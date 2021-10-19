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Львовская врач Матолинец: "Помогите нам справиться с этой эпидемией. Ведь на самом деле сил уже просто не хватает ни у кого". ВИДЕО

В коронавирусном стационаре Львовской клинической больнице скорой медпомощи - 400 пациентов, в реанимации - рекордных 50. Врачи сбиваются с ног.

Об этом рассказала завотделением интенсивной терапии Наталья Матолинец. Ее видеообращение опубликовал в Фейсбукегендиректор больницы Олег Самчук, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Самчука, среди пациентом ковид-стационара и реанимации нет ни одного вакцинированного.

"Эта пациентка у нас лечится двое суток. В критическом состоянии, с острым респираторным дистресс-синдромом легких на почве коронавирусной болезни. Пациентка, вся ее семья, ее братья, родители, сестры, все - активные противники вакцинации. И на сегодняшний день в семье три человека больных", - рассказала Матолинец.

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Врач говорит, что дома женщину ожидают трое детей. Ее уже дважды реанимировали, но гарантий того, что пациентка выживет, нет.

"Призываю всех, кто меня видит и слышит - берегите себя. Берегите своих родных. Вакцинируйтесь. Соблюдайте правила индивидуальной защиты. И помогите нам справиться с этой эпидемией. Ведь на самом деле сил уже просто не хватает ни у кого. Мы надеемся, что мы спасем эту маму. Но над нами - только Бог", - добавила Матолинец.

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"Больница - не резиновая. Врачи - не всесильные. Вакцинируйтесь! Иначе может наступить несостоятельность медицинской системы. Не лишайте нас возможности вас спасти!" - подытожил Самчук.

Автор: 

больница (1442) вакцина (3815) карантин (16729) Львов (4595) врачи (1516) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+41
в 2019 р людям казали "думайте" - не думали.
в 2021 р кажуть- "вакцинуйтеся" - не вакцинуються.

- Мізки, Моня, справа така: зазвичай їх не видно, але, коли їх не вистачає - помітно!
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19.10.2021 23:37
+37
Всего то нужно вакцинироваться, но многие этого не понимают
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19.10.2021 23:35
+25
Я не знаю откуда это взялось, отрицание вакцинации,прям какая то эпидемия головного мозга,у нас тоже самое,убедить кого то очень сложно,я просто их называю придурками
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19.10.2021 23:45
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А для чого хворіти на дихальні хвороби? В наш час розвинутих знань є прекрасні запобіжні засоби, які на 100% підтримують імунну систему в цілком здоровому стані. І ніяки генно-модифікуючі препарати під назвою "щеплення" з гібридними наночіпами не потрібні ВЗАГАЛІ.
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20.10.2021 09:11 Ответить
бідні лікарі ..ми навіть не уявляємо як воно їм в режимі чп майже 2 роки працювати , і ще ці комбіки ...ти спробуй в них зміну відпахати , а тиждень ? а місяць ..? а якась піzdа/піzdюк гвалт влаштує за те що в публічному місті маску попросять одягнути .....ненавиджу кончених ідіотів

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20.10.2021 09:40 Ответить
Антивакцинатори - це розумово відсталі люди. Які ще треба аргументи??? Проста арифметика - скільки людей померли від ковіду, а скільки від наслідків вакцинації???
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20.10.2021 11:16 Ответить
Нехай як хочуть . Мені вже набридло з ними сперечатись . В моїй родині всі привиті , щеплення зробили ще весною , правда матір довелося примушувати , але тепер вона мені вдячна ,, бо місяць тому захворіла на ковід , але вилікувалась вдома . Лікар сказав що допомогла вакцина . .
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20.10.2021 13:50 Ответить
вакцинатори - це розумово відсталі люди. Які ще треба аргументи??? Проста арифметика - скільки людей померли від ковіду, а скільки від наслідків вакцинації???
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20.10.2021 15:23 Ответить
Ви маніпулюєте. Від ковіду дуже важко захиститися, не спасає ні маска, ні антисептики. А все життя сидіти вдома і не контактувати з людьми теж не можна.
Щоб не захворіти від серцево судинних заворювань достатньо:
стежити за артеріальним тиском
правильно харчуватися
не вживати холестерин
не бути жирним
не курити
вживати мало цукру
не вживати алкоголь
займатися спортом і ВСЕ.
Якщо люди цього не дотримуються то це їх вибір і відповідальність їх батьків що понароджували тупих, при чому тут держава? Ідіть попробуйте переконайте алкоголіка не пити.
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20.10.2021 13:35 Ответить
Ну якщо ти сліпе, хто ж тобі лікар? Сходи в лікарню, куди ковідників звозять, подивися.
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20.10.2021 13:53 Ответить
Може досить пудрити мізки людям цією фейковою хворобою?
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20.10.2021 13:08 Ответить
Іди в лікарню, розкажи ковідним що вони симулюють хворобу, нащо ти тут доказуєш.
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20.10.2021 15:43 Ответить
брехня відео замовлене після того як завітали місцеві журналясти до лікарні
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20.10.2021 13:50 Ответить
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