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"До понедельника прививали по 300 человек в день, а сейчас доходит до 2 тысяч": в Днепре третий день огромные очереди на COVID-вакцинацию. ВИДЕО

С 18 октября, когда Днепр и область перешли в "красную" зону адаптивного карантина, возле центров вакцинации собираются огромные очереди.

Так, возле Меноры с самого утра стоят люди. Вакцинироваться приходят как те, кто хочет получить вторую дозу, так и те, кто решил привиться впервые, передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сюжет ДнепрTV.

После того, как Днепр перешел в "красную" зону, желающих вакцинироваться стало значительно больше. Как сообщил Олег Брез, заместитель директора медицинского центра JMC, до понедельника в Меноре вакцинировали около 300 человек в день, а сейчас количество желающих вакцинироваться доходит до 2 тысяч.

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Олег Брез, заместитель директора медицинского центра "JMC": "Мы прилагаем все усилия, чтоб удовлетворить даже такой огромный наплыв. Логистика продумана очень хорошо, запас вакцин большой, подключены все резервы, огромное количество регистраторов, медсестер, врачей, которые проводят осмотр перед вакцинацией".

Автор: 

вакцина (3815) Днепр (4437) карантин (16729) Ян Осока (1501) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Потому, что летом прививались лохи, а сейчас самые "умные" остались, одарённые по самое немогу, дождались пис...еца и ломанулись. Постоят в часовой очереди, может поумнеют
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20.10.2021 13:46
+6
Потому что летом не было дебильного сертификата и в автобусы пускали без них. Щас очереди только потому что без вакцини хер куда поедешь и пойдешь работать
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20.10.2021 14:07
+4
ковідіотів смажений півень нарешті знайшов
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20.10.2021 13:37
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ковідіотів смажений півень нарешті знайшов
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20.10.2021 13:37 Ответить
То євреї побігли вакцинуватися.
JMC означає Jewish Medical Center, - Єврейський Медичний Центр.
Скріншот з їхнього сайту:

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20.10.2021 13:49 Ответить
очень вежливый дядька. когда в лифт заходил в Меноре, каждый раз здоровался
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20.10.2021 13:51 Ответить
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20.10.2021 13:54 Ответить
Евреи вакцинирут неевреев и нашару? Нужно срочно придумать более сраную методичку и абасрать.
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20.10.2021 14:16 Ответить
Напишите-ка мне в личку, -
Интересно все-же знать, -
Эту вашу методичку,
Как евреев обсирать.

Ко всему всегда готов.
Жду ответа. Мазлтов.

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20.10.2021 15:08 Ответить
необрезаные тоже побежали
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21.10.2021 09:28 Ответить
До необрезаных дошло попозже. И ещё не до всех.
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23.10.2021 09:57 Ответить
кто то мешал сделать прививку летом, без очередей?
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20.10.2021 13:37 Ответить
як дніпровець скажу: ніхто
я абсолютно вільно вакцінувався влітку
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20.10.2021 13:46 Ответить
Потому, что летом прививались лохи, а сейчас самые "умные" остались, одарённые по самое немогу, дождались пис...еца и ломанулись. Постоят в часовой очереди, может поумнеют
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20.10.2021 13:46 Ответить
не поумнеют
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20.10.2021 14:01 Ответить
Потому что летом не было дебильного сертификата и в автобусы пускали без них. Щас очереди только потому что без вакцини хер куда поедешь и пойдешь работать
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20.10.2021 14:07 Ответить
Яка пічаль. Сертифікат дебільний вимагають.
А ще від співробітників харчової промисловості руки мить вимагають. ЦЕ ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ!!!! САЛЬМОНЕЛА ТО ВСЕ БРЕХНЯ БІГ-ФАРМИ!!!1111
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20.10.2021 18:52 Ответить
Дяденька, вы дурак.
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20.10.2021 20:42 Ответить
дождались пис...еца и ломанулись.
***********

Когда дождались пис...еца
Моше, Арон, Рахиль и Ривка,
То не помогут ни маца,
Ни запоздалая прививка.

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20.10.2021 14:09 Ответить
При чем тут "красная зона"? Если бы начали расстреливать невакцинированых очереди бы были ещё больше!
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20.10.2021 13:38 Ответить
торгашам не дают работать, если нет сертификата вакцинации
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20.10.2021 13:40 Ответить
Ще пару ніг відріжуть нажі чудо-лєкарі, то черга буде 10 тис
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20.10.2021 13:39 Ответить
я бы провел пропагандистскую акцию "ни в коем случае не вакцинируйтесь, это все происки запада" и поставил бы 50 долларов за вакцину. там было бы 10000 человек на следующий день
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20.10.2021 13:41 Ответить
Іван, так захід зараз в нас в друЗЗЯх, ти шо то переплутав. То у кацапів до сих пір ще за часів совка АмЄріка та загніваюШШій запад гніють та розвалюються. Тільки от совок вже давно здох, а вони все гніють та розвалюються
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20.10.2021 13:48 Ответить
у кого у вас? в Украине сейчас самое настоящее большевистское правительство. врать и воровать, это их единственная идея
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20.10.2021 13:49 Ответить
Іван, нє болшевістскоЄ правлЄніє, а клованське 95-го порталу. Але, думаю, що після клованів люди нарешті зрозуміли за кого треба голосувати. Ми ж не на кацапстані живем, шо там, як кажуть, не вибирають ні родіну, ні хвамілію, ні ім'я ні путєна-****
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20.10.2021 13:53 Ответить
Оце правильне розуміння психології совків та постсовків. Дуже легкий доступ до вакцин, дуже. Для того, аби совку забажалося вакцинуватися, треба доступ обмежити, грошами або спец.документом, без якого не вакцинуватимуть. І, обов'язково, аби за невакцинування додатковий 1% ПДФО з зарплатні утримували.

Ось тоді там не 10'000 кожного дня стояло, а все місто Дніпро в безперервних чергах цілодобово, добровільно, днювало та ночувало...

А оце "задарма, приходьте, вакцинуйтеся, аби не захворіти" - то, з точки зору совка, дурня якась. Підступ явний.
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24.10.2021 13:53 Ответить
Почему очереди? Ведь Бубочка организовал кучу прививочных мест.
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20.10.2021 13:40 Ответить
Очереди потому что не было мозгов привиться когда не было очередей.
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20.10.2021 13:44 Ответить
Задарма вакцинуватись - нема дурних.

Ось за гроші, а краще, ще щоб якийсь новий документик було треба дістати, або з ЗП 1-3% додаткового ПДФО знімали - оце для совків ого-го стимул. Ходили б на вакцинування кожного кварталу, платили би і вважали "як нам пощастило".
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24.10.2021 13:55 Ответить
Так центри вакцинації можуть робити 1,5млн. прививок в тиждень, а якщо за тиждень прийшло 3 млн тупих, яким не стало розуму вакцинуватись раніше от вам і черги. Я в травні і серпні вакцинувався, черг не було.
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20.10.2021 13:46 Ответить
Якой миллион? Там 2000 и уже писец.
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20.10.2021 13:49 Ответить
Ляшко говорив, що пропускна здатність центрів вакцинації 1,5млн прививок в тиждень, а це 214 тис. привовок в день. Завтра зранку почитаємо скільки вакцинувались за сьогодні і перевіримо.
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20.10.2021 13:56 Ответить
Там власне вакцинування займає приблизно 10 секунд. А ось процес реєстрації людини в якійсь "системі є-Хелс", займає до 10 хвилин, з перевіркою документів, з 2 смс на телефон.

От і виходить - бригада з 4 "вакцинаторів" в такому режимі "пропускає" АЖ 120 людей за зміну в 8 годин. А якщо б просто фотографували документи і одразу на вакцинацію, то та ж бригада з 4 "вакцинаторів" могла би "пропускати" принаймні 500-600 людей за зміну.
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24.10.2021 13:59 Ответить
А где поквартирные обходы мобильных групп вакцинации?
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20.10.2021 13:43 Ответить
а ти б відкрив двері группі замучаних, на вид, осіб, з валізою? Добре, якщо хоча б без лопати ходили...
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24.10.2021 14:01 Ответить
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20.10.2021 13:45 Ответить
Дійшо через два роки...
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20.10.2021 13:45 Ответить
Да. Вакцина стояла чекала. Ти хоть брехати навчись.
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20.10.2021 13:51 Ответить
Та вакцини вже більше ніж пів року вистачає. Її навіть знищують просрочену. Ти мабуть з косомсу недавно прилетів?
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20.10.2021 13:56 Ответить
"Дійшо через два роки.." і "вакцини вже більше ніж пів року вистача"
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20.10.2021 14:02 Ответить
Ти не перекручуй. Я маю на увазі, що вже другий рік людям кажуть, що треба вакцинуватись, а основна маса нехтять. Придумують всяку муйню, аби не вакцинуватись. То рожать нЄ будут, то чіпи вставляють, то ще якусь муйню начитаються в соцмережах та наслухаються старих на лавці біля будинку. Ось про що я. Ну, а ти зі своєї колокольні...
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20.10.2021 14:18 Ответить
Пунктів вакцинації мало тому і черги величезні. Зелень нічого не може організувати путьом.
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20.10.2021 13:47 Ответить
Помоему перегибаешь, пунктов достаточно, сознательность социума хромает, пока рядом кто то не помрет от вируса не перекрестится (провакцинируется).
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20.10.2021 13:50 Ответить
Историю повтори, двоечник. Когда появилась вакцина, в каком количестве и чьего производителя?
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20.10.2021 13:54 Ответить
О чем ты? Что мешало летом привиться, вакцины было полно Я даже застал Модерну.
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20.10.2021 14:15 Ответить
Планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:

1) січень-квітень 2021 року - люди з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;

2) квітень-червень 2021 року - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що надають медичні послуги;

3) червень-вересень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

4) вересень 2021 - березень 2022 року - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.
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20.10.2021 14:22 Ответить
23 червня 2021
Розпочався 4-й етап вакцинації від COVID-19, на якому щеплюють людей віком 60+, ув'язнених та людей з хронічними хворобами

21 ИЮЛЯ 2021
Сегодня в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут получить все желающие, в возрасте от 18 лет.
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20.10.2021 14:34 Ответить
Совершенно верно. с 21 ИЮЛЯ 2021 разрешена вакцинация для всех. И о чем это говорит? Что до этого времени вакцинировали по плану который сверху.
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20.10.2021 15:17 Ответить
У коцабе кстате аналогичные торчи по нагибанию - в Питере было по три тыщщи, а как нагнули - так по 10 пошло!
Уря!
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20.10.2021 13:51 Ответить
И чем им вакцинироваться?спутником?
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20.10.2021 14:07 Ответить
Там ещё какието жижки есть, но буржуев на свою поляну не пускают, да

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20.10.2021 14:09 Ответить
Цензор перетворився на пропогандонський канал. Відписуюся
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20.10.2021 13:52 Ответить
поздно уже
в Британии обнаружена новая мутация Дельты AY.4.2,ошень силна заразный,без новой вакцины - никак..
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20.10.2021 13:55 Ответить
я считаю, что надо было не только пугать очередями в морг, но и объяснять суть вакцинации и ее пользу каждый божий день, на всех каналах, чтобы все, кому не лень и кому положено..., чтобы было, как новости 6 раз на день... и обязательно глушить тех, кто несет пургу в массы...
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20.10.2021 14:03 Ответить
Это сложно, потому что тем, кто звездит и спалился больше уже не верят.
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20.10.2021 14:15 Ответить
Не сперечайтеся з вакциноботами, просто спамте цих продажних тролів
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20.10.2021 14:09 Ответить
НА ЦН пока все наоборот! Здесь смертный бой за здоровье и жизнь народа Украины! И бойцов таких здесь много!
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20.10.2021 14:28 Ответить
Лучше поздно, чем никогда.
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20.10.2021 15:10 Ответить
Добрий день.
Ви встигли тоді прочитати мою відповідь ?
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21.10.2021 01:04 Ответить
Вiтаю. Встиг. Але, прикро , що модери Ваши коменти стерли. Не можу зрозумiю навiщо. Ви подавли своi думки аргументовано та коректно. Якщо i треба когось стерти, так це мене. Ну . не все. А тiльки там, де виходжу за межи.
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21.10.2021 05:56 Ответить
Ще й забанили.
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21.10.2021 06:50 Ответить
Серьезно? Бред какой то. Я помню Ваши коменты з посиланням на первоисточники. Там все абсолютно корректно, а главное информативно. Да, информация довольно не приятная для сторонников вакцинации (таких как я), но это правда. А закрывать глаза на правду? Ну это бред. Я например, часто захожу на сайт Public Health
England

https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

И даже некоторые мои коллеги в данной теме не меня не понимают. Ведь, судя по графикам, и статистике за вчера, позавчера, за неделю , там же идет рост заболеваний, госпитализаций, смертей. На что я всем отвечаю. Но, это же правда. Так есть на самом деле. И в этом проблема. Проблему, которую надо решать, а не замалчивать, и закрывать на нее глаза. И что интересно, они там в Англии, это все видят и понимают, в отличии от нас.
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21.10.2021 07:13 Ответить
А когда заставят делать прививки попов масковскага сатаната? Хочется на это посмотреть...
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20.10.2021 17:55 Ответить
С 18 октября, когда Днепр и область перешли в "красную" зону адаптивного карантина, возле центров вакцинации собираются огромные очереди. Источник:
Довели людей до ручки - вони і сірчаною кислотою будуть колотись, аби вільно їздити по Україні і світу. Нажаль це так. Вибір викинули на звалище
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20.10.2021 19:18 Ответить
Вибір досі є: вакцинуватися або просто сидіти вдома та жерти картоплю власного виробництва, не виходячи з двору. Ніхто ні до чого не примушує. Якщо ж тобі кортить хворим кататись де забажається і заражати всих навколо - то тут твої "права" та "вибір" закінчують рівно там, де починаються МОЇ ПРАВА ТА ВІБИР не бути зараженим. Всмоктав?

Скажених тварин - і то відстрілюють. І ще гуманним це вважається - тварюка не мучається.
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24.10.2021 14:08 Ответить
Пост для днепрян,которым пофиг.
Я привился сразу,как-только появилась вакцина./Я з Киева,если что./
Многие мои друзья / приятели,херили эту тему,пока их родственники и,они,лично, не попадали в Александровскую больницу.
Потом,- дружище, ты был прав........то...се...
Короче, идите в жепу те,кто не хочет вакцинироваться по надуманным причинам.
Когда попадете под кислород,если повезет, не нойте. Я все сказал !!!
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20.10.2021 19:59 Ответить
 
 