Разумков не является членом фракции "Слуга народа". Иначе он два года нарушал регламент, - Арахамия. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что экс-спикер парламента Дмитрий Разумков не является членом фракции "Слуга народа" в парламенте.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в противном случае, по мнению Арахамии, Разумков мог нарушать регламент, находясь на должности главы ВР.

"По моему мнению, Разумков не остается членом фракции "Слуга народа", но, что думают по этому поводу юристы - нужно проверять... Я просто предлагаю спикеру предыдущему задаться таким вопросом: если он два года говорил, что он все делает по регламенту, то выходит он все время его нарушал", - сказал Арахамия, напоминая требование о внефракционности спикера ВР.

