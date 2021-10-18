В Херсоне больницы почти на 100% заполнены COVID-пациентами: происходят конфликты родных с медиками, госпитализировать начали в райцентры, - мэрия. ВИДЕО
В Херсоне больницы, в которых лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, заполнены почти на 100%.
Об этом 19 октября сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Херсона Роман Головня, передает Цензор.НЕТ.
"Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в частности в городе Олешки. Сейчас отрабатывается вариант Белозерской районной больницы", – сказал чиновник.
Он попросил с пониманием отнестись к ситуации, когда жителей Херсона госпитализируют в районные больницы
"Мы стараемся максимально быстро выписывать тех, кто выздоровел, но количество мест ограничено", – пояснил Головня.
"Больницы сегодня работают фактически в критическом режиме", - акцентировал он.
"На сегодня наши больницы кислородом обеспечены, но ситуация в стране ухудшается. Дефицит кислорода становится намного большим", - добавил Головня.
Также он рассказал, что в больницах города происходят конфликты родных с медработниками.
"Есть случаи, когда в отдельных больницах родственники выдвигают какие-то претензиозные замечания, нарушают общественный порядок и есть конфликты с медицинскими работниками. Просьба ко всем с пониманием отнестись к ситуации", - призвал Головня.
"К сожалению, я должен констатировать, что ситуация намного серьезне, чем освещают в СМИ", - резюмировал он.
По его словам, за минувшие выходные в Херсоне COVID-19 выявили у более 1,5 тыс. горожан, 41 человек умер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленский поручил Минздраву обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 на выходных, - ОП Источник:
Ви знаєте, я тільки за. Хай би був кожен сам для себе. Тільки є нюанс - медицина у нас одна на всіх. Якби їх у нас було б дві, я б слова не сказала.
Бо поки що так вийшло, що я, вакцинована людина, лишилася без медицини взагалі. Просто тому, що до сімейного лікаря запис на два тижні вперед, і не факт, що через два тижні у мене буде сімейний лікар.
То мені хто мені тепер дасть направлення до гінеколога? Конгрес антивакцинаторів? Чи бог із нею, з тією довідкою у басейн, басейни все одно скоро закриють?
Або ось щойно я добу пролежала з гострим отруєнням. Температура, всі супутні симптоми. Воно б здалося порадитися з лікарем, але дивіться п. 1 вище.
Або моя донька з грві спробувала потрапити до сімейника. Вона б і вдома хворіла, але ж вчителька, розумієте? Без довідки і огляду лікаря вона не може повернутися до дітей. І до лікаря потрапити теж не може, тому що п. 1.
Мені дуже незатишно жити без медицини. Хай ми зрідка звертаємося, але приємно було знати, що вона була.
Зараз абсолютно всі заклади працюють на ковідних. На людей, які помирають у страшних муках, і які ще два тижні впевнено писали, що 'вакциновані теж хворіють".
Не треба мені про премію Дарвіна, будь ласка. Навіть якщо хтось і вхопив свій приз, ми з ними в одному човні.
Я закликаю МОЗ публікувати статистику по смертності та госпіталізації з розбивкою по вакцинації. Можливо, хоч когось це протверезить.
Зі свого боку, прибираю з друзів і контактів усіх антивакцинаторів.
Досить, награлися вже. - https://t.me/nuts_roses/325
Переделав задачу для 3 класса про бассейн: За сколько дней заполнится больница на 10.000 мест если в нее каждый день поступает 1000 больных а выписывается 300.
Партія Ківи " А чи не дебіл я?"
Зеленский поручил Минздраву обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 на выходных, - ОП Источник:
хоч її і не потрібно в такій кількості, норм люди вже все давно знають
Зеленский поручил Минздраву обеспечить возможность вакцинации от COVID-19 на выходных, - ОП Источник:
В Одессе образовалась очередь в реанимацию из больных COVID-19, почти всем пишут "списки". Готовьтесь! - волонтер Ножевникова Источник:
16.10.2021 Волонтер о ситуации с ковидом в Одессе: скорая едет по 4-5 часов, больных везут в Овидиополь, Беляевку и Черноморск
В Одессе сложилась очень сложная ситуация с COVID-19. Мест в опорных больницах города не осталось. Скорая помощь едет на вызов 4-5 часов, а пациентов с коронавирусом доставляют в медучреждения Овидиополя, Беляевки и Черноморска.
Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила волонтер Катерина Ножевникова.
«С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в область», - отметила Ножевникова.
Также Катерина Ножевникова отметила, что, несмотря на то, что в Одессе открываются новые отделения для ковид-пациентов, в них не хватает персонала.
«Одна-две медсестры на 50-60 пациентов. Нереально выдержать и нереально оказать полноценную помощь. За утро мы выдали уже больше 20 концентраторов. Звонков сотни», - рассказала Ножевникова.
Аппараты ИВЛ уже используют массово...даже в сельских амбулаториях появились..
Так глядишь и аппараты ЭКМО появятся...
Для властей это конечно катастрофа...то что раньше спокойно разворовывалось...теперь надо вкладывать...