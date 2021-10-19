Епифаний - России: "Мать" - здесь, а вы даже не "мачеха", вы - "дочь". ВИДЕО

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал о "первом киевском кремле" и исторических корнях, которые теряет Россия.

По словам главы ПЦУ, между колокольней Михайловского златоверхого собора и Софией Киевской есть "духовная ось украинского народа". "Еще называют, что это первый киевский кремль, который тоже Москва переняла. Но все отсюда, корни - здесь. И почему они так бунтуют сейчас? Потому что они теряют эти исторические корни. Тут был апостол Андрей Первозванный, тут было крещение Руси. Сейчас они называют это "единой купелью", но история тут, корни тут" – сказал Епифаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы хотим быть независимыми, мы хотим быть хозяевами в своем доме. Мы не хотим, чтобы этот так называемый старший брат задушил нас в своих любящих объятиях. Давайте будем дружить, но на равных правах. Нет старшего, нет младшего. Есть, наоборот, "мать" – здесь, а вы - "дочь". Вы – не "мать", вы даже не "мачеха". Надо понимать. Вы все переняли, все забрали, все переписали, все сделали на свой лад. А сейчас, когда мы воссоздаем эту объективную историю, вы противодействуете, вы пытаетесь уничтожить нас как украинский народ. Вы уничтожали нас на протяжении последнего столетия. Голодомором не уничтожили. Делали все, чтобы стереть нашу украинскую идентичность, но это не получилось..." – сказал Епифаний.

