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Слова Лаврова - плевок в лицо Франции и Германии. Глава МИД РФ не настроен на конструктив в Нормандском формате, - Кулеба. ВИДЕО

Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который назвал инициативы Украины по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта "потоком сознания", - это плевок в лицо Франции и Германии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я напомню, что Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров Нормандского формата. Французский министр готов. Немецкий министр готов. Я тоже готов на эту встречу, и мы настроены конструктивно. А Сергей Лавров, к сожалению, показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своим собственным спикером в словесной эквилибристике. Поэтому слова Лаврова - это просто плевок в лицо Франции и Германии", - сказал Кулеба .

Он подчеркнул, что лидеры четко договорились, что должна состояться министерская встреча, которая подготовит почву для саммита.

"В то же время, мы до сих пор не получили сигналов от России о готовности к ее проведению. Последнее заявление Сергея Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет вразрез с договоренностями лидеров государств Нормандского формата. Я призываю своего российского коллегу согласиться на проведение встречи министров в Нормандском формате и сесть за стол переговоров", - отметил министр.

Читайте также: Россия не против участия США в Нормандском формате, если Америка поддержит Минские соглашения, - Лавров

Автор: 

Германия (7043) Лавров Сергей (2319) Франция (3540) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+8
У них своих проблем хватает. Никто не будет впрягаться за страну, где верховный главнокомандующий отводит свои войска на своей территории и запрещает стрелять во врага.
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20.10.2021 12:34
+7
А вони утруться і будуть смоктати газ.
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20.10.2021 12:39
+6
Слова Кулеби взагалі нікого не цікавлять, це заяви для одурманеного українського електората. Перелічені країни навіть не здагадуються про існування дипломатії в Україні зараз.
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20.10.2021 12:21
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Слова Кулеби взагалі нікого не цікавлять, це заяви для одурманеного українського електората. Перелічені країни навіть не здагадуються про існування дипломатії в Україні зараз.
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20.10.2021 12:21 Ответить
Утруться німці і французи. Чи це вперше. Вже звикли отримувати плювки від Путлєра.
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20.10.2021 12:27 Ответить
У них своих проблем хватает. Никто не будет впрягаться за страну, где верховный главнокомандующий отводит свои войска на своей территории и запрещает стрелять во врага.
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20.10.2021 12:34 Ответить
да не в этом дело пора все новости в том числе официоз ВВЕСТИ РУБРИКУ -НОВОСТИ ДУРДОМА РАИССИЯ...и печатать вразделе карикатур и фельетонов и политических спич райтов...
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20.10.2021 13:43 Ответить
Это было бы неплохо. Но учитывая факт нахождения в нашей стране оккупационной армии рабсии, а наше руководство постоянно талдычит о мире, а не освобождении нашей земли от оккупантов, то рубрика "Кровавые международные преступления" нужна.
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20.10.2021 13:55 Ответить
Адекватно.
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20.10.2021 12:28 Ответить
А вони утруться і будуть смоктати газ.
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20.10.2021 12:39 Ответить
А ЩО ???
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ СЛОВО *ГАЗ* І СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ * #УЙ ПУТІНА* ТО СІНОНІМИ ???
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20.10.2021 12:57 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27427287.html "...будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду" (с)



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20.10.2021 12:56 Ответить
годиться, щоб потролити, хоч трохи кривувато намальовано
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20.10.2021 17:04 Ответить
якщо європі плевок то на нас вже давно виср...сь.
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20.10.2021 13:02 Ответить
Такая реакция, как будто это первый раз.... Да дай бог не последний...
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20.10.2021 13:06 Ответить
Кулеба вже правильно на Пиню каже Владімір, але Лаврова чомусь називає Сергій, а не Сєргєй.
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20.10.2021 13:56 Ответить
эх, крульство мало. разгуляться негде
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20.10.2021 14:21 Ответить
на коліна ще перед конем встань кулеба
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20.10.2021 16:01 Ответить
 
 