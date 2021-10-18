В Херсоне больницы почти на 100% заполнены COVID-пациентами: происходят конфликты родных с медиками, госпитализировать начали в райцентры, - мэрия. ВИДЕО

В Херсоне больницы, в которых лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, заполнены почти на 100%.

Об этом 19 октября сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Херсона Роман Головня, передает Цензор.НЕТ.

"Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в частности в городе Олешки. Сейчас отрабатывается вариант Белозерской районной больницы", – сказал чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Противоковидные патрули заработали в Херсоне

Он попросил с пониманием отнестись к ситуации, когда жителей Херсона госпитализируют в районные больницы



"Мы стараемся максимально быстро выписывать тех, кто выздоровел, но количество мест ограничено", – пояснил Головня.

"Больницы сегодня работают фактически в критическом режиме", - акцентировал он.

"На сегодня наши больницы кислородом обеспечены, но ситуация в стране ухудшается. Дефицит кислорода становится намного большим", - добавил Головня.

Также он рассказал, что в больницах города происходят конфликты родных с медработниками.

"Есть случаи, когда в отдельных больницах родственники выдвигают какие-то претензиозные замечания, нарушают общественный порядок и есть конфликты с медицинскими работниками. Просьба ко всем с пониманием отнестись к ситуации", - призвал Головня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После попадания региона в "красную зону" огромные очереди на вакцинацию выстроились в Днепре. ФОТОрепортаж

"К сожалению, я должен констатировать, что ситуация намного серьезне, чем освещают в СМИ", - резюмировал он.

По его словам, за минувшие выходные в Херсоне COVID-19 выявили у более 1,5 тыс. горожан, 41 человек умер.