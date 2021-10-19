РУС
Мы бы с удовольствием обменяли Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подозрение в государственной измене народному депутату Виктору Медведчуку со стороны СБУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью президента телеканалу ICTV.

"Это серьезные обвинения. Скажем так, я бы не хотел сейчас говорить какую-то информацию, которую затем будут использовать адвокаты товарища Медведчука и его бывшего патрона в этом деле, или патронов", — заявил Зеленский.

Как отметил президент, он понимает, о каких именно чиновниках идет речь, но это нужно доказать

"Пусть решает суд. Я бы не хотел, чтобы из-за каких-то моих слов, из-за каких-то обвинений, из-за деталей, которые я понимаю, были проблемы и торможения в этом деле в пользу таких "товарищей", о которых мы с вами говорим. Но мне кажется, мы все что-то с вами слышали, и понимание у общества должно быть", - добавил Зеленский.

Читайте: Зеленский: Чтобы обменять Медведчука на наших заложников в РФ, нужно подтверждение его российского гражданства

По словам Зеленского, прямых намеков со стороны России на обмен Медведчука на других граждан Украины не было. Президент подчеркнул: если бы Россия подтвердила, что Медведчук имеет российское гражданство, тогда правительство Украины могло бы рассмотреть такую ​​возможность.

Читайте: Кум Путина Медведчук - Зеленскому: Я гражданин Украины, обмен в Россию не интересует

Зеленский Владимир (21727) Медведчук Виктор (1793)
Топ комментарии
+26
Ты уже обменял Цемаха на таксистов
19.10.2021 00:25 Ответить
+22
а для чего его менять? чтобы он не сидел в тюрьме? что мешает его осудить, посадить?
19.10.2021 00:29 Ответить
+22
Феерический дол..... Он открыто заявляет, что мертвечук для него заложник... У мертвечука есть шанс до решения судов в Украине, выиграть в ЕСПЧ)
19.10.2021 00:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ты уже обменял Цемаха на таксистов
19.10.2021 00:25 Ответить
У него все "бы":

Бы эпоха бедности прошла,
Бы посадки прошли,
Бы трульон дерев посадиЛи...

Волшебник изумрудного города -
продавец ЗЕльоных грез
19.10.2021 02:11 Ответить
А на кого поменяли Вагнеровцев? На лояльность Пу?
19.10.2021 12:48 Ответить
Таксисты из ОРДЛО напряглись)))
19.10.2021 00:26 Ответить
А там у нас почти все таксисты - разведчики
19.10.2021 09:15 Ответить
а для чего его менять? чтобы он не сидел в тюрьме? что мешает его осудить, посадить?
19.10.2021 00:29 Ответить
А все потому что у наших безголовых правоохранительной нет доказательство. Они сначала задерживают делают громкие заявления а потом оказывается что все это было для того чтобы отвлечь от например повышения тарифов на коммуналку. Тут все оч просто народ включайте мозги думайте и анализируете а не как стадо баранов верить нашим министрам президенту и т д.
19.10.2021 07:53 Ответить
Ой, дебіл. Та Мертвечина найх **** в Раші непотрібна. Він потрібен в Укрвїнні, мутити воду і просувати руцкій мір. Тому доведеться тобі зе- клован його терпіти якщо посадити не можеш..
19.10.2021 00:29 Ответить
зачем цензор на ночь гнусавого утырка рекламирует?потом не уснешь
19.10.2021 00:29 Ответить
Вы еще и видео смотрели?) Ну вы и мазохист)))
19.10.2021 00:40 Ответить
Ты на ночь Цензор читаешь? Мазохист однако.
19.10.2021 13:13 Ответить
Феерический дол..... Он открыто заявляет, что мертвечук для него заложник... У мертвечука есть шанс до решения судов в Украине, выиграть в ЕСПЧ)
19.10.2021 00:31 Ответить
і з кожним таким зашкваром зеклоуна і слуг наркомана - шанс підвищується. І, взагалі, я боюсь, що ця вірогідність вже перевалила за 100%
19.10.2021 01:08 Ответить
Не боись. Им такой рейтинг нарисуют - мало не покажется
19.10.2021 12:50 Ответить
Іншими словами, читаємо між рядками: "Ми додамо всіх зусиль, щоб Медведчука в Україні не посадили".
19.10.2021 00:32 Ответить
Даун криворожский
19.10.2021 00:33 Ответить
Никаких обменов, враг должен сидеть, тогда остальным неповадно будет.
19.10.2021 00:35 Ответить
Так он открыто кричит, купите у меня его, ну пожалуйста)))
19.10.2021 00:39 Ответить
І на Медведчуці він не зупиниться ...
19.10.2021 01:07 Ответить
" мы бы с удовольствием обменяли Медведчука на настоящих героев и граждан Украины " - но если что то на таксистов и предателей тоже согласны
19.10.2021 00:42 Ответить
Но мне кажется(!), мы все что-то с вами слышали .-Человек в трезвом уме и твёрдой памяти такую херню не нагородит.
19.10.2021 00:45 Ответить
Це він про таксистів? 🤔 Адже патріоти для нього - точно не справжні герої.
19.10.2021 00:50 Ответить
А за Медведчука вместе с Зеленским - сколько дадут?
19.10.2021 00:57 Ответить
Предлагаю тебя на Ахеджакову поменять, она устала жить в том дурдоме, а у тебя там бизнес, квартира опять же.
19.10.2021 01:08 Ответить
19.10.2021 01:17 Ответить
Спасибо мил человек. Хорошая характеристика этого.
19.10.2021 01:25 Ответить
Сегодня бенефис Зелёнского 😆к чему бы это?
19.10.2021 01:18 Ответить
К холодным батареям у нарида.
19.10.2021 01:46 Ответить
О да!!!
ЗЕ с удовольствием отпустил бы Медведчука, если бы у него был хоть малейший повод.
19.10.2021 01:34 Ответить
Пыня прикажет, ты еще и охрану поставишь вокруг "заточения" мертвечччччука.
19.10.2021 01:54 Ответить
Это он пыню собрался шантажировать?
Этого гопника из подворотни?
Да для пыни уже сама постановка вопроса о шантаже - оскорбление...
19.10.2021 02:14 Ответить
Дают-таки?! Одного битого буратинка богателького за бидных иных - да не раз перебитых.
19.10.2021 02:42 Ответить
совершенно верно сказал.
19.10.2021 05:31 Ответить
дуня, хватит лизать клоунский зад. и фразьі неплохо бьі разнообразить
19.10.2021 05:44 Ответить
хорошо ты написал каждое слово сам себе лишь о себе.
19.10.2021 07:32 Ответить
я бьі еще бубу с шоблой отдал впридачу
19.10.2021 05:43 Ответить
...забористая попалась
19.10.2021 05:45 Ответить
Эхххх, а с каким бы удовольствием мы бы тебя, полудурка, обменяли бы на настоящих Героев... Только тут одна проблема - он нах никому не нужен...
19.10.2021 07:14 Ответить
А Порошенко усилял Медведчука и партию регионов диз.трубой и покупал уголь в ордло.
19.10.2021 07:20 Ответить
Да никому уже не интересна твоя обосратая со всех сторон методичка,зебил)кранты всей вашей шобле...
19.10.2021 09:14 Ответить
Связь Порошенка и ОПЗЖ яаная и уже не маскируется.Не той дорогой идете горе "патриоты"Патриоты олигарха-мародера.
19.10.2021 09:47 Ответить
А коли там "ширка" "слуг", ******** та баби Юлі намічається?
19.10.2021 11:10 Ответить
Мародерские деньги не пахнут?
19.10.2021 13:15 Ответить
Звичайно зв'язок Порошенко і ОПЗЖ (ригів) явна, це ж в його офісі риг татаров працює і демченко? Це ж йому допомагає з судами порнтнов? І телеканал "1+1" налужить медведчуку і коломойському і на ньому трупа "95 рошен" заробля' гроші з знімають кіно за гроші кума медведчука ху@ла на расєє.
19.10.2021 14:06 Ответить
Гончаренко-рыг.Тарас Бнрезовец работал на Клюева даже во времена Майдана.Бойко завсегдатай канала Прямой.Диз.труба.медведчуку ,партии рыгов и уголек с ордло на финансирование боевиков.Голосование в Раде в связке с рыгами.Порохокремлесвкие методички идентичны.
19.10.2021 15:57 Ответить
Ще б тебе на кого-небудь обміняти, нєлох ти офшорний
19.10.2021 07:46 Ответить
19.10.2021 07:50 Ответить
да.....мертветчук жирный гусь мафиозный.... его если менять то одного на всех 400 пленных... это не шушара мелкая какая то.... а главный сепар. кум путина и миллиардэр алигарх.ато вечно обмены не справедливые там наловят на обменный фонд просто кого на улице за украинский язык к примеру или ещё кого там и на подвал..... а наши за них отдают врагов и бойцов которые убивали военных так и то меньше всегда чем УКРАИНА отдавала . (разводят нас сепары.....играют на чувствах за пленных....)понимают что никуда не денутся поменяют.... а сколько в плену и пропавших уже 7 лет... где они?((
19.10.2021 08:01 Ответить
Ти, ба?Бєнін наркоман-одоробало стало більш розсудливим-пора вам всією сворою на чолі з бєнєю на нари-бо доцарювались геть....чи може вже самі вішайтесь на стовбах?
19.10.2021 08:01 Ответить
Ще б хто бубочьку поміняв на нормального президента
19.10.2021 08:08 Ответить
Цей поц його не посадить. Колотить понти і шантажує ***** щоб той дозволив зазирнути йому вглаз, а зебілам розвішує локшину на вуха. Оманське брехло.
19.10.2021 08:15 Ответить
Ага ))))

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/ukrainian/news-russian-56147333.amp
Оксана Марченко згадала як допомогла зєлєнському з роботою
19.10.2021 08:55 Ответить
элементарно бздит -из сердца вон и с глаз долой
19.10.2021 09:23 Ответить
Нормальнтй би сказав: "будет сидеть и точка". А цей барига вже б міняв.
19.10.2021 09:43 Ответить
Уж сколько раз твердили миру... Мертвечук і на ......й не потрібен на козломордії. Там таких засранців, починаючи із 14 року,хватає. А от в Україні... Невже пан ЗЕ до сих пір не зрозумів,що оного сепара і іже із ним зажопістів ***** держить у своїй "обоймі",як майбутнього презика і членів уряду вассальної України, цілком і повністю підконтрольної козломордії. І оце дитяче лепетання:-ми би його обміняли... І так уже обережно до отого падли і його продажньої кивобанди відноситься.так обережно, що ось-ось пір"їнки із них здуватиме. Слів від обурення не вистачає.
19.10.2021 09:47 Ответить
Нужно избавляться от Медведчука? И немедленно? Или прийдется раскручивать цепочку Порошенко - Медведчук - Гонтарева - Ахметов? А сцыкливо. До икоты страшно...
19.10.2021 10:20 Ответить
Страшно потому, что выйдет на себя, вот дальше и не лезут.
19.10.2021 12:53 Ответить
Меле шо попало.
19.10.2021 10:44 Ответить
Можливо б було визволити усіх за отих 30 "вагнерівців", а цього мерзотника навіть не посадять - яєць немає, обрізали мабуть занадто
19.10.2021 11:06 Ответить
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZUP_hBfQN24YgGcml-GZ4RDhcSl1BiCPeTtDxLPy_qT_nx5wazsAQzR26sR94W3UFweBE5djmJi0wzZzxA-8HdmPD8fahHEmKypgRwo_RYxs51ZTQMBlAOr163NP7ifz_TqwZLqUZ-iftyffaIWTC5l-G8kHM5PI8MphNTBOcgx4Q&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

https://www.facebook.com/ 12 год ·



Подивилася інтерв'ю Зеленського на ICTV. https://www.facebook.com/vkarpiak?__cft__[0]=AZUP_hBfQN24YgGcml-GZ4RDhcSl1BiCPeTtDxLPy_qT_nx5wazsAQzR26sR94W3UFweBE5djmJi0wzZzxA-8HdmPD8fahHEmKypgRwo_RYxs51ZTQMBlAOr163NP7ifz_TqwZLqUZ-iftyffaIWTC5l-G8kHM5PI8MphNTBOcgx4Q&__tn__=-]K-R Vadym Karpiak , віддаю належне, не заглядав в рота, не купав в теплій ванній і пройшовся по всіх болючих проблемах ( хотілося б, аби дотиснув певні питання , але Зеленський лив скільки брехні, що видушити правду було малореально). Дякуємо , Вадиме, за професійну роботу.

«Рафік ні в чьом не віноват»- короткий підсумок годинного спічу.

Відповідальність за енергетичну кризу Рафік з Банкової переклав на регіональну владу.

На Разумкова навісив всіх собак: погану роботу парламенту, неприйняття певних законів, те, що депутати сміли подавати поправки і вимагали йти по регламенту, ще й не вакцинувався, на відміну від нового позитивного в усіх відношеннях спікера .

Дуже смішно про Венеційську комісію, яку Зеленський плутає з юридичним департаментом свого Офісу . Венеційка надає експертизу законопроєктів і рекомендації на етапі їх прийняття , а не після найвеличнішого підпису. А от після підпису Зеленського цей нікчемний закон точно скасує Конституційний суд, якщо він ще існуватиме і буде незалежним.

Не втримався вколоти канцлера Меркель , назвавши її « свідком Мінську». Фу.

Як «проффесіонал» дуже слабенько відповів на офшорний скандал. Бо в 19 Зеленський позиціонувався «простим вчителем» і ні слова не говорив довірливим виборцям про свої офшори. А зараз так і не відповів на питання несплати податків та походження коштів. Ну , й про тиск Януковича від хлопців, які в 2004 офіційно підтримували «проффесора», а в 12 кривлялися на його вечірках- ну дуже натягнуто.

А варто було не лити воду про бізнес з нуля в Україні (навіщо тоді офшори?) , а назвати одну цифру- скільки з 40 млн доларів сплачено податків?

Кидається в очі, що серіал
« Свати « і право транслювати цей непотріб з російськими акторами Зеленський захищав набагато емоційніше, ніж Україну… Ну, зрозуміло, війна війною, а роялті- то завжди роялті, особливо коли капають на офшори. «Улюблені фільми не повинні страждати»

При Януковичі Зеленський займався «виключно творчістю». Пам'ятаємо цю «творчість»-знущання над Ющенком, Кличком, Яценюком, Тимошенко. Над Майданом. Над Україною! А от Януковича зображали таким собі своїм в доску хлопцем. Простим хлопцем, ага.

Найцинічніше- «в нас все готово до нової хвилі пандемії» й відверта брехня про « такого ніколи не було- про рекордне підняття зарплат медикам». Це в той час, коли ще рік тому обіцяв лікарям зарплату в 20 тисяч , але провалили навіть ковідні доплати , коли медики масово звільняються з установ, а реанімації забиті.

Найважливіше, що це інтерв'ю - зізнання. Фактологічне- про офшори і несплату податків. І емоційне- кіно і досі ближче за країну. Й в усьому винен https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZUP_hBfQN24YgGcml-GZ4RDhcSl1BiCPeTtDxLPy_qT_nx5wazsAQzR26sR94W3UFweBE5djmJi0wzZzxA-8HdmPD8fahHEmKypgRwo_RYxs51ZTQMBlAOr163NP7ifz_TqwZLqUZ-iftyffaIWTC5l-G8kHM5PI8MphNTBOcgx4Q&__tn__=kK-R Петро Порошенко , а Рафік ні в чьом нє віноват.
19.10.2021 11:21 Ответить
Он формально "гражданин Украины", изменников не обменивают /а расстреливают/!
19.10.2021 11:30 Ответить
Нужно, чтобы кто-нибудь дурачку объяснил, что если он будет об этом везде и часто говорить, удовольствия не получит никто
19.10.2021 11:46 Ответить
"Мы бы с удовольствием обменяли Медведчука на настоящих героев"

Зєлупа, яка все своє свідоме життя нехтувала та принижувала українських героїв, щось там говорить про героїв. От де взірець аморальності.
19.10.2021 12:32 Ответить
Если к медведчуку зелень добавить со всем его цирком то можно много больше пленных освободить
19.10.2021 12:45 Ответить
Мне абсолютно не симпатичен Мудачук, но закон должен быть незыблем.
Если бы нашли что-то реально на Мудачука, кроме того, что оно антиукраинец, то посадили бы вмиг.

Но зюзики ж сами антиукраинцы. Вот ничего и не получается.
19.10.2021 12:57 Ответить
Обміняй себе,придурок. Ти взагалі Україні і на хер не потрібен. Це буде рівнозначна заміна.
19.10.2021 14:40 Ответить
А зеленське взагалі безкоштовно віддали б. Ще й доплатили, бо таку мерзоту Україна не заслуговує.
19.10.2021 14:58 Ответить
Як можна міняти ворога укр народу? Де здоровий глузд?
13.04.2022 02:55 Ответить
 
 