Львовская врач Матолинец: "Помогите нам справиться с этой эпидемией. Ведь на самом деле сил уже просто не хватает ни у кого". ВИДЕО

В коронавирусном стационаре Львовской клинической больнице скорой медпомощи - 400 пациентов, в реанимации - рекордных 50. Врачи сбиваются с ног.

Об этом рассказала завотделением интенсивной терапии Наталья Матолинец. Ее видеообращение опубликовал в Фейсбукегендиректор больницы Олег Самчук, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Самчука, среди пациентом ковид-стационара и реанимации нет ни одного вакцинированного.

"Эта пациентка у нас лечится двое суток. В критическом состоянии, с острым респираторным дистресс-синдромом легких на почве коронавирусной болезни. Пациентка, вся ее семья, ее братья, родители, сестры, все - активные противники вакцинации. И на сегодняшний день в семье три человека больных", - рассказала Матолинец.

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Врач говорит, что дома женщину ожидают трое детей. Ее уже дважды реанимировали, но гарантий того, что пациентка выживет, нет.

"Призываю всех, кто меня видит и слышит - берегите себя. Берегите своих родных. Вакцинируйтесь. Соблюдайте правила индивидуальной защиты. И помогите нам справиться с этой эпидемией. Ведь на самом деле сил уже просто не хватает ни у кого. Мы надеемся, что мы спасем эту маму. Но над нами - только Бог", - добавила Матолинец.

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"Больница - не резиновая. Врачи - не всесильные. Вакцинируйтесь! Иначе может наступить несостоятельность медицинской системы. Не лишайте нас возможности вас спасти!" - подытожил Самчук.