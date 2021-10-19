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Проект "Без цензуры": Ложь, офшоры и "Сваты". Как Зеленский заврался в интервью. ВИДЕО

Как президент Владимир Зеленский упражнялся в политической лжи и что из этого вышло? Почему он стал горой за сериал "Сваты" и всех антиукраинских актеров, исполняющих в нем главные роли?

В свежем "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует большое и к удивлению не комплиментарное интервью Владимира Зеленского Вадиму Карпьяку, которое можно кратко суммировать как "Рафик ни в чем не виноват".

Если вам не очень хочется смотреть полностью очень много оправданий и манипуляций, то этот разбор – именно то, что нужно.

Кто виноват в энергетическом кризисе? А в хаосе в Верховной Раде? И отдельно - о нашем любимом, сериале "Сваты". Этакая "священная корова", которую нельзя трогать и ради которой президент 40-миллионной страны готов врать и манипулировать.

Автор: 

актер (297) Зеленский Владимир (20720) кино (1536) офшор (511) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+21
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19.10.2021 17:02
+20
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19.10.2021 17:04
+16
міф про Липецьку фабрику - зруйновано
міф про офшори - зруйновано
міф про Свинарчуків - зруйновано
міф про Ротердам+ - зруйновано.
це чотири міфи,які нам нав'язували "наші" журнашлюхи і завдяки яким зегнида стала президентом.
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19.10.2021 17:20
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19.10.2021 17:02 Ответить
ШЮтка.

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19.10.2021 17:08 Ответить
Не нужно наезжать на Слуг! Герус то,что обещал, отключение света, добился!
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19.10.2021 17:17 Ответить
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19.10.2021 17:04 Ответить
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19.10.2021 17:04 Ответить
а в чем вообще суть? до сих пор не понял, смотрел сваты, поржал, а чем показ угрожает самостийности украины?
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19.10.2021 17:06 Ответить
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19.10.2021 17:08 Ответить
Так він же правий, хоч і є кацапським провокатором.
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19.10.2021 18:54 Ответить
Скоты тебе понравились, русский? Это многое обьясняет....
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19.10.2021 17:13 Ответить
Сериальчик в аккурат для тупорылого рабсеевского быдла. Палишься, мразь, кацапская. Сиди в своем мухасранске и смотри сватов- оно и снято для таких ,как ты, недоделанных. Еще бы нашего потерпевшего клавишника забрал бы к себе, он вам такого дерьма еще наснимает.
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19.10.2021 17:17 Ответить
Потому что говносериал скоты это та самая "липецкая фабрика" о которой орали зебуины
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19.10.2021 17:11 Ответить
міф про Липецьку фабрику - зруйновано
міф про офшори - зруйновано
міф про Свинарчуків - зруйновано
міф про Ротердам+ - зруйновано.
це чотири міфи,які нам нав'язували "наші" журнашлюхи і завдяки яким зегнида стала президентом.
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19.10.2021 17:20 Ответить
+100500!!!
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19.10.2021 17:32 Ответить
Конечно ээтот дебильный козёл зеленский будет защищать киносериал Сваты!!Он же ему приносит огромные доходы!! Двуличный жидяра!!
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19.10.2021 17:26 Ответить
Підлий і цинічний.
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19.10.2021 18:52 Ответить
если люди хотят быть обманутыми, то хоть что ты не делай и не убеждай, они все равно будут верить всяким проходимцам...
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19.10.2021 17:27 Ответить
Господа, напомните, пожалуйста: писали ли так -- "заврался в интервью" -- про Порошенко.

Я не имею в виду невыбирающих выражения хейтеров, я про сознательных (свідомих) журналистов не_шлюх.
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19.10.2021 17:31 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3699726.html Епоха тупості, епоха клоунів


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19.10.2021 17:47 Ответить
///
"Я считаю, что так нельзя, ко всем одинаковые санкции. Сериал, например, возьмем те же "Сваты". Он был снят еще до войны с Россией. Там были любимые актеры. Один из этих актеров (Федор Добронравов) сказал неправильные вещи об оккупации Крыма. Неправильные с точки зрения украинского гражданина. Его за это не пускали три года в Украину. Я считаю, что эти санкции - правильные", - подчеркнул Зеленский.
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19.10.2021 18:10 Ответить
Вовочка, астрологическая трактовка сегодняшнего лунного дня содержит интересную фразу "... В этот день вас может настичь прошлое." Прошлое не только настигло тебя, но и дважды огрело по головушке

tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1450480613857931270 21 мин



Вторая коллегия судей Конституционного суда 19.10.2021 приняла Постановление об открытии конституционного производства по делу о соответствии Основному закону указов президента Украины Владимира Зеленского,касающихся отстранения от должности и увольнения главы КС Александра Тупицкого. (Дело № 1-4/2021(133/21)
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19.10.2021 18:37 Ответить
73%, і якому ж ідіоту в руки ви віддали Україну!
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19.10.2021 18:50 Ответить
Имел я добронравова и всю ту вонючую акткодлу самого мудазвонского "сериала" в истории синематографа.
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19.10.2021 21:30 Ответить
Видела недавно и интернете анонс седьмого сезона (даже не знала, шо их столько). Перед показом нового, решили "освежить в памяти" шесть предыдущих. Т.е. зрелища ВМЕСТО хлеба. Ну, и тепла заодно...
Может, их там кодируют 25-м кадром?
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20.10.2021 16:55 Ответить
Зеля говорит-я никогда не хвастался, что упивался вусмерть, но уходил на своих ногах... Скромник ты наш, достойный президент, браво!
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19.12.2021 10:54 Ответить
Так он с самого начала врал, когда ещё избирали его в президенты. И этому вранью, он с самих пелёнок продолжает до сих пор. Вот и вывод, правды от него и не ждите.
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09.01.2022 12:00 Ответить
*****, от **** зараз немає іншої теми? Ви долбайоби? Тільки що прилетіло 2 снаряда......Так вїбало, пізда. Хотів прочитати може не новини, а тут ***** ця ***** ви *******???????
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28.02.2022 20:13 Ответить
 
 