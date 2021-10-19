РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7807 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
24 732 33

"Группа состояла из четырех человек. Шли открыто и уверенно", - бойцы ВСУ рассказали подробности задержания наемника РФ Косяка. ВИДЕО

Группа российских террористов, среди которых был ряженый в форму представителя СЦКК наемник РФ Андрей Косяк, состояла из четырех человек и двигалась к линии разраничения уверенно и открыто.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом расскали украинские военнослужащие, которые принимали участие в задержании Косяка.

"Группа состояла из четырех человек. Впереди шло двое вооруженных военнослужащих без опознавательных знаков", а позади "представители" так называемой СЦКК... О каком СЦКК может быть речь в незаконных военных формированиях? Это была продуманная провокация со стороны НВФ для того, чтобы дискредетировать действия ВСУ. Отправили ряженого в форме СЦКК для осуществления провокации в зоне разведения войск... Задержанный заявил, что они проводили разведку местности с целью выявить мины, фугасы, растяжки. Понятно, что это полная ерунда и главная цель группы - проведение рекогносцировки местности для дальнейшего захвата линии разграничениченя", - говорит боец ВСУ Юрий. 

"Они шли открыто и уверенно себя чувствовали. После того, как у наемника было замечено оружие было принято решение его задержать, разоружить и провести обыск. Во время обыска были обнаружены документы, оружие", - рассказывает боец ВСУ, который первым заметил терророристов. 

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время ощего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Также читайте: Это международный терроризм: Украинская делегация в ТКГ о взятии в заложники наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

Автор: 

арест (10470) задержание (6700) ОБСЕ (4897) Косяк Андрей (16)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
показать весь комментарий
19.10.2021 12:38 Ответить
+32
показать весь комментарий
19.10.2021 12:35 Ответить
+24
Да мне и доказывать не надо. Я знаю шо кацапы козлы.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да мне и доказывать не надо. Я знаю шо кацапы козлы.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:32 Ответить
Потрібно було просто пристрелити всіх терористів без всяких реверансів.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:23 Ответить
Краще з реверансами. Наприклад сказати щоб йшли до їхнього бога Леніна
показать весь комментарий
19.10.2021 21:43 Ответить
Пацаны.... Это как бы так мягко сказать, недароботочка тут...На лицо, ой не доработатчка.. Таких валить надо, а потом уже разбираться, кто такие, откуда, зачем и т.д.... Парни, мы с вами, вы так больше не плошайте, сначала пол рожка 5,45 в рыло а потом уже СТОЙ, КУДА ИДЕШЬ И Т,Д, а то шо наоборот действия, ну извините, перепутали последовательность!!!
показать весь комментарий
20.10.2021 15:21 Ответить
А что с остальными вжопучленцами?...
показать весь комментарий
19.10.2021 12:35 Ответить
Может всё-таки "пропали без вести" в ближайшем болоте?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:04 Ответить
Нет там болот,степь ,холмы,овраги,терриконы . Надо было валить ,конечно, всех
показать весь комментарий
19.10.2021 13:23 Ответить
Про болото я образно.... Согласен и на террикон)
показать весь комментарий
19.10.2021 13:28 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 12:35 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 12:38 Ответить
вся печаль в том, что весь мир его так и видит...
показать весь комментарий
19.10.2021 12:56 Ответить
треба було кулю в косяка, а другу вже у повітря
показать весь комментарий
19.10.2021 12:35 Ответить
Сделали грубейшую ошибку что не расстреляли сразу же. Больше таких наглых провокаций небыло бы.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:42 Ответить
а остальные три где?
показать весь комментарий
19.10.2021 12:42 Ответить
оце питання... проблема...
показать весь комментарий
19.10.2021 13:00 Ответить
От я також про це?!
показать весь комментарий
19.10.2021 19:55 Ответить
такая наглость рашистов на фронте - только одно означает - наших бьют а мы и дальше будем делать видимость "нарушения тишины".
показать весь комментарий
19.10.2021 12:44 Ответить
Ви наші красунчики. Бережи вас Господь, хлопчики. І дівчатка.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:17 Ответить
ЗНАЧИТ БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ УГРОЖАЕТ РОССИЯ !!!
показать весь комментарий
19.10.2021 13:25 Ответить
А де ще троє?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:32 Ответить
Можливо "підірвалися на міні" з гранатами в штанях.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:08 Ответить
зеля Сралина - пособник террористов, которую два года назад поддержали 73% наивных-дебилов...
показать весь комментарий
19.10.2021 14:35 Ответить
на пожизненное эту сепарскую гниду!!!
показать весь комментарий
19.10.2021 18:07 Ответить
Паспорт Ерефії не може бути виправравданням злочинам на українсьуій землі. Смерть російським гнидам,що заповзли на нашу землю!
показать весь комментарий
20.10.2021 01:18 Ответить
Так выходит этот полудурок реально считал себя членом СЦКК. Это само собой его не оправдывает, но дает представление о том почему его так просто "взяли". В ДНР много чего считают. Например, что они государство, что у них есть законы, посольства в европе и т.д. и т.п.
показать весь комментарий
23.10.2021 03:04 Ответить
 
 