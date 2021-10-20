РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7607 посетителей онлайн
Новости Видео
9 450 18

Полиция задержала группу злоумышленников, поджегших шесть автомобилей во дворе престижного ЖК в Крюковщине на Киевщине. ВИДЕО

Полиция Киевщины задержала группу злоумышленников, которые 24 сентября поджегших шесть автомобилей на территории престижного жилого комплекса в Крюковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе следственных мероприятий полицейские установили, что руководил преступной группой 33-летний житель Киева. 

"Уже проведен обыск, изъяты вещественные доказательства. Подозреваемому сообщено о подозрении и суд должен определить ему меру пресечения. Мы выяснили, что злоумышленник планировал поджечь один автомобиль, владелица которого имеет общий бизнес - салоны красоты, с женщиной проживающей за границей. Бизнесс-конфликт между ними и стал причиной серии поджегов автомобилей", - сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Школьник поджег церковь в Одесской области, потому что его обижал сын священника. ФОТО

Автор: 

задержание (6686) поджог (1091) машина (34) Небытов Андрей (165)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Підпал (укр.) - поджОг (рос.). "поджегших" - то взагалі якийсь "новояз". Назву села переплутали. Беріть кандидата наук Ківу літературним редактором, бо діла не буде.
показать весь комментарий
20.10.2021 15:46
+5
В престижном ЖК? Приемлемо!!!!
показать весь комментарий
20.10.2021 15:58
+5
Дайте угадаю.... Это были автомобили медсестёр, которые они накупили за несправедливо выплаченные ковидные 300% зарплаты?
показать весь комментарий
20.10.2021 16:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мо, на кукишнице?
показать весь комментарий
20.10.2021 15:32 Ответить
Мир жигулям -війна лєксусам!!!!
показать весь комментарий
20.10.2021 15:32 Ответить
кто-то из ЗЕ-льоных недавно обещал Робин Гудов.

народ понял инициаиву прямолинейно.....
показать весь комментарий
20.10.2021 15:32 Ответить
Что за Кюкювщина? Может Крюковщина?
показать весь комментарий
20.10.2021 15:33 Ответить
Кюкюащина - тягне на назву спецсанаторію для слуг урода та прихільників презекоМанди!
показать весь комментарий
20.10.2021 15:36 Ответить
Підпал (укр.) - поджОг (рос.). "поджегших" - то взагалі якийсь "новояз". Назву села переплутали. Беріть кандидата наук Ківу літературним редактором, бо діла не буде.
показать весь комментарий
20.10.2021 15:46 Ответить
Если уж пытаться говорить по-украински, то нужно избегать русизмов. "Діла не буде" - калька с русского. Правильней сказать: "бо з цього пива не буде дива".
показать весь комментарий
20.10.2021 22:30 Ответить
Ви абсолютно праві. Я б ще і так сказав:"Без кандидата наук Ківи справи кепські"
показать весь комментарий
21.10.2021 11:12 Ответить
В престижном ЖК? Приемлемо!!!!
показать весь комментарий
20.10.2021 15:58 Ответить
Дайте угадаю.... Это были автомобили медсестёр, которые они накупили за несправедливо выплаченные ковидные 300% зарплаты?
показать весь комментарий
20.10.2021 16:01 Ответить
То були авто учителів за зарплату у $4000 від ЗЕбрехла.
показать весь комментарий
20.10.2021 21:41 Ответить
А проживатели в престижном ЖК откуда деньги взяли на эти машины?
показать весь комментарий
20.10.2021 16:08 Ответить
А кого это должно интересовать? "Слуг", которые там по десятку квартир имеют?
показать весь комментарий
20.10.2021 16:55 Ответить
Меня волнует. К примеру...
показать весь комментарий
21.10.2021 09:44 Ответить
Понятно, что волнует всех адекватных граждан. Но, к сожалению, не волнует тех кого ДОЛЖНО волновать по службе.
показать весь комментарий
21.10.2021 10:49 Ответить
Завжди шерше ля фам...
показать весь комментарий
20.10.2021 16:12 Ответить
Пожар- двигатель торговли!
показать весь комментарий
20.10.2021 16:18 Ответить
припарковав машину расспроси соседей за их бизнес - ну мало ли что. а на серъезе - народ, хватило денег на корча, нашкреби на КАСКО, мало ли где накосячил сосед по парковке
показать весь комментарий
20.10.2021 16:36 Ответить
 
 