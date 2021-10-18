Зеленский об офшорах: Во времена Януковича все так структурировали свой бизнес. ВИДЕО

ПРезидент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что принадлежавшая ему студия "Квартал 95" использовала в своей деятельности офшорные компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью президента телеканалу ICTV.

На вопрос журналиста "Вы не отрицаете, что в 2012 году пользовались офшорами?", Зеленский ответил следующее:

"Давайте я вам поясню. Про то, чем я занимаюсь и про то, как мы вели прозрачно бизнес, говорит то, что мы делали. Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино. Все это я делал со своей компанией "Студия Квартал 95". Тогда были такие условия, во времена Януковича. Тогда все структурировали свой бизнес. Особенно связанный с телевидением и СМИ. Все каналы имели компании за границей, абсолютно все. Это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла.

У "Квартала 95" была сатира на которую все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам каждую неделю, поэтому для таких вещей было структурирование бизнеса. У студии "Квартал 95" были компании за границей, кроме множества компаний в Украине".

Президент отметил, что использование офшоров было необходимо для работы с телеканалами и было невыгодно для "артистов, продюсеров и киношников".

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.