Зеленский об офшорах: Во времена Януковича все так структурировали свой бизнес. ВИДЕО
ПРезидент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что принадлежавшая ему студия "Квартал 95" использовала в своей деятельности офшорные компании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью президента телеканалу ICTV.
На вопрос журналиста "Вы не отрицаете, что в 2012 году пользовались офшорами?", Зеленский ответил следующее:
"Давайте я вам поясню. Про то, чем я занимаюсь и про то, как мы вели прозрачно бизнес, говорит то, что мы делали. Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино. Все это я делал со своей компанией "Студия Квартал 95". Тогда были такие условия, во времена Януковича. Тогда все структурировали свой бизнес. Особенно связанный с телевидением и СМИ. Все каналы имели компании за границей, абсолютно все. Это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла.
У "Квартала 95" была сатира на которую все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам каждую неделю, поэтому для таких вещей было структурирование бизнеса. У студии "Квартал 95" были компании за границей, кроме множества компаний в Украине".
Президент отметил, что использование офшоров было необходимо для работы с телеканалами и было невыгодно для "артистов, продюсеров и киношников".
Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Если весь Квартал-95 на органы сдать, то он столько не стоил бы.
Вопрос ведь не в офшоре, а в том, откуда в нем взялись бабки Коломойского, украденные из Привата.
Для зарплаты твоему ЗЕльоному папе и на пенсию твоей маме-Риме
Альо, мы содержали твоих родителей, а ты" бизнес структурировал"👿
Вова дурачок а в раде профаны! Всего за 2 года скурвились! Забирайте свои законы, причём все принятые вами, и валите снова работать в фотосалоны и парикмахерские!
Кучма в 1994 году получил баблосы за сдачу ядерного оружия РАБссии...,а вопрос простой куда делиль те 300 млн долляров в Панамский офшор Порошенко ускакали? или Игорь Валерьевич их скомуниздил назад в Омерику? ах да...Дочь Кучмы купила самый богатый пентхауз в Лондоне... за 180 млн фунтов...,но то был Пинчук,Кучма был не батько украинской ОЛДИГАРХИИ...
Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка в етері ток-шоу "5 копійок" на "5 каналі" заявив, що Володимир Зеленський під час своєї президентської кампанії збрехав і обдурив українців.
"Напевне, у президента дуже коротка пам'ять. Пам'ятаєте, як на стадіоні йому ставили запитання про ці (офшорні, - ред.) 40 млн? Він тоді казав, що ніяких 40 млн не було. Тобто він збрехав. І це сьогодні вже є доконаний факт, що президент обдурює людей", - зазначив нардеп.
За словами Синютки, мовиться не про офшорні компанії і рахунки.
"Мова йде про про набагато інші речі - про відмивання грошей, про недекларування і про несплату податків. Зараз "слуги народу" протягують через парламент окремий закон, що якщо гроші повертаються з офшору, то вони з них не платять податки. Тому Зеленському треба поставити прості запитання: хто відкривав офшорні компанії, і нехай покаже платіжки, за що йому платили ці гроші", - пояснив Олег Синютка.
Політик також наголосив, що з цих прихованих грошей не були сплачені податки, і тому Володимир Зеленський має показати, куди були витрачені ці кошти.
Зеленский, который обвинял Порошенко в использовании офшоров, теперь рассказывает что "... все так делали .." Ну допустим не все. По материала трех расследований офшоры имело 57 граждан Украины. "Пандорская дюжина" вот
Но кроме Зеленского никто не использовал их для отмывания денег Коломойского. Судя по тому, что вещал Зеленский это с канала Пинчука, Бэня уже не друг ?
Неприпустимою є ситуація, коли правоохоронець, який слідував закону і зупинив п'яного водія, змушений тепер відповідати перед судом. А прокурор, який їздив п'яним, спокійно поновився на роботі та ще й отримав зарплату за пропуск.
Відеопостановку поширили з фейкового акаунту в фейсбуці, контактний номер якого дійсний в ДНР
