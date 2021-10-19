Мы бы с удовольствием обменяли Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подозрение в государственной измене народному депутату Виктору Медведчуку со стороны СБУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью президента телеканалу ICTV.

"Это серьезные обвинения. Скажем так, я бы не хотел сейчас говорить какую-то информацию, которую затем будут использовать адвокаты товарища Медведчука и его бывшего патрона в этом деле, или патронов", — заявил Зеленский.

Как отметил президент, он понимает, о каких именно чиновниках идет речь, но это нужно доказать.

"Пусть решает суд. Я бы не хотел, чтобы из-за каких-то моих слов, из-за каких-то обвинений, из-за деталей, которые я понимаю, были проблемы и торможения в этом деле в пользу таких "товарищей", о которых мы с вами говорим. Но мне кажется, мы все что-то с вами слышали, и понимание у общества должно быть", - добавил Зеленский.

Читайте: Зеленский: Чтобы обменять Медведчука на наших заложников в РФ, нужно подтверждение его российского гражданства

По словам Зеленского, прямых намеков со стороны России на обмен Медведчука на других граждан Украины не было. Президент подчеркнул: если бы Россия подтвердила, что Медведчук имеет российское гражданство, тогда правительство Украины могло бы рассмотреть такую ​​возможность.

Читайте: Кум Путина Медведчук - Зеленскому: Я гражданин Украины, обмен в Россию не интересует