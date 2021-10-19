Мы бы с удовольствием обменяли Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подозрение в государственной измене народному депутату Виктору Медведчуку со стороны СБУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью президента телеканалу ICTV.
"Это серьезные обвинения. Скажем так, я бы не хотел сейчас говорить какую-то информацию, которую затем будут использовать адвокаты товарища Медведчука и его бывшего патрона в этом деле, или патронов", — заявил Зеленский.
Как отметил президент, он понимает, о каких именно чиновниках идет речь, но это нужно доказать.
"Пусть решает суд. Я бы не хотел, чтобы из-за каких-то моих слов, из-за каких-то обвинений, из-за деталей, которые я понимаю, были проблемы и торможения в этом деле в пользу таких "товарищей", о которых мы с вами говорим. Но мне кажется, мы все что-то с вами слышали, и понимание у общества должно быть", - добавил Зеленский.
По словам Зеленского, прямых намеков со стороны России на обмен Медведчука на других граждан Украины не было. Президент подчеркнул: если бы Россия подтвердила, что Медведчук имеет российское гражданство, тогда правительство Украины могло бы рассмотреть такую возможность.
Бы эпоха бедности прошла,
Бы посадки прошли,
Бы трульон дерев посадиЛи...
Волшебник изумрудного города -
продавец ЗЕльоных грез
ЗЕ с удовольствием отпустил бы Медведчука, если бы у него был хоть малейший повод.
Этого гопника из подворотни?
Да для пыни уже сама постановка вопроса о шантаже - оскорбление...
Оксана Марченко згадала як допомогла зєлєнському з роботою
Подивилася інтерв'ю Зеленського на ICTV. https://www.facebook.com/vkarpiak?__cft__[0]=AZUP_hBfQN24YgGcml-GZ4RDhcSl1BiCPeTtDxLPy_qT_nx5wazsAQzR26sR94W3UFweBE5djmJi0wzZzxA-8HdmPD8fahHEmKypgRwo_RYxs51ZTQMBlAOr163NP7ifz_TqwZLqUZ-iftyffaIWTC5l-G8kHM5PI8MphNTBOcgx4Q&__tn__=-]K-R Vadym Karpiak , віддаю належне, не заглядав в рота, не купав в теплій ванній і пройшовся по всіх болючих проблемах ( хотілося б, аби дотиснув певні питання , але Зеленський лив скільки брехні, що видушити правду було малореально). Дякуємо , Вадиме, за професійну роботу.
«Рафік ні в чьом не віноват»- короткий підсумок годинного спічу.
Відповідальність за енергетичну кризу Рафік з Банкової переклав на регіональну владу.
На Разумкова навісив всіх собак: погану роботу парламенту, неприйняття певних законів, те, що депутати сміли подавати поправки і вимагали йти по регламенту, ще й не вакцинувався, на відміну від нового позитивного в усіх відношеннях спікера .
Дуже смішно про Венеційську комісію, яку Зеленський плутає з юридичним департаментом свого Офісу . Венеційка надає експертизу законопроєктів і рекомендації на етапі їх прийняття , а не після найвеличнішого підпису. А от після підпису Зеленського цей нікчемний закон точно скасує Конституційний суд, якщо він ще існуватиме і буде незалежним.
Не втримався вколоти канцлера Меркель , назвавши її « свідком Мінську». Фу.
Як «проффесіонал» дуже слабенько відповів на офшорний скандал. Бо в 19 Зеленський позиціонувався «простим вчителем» і ні слова не говорив довірливим виборцям про свої офшори. А зараз так і не відповів на питання несплати податків та походження коштів. Ну , й про тиск Януковича від хлопців, які в 2004 офіційно підтримували «проффесора», а в 12 кривлялися на його вечірках- ну дуже натягнуто.
А варто було не лити воду про бізнес з нуля в Україні (навіщо тоді офшори?) , а назвати одну цифру- скільки з 40 млн доларів сплачено податків?
Кидається в очі, що серіал
« Свати « і право транслювати цей непотріб з російськими акторами Зеленський захищав набагато емоційніше, ніж Україну… Ну, зрозуміло, війна війною, а роялті- то завжди роялті, особливо коли капають на офшори. «Улюблені фільми не повинні страждати»
При Януковичі Зеленський займався «виключно творчістю». Пам'ятаємо цю «творчість»-знущання над Ющенком, Кличком, Яценюком, Тимошенко. Над Майданом. Над Україною! А от Януковича зображали таким собі своїм в доску хлопцем. Простим хлопцем, ага.
Найцинічніше- «в нас все готово до нової хвилі пандемії» й відверта брехня про « такого ніколи не було- про рекордне підняття зарплат медикам». Це в той час, коли ще рік тому обіцяв лікарям зарплату в 20 тисяч , але провалили навіть ковідні доплати , коли медики масово звільняються з установ, а реанімації забиті.
Найважливіше, що це інтерв'ю - зізнання. Фактологічне- про офшори і несплату податків. І емоційне- кіно і досі ближче за країну. Й в усьому винен https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZUP_hBfQN24YgGcml-GZ4RDhcSl1BiCPeTtDxLPy_qT_nx5wazsAQzR26sR94W3UFweBE5djmJi0wzZzxA-8HdmPD8fahHEmKypgRwo_RYxs51ZTQMBlAOr163NP7ifz_TqwZLqUZ-iftyffaIWTC5l-G8kHM5PI8MphNTBOcgx4Q&__tn__=kK-R Петро Порошенко , а Рафік ні в чьом нє віноват.
Зєлупа, яка все своє свідоме життя нехтувала та принижувала українських героїв, щось там говорить про героїв. От де взірець аморальності.
Если бы нашли что-то реально на Мудачука, кроме того, что оно антиукраинец, то посадили бы вмиг.
Но зюзики ж сами антиукраинцы. Вот ничего и не получается.