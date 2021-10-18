РУС
Зеленский об офшорах: Во времена Януковича все так структурировали свой бизнес. ВИДЕО

ПРезидент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что принадлежавшая ему студия "Квартал 95" использовала в своей деятельности офшорные компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью президента телеканалу ICTV.

На вопрос журналиста "Вы не отрицаете, что в 2012 году пользовались офшорами?", Зеленский ответил следующее:

"Давайте я вам поясню. Про то, чем я занимаюсь и про то, как мы вели прозрачно бизнес, говорит то, что мы делали. Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино. Все это я делал со своей компанией "Студия Квартал 95". Тогда были такие условия, во времена Януковича. Тогда все структурировали свой бизнес. Особенно связанный с телевидением и СМИ. Все каналы имели компании за границей, абсолютно все. Это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. 

У "Квартала 95" была сатира на которую все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам каждую неделю, поэтому для таких вещей было структурирование бизнеса. У студии "Квартал 95" были компании за границей, кроме множества компаний в Украине".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не занимались отмыванием денег. Мы занимались творчеством, - Зеленский о расследовании Pandora Papers об офшорах

Президент отметил, что использование офшоров было необходимо для работы с телеканалами и было невыгодно для "артистов, продюсеров и киношников".

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Зеленский Владимир (21727) офшор (512)
+62
Да, да. Все квартиры в 2015 переоформляли по законам страны-оккупанта, ездили после Крыма в Раиссу. Продолжают получать оттуда деньги со своего бизнеса. А какая разница епт
18.10.2021 23:55 Ответить
+58
воно розуміє те, що зізнається в несплаті податків?
18.10.2021 23:55 Ответить
+44
18.10.2021 23:57 Ответить
Страница 2 из 2
А як ще назвати ті часи ? Може ви знаєте ? Те ,що ******** не пан ,це і так зрозуміло. Але яким чином мав би висловитися Зеленський ,щоб вас це задовольнило ?
19.10.2021 01:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NW1sp8OG0kM
19.10.2021 01:49 Ответить
Відео показове . Мабуть "нє здря" наш сивочолий пішов до Януковича працювати . А какая разніца ?
19.10.2021 02:08 Ответить
или легитимно закантаченый тоже правильно

https://www.youtube.com/watch?v=DVsqWDCV5VI
19.10.2021 02:08 Ответить
Гнусявое брехло!
19.10.2021 01:08 Ответить
Такое ляпать - это не тока быть козлом, но и форменным дураком.... Шлепер , со своим , мол, а разве так можно, на порядок меньший дурик.
19.10.2021 01:09 Ответить
Не зря Штаты в 91-ом году не особо радовались нашей самостiйностi , электорат тому подтверждение...
19.10.2021 01:31 Ответить
Не знаю, почему-то совкоанеГдот вспомнился, мол , мальчик Володя на дерево влез. Дед Елисей свой вскидает обрез... Выстрелил, эхо... Умолк хриплый крик, - всего лишь шестой ,- слукавил старик (пенсионер)
19.10.2021 01:37 Ответить
Вот только 40 лямов...

Если весь Квартал-95 на органы сдать, то он столько не стоил бы.

Вопрос ведь не в офшоре, а в том, откуда в нем взялись бабки Коломойского, украденные из Привата.
19.10.2021 01:37 Ответить
Но главное , за что ему приплыли такие бабки.
19.10.2021 01:40 Ответить
За те що Батьківщину продав.Мальчішу-Плохішу вистачило печенюшек та варення ,а цей вирішив по крупному продатися.
19.10.2021 01:45 Ответить
19.10.2021 10:33 Ответить
почему я тогда так не структурировал свой бизнес? А что так можно было??? Вот я лоханулся)))
19.10.2021 02:10 Ответить
Зебіли повірять, вони ж упороті.
19.10.2021 02:11 Ответить
Скоро воно стане в світі як Кучма колись - не помічатимуть і не запрошуватимуть. А на якихось самітах садитимуть десь подалі - до африканців.
19.10.2021 02:13 Ответить
Та хрін з ним. Через це хрипате, Україну не запрошуватимуть.
19.10.2021 10:35 Ответить
Все налоги платили, сученыш!

Для зарплаты твоему ЗЕльоному папе и на пенсию твоей маме-Риме

Альо, мы содержали твоих родителей, а ты" бизнес структурировал"👿
19.10.2021 02:19 Ответить
Тільки Вовочка під час профанації під назвою "дебати на стадіоні" звинувачував Порошенка в офшорах. Виявляється, Вовочка цинік - він звинувачує інших в тому, що робить сам. А ще виявляється, що Порошенко говорив правду, коли на тому стадіоні вказав на офшори Вовочки. Забули?
19.10.2021 02:39 Ответить
Зеленский!!!! Пёс Ти смердячий. Поясни звідки в тебе на твоїх офшорних рахунках опинились гроші які були вкрадені в Приват банку??????? Як ти за ці гроші купував собі нерухомість в Лондоні???? Зеленський. !!!! Це не бізнес. Це не творчість. В кримінальному кодексі це звучить так. Хищение в особо крупных группой лиц по предварительному сговору. Зеленский. Напиши заяву про відставку і піди з посади сам. Доля Януковича чекає тебе.
19.10.2021 02:40 Ответить
А ещё не забываем про "вагнеровцев" и госизмену
19.10.2021 02:49 Ответить
Як казав Сан Саныч Мороз 20 років ....,Кучма й батько й мати украаїнськой олігархіі,...видать Зеля в то время учился в ОМЕРИКЕ И НЕ ЗНАВ ЦЬОГО ФАКТУ...
19.10.2021 03:13 Ответить
Поф на их офшеры, зачем оно нам инфляцию сделало более 12%? Когда включат госрегулирование цен на продукты? А то до следующей каденции может не досидят!
Вова дурачок а в раде профаны! Всего за 2 года скурвились! Забирайте свои законы, причём все принятые вами, и валите снова работать в фотосалоны и парикмахерские!
19.10.2021 04:13 Ответить
правду сказал. панамские офшоры подтверждают его слова.
19.10.2021 05:37 Ответить
19.10.2021 05:45 Ответить
...так оно ещё и патриёт
19.10.2021 05:46 Ответить
Много слов для простой оправдашки,- Мы прятали денюшки от властей,что бы не отобрали,так,при тебе, сейчас сейчас бизнес ещё в большей опасности,все чинушки в податковой остались те же,так же подавай им хабари,только при янике им нужно было идти в суд,а теперь штраф и отбор майна в обход суда
19.10.2021 06:34 Ответить
"Та січас у каждай бабкі на базарє єсть сваі афшори." © Ара Хам
19.10.2021 06:51 Ответить
Простой вопрос вам задам...

Кучма в 1994 году получил баблосы за сдачу ядерного оружия РАБссии...,а вопрос простой куда делиль те 300 млн долляров в Панамский офшор Порошенко ускакали? или Игорь Валерьевич их скомуниздил назад в Омерику? ах да...Дочь Кучмы купила самый богатый пентхауз в Лондоне... за 180 млн фунтов...,но то был Пинчук,Кучма был не батько украинской ОЛДИГАРХИИ...
19.10.2021 06:59 Ответить
А еще во времена Януковича ВСЕ срывали у прохожих шапки и сидели по тюрьмам.
19.10.2021 08:10 Ответить
А наезды на Порошенко из-за оффшоров были или нет. Зелина отмазка - все воровали и я воровал.
19.10.2021 08:22 Ответить
Сволота зЕлена
19.10.2021 08:22 Ответить
Это мразота зовёт в Украину инвесторов, а сам выводит украденные деньги в офшоры
19.10.2021 08:53 Ответить
а во время зеленского ФОПы вообще закрываются
19.10.2021 09:08 Ответить
Хриплый дурачек забивает последние гвозди в гроб голобородько
19.10.2021 09:25 Ответить
Я подивилась статистику, то офшори зеленського з'явились у 2014 році. ЦЕ Зеля так яніка злякався ? Чи воно жалось платити податок українській армії ?
19.10.2021 09:31 Ответить
Вывести деньги от налогообложения, а по сути с3,14здить деньги у государства сейчас называется "структурировать свой бизнес".
19.10.2021 09:34 Ответить
ну і заливає.
https://www.youtube.com/watch?v=eQgiIEru5DI
19.10.2021 09:55 Ответить
https://www.5.ua/polityka/prezydent-obduriuie-liudei-nardep-pro-ofshornu-istoriiu-zelenskoho-i-vidmyvannia-hroshei-257932.html "Президент обдурює людей": нардеп про офшорну історію Зеленського і відмивання грошей
Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка в етері ток-шоу "5 копійок" на "5 каналі" заявив, що Володимир Зеленський під час своєї президентської кампанії збрехав і обдурив українців.
"Напевне, у президента дуже коротка пам'ять. Пам'ятаєте, як на стадіоні йому ставили запитання про ці (офшорні, - ред.) 40 млн? Він тоді казав, що ніяких 40 млн не було. Тобто він збрехав. І це сьогодні вже є доконаний факт, що президент обдурює людей", - зазначив нардеп.
За словами Синютки, мовиться не про офшорні компанії і рахунки.
"Мова йде про про набагато інші речі - про відмивання грошей, про недекларування і про несплату податків. Зараз "слуги народу" протягують через парламент окремий закон, що якщо гроші повертаються з офшору, то вони з них не платять податки. Тому Зеленському треба поставити прості запитання: хто відкривав офшорні компанії, і нехай покаже платіжки, за що йому платили ці гроші", - пояснив Олег Синютка.
Політик також наголосив, що з цих прихованих грошей не були сплачені податки, і тому Володимир Зеленський має показати, куди були витрачені ці кошти.
19.10.2021 10:09 Ответить
Сейчас все ворье в Украине прикрывается Януковичем.
19.10.2021 10:22 Ответить
Отмазка на уровне "сам дурак".....однако же ты ******* на стадионе об "офшорах" Пороха и ставило это ему в вину. )))
19.10.2021 10:22 Ответить
Баба Маня каже - Опшори - тож вони у бариги Порошенка були. А у Бубочки -ховав шоб Янукович не вкрав.
19.10.2021 11:06 Ответить
19.10.2021 11:09 Ответить
То есть на стадионе ты брехало как собака! Пошел на хрен !
19.10.2021 11:10 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1450330191205748737 2 ч



Зеленский, который обвинял Порошенко в использовании офшоров, теперь рассказывает что "... все так делали .." Ну допустим не все. По материала трех расследований офшоры имело 57 граждан Украины. "Пандорская дюжина" вот
Но кроме Зеленского никто не использовал их для отмывания денег Коломойского. Судя по тому, что вещал Зеленский это с канала Пинчука, Бэня уже не друг ?
19.10.2021 11:11 Ответить
Це якраз Ви вилили тут бруд, коли порівняли "сліпий траст" і офшори. Це зовсім різні речі і одна річ "траст" нормальна я застосовується у всьомі цивілізованному світі, а офшори Володі зовсім інше-тут кримінал і барижні дії. Не змішуйте біле з чорни і не засовуйте наріду в вуха, що мол всі вони однакові. Якраз не однакові, а різні.
19.10.2021 11:42 Ответить
Почитай що таке «сліпий траст», курва. В Америці в «сліпі трасти» передають свої бізнеси всі обрані політики на час каденції. Ще одна мавпа десь почула незнайомий вумний термін і ліпить де попало.
19.10.2021 12:00 Ответить
видно що запоріжський сєпар😀
19.10.2021 14:53 Ответить
Путин "инкорпорирует", а этот - "структурирует". Он или дурачок или наглый отморозок.
19.10.2021 11:39 Ответить
На Волині судили патрульного, який затримав п'яного прокурора за кермом.

Неприпустимою є ситуація, коли правоохоронець, який слідував закону і зупинив п'яного водія, змушений тепер відповідати перед судом. А прокурор, який їздив п'яним, спокійно поновився на роботі та ще й отримав зарплату за пропуск.

https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/65534-na-volini-sudili-patrulnogo-yakiy-zatrimav-p-yanogo-za-kyermom-prokurora/ https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/65534-na-volini-sudili-patrulnogo-yakiy-zatrimav-p-yanogo-za-kyermom-prokurora/

19.10.2021 15:12 Ответить
Відео помсти ромів військовим на Волині виявилось фейком
Відеопостановку поширили з фейкового акаунту в фейсбуці, контактний номер якого дійсний в ДНР

https://zaxid.net/news/ https://zaxid.net/news/

19.10.2021 15:28 Ответить
Вот времена Януковича все так воровали, а не реструктири....ли!!Это наглый обман Януковича продолжил и наш "бессеребреник"" Зеленский, просто воровал , а теперь нагло врёт и выкручивается!!
19.10.2021 17:30 Ответить
Слава Украине! усе буде добре завжди! welcome to Nikolaev!
19.10.2021 18:41 Ответить
Все так делали? Кто все зельц? Я так не делал и все мои родичи так не делали. И друзья мои так не делали и соседи и кумы и сваты… кто эти все зельц? Почему ты народ обманул. Недавно спросил своего племянника-студента который дятел по приколу голосовал за зельца - если бы ты знал что у него 41 млн ты бы за него голосовал? Ответ был - нет. Высновок - обманул ты зельц своих выборщиков превратившись в эдакого парня из народа бессеребреника. Конечно актёр, это тебе легко удалось. Маму с папой специально в хрущевку заселил, чтобы мол как все? Врун ты и лицемер!
19.10.2021 19:23 Ответить
Но ведь Януковича давно нет, да и Порошенка тоже уже несколько лет.Так что же или кто же мешает вернуть деньги обратно в страну и начать платить налоги таким образом показав пример остальным и отмывшись от прошлого позора?
19.10.2021 21:00 Ответить
Во Януковича вспомнил. Та при Януковиче было больше демократии чем сейчас. Тогда что хотели говорили. Счас много чего говорить нельзя. А Зеленский еще законом об олигархах вообще свободу слова закроет , а еще Зеленского СНБО вообще занимается беспределом без СУДа и следствия. Призываю всех ни в коем случае нельзя поддерживать на выборах "слуг " и ни одного голоса за Зеленского и его партию.
19.10.2021 21:58 Ответить
Так тебя и выбрали, что бы не было , так делают все.
20.10.2021 00:05 Ответить
сказать, что это самое дно пипеца - не сказать ничего... 73% оказались дураками... дай Бог в дальнейшем таких ошибок не делать...
20.10.2021 08:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 