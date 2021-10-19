РУС
"С такими темпами до Киева они не скоро дойдут", - пьяный российский наемник с тубусом от РПГ уснул на остановке общественного транспорта в оккупированном Алчевске. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пьяный наемник РФ с тубусом от ручного противотанкового гранатомета спит на остановке общественного транспорта в оккупированном Алчевске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "ополченец" уснул на остановке "Сарматский рынок" вблизи местной школы.

"Город Алчевск. "ЛНР". Смотрите, что у нас происходит тут. Все нормально, спим спокойно. Все тихо. Нападений нету. Танки не едут. Все хорошо. Вот кадетская школа, Сарматский рынок", - говорит мужчина на записи.

"С такими темпами до Киева они не скоро дойдут", - пишет в комментарии автор публикации

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы этих националистов сметем и не заметим. Мы - сила, они - бл#дство политическое", - террорист Ходаковский грозит взять под контроль зоны разведения на Донбассе. ВИДЕО

Алчевск (72) оккупация (10269) россия (96970) терроризм (18694) Ходаковский Александр (16)
19.10.2021 13:55 Ответить
19.10.2021 13:53 Ответить
19.10.2021 14:08 Ответить
гг га а я к маме домой хочу и нафиг Киев мне вас сдался....
19.10.2021 13:44 Ответить
Давити цих свинячих вилупків які захопили українську землю, давити танками!
19.10.2021 13:47 Ответить
Ти своє ліжко, в дурці, під танк закамуфлював?
19.10.2021 13:51 Ответить
души одноглазого, не відволікайся
19.10.2021 18:17 Ответить
Кулитурний сєпар, зняв шкарпетки перед сном.
19.10.2021 13:48 Ответить
19.10.2021 13:51 Ответить
взяли в плен ))
19.10.2021 14:04 Ответить
Це, найкраще що, було в його житті.
19.10.2021 14:57 Ответить
19.10.2021 22:32 Ответить
Даже манекен смотрит на них как на говно )))))
20.10.2021 09:50 Ответить
И образовался любовный треугольник...
20.10.2021 21:56 Ответить
Він не знає, що це таке. Певно усе життя в онучах проходив.
19.10.2021 14:07 Ответить
Впопучленец
19.10.2021 13:44 Ответить
19.10.2021 13:53 Ответить
19.10.2021 13:54 Ответить
19.10.2021 13:55 Ответить
Маловато будет!
19.10.2021 13:58 Ответить
Но письков сказал, что "их там нет", что там воюют только "шахтеры и колхозники"?
19.10.2021 14:29 Ответить
19.10.2021 18:59 Ответить
С грунтовыми водами!
20.10.2021 10:59 Ответить
косяк уронил так трубу и не смог докурить...
19.10.2021 19:40 Ответить
Ждет автобус "наКиев", а пока пополнил запас спирта в крови, атоНиДайдет.
19.10.2021 13:45 Ответить
Будущая *народная милиция* Украины, по условиям *минских соглашений*?
19.10.2021 13:45 Ответить
19.10.2021 14:08 Ответить
А кто сказал что Парашенко враг *****? У Парашенка тесть и невестки кацапы. Парашенко в дружеских отношениях с рыгами, особенно с Ахметовым. За 7 лет войны на Парашенка небыло ниодного покушения, в отличии от патриотов которых десятки уже расстреляли и взорвали росийские спецслужбы.
19.10.2021 14:12 Ответить
100500! уж не говорю о конфетках рошен по всей территории кацапстана! они сейчас везде там продаются
19.10.2021 14:27 Ответить
так "рошен" и в кацапии Рошен
к хорошему привыкают быстро
19.10.2021 14:28 Ответить
я к тому, что путлер может отравить за кривой взгляд и слово не правильное... а тут такой враг потрошенко, а путлер его конфеты в страну пускает))))
19.10.2021 16:46 Ответить
И говнопродукцию квартала крутит...
19.10.2021 17:41 Ответить
100%! одни барыги сменили других!
19.10.2021 19:57 Ответить
а на ЗЕленского покушались..

две девки - Маруся Зверобий и Федына
пострадавший от покушения по телевизору ЗЕленский был обписавшийся и потому не явился в суд
19.10.2021 14:31 Ответить
рУзкий мир, камней с неба, развлекайтесь!
19.10.2021 13:46 Ответить
"Лежит боец, не справился с атакой."
19.10.2021 13:46 Ответить
Боюсь, не то что до Киева, а до ближайшей наливайки в таком состоянии нестояния бравый кокочленец не дотянет. А вообще пора к Бате, куриному фельдмаршалу Захарченко, вместе чай пить
19.10.2021 13:47 Ответить
Потерял дееспособность в результате ожесточенной схватки с "ДРГ укропов"....
19.10.2021 13:47 Ответить
Я прочитал - потерял девственность... Хахахаа
19.10.2021 14:23 Ответить
19.10.2021 16:40 Ответить
Так довго йшов...заморився
19.10.2021 13:47 Ответить
Це елітні війська маладой рєспублікі.
19.10.2021 13:48 Ответить
Отряд Мин нет
19.10.2021 13:49 Ответить
А зачем им идти ?
Они любят летать!
Как моторола - без головы !
19.10.2021 13:48 Ответить
все норм
19.10.2021 13:49 Ответить
Очень жаль, что не взвел предварительно спуск и не спал в обнимку.
Тогда бы статья звучала по другому: украинская ДРГ организовала теракт на остановке общественного транспорта.
Но к счастью, боец ополчения, мгновенно среагировал и жертвуя собой, накрыл грудью взрывное устройство, предотвратив многочисленные жертвы среди мирных граждан лугандонии...
19.10.2021 13:50 Ответить
Не дойдут,так доплывут..с грунтовыми водами.
19.10.2021 13:51 Ответить
ВСПЫШКА СПРАВА!!!
19.10.2021 13:51 Ответить
Не ори! Бач - тваринка стомилася.
19.10.2021 13:55 Ответить
Вояки.
19.10.2021 13:52 Ответить
ой.. его потом убили первым??? )))))) (или упал отжался?))))
19.10.2021 14:52 Ответить
он уже бежал убитым!
19.10.2021 19:43 Ответить
уПитым))))
19.10.2021 19:57 Ответить
Непрецказуемая, ****, траектория. Попробуй попади в него.
19.10.2021 20:15 Ответить
Еще со времен студенчества помню, в пубус отлично помещаются 2(две) бутылки. очень удобно!
19.10.2021 13:58 Ответить
який мошний сепавр, від одного погляду холоне у жилах
19.10.2021 14:03 Ответить
Друх, астафь пакуріть !!!
А в атвет тішина...
Он апять налізался біз бойа.
19.10.2021 14:06 Ответить
Треба було у нього вила встромити . Для цікавості .
19.10.2021 14:08 Ответить
в жопу
19.10.2021 19:04 Ответить
Представительство США в ОБСЕ поддержало Украину. Но нарисовало флаг Украины верх ногами.

19.10.2021 14:15 Ответить
А почему ты чмо лаптеногое здесь говно с рус помоек тащишь? Кокошник жмёт?
19.10.2021 14:38 Ответить
да ты удмурт.
19.10.2021 15:59 Ответить
Вот только с "нашей" властью им и идти не куда не надо!!!!!!!
19.10.2021 16:32 Ответить
Ну що, гнидота - шахтарі та металурги бамбасу, що годували усю Україну. Радійте - родня приїхала - свині з рашки. Звали - тепер чекайте коли цей опариш прокинеться, та зафігачить з гранатомету по школі, чи дітсадку, куді ви соїх дітей відводитє. Та і хай, не страшно - аби б не солдати НАТО.
19.10.2021 16:33 Ответить
А який інтенсивний автомобільний рух вулицями!
І пішоходів валом!
19.10.2021 16:50 Ответить
Нахера им в Киев, там кивы и слуги на защите ценностей русского мира. А этот алкаш еще и при деле оказался, на бухло хватает.
19.10.2021 17:00 Ответить
Кацапський асвабадітєль,тьху,пля...
19.10.2021 19:58 Ответить
Очередная постановка

Очередная дичь и пропаганда.
20.10.2021 10:12 Ответить
20.10.2021 20:53 Ответить
 
 