РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8561 посетитель онлайн
Новости Видео Отставка Разумкова
3 986 20

Разумков не является членом фракции "Слуга народа". Иначе он два года нарушал регламент, - Арахамия. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что экс-спикер парламента Дмитрий Разумков не является членом фракции "Слуга народа" в парламенте.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в противном случае, по мнению Арахамии, Разумков мог нарушать регламент, находясь на должности главы ВР.

"По моему мнению, Разумков не остается членом фракции "Слуга народа", но, что думают по этому поводу юристы - нужно проверять... Я просто предлагаю спикеру предыдущему задаться таким вопросом: если он два года говорил, что он все делает по регламенту, то выходит он все время его нарушал", - сказал Арахамия, напоминая требование о внефракционности спикера ВР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завтра на заседании Рады объявят об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа", - Арахамия

Автор: 

Арахамия Давид (995) Разумков Дмитрий (1522) Слуга народа (2661)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Розбиратись у цій зеленій купі нема сенсу. Спалити і забути.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:34 Ответить
+3
Арагнида - лучший аниматор "слуг урода", гибкий и беспринципный альфонс..
показать весь комментарий
19.10.2021 15:41 Ответить
+2
І залишився Діма як кака на цідилку. Така доля других по статусу осіб в державі. Гройсман замість того щоб спільно з Петром просувати Європейську справедливість (ЄС) створив Європейську стратегію (ЄС) і викинув на смітник сотні тисяч голосів. Вірним шляхом йде Дімон.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розбиратись у цій зеленій купі нема сенсу. Спалити і забути.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:34 Ответить
Вова-гидрант клавишник без труселей и креста... прости за вопрос - тебе мама Рыма выродила или выплюнула в форточку родзала... а там мимо роддома проезжал КАМАЗ военный или трамвай Криворожский и тебе бошку слегка придавило.... что ты сам убогий да еще таких как Арахамия придурков на помойках Абхазии и прочей срани нашел и протащил у Раду????????
показать весь комментарий
19.10.2021 16:23 Ответить
І залишився Діма як кака на цідилку. Така доля других по статусу осіб в державі. Гройсман замість того щоб спільно з Петром просувати Європейську справедливість (ЄС) створив Європейську стратегію (ЄС) і викинув на смітник сотні тисяч голосів. Вірним шляхом йде Дімон.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:36 Ответить
а что вы предлагаете смоктаты члена Служивым идиетам в Раде...????!!!! иногда лучше в сторонке да еще патроны подносить тем кто будет растсреливать в прошлос дрязяк пи..рак.... (идиома)
показать весь комментарий
19.10.2021 16:25 Ответить
РАЗУКОВ НАШ ПРЕЗИДЕНТ.ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ НЕ ОЛІГАРХ.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:39 Ответить
Вы уже, клоуна сделали "нашим президентом", хотите "зробити це разом ще раз"?!
Может вам пора завязывать с походами на выборы?! Политика это явно не ваше!!!!
показать весь комментарий
19.10.2021 18:36 Ответить
Твоя так звана політика вбила тисячі людей,ти ще живий,бо віртуозно використовуєш загибель добропорядних людей..Чмо-ШАХРАЙ.
показать весь комментарий
19.10.2021 19:55 Ответить
Абезьяния
показать весь комментарий
19.10.2021 15:40 Ответить
У цьому випадку допоможе лише вогнемет.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:41 Ответить
Арагнида - лучший аниматор "слуг урода", гибкий и беспринципный альфонс..
показать весь комментарий
19.10.2021 15:41 Ответить
Що скоріше відбудеться - вибори чи майдан...
показать весь комментарий
19.10.2021 15:50 Ответить
Це двє бальшиє разніци
показать весь комментарий
19.10.2021 17:04 Ответить
Чи вам ***** не знати про те, як порушується регламент!
показать весь комментарий
19.10.2021 15:55 Ответить
В ТАКОМУ ВИПАДКУ - ХТО ТАКИЙ РАЗУМКОВ?Який у нього політичний статус?
показать весь комментарий
19.10.2021 15:58 Ответить
Отправьте обезьяну агрохимию обратно в зоопарк! Я уже устал коментировать тупые высеры этого абхазского животного!
показать весь комментарий
19.10.2021 16:21 Ответить
Хтось бачить логіку у цьому висловлюванні цього... ліца кавказской національності?
показать весь комментарий
19.10.2021 17:03 Ответить
Якщо вони один одного кидають, та ще й перші особи у #Зе партії, то хто ж за них голосуватиме знову?
показать весь комментарий
19.10.2021 18:31 Ответить
гАндоны, сливают гАндонов...
Эпическое действие в акте дебильного управления имбицилов, во главе ПРЕЗЕдона)))
Двигайте дальше)))
На Институтской, деревья с крепкими ветками)))
показать весь комментарий
19.10.2021 20:53 Ответить
 
 