Проект "Без цензуры": Ложь, офшоры и "Сваты". Как Зеленский заврался в интервью. ВИДЕО
Как президент Владимир Зеленский упражнялся в политической лжи и что из этого вышло? Почему он стал горой за сериал "Сваты" и всех антиукраинских актеров, исполняющих в нем главные роли?
В свежем "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует большое и к удивлению не комплиментарное интервью Владимира Зеленского Вадиму Карпьяку, которое можно кратко суммировать как "Рафик ни в чем не виноват".
Если вам не очень хочется смотреть полностью очень много оправданий и манипуляций, то этот разбор – именно то, что нужно.
Кто виноват в энергетическом кризисе? А в хаосе в Верховной Раде? И отдельно - о нашем любимом, сериале "Сваты". Этакая "священная корова", которую нельзя трогать и ради которой президент 40-миллионной страны готов врать и манипулировать.
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міф про офшори - зруйновано
міф про Свинарчуків - зруйновано
міф про Ротердам+ - зруйновано.
це чотири міфи,які нам нав'язували "наші" журнашлюхи і завдяки яким зегнида стала президентом.
Я не имею в виду невыбирающих выражения хейтеров, я про сознательных (свідомих) журналистов не_шлюх.
"Я считаю, что так нельзя, ко всем одинаковые санкции. Сериал, например, возьмем те же "Сваты". Он был снят еще до войны с Россией. Там были любимые актеры. Один из этих актеров (Федор Добронравов) сказал неправильные вещи об оккупации Крыма. Неправильные с точки зрения украинского гражданина. Его за это не пускали три года в Украину. Я считаю, что эти санкции - правильные", - подчеркнул Зеленский.
tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1450480613857931270 21 мин
Вторая коллегия судей Конституционного суда 19.10.2021 приняла Постановление об открытии конституционного производства по делу о соответствии Основному закону указов президента Украины Владимира Зеленского,касающихся отстранения от должности и увольнения главы КС Александра Тупицкого. (Дело № 1-4/2021(133/21)
Может, их там кодируют 25-м кадром?