"С такими темпами до Киева они не скоро дойдут", - пьяный российский наемник с тубусом от РПГ уснул на остановке общественного транспорта в оккупированном Алчевске. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой пьяный наемник РФ с тубусом от ручного противотанкового гранатомета спит на остановке общественного транспорта в оккупированном Алчевске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "ополченец" уснул на остановке "Сарматский рынок" вблизи местной школы.
"Город Алчевск. "ЛНР". Смотрите, что у нас происходит тут. Все нормально, спим спокойно. Все тихо. Нападений нету. Танки не едут. Все хорошо. Вот кадетская школа, Сарматский рынок", - говорит мужчина на записи.
"С такими темпами до Киева они не скоро дойдут", - пишет в комментарии автор публикации.
к хорошему привыкают быстро
две девки - Маруся Зверобий и Федына
пострадавший от покушения по телевизору ЗЕленский был обписавшийся и потому не явился в суд
Они любят летать!
Как моторола - без головы !
Тогда бы статья звучала по другому: украинская ДРГ организовала теракт на остановке общественного транспорта.
Но к счастью, боец ополчения, мгновенно среагировал и жертвуя собой, накрыл грудью взрывное устройство, предотвратив многочисленные жертвы среди мирных граждан лугандонии...
А в атвет тішина...
Он апять налізался біз бойа.
І пішоходів валом!
Очередная дичь и пропаганда.