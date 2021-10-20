Слова Лаврова - плевок в лицо Франции и Германии. Глава МИД РФ не настроен на конструктив в Нормандском формате, - Кулеба. ВИДЕО

Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который назвал инициативы Украины по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта "потоком сознания", - это плевок в лицо Франции и Германии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я напомню, что Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров Нормандского формата. Французский министр готов. Немецкий министр готов. Я тоже готов на эту встречу, и мы настроены конструктивно. А Сергей Лавров, к сожалению, показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своим собственным спикером в словесной эквилибристике. Поэтому слова Лаврова - это просто плевок в лицо Франции и Германии", - сказал Кулеба .

Он подчеркнул, что лидеры четко договорились, что должна состояться министерская встреча, которая подготовит почву для саммита.

"В то же время, мы до сих пор не получили сигналов от России о готовности к ее проведению. Последнее заявление Сергея Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет вразрез с договоренностями лидеров государств Нормандского формата. Я призываю своего российского коллегу согласиться на проведение встречи министров в Нормандском формате и сесть за стол переговоров", - отметил министр.

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