"До понедельника прививали по 300 человек в день, а сейчас доходит до 2 тысяч": в Днепре третий день огромные очереди на COVID-вакцинацию. ВИДЕО

С 18 октября, когда Днепр и область перешли в "красную" зону адаптивного карантина, возле центров вакцинации собираются огромные очереди.

Так, возле Меноры с самого утра стоят люди. Вакцинироваться приходят как те, кто хочет получить вторую дозу, так и те, кто решил привиться впервые, передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сюжет ДнепрTV.

После того, как Днепр перешел в "красную" зону, желающих вакцинироваться стало значительно больше. Как сообщил Олег Брез, заместитель директора медицинского центра JMC, до понедельника в Меноре вакцинировали около 300 человек в день, а сейчас количество желающих вакцинироваться доходит до 2 тысяч.

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Олег Брез, заместитель директора медицинского центра "JMC": "Мы прилагаем все усилия, чтоб удовлетворить даже такой огромный наплыв. Логистика продумана очень хорошо, запас вакцин большой, подключены все резервы, огромное количество регистраторов, медсестер, врачей, которые проводят осмотр перед вакцинацией".