Проект "Без цензуры": Ложь, офшоры и "Сваты". Как Зеленский заврался в интервью. ВИДЕО

Как президент Владимир Зеленский упражнялся в политической лжи и что из этого вышло? Почему он стал горой за сериал "Сваты" и всех антиукраинских актеров, исполняющих в нем главные роли?

В свежем "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует большое и к удивлению не комплиментарное интервью Владимира Зеленского Вадиму Карпьяку, которое можно кратко суммировать как "Рафик ни в чем не виноват".

Если вам не очень хочется смотреть полностью очень много оправданий и манипуляций, то этот разбор – именно то, что нужно.

Кто виноват в энергетическом кризисе? А в хаосе в Верховной Раде? И отдельно - о нашем любимом, сериале "Сваты". Этакая "священная корова", которую нельзя трогать и ради которой президент 40-миллионной страны готов врать и манипулировать.