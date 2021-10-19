РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11735 посетителей онлайн
Новости Видео
37 393 115

Епифаний - России: "Мать" - здесь, а вы даже не "мачеха", вы - "дочь". ВИДЕО

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал о "первом киевском кремле" и исторических корнях, которые теряет Россия.

По словам главы ПЦУ, между колокольней Михайловского златоверхого собора и Софией Киевской есть "духовная ось украинского народа". "Еще называют, что это первый киевский кремль, который тоже Москва переняла. Но все отсюда, корни - здесь. И почему они так бунтуют сейчас? Потому что они теряют эти исторические корни. Тут был апостол Андрей Первозванный, тут было крещение Руси. Сейчас они называют это "единой купелью", но история тут, корни тут" – сказал Епифаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы хотим быть независимыми, мы хотим быть хозяевами в своем доме. Мы не хотим, чтобы этот так называемый старший брат задушил нас в своих любящих объятиях. Давайте будем дружить, но на равных правах. Нет старшего, нет младшего. Есть, наоборот, "мать" – здесь, а вы - "дочь". Вы – не "мать", вы даже не "мачеха". Надо понимать. Вы все переняли, все забрали, все переписали, все сделали на свой лад. А сейчас, когда мы воссоздаем эту объективную историю, вы противодействуете, вы пытаетесь уничтожить нас как украинский народ. Вы уничтожали нас на протяжении последнего столетия. Голодомором не уничтожили. Делали все, чтобы стереть нашу украинскую идентичность, но это не получилось..." – сказал Епифаний.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

история (2020) россия (96970) РПЦ (757) Епифаний (347) ПЦУ (792)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+87
Батько наш Бандера, Україна мати.
показать весь комментарий
19.10.2021 09:39 Ответить
+62
Батько наш - Бандера, Україна - мати
показать весь комментарий
19.10.2021 09:39 Ответить
+61
Слава Богу, що в Україні з'явились справжні духовні пастирі та проукраїнська церква. Слава Богу! Слава Україні!
показать весь комментарий
19.10.2021 09:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Московити то нащадки https://spadok.org.ua/skify/khto-taki-androfagy АНДРОФАГІВ - племен канібалів. ДНК дає про себе знати:
показать весь комментарий
19.10.2021 20:11 Ответить
Отче, Вас совсем нет в информ. пространстве...нужно поправить, Паства ждет новостей о жизни Церкви....
показать весь комментарий
19.10.2021 20:26 Ответить
Хм... я бы поостерегся рассуждать на тему "мать" и "дочь". США тоже можно назвать дочью старой Европы, однако мы отлично понимаем, что престарелая матушка давно уже превратилась в никому не нужную проститутку, а дочка - единственная надежда цивилизации. И нас с вами. Осторожнее с метафорами, вышиватники.
показать весь комментарий
19.10.2021 21:26 Ответить
Іпало завали, опущений. Косорилим слова не надавали.
показать весь комментарий
20.10.2021 10:48 Ответить
все так, крiм "ми хочемо дружити". та на холєру вона нам здалася ця кацапо-орда?

сумнiваюсь, що у багатьох є така потреба.

можливо, тiльки з окремими нормальними людьми звiдти, що протистоять злочиннiй кремлядi.
показать весь комментарий
19.10.2021 23:04 Ответить
Жил да был один монгол
С угро-финкой, - нищ и гол,
Как то раз у них по пьяни
Получились россияне.

показать весь комментарий
19.10.2021 23:10 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 23:20 Ответить
Схиляю голову, Отче, все таки Є справжні патріоти серед всіх верств суспільства.
показать весь комментарий
19.10.2021 23:22 Ответить
Да. А коментировать гебуху и холопов - много чести, просто их место в стойле.
показать весь комментарий
20.10.2021 02:21 Ответить
РыПыЦы - это не дочь, даже не заблудшая дочь... она дешевая придорожная шалава... и пора было бы всех онуфриев вместе с новинскими за поддержку раскольников и разжигание религиозной розни просто судить и садить с тюрьмы...
показать весь комментарий
20.10.2021 08:30 Ответить
Что взять с полудурка?..Зато властям лижет усердно,старается.
Эпифунтий,акстись!
показать весь комментарий
20.10.2021 09:51 Ответить
придурок сирОжа, кацапсина под прокси, зачем ты жрешь дерьмо?
показать весь комментарий
20.10.2021 13:17 Ответить
Хоч я атеїст, але вітаю масштабне мислення Єпіфанія, на противагу ЗЕвідисикам
показать весь комментарий
20.10.2021 14:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 