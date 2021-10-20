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На кладбищах места еще есть, в моргах - мест нет. Если у кого-то мозги остались, вакцинируйтесь, - Комаровский. ВИДЕО

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что осень 2021 года может стать последней в жизни многих, потому что ковидные больницы переполнены.

Об этом он сказал в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Красивая осень, конечно, ребята, но походу для многих это последняя осень в этом году и в жизни... Извините за эмоции... Ситуация хреновая, и хреновая – это мягко сказано. Мне очень трудно выбирать слова. То, что больницы забиты, это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть, в моргах – мест нет. Очереди санитарок с каталками с трупами в морг", – отметил врач.

По его словам, забиты и судебно-медицинские морги, куда везут умерших от коронавирусной инфекции дома.

"И когда люди умерли дома и им не успели сделать ПЦР, то они умирают не от ковида, а от якобы какой-то пневмонии. На этом фоне возникает новая страшная проблема: люди наконец-то понимают, соображают, что надо привиться, но привиться не могут, потому что уже купили сертификат о вакцинации и их теперь никак не привить. А в реанимациях, 99% тех, кто в реанимации не привиты, а половина тех, кто якобы привит, – с купленными бумажками", – заявил Комаровский.

Он рассказал о "типе, который отправил родителей отдыхать в Турцию, купив им COVID-сертификаты".

"Он похоронил маму с папой. Как он жить теперь, гад, будет. И тут вам вишенка на торте: президент выкладывает пост о том, что единственный способ избежать локдауна – это прививаться. И в комментарии к президенту на тот пост приходят толпы умников, и знаете, чем это все заканчивается? Это же очень показательный кейс. Президент убирает пост, где его критикуют", – рассказал доктор.

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Комаровский добавил, что от его страницы отписываются по 2–5 тыс. человек, когда он публикует пост про вакцинацию.

"Да отписывайтесь вы, бог с вами, если ума у вас нет. Если у кого-то мозги остались, привейтесь, потому что это плохо кончится. Все, больше говорить нечего", – резюмировал он.

вакцина (3815) Комаровский Евгений (24) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+48
Антивакцинаторы делятся на две категории: те, кто боится уколов и те, кто голосовал за Зеленского
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20.10.2021 10:06
+46
За осла не голосовал...уколов не боюсь...
Просто не желаю колоть в себя экспериментальные жидкости...ответственности за последствия применения которых никто не несет...
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20.10.2021 10:10
+32
А ведь он прав на 1000 процентов!!!! Поздно пить Боржоми когда почки отказали
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20.10.2021 10:06
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Страница 6 из 6
Дебіли, де ви беретесь, Лахта з вулиці наймає?
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21.10.2021 21:02 Ответить
Деточка, противопаразитарное (а плазмодий - это таки паразит!) считать онкологическим - это ума надо не иметь
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21.10.2021 23:38 Ответить
Шановний дебіл - візьми Гугл і досліди які препарати використовуються для лікування Корони ВООЗ, я не може спілкуватись з обділеними інтелектом - не маю до них поваги.
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22.10.2021 23:39 Ответить
Речь идет конкретно о гидроксихлорхине. Неэффективность его доказана как бы не год назад. И да, он вызывает поражение кроветворной системы в частности - агранулоцитоз.
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24.10.2021 18:25 Ответить
Без якої вакцинації ти жив, довбень? Всі діти її проходять, якщо батьки не дегенерати. Якщо дегенерати - то таке ось трапляється, як нещодавно в родині, де діти поліомієлітом захворіли. Завдяки вакцинації людство перемогло колосальну дитячу смертність і купу хвороб!
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20.10.2021 20:57 Ответить
Без вакцини від Ковіду дебіл.
Вже сказав одному недалекому що вакцини від поліміліту, віспи перевірені десятиріччями, на відміну від ковідних вакцин. Ширяйся на здоровля.
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20.10.2021 21:01 Ответить
Корона вак сделана по принципу всем привычной вакцины. Модерна и пфайзер экспереминтальные
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20.10.2021 22:12 Ответить
Но при этом - значительно более эффективны. Меньше нагружают имунную систему, поскольку надо вырабатывать меньше разновидностей антител.
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21.10.2021 12:35 Ответить
Нет, короновак по разным странам эффективна от 50 до 70%. Она гораздо хуже Пфайзера и Модерны
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21.10.2021 15:17 Ответить
Так именно упомянутые вакцины и являются мРНК (то что эти персонажи считают экспериментальными). Я, собственно, именно их и имел ввиду. Все остальное - вообщем, хлам.
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21.10.2021 19:11 Ответить
На форумі добре прослідковується робота ботів - видають дебільні нікі.
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20.10.2021 19:04 Ответить
о каких он мозгах говорит? по моему после выборов президента слово мозги для нашего населения чуждо))))
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20.10.2021 19:13 Ответить
Ті ж самі люди вибрали і Янувоща - боротьба не закінчується ніколи.
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20.10.2021 19:29 Ответить
Це каже Лахта ?
Зрозуміло.
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20.10.2021 19:37 Ответить
Лахта (От фин. lahti), мелководный морской залив, озеро, бухта на северо-западе Европейской части Российской Федерации, в Эстонии и Финляндии. Или в переводе с белорусского "болтун". В украинском языке такого слова нет.
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21.10.2021 11:58 Ответить
Мокшанін, все правильно, Лахта то ваша мокшанська інтернет контора відкіля ви серети по всьому інтернету.
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21.10.2021 21:22 Ответить
Наш батюшка говорит что единственная истинная вакцина это "Спутник-v" а все иные от лукавого.
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20.10.2021 19:32 Ответить
У нас в Харькове специально ездим в Белгород на вакцинацию "Спутник-5".Я три раза ездил.
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20.10.2021 19:34 Ответить
Здається , коронавірус таки підніме середній IQ по Україні. Саме так і працює природний відбір.
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20.10.2021 19:35 Ответить
Есть наблюдение. Со стороны говорят виднее. Чем ниже интеллект, тем тупее отмазки. Западная Украина агрессивно гнобит власть, которая типа наживается на них прививками. В селах такое. Они ходят без масок, карантин игнорят, покупают ковидные сертификаты. Умные люди прививаются, им не нужны парадоксальные причины для игнора. Село болеет и вымирает, естественный отбор вернулся. Почему у селян вывих мозгов? Не знаю, просто факты.
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20.10.2021 21:18 Ответить
Народ получив доступ в интернет на читается всякой херни а потом боится . В советское время вакцинировали и ни у кого вопросов не было. Пусть заражают своих родных ...
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20.10.2021 22:10 Ответить
Чим у радянський час вакцинували - Файзером, Модерной і Короноваком?
Мєтодічку зміни.
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21.10.2021 01:19 Ответить
Куда более опасной вациной от оспы, к примеру. Вакциной от полиомиелита, для которой случаи поствакциональных параличей - вполне известны....
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21.10.2021 12:37 Ответить
Ти фармацевт?
Тож не п*зд* як знаток про вакцини.
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21.10.2021 21:23 Ответить
У тебя есть КОНКРЕТНЫЕ возражения? А еслинет, то твое высказывание - это просто показатель того, что у тебя задница подгорает. И да, у меня есть опыт работы в указанной области...
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21.10.2021 23:33 Ответить
Тобі кацапу казати про спалений пердак ? ))
Пітін Х*йло, Расія скоро ляже.
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22.10.2021 23:41 Ответить
Насчет Путина - вообще не возражаю, по второму пункту - к сожалению, так скоро это не произойдет, там запас прочности довольно велик, но будем надеяться.
Но однако все вышесказанное не имеет отношения к обсуждению вопросов о вакцинах. мРНК вакцины (BionTech/Pfizer, Moderna) - очень приличного качества препараты с минимумом побочек и очень приличной эффективностью
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24.10.2021 18:20 Ответить
вколовся сам , навіщо інших шарпать , кожен сам обирає , що йому треба
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20.10.2021 22:19 Ответить
то ти тоді зі своїми шмарклями до інших не суйся, бо як така свинюка мені в лице кашляне.. то може корони вже не боятись...
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20.10.2021 22:45 Ответить
нєжданчік...
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20.10.2021 22:38 Ответить
шкура продажная
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20.10.2021 23:11 Ответить
Среди ✡ других не бывает
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26.10.2021 20:25 Ответить
"А еще, те у кого есть мозги, не рассказьівают про "Поеду на рьібалку с х*йлом, и все порешаю", как даньій персонаж."
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20.10.2021 23:18 Ответить
"Комаровский отметил, что его вынуждают вести приём на украинском языке в Харькове, где «90 % людей и все мои пациенты говорят по-русски». Он признался, что знает украинский язык не на должном уровне, а потому принял решение отказаться от приёма больных.""

В эфире одной из попупулярных телевизионных программ, https://politeka.net/uk/news/politics/945119-komarovskij-razbil-v-puh-i-prah-konkurenta-zelenskogo-samoe-skotskoe Евгений Комаровский возмутился из-за «запретов» относительно русского языка в Украине

Свое мнение в программе «Рандеву» Янине Соколовой популярный врач-педиатр Евгений Комаровский высказал резко, суть в следующем: «Государство определяет, с кем можно «дружить» украинцам, а это не допустимо», считает он.

О статусе русского языка в Украине популярный педиатр Комаровский рассуждал в эфире в диалоге с Яниной Соколовой - украинской телеведущей:

«Имеет право Сережа прийти в кинотеатр, где он будет смотреть фильм по-русски? Имеет право?! Почему в Германии я целый день слушаю радио на английском языке? Почему?» - возмутился он.
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20.10.2021 23:26 Ответить
С начала кампании по вакцинации Государственный экспертный центр МЗ получил 95 сообщений о летальных случаях после прививки. Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.

Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев
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21.10.2021 00:28 Ответить
Совпадает с немецкими данными. Там тоже буквально единичные случаи на 60% вакцинированного населения.
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21.10.2021 12:39 Ответить
Пам'ятаю як цей персонаж розповідав, що ковід це звичайний грип. Ще коли він був далеко, в Італії )
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21.10.2021 00:45 Ответить
Більше половини антивакцинаторської пропаганди в інтернеті постять російські акаунти, зрив вакцинації, не тільки у нас, але і по всьому світу, це системна спецоперація російських спецслужб.

Тому думайте, хочете ви слухати російських диверсантів чи ні
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21.10.2021 00:50 Ответить
Не зовсім так.
Як що кацапи дихають киснем і я дихаю киснем, означає що я беру з них приклад?
Вакцинація це добре, але добре вивченими вакцинами.
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21.10.2021 01:48 Ответить
Ти антивакцинаторщик ? Тоді ти довбодятел. Це я так думаю. Добре перевірені вакцини можуть бути через 20 років їх використання - далі пояснювати - чи сам продовжиш логічний ланцюжок ?
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22.10.2021 21:02 Ответить
20 років?
Ти дебіл? Достатьно лабороторних досліджень у контрольних групах і прозора інформація
про состав і дію вакцин. Ну ти ж фармацевт, нащо воно тебі?
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22.10.2021 23:11 Ответить
Бездумное "лечение" по преступному протоколу ведет к тысячам летальных исходов. Параллельно заставляют пациентов давать "информированное согласие", что в случае побочных эффектов врачи (равно как и производители "вакцин") ответственности не несут. Чиновники озверели: без сертификата о вакцинации не допускают к работе (нарушение конституционного права на труд), отправляя работников в отпуска без содержания (в лучшем случае) и лишают их и их семьи средств к существованию. Малый бизнес разоряется катастрофическими темпами, ведь это только на Западе компенсируют им какую-то мизерную часть деньгами, льготами или преференциями, а у нас после первой волны напрочь об этом забыли. "Каждый умирает в одиночку",- сказал как-то немецкий писатель Ганс Фаллада о временах фашизма во Вторую мировую. А теперь что, История повторится? Мне, конечно заткнут рот, ибо нельзя святотатствовать на медицину... Тогда почему среди врачей 30% невакцинированных? Почему не публикуется регулярная аналитическая статистика о проценте летальных случаев Среди получивших уколы в первую, вторую или третью волну? Почему нет данных о результатах вскрытий умерших якобы от ковида? Почему нет ковидной статистики в общей массе инфекционной статистики для проведения сравнительного анализа случаев заражения, болезни и выздоровления?
На эти вопросы рано или поздно придётся давать нелицеприятные ответы. И дай Бог, чтобы ответчики не вещали со скамьи подсудимых...
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21.10.2021 00:59 Ответить
"Почему не публикуется регулярная аналитическая статистика о проценте летальных случаев Среди получивших уколы в первую, вторую или третью волну? Почему нет данных о результатах вскрытий умерших якобы от ковида? Почему нет ковидной статистики в общей массе инфекционной статистики для проведения сравнительного анализа случаев заражения, болезни и выздоровления?"
----------------------
Всё есть, научных статей в международных журналах - вагон, большинство в открытом доступе, статистика публикуется большинством развитых стран. Только нужно уметь искать и читать на английском, немецком и т.д.
Например, немецкий институт Пауля Эрлиха чуть ли не раз в 2 недели вываливает полную статистику по вакцинам, в т.ч. с процентом осложнений, летальных случаев и т.д. Документы на 35-40 страниц мелким почерком с таблицами, графиками и прочим. Но кто же будет это искать, правда? Тем более на немецком.
В Израиле онлайн статистика по побочкам от инфекций обновляется ежедневно. Но на иврите. Не будете же вы искать и переводить? Пусть дядя всё найдёт, переведёт и покажет, да? И то будем кричать, что это ничего не значит, засуньте её себе сами знаете куда?
У американского FDA есть полная база данных онлайн СО ВСЕМИ смертями, которые подозреваются в связи с вакцинами. Ещё раз: ПОЛНАЯ БАЗА ДО ПОСЛЕДНЕГО УМЕРШЕГО, которую можно при желании посмотреть онлайн любому человеку. Ну кто же этим будет заниматься, правда?
Лучше в интернете вижжать: доколе? нас всех обманывают!!!111
Не так ли?
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21.10.2021 04:28 Ответить
статистика по Германии вполне доступна. Анализ института Пауля Эрлиха есть в сети. Но там "многа буков" и все по немецки...
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21.10.2021 12:41 Ответить
Комаровский бред несёт!
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21.10.2021 01:02 Ответить
За деньги можно и дурачком притвориться.
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21.10.2021 11:04 Ответить
А что наш дохтор такой дёрганый? Вышка 5G заработала?? Фонит уже?
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21.10.2021 04:31 Ответить
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26.10.2021 20:21 Ответить
Напрасно Комаровский нервничает. Прийдёт наш родной дядюшка Дарвин и всех уложит аккуратненько и оперативно по местам. Места для нас всех хватит
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21.10.2021 06:42 Ответить
Умники, хоть ктот взял и посмотрел ту вакцину в микроскоп? Это ужас, там чип на чипе. ... Я вам дурного не посоветую, а вот Комаровский....
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21.10.2021 06:46 Ответить
батенька, вы идиот? Или это пример проявления закона По?
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21.10.2021 12:43 Ответить
не сгущайте краски, там всего два Чипа, Дейл и Гаечка
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24.10.2021 16:09 Ответить
В средние века, когда открыли возможность обезопасить себя от оспы заражением-царапиной и назвали это прививкой, было столько же долбодятлов, убивающих врачей и орущих, что их хотят убить.
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21.10.2021 07:56 Ответить
а чем отличается прививка от заражения?
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21.10.2021 08:19 Ответить
тем, что современные вацины возбудителя не содержат. Вообще...
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21.10.2021 12:45 Ответить
Очередной клоун,которому отлистали кэш и дали прочитать страшную сказку для тех кто не хочет делать
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21.10.2021 08:38 Ответить
Він же казав в Санжарах, що Ковід то видумка. Флюгер, однако.
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21.10.2021 09:00 Ответить
на на роликах с чаем и бананами настебал несколько миллионов просмотров
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24.10.2021 16:07 Ответить
Такой же продажный маланский болтун как и его соплеменники шапиро-соловьев, мясников...
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26.10.2021 20:17 Ответить
+44

За осла не голосовал...уколов не боюсь...
Просто не желаю колоть в себя экспериментальные жидкости...ответственности за последствия применения которых никто не несет...
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21.10.2021 10:04 Ответить
У вас есть право жить, болеть и умереть. Нуу если так уж жить надоело - то болейте. Но в больницу не ходите, умрите за ваши убеждения
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21.10.2021 12:09 Ответить
еще один уравнитель из кагала выскочил...
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21.10.2021 10:50 Ответить
Це той кугут, що мріє піти на рибалку з Путіним?
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21.10.2021 13:13 Ответить
А в самого лапотного комаровського мозги є?
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21.10.2021 14:38 Ответить
. Навпаки. Вакцинувались ті ідіоти, що голосували за Зеленського. І ті, кого заставили. Розумні добровільно не будуть вакцинуватись.
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21.10.2021 14:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fR_f-yAA10A&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F Комаровский и и Соколова
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21.10.2021 15:44 Ответить
Раніше потрібно було таку пропаганду проводити.
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21.10.2021 16:42 Ответить
Потрібно прийняти закон. Хто не вакцинований та попав до лікарні, нехай самі олачують своє лікування, а не за наші налоги.
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21.10.2021 16:49 Ответить
Наприклад, результати випробування, http://www.niaid.nih.gov/news-events/nih-clinical-trial-shows-remdesivir-accelerates-recovery-advanced-covid-19 опубліковані Національним інститутом охорони здоров'я США в квітні, припустили, що препарат скоротив час перебування в лікарнях для пацієнтів із COVID-19 із 15 днів до 11 днів.

https://www.radiosvoboda.org/a/remdesivir-i-covid-19/30702341.html Фармацевтична компанія Gilead у США, яка виробляє ремдесивір, теж заявляла, що п'ять днів лікування з застосуванням цього препарату для хворих із важкими випадками COVID-19 дають такий самий ефект, як десять днів звичайного лікування.
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21.10.2021 21:10 Ответить
Надо было за вакцинацию летом людям мозг выносить. А вакцинировать осенью во время пандемии - это высший пилотаж нашей медицины!!!
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22.10.2021 01:08 Ответить
Детский доктор ДА!Хоррош доступно о нассущном!
Про вакцинаци на фоне истери не понял, куча умерших которым приписывают ковид, это не по наслышке это реально все знают что всем умершим прям ПЫТАЮТСЯ поставить умер от ковида
и статистика официальная 80% это группы риска 60+ 70+ ТОЕСТЬ !?!?!?!?? тваю ж медь а где все умершие по возрасту инсульту инфаркту , мои ровестники умерли еще 10 лет тому 35 лет было пацану! ЭТО ЧТО ЭПИДЕМИЯ?
Доктор я тебе верю но и не верю уже!НА вакцинах зарабатывают видно все и всем.А про справки так вообще молчу!
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22.10.2021 18:44 Ответить
Ты прав. На вакцинах зарабатывают на украинцах.
Бесплатно их делают, и для этого открывают сотни центров и занимают тысячи врачей.
Поставили уже за 30 миллионов бесплатных доз.
А сами вакцины миллионами передают Украине бесплатно.
Эм, постой...
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24.10.2021 16:06 Ответить
Біснуватий кошмарофскій! За бабло він ще не так збреше!
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24.10.2021 14:36 Ответить
Я теперь при слове "Комаровский" всегда буду вспоминать его ролики весны 2020 с чаем и бананами, где он ржал над ковидом и собирал по два миллиона просмотров
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24.10.2021 16:03 Ответить
Порхатым верить - себя не уважать
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26.10.2021 20:12 Ответить
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