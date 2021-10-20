Полиция задержала группу злоумышленников, поджегших шесть автомобилей во дворе престижного ЖК в Крюковщине на Киевщине. ВИДЕО
Полиция Киевщины задержала группу злоумышленников, которые 24 сентября поджегших шесть автомобилей на территории престижного жилого комплекса в Крюковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе следственных мероприятий полицейские установили, что руководил преступной группой 33-летний житель Киева.
"Уже проведен обыск, изъяты вещественные доказательства. Подозреваемому сообщено о подозрении и суд должен определить ему меру пресечения. Мы выяснили, что злоумышленник планировал поджечь один автомобиль, владелица которого имеет общий бизнес - салоны красоты, с женщиной проживающей за границей. Бизнесс-конфликт между ними и стал причиной серии поджегов автомобилей", - сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.
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