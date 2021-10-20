На кладбищах места еще есть, в моргах - мест нет. Если у кого-то мозги остались, вакцинируйтесь, - Комаровский. ВИДЕО
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что осень 2021 года может стать последней в жизни многих, потому что ковидные больницы переполнены.
Об этом он сказал в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Красивая осень, конечно, ребята, но походу для многих это последняя осень в этом году и в жизни... Извините за эмоции... Ситуация хреновая, и хреновая – это мягко сказано. Мне очень трудно выбирать слова. То, что больницы забиты, это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть, в моргах – мест нет. Очереди санитарок с каталками с трупами в морг", – отметил врач.
По его словам, забиты и судебно-медицинские морги, куда везут умерших от коронавирусной инфекции дома.
"И когда люди умерли дома и им не успели сделать ПЦР, то они умирают не от ковида, а от якобы какой-то пневмонии. На этом фоне возникает новая страшная проблема: люди наконец-то понимают, соображают, что надо привиться, но привиться не могут, потому что уже купили сертификат о вакцинации и их теперь никак не привить. А в реанимациях, 99% тех, кто в реанимации не привиты, а половина тех, кто якобы привит, – с купленными бумажками", – заявил Комаровский.
Он рассказал о "типе, который отправил родителей отдыхать в Турцию, купив им COVID-сертификаты".
"Он похоронил маму с папой. Как он жить теперь, гад, будет. И тут вам вишенка на торте: президент выкладывает пост о том, что единственный способ избежать локдауна – это прививаться. И в комментарии к президенту на тот пост приходят толпы умников, и знаете, чем это все заканчивается? Это же очень показательный кейс. Президент убирает пост, где его критикуют", – рассказал доктор.
Комаровский добавил, что от его страницы отписываются по 2–5 тыс. человек, когда он публикует пост про вакцинацию.
"Да отписывайтесь вы, бог с вами, если ума у вас нет. Если у кого-то мозги остались, привейтесь, потому что это плохо кончится. Все, больше говорить нечего", – резюмировал он.
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Вже сказав одному недалекому що вакцини від поліміліту, віспи перевірені десятиріччями, на відміну від ковідних вакцин. Ширяйся на здоровля.
Зрозуміло.
Мєтодічку зміни.
Тож не п*зд* як знаток про вакцини.
Пітін Х*йло, Расія скоро ляже.
Но однако все вышесказанное не имеет отношения к обсуждению вопросов о вакцинах. мРНК вакцины (BionTech/Pfizer, Moderna) - очень приличного качества препараты с минимумом побочек и очень приличной эффективностью
В эфире одной из попупулярных телевизионных программ, https://politeka.net/uk/news/politics/945119-komarovskij-razbil-v-puh-i-prah-konkurenta-zelenskogo-samoe-skotskoe Евгений Комаровский возмутился из-за «запретов» относительно русского языка в Украине
Свое мнение в программе «Рандеву» Янине Соколовой популярный врач-педиатр Евгений Комаровский высказал резко, суть в следующем: «Государство определяет, с кем можно «дружить» украинцам, а это не допустимо», считает он.
О статусе русского языка в Украине популярный педиатр Комаровский рассуждал в эфире в диалоге с Яниной Соколовой - украинской телеведущей:
«Имеет право Сережа прийти в кинотеатр, где он будет смотреть фильм по-русски? Имеет право?! Почему в Германии я целый день слушаю радио на английском языке? Почему?» - возмутился он.
Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев
Тому думайте, хочете ви слухати російських диверсантів чи ні
Як що кацапи дихають киснем і я дихаю киснем, означає що я беру з них приклад?
Вакцинація це добре, але добре вивченими вакцинами.
Ти дебіл? Достатьно лабороторних досліджень у контрольних групах і прозора інформація
про состав і дію вакцин. Ну ти ж фармацевт, нащо воно тебі?
На эти вопросы рано или поздно придётся давать нелицеприятные ответы. И дай Бог, чтобы ответчики не вещали со скамьи подсудимых...
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Всё есть, научных статей в международных журналах - вагон, большинство в открытом доступе, статистика публикуется большинством развитых стран. Только нужно уметь искать и читать на английском, немецком и т.д.
Например, немецкий институт Пауля Эрлиха чуть ли не раз в 2 недели вываливает полную статистику по вакцинам, в т.ч. с процентом осложнений, летальных случаев и т.д. Документы на 35-40 страниц мелким почерком с таблицами, графиками и прочим. Но кто же будет это искать, правда? Тем более на немецком.
В Израиле онлайн статистика по побочкам от инфекций обновляется ежедневно. Но на иврите. Не будете же вы искать и переводить? Пусть дядя всё найдёт, переведёт и покажет, да? И то будем кричать, что это ничего не значит, засуньте её себе сами знаете куда?
У американского FDA есть полная база данных онлайн СО ВСЕМИ смертями, которые подозреваются в связи с вакцинами. Ещё раз: ПОЛНАЯ БАЗА ДО ПОСЛЕДНЕГО УМЕРШЕГО, которую можно при желании посмотреть онлайн любому человеку. Ну кто же этим будет заниматься, правда?
Лучше в интернете вижжать: доколе? нас всех обманывают!!!111
Не так ли?
За осла не голосовал...уколов не боюсь...
Просто не желаю колоть в себя экспериментальные жидкости...ответственности за последствия применения которых никто не несет...
https://www.radiosvoboda.org/a/remdesivir-i-covid-19/30702341.html Фармацевтична компанія Gilead у США, яка виробляє ремдесивір, теж заявляла, що п'ять днів лікування з застосуванням цього препарату для хворих із важкими випадками COVID-19 дають такий самий ефект, як десять днів звичайного лікування.
Про вакцинаци на фоне истери не понял, куча умерших которым приписывают ковид, это не по наслышке это реально все знают что всем умершим прям ПЫТАЮТСЯ поставить умер от ковида
и статистика официальная 80% это группы риска 60+ 70+ ТОЕСТЬ !?!?!?!?? тваю ж медь а где все умершие по возрасту инсульту инфаркту , мои ровестники умерли еще 10 лет тому 35 лет было пацану! ЭТО ЧТО ЭПИДЕМИЯ?
Доктор я тебе верю но и не верю уже!НА вакцинах зарабатывают видно все и всем.А про справки так вообще молчу!
Бесплатно их делают, и для этого открывают сотни центров и занимают тысячи врачей.
Поставили уже за 30 миллионов бесплатных доз.
А сами вакцины миллионами передают Украине бесплатно.
Эм, постой...