"Слуга народа" Дмитрук грязно оскорбил покойного художника Александра Ройтбурда и выступил против присвоения его имени музею. ВИДЕО

Народный депутат "Слуги народа" Артем Дмитрук назвал "педофилом и наркоманом" Александра Ройтбурда – известного украинского художника, который умер 8 августа.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook 18 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Художественный Музей в Одессе назвать именем педофила и наркомана!!!

Я подписывал обращение на имя президента Украины о том, чтобы присвоить нашему музею статус национального, но не в честь дерьмо - художника!!! Я сделаю все, чтобы эта процедура по присвоению имени музею не осуществилась!", - написал нардеп.

Также Дмитрук опубликовал видео, в котором прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении Одесскому художественному музею статуса национального. Зеленский в указе постановил, что Одесская областная государственная администрация и Одесский областной совет должны проработать вопрос присвоения национальному музею имени Ройтбурда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесский художественный музей получил статус национального. Ему могут присвоить имя Ройтбурда

Как сообщалось, 8 августа, на 60-м году жизни после длительной болезни умер украинский художник, руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. 11 августа с ним попрощались в Одессе.

Его бывшая жена Ирина Дратва сообщила, что художник заболел сначала гриппом, а потом COVID-19. Течение болезни осложнило его хроническое заболевание.

В Одессе предложили назвать именем Ройтбурда улицу и музей, который он возглавлял, но эти предложения пока не нашли отклика у властей.

Слуга народа Дмитрук грязно оскорбил покойного художника Александра Ройтбурда и выступил против присвоения его имени музею 01

музей (727) художник (131) Ройтбурд Александр (43) Слуга народа (2660) Артем Дмитрук (70)
Топ комментарии
+62
Малолетнее тупорылое чмо с напрочь отбитой башкой. Качок. Все, что умеет в жизни - тягать штангу.

Такого сборища откровенных имбецилов в ВР не было даже во время Януковича.
показать весь комментарий
19.10.2021 07:52 Ответить
+49
Русскоміровєц, фанат Порєчєнкова.
Достойний Слуґа.
показать весь комментарий
19.10.2021 07:51 Ответить
+46
Ватное дерьмо пиарится.
показать весь комментарий
19.10.2021 07:45 Ответить
Комментировать
Что то я не видел что бы знаменитых еврейских поэтов в украинских вышиванках и в шароварах изображали. Может ты видел. Вот были такие знаменитые в Украине еврейские поэты Ицик Мангер или Лейба Квитко, стихи на идише писали, ты их портреты в вышиванках и в казацких папахахвидел? Я нет. Мне это не нравится. В тоже время художник путлера в позе роденовского мыслителя очень любовно выписал! Это что любовь к рашке??? Вообщем странное творчество у товарисча было…
показать весь комментарий
19.10.2021 19:09 Ответить
пукин, не принимай на свой счет) твоими именем еще музеи не называют, ты видно имеешь мало заслуг)
показать весь комментарий
19.10.2021 11:28 Ответить
Когда уже этих макак вернут обратно в цирк.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:30 Ответить
а тут судя по всему гея-педиков больше чем традиционных) таких скрытых говнопидоров) которые сидят и защищают своего брата) так у них и детей нет там некому по музеям ходить) нужно защитников педопедиков отдать на ночь к педопедикам)) пусть прочистят мозг им в заднем проходе! Ощущение что в стране нормальных людей больше ни на одну должность не назначат)
показать весь комментарий
19.10.2021 11:30 Ответить
мне кажется это уже вызов обществу, проверка на сколько общество скатилось в моральную прорву, есть ли надежда на возрождение или нет.. такой тест.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:32 Ответить
По моему если музей будет назван его именем, это действительно позор.И будут говорить, показывая на "картины" Ройтбурда -вот, это Украина и украинцы, это их путь.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:37 Ответить
И ещё меня поразило то что на картине художника Путин в позе роденовского мыслителя очень красиво выписан. Покойник наверное тоже как некоторые одесситы о руцько мире мечтал? Интересно зельц перед подписанием указа о музее национальном видел хоть одну картину покойного? Сводил бы зеля и его жена своих дочерей в картинную галерею покойного? И последнее - М.Шагал тоже был еврейским художником и видел мир по своему, но такой фривольной фигни как «член в жопе» не позволял. Я не ханжа, но сразу вспомнил рашистского художника-перфекциониста Павленского который на красной площади яйца к брусчатке прибивал и жопу из за мавзолея показывал. Руцький мир короче говоря!
показать весь комментарий
19.10.2021 12:04 Ответить
Это однозначно сепарская провокация.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:08 Ответить
Раніше у Верховній Раді були депутатами зрозумілі нам і патріоти України, і відверті вороги. Зараз - незрозумілі ідіоти. В основному зелені (недозрілі). Стає страшно...
показать весь комментарий
19.10.2021 12:11 Ответить
Роботи художника дійсно своєрідні але мені подобаються. Кусок м'яса Дмитрук не розбирається в мистецтві але то таке..
показать весь комментарий
19.10.2021 12:40 Ответить
зелененький уродец......
показать весь комментарий
19.10.2021 13:15 Ответить
Ну логично же, с точки зрения стреднестатистического зелупы единственным ценным художественным произведением является "Зелёный квадрат Каломойского" ))
показать весь комментарий
19.10.2021 14:43 Ответить
Раніше у Верховній Раді були депутатами зрозумілі нам і патріоти України, і відверті вороги. Зараз - незрозумілі ідіоти. В основному зелені (недозрілі). Стає страшно... что правда то правда)) смешались кони люди)
показать весь комментарий
19.10.2021 12:43 Ответить
Бидлота обрала в парламент собі подібних, тепер мусимо тішитись який у нас мутрий наріт.
показать весь комментарий
20.10.2021 01:55 Ответить


Роботи художника дійсно своєрідні але мені подобаються. Кусок м'яса Дмитрук не розбирається в мистецтві але то таке.. - американский гомопедофил очередной пришел защищать педофила) какая разница что он рисует, важно кто он есть ..педофил, гей и моральный урод или личность именем которой можно называть музей.. на картины он смотрит, надо тебя было ему на ночь лет в 12 отдать)
показать весь комментарий
19.10.2021 12:44 Ответить
А может он латентный и просто завидует?
показать весь комментарий
19.10.2021 14:10 Ответить
Кто такой Ройтбурд и кто такой дмитрук который явно по своему уму не дотягивает до Ройтбурда.Но о себе следует напомнить чтобы не забыли.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:19 Ответить
Дуже "цікава" експертна думка .Слуги знають толк в наркоманії та педофілії
показать весь комментарий
19.10.2021 15:29 Ответить
При всем уважении к политическим взглядам Ройтбурда ему не место в музее...он явный извращенец и картины его ничто иное как дегенеративное искусство, цель которого повернуть здоровые побуждения людей на путь дегенератов..
показать весь комментарий
19.10.2021 23:23 Ответить
Ройтбурд мерзок и отвратителен со своими фекалиями на картинах и извращенных вечерах. Музей его именем - это кощунство!
показать весь комментарий
20.10.2021 02:34 Ответить
На самом деле, дерьмо этот депутат...этот..ну..как его.... Хотя - какая разница ? дерьмо и дерьмо.
показать весь комментарий
21.10.2021 12:29 Ответить
