито і я наговорив нісекнітниць на Наймудрійого сьогодення?
18.10.2021 16:32 Ответить
Корень зла лежит во времена богатыревского руководства МОЗ. Тогда эта тварь втридорога ввозила помои и колола детям, от чего побочек и смертей было без меры. Люди тупо перестали доверять вакцинам и медецине. Потом Максик Степанов прибарахлился на КовиШилде, той еще херне. Людей вообще отворотило от вакцинации. Все это грандиозное коррупционное ********* сейчас вылазит боком.
18.10.2021 16:35 Ответить
За рукотворный кризис Головне маячит статья
18.10.2021 17:09 Ответить
1,5 тысяч на 290 тыс населения это 0,5% за 4 дня. Однако темпы. Еще месяц такого роста и кроме ковида ничего вообще лечить не будут.
18.10.2021 21:51 Ответить
 
 