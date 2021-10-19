"Группа состояла из четырех человек. Шли открыто и уверенно", - бойцы ВСУ рассказали подробности задержания наемника РФ Косяка. ВИДЕО

Группа российских террористов, среди которых был ряженый в форму представителя СЦКК наемник РФ Андрей Косяк, состояла из четырех человек и двигалась к линии разраничения уверенно и открыто.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом расскали украинские военнослужащие, которые принимали участие в задержании Косяка.

"Группа состояла из четырех человек. Впереди шло двое вооруженных военнослужащих без опознавательных знаков", а позади "представители" так называемой СЦКК... О каком СЦКК может быть речь в незаконных военных формированиях? Это была продуманная провокация со стороны НВФ для того, чтобы дискредетировать действия ВСУ. Отправили ряженого в форме СЦКК для осуществления провокации в зоне разведения войск... Задержанный заявил, что они проводили разведку местности с целью выявить мины, фугасы, растяжки. Понятно, что это полная ерунда и главная цель группы - проведение рекогносцировки местности для дальнейшего захвата линии разграничениченя", - говорит боец ВСУ Юрий.

"Они шли открыто и уверенно себя чувствовали. После того, как у наемника было замечено оружие было принято решение его задержать, разоружить и провести обыск. Во время обыска были обнаружены документы, оружие", - рассказывает боец ВСУ, который первым заметил терророристов.

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время ощего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Также читайте: Это международный терроризм: Украинская делегация в ТКГ о взятии в заложники наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".