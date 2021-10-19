"С такими темпами до Киева они не скоро дойдут", - пьяный российский наемник с тубусом от РПГ уснул на остановке общественного транспорта в оккупированном Алчевске. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пьяный наемник РФ с тубусом от ручного противотанкового гранатомета спит на остановке общественного транспорта в оккупированном Алчевске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "ополченец" уснул на остановке "Сарматский рынок" вблизи местной школы.

"Город Алчевск. "ЛНР". Смотрите, что у нас происходит тут. Все нормально, спим спокойно. Все тихо. Нападений нету. Танки не едут. Все хорошо. Вот кадетская школа, Сарматский рынок", - говорит мужчина на записи.

"С такими темпами до Киева они не скоро дойдут", - пишет в комментарии автор публикации.

