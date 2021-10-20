Разумков о посещении заседаний фракции "СН": Хотелось бы, чтобы она принимала решения, а не ее ставили перед уже принятым. ВИДЕО

Экс-спикер ВР Дмитрий Разумков предложил провести очную ставку между ним и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией относительно норм Регламента о членстве депутатов во фракции.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

Комментируя вчерашнее заявление главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о том, что Разумков не является членом фракции "СН", а если таким себя считает, то 2 года нарушал Регламент Рады, экс-спикер ВР ответил: "Очень хорошо, что Давид Георгиевич (Арахамия. – Ред.) наконец-то, спустя два года стал большим знатоком Регламента, но хотелось бы услышать откуда он это взял. Это его собственная позиция или ему кто-то подсказал такую глупость. Хотелось бы оперировать не тем, что кому-то хочется, а фактами. В Регламенте написано, что глава Верховной Рады, первый заместитель и заместитель не входят в состав ни одной фракции или группы. Нигде не написано, что надо писать заявление о выходе, чтобы принимала решение об исключении фракция и т.п. Это императивная норма. Вы когда попадаете на эту должность, становитесь внефракционным. Если Давид Георгиевич покажет мне обратное, я могу с ним пообщаться. Можем сделать очную ставку. Это будет интересно".

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Разумков отметил, что у него сейчас рабочие отношения с фракцией, однако на заседание фракции его не пригласили.

"Меня же из чата удалили. Я не вижу, что там происходит. Меня удалили, когда был Согласительный совет. Когда коллеги снова плохо разобрались в Регламенте и рассказывали мне, как нужно принимать повестку дня на неделю. Но вчера точно также все нарушили. Но в этот раз их все устроило. Я ходил и спрашивал у коллег, когда они будут голосовать отставку нового спикера, потому что именно это было официальным основанием для моей отставки", - добавил политик.

"На фракцию нужно ходить, когда туда не приходят 50-70 людей, когда она хотя бы правомочна, чтобы хоть что-то принимать. А второе, хотелось бы, чтобы фракция принимала решения, а не ее ставили перед уже принятым. Это абсолютно разные механизмы и подходы. Лично мне больше (нравится. – Ред.) первый вариант, а по факту очень часто имеем второй", - констатировал Разумков.

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Отвечая на уточняющий вопрос, кто ставит фракцию "СН" перед уже принятым решением ОП или руководство фракции, он ответил: "По-разному".