"До понедельника прививали по 300 человек в день, а сейчас доходит до 2 тысяч": в Днепре третий день огромные очереди на COVID-вакцинацию. ВИДЕО
С 18 октября, когда Днепр и область перешли в "красную" зону адаптивного карантина, возле центров вакцинации собираются огромные очереди.
Так, возле Меноры с самого утра стоят люди. Вакцинироваться приходят как те, кто хочет получить вторую дозу, так и те, кто решил привиться впервые, передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сюжет ДнепрTV.
После того, как Днепр перешел в "красную" зону, желающих вакцинироваться стало значительно больше. Как сообщил Олег Брез, заместитель директора медицинского центра JMC, до понедельника в Меноре вакцинировали около 300 человек в день, а сейчас количество желающих вакцинироваться доходит до 2 тысяч.
Олег Брез, заместитель директора медицинского центра "JMC": "Мы прилагаем все усилия, чтоб удовлетворить даже такой огромный наплыв. Логистика продумана очень хорошо, запас вакцин большой, подключены все резервы, огромное количество регистраторов, медсестер, врачей, которые проводят осмотр перед вакцинацией".
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JMC означає Jewish Medical Center, - Єврейський Медичний Центр.
Скріншот з їхнього сайту:
Интересно все-же знать, -
Эту вашу методичку,
Как евреев обсирать.
Ко всему всегда готов.
Жду ответа. Мазлтов.
я абсолютно вільно вакцінувався влітку
А ще від співробітників харчової промисловості руки мить вимагають. ЦЕ ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ!!!! САЛЬМОНЕЛА ТО ВСЕ БРЕХНЯ БІГ-ФАРМИ!!!1111
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Когда дождались пис...еца
Моше, Арон, Рахиль и Ривка,
То не помогут ни маца,
Ни запоздалая прививка.
Ось тоді там не 10'000 кожного дня стояло, а все місто Дніпро в безперервних чергах цілодобово, добровільно, днювало та ночувало...
А оце "задарма, приходьте, вакцинуйтеся, аби не захворіти" - то, з точки зору совка, дурня якась. Підступ явний.
Ось за гроші, а краще, ще щоб якийсь новий документик було треба дістати, або з ЗП 1-3% додаткового ПДФО знімали - оце для совків ого-го стимул. Ходили б на вакцинування кожного кварталу, платили би і вважали "як нам пощастило".
От і виходить - бригада з 4 "вакцинаторів" в такому режимі "пропускає" АЖ 120 людей за зміну в 8 годин. А якщо б просто фотографували документи і одразу на вакцинацію, то та ж бригада з 4 "вакцинаторів" могла би "пропускати" принаймні 500-600 людей за зміну.
1) січень-квітень 2021 року - люди з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
2) квітень-червень 2021 року - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що надають медичні послуги;
3) червень-вересень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;
4) вересень 2021 - березень 2022 року - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.
Розпочався 4-й етап вакцинації від COVID-19, на якому щеплюють людей віком 60+, ув'язнених та людей з хронічними хворобами
21 ИЮЛЯ 2021
Сегодня в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут получить все желающие, в возрасте от 18 лет.
Уря!
в Британии обнаружена новая мутация Дельты AY.4.2,ошень силна заразный,без новой вакцины - никак..
Ви встигли тоді прочитати мою відповідь ?
England
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
И даже некоторые мои коллеги в данной теме не меня не понимают. Ведь, судя по графикам, и статистике за вчера, позавчера, за неделю , там же идет рост заболеваний, госпитализаций, смертей. На что я всем отвечаю. Но, это же правда. Так есть на самом деле. И в этом проблема. Проблему, которую надо решать, а не замалчивать, и закрывать на нее глаза. И что интересно, они там в Англии, это все видят и понимают, в отличии от нас.
Довели людей до ручки - вони і сірчаною кислотою будуть колотись, аби вільно їздити по Україні і світу. Нажаль це так. Вибір викинули на звалище
Скажених тварин - і то відстрілюють. І ще гуманним це вважається - тварюка не мучається.
Я привился сразу,как-только появилась вакцина./Я з Киева,если что./
Многие мои друзья / приятели,херили эту тему,пока их родственники и,они,лично, не попадали в Александровскую больницу.
Потом,- дружище, ты был прав........то...се...
Короче, идите в жепу те,кто не хочет вакцинироваться по надуманным причинам.
Когда попадете под кислород,если повезет, не нойте. Я все сказал !!!