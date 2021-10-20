"Без цензуры" в прямом эфире: утопительный сезон Зе, украинцы, вакцины и палка, Крым становится Сахарой, Скабееву перекособочило. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Самый горячий стрим украинского ютуба - с вами этим холодным вечером на Цензор.НЕТ.
В 20:45 Марина Данилюк-Ермолаева и Богдан Буткевич на Цензор.НЕТ расскажут вот о чем.
👉Зима близко...
Энергетический кризис - в разгаре, зима - на пороге, запасов угля и газа, мягко говоря, немного. Что ждет нас в отопительном сезоне? И заморозят ли холода рейтинги Зеленского?
👉Нужно ли подгонять украинцев палкой к здравому смыслу?
Тысячи граждан выстроились в очереди на вакцинацию накануне ограничений в "красных" зонах карантина. Людей месяцами умоляли вакцинироваться, но пока не припекло - никто и не спешил. Что действеннее для украинцев - кнут или пряник? И действительно ли нас нужно подгонять к здравому смыслу палкой?
👉Оккупированный Крым продолжает превращение в пустыню
Водный кризис в оккупированном Россией Крыму продолжается. В Белогорском районе - одном из наиболее благополучных по водообеспечению в Крыму, являющемся водным донором для юго-восточной части полуострова, сильно обмелели водоемы. Что происходит с водой в Крыму и почему, скорее всего, будет только хуже?
👉Как Скабееву перекособочило от главы Пентагона
На десерт - немного веселого треша из-за поребрика о "натовской военщине". Почему пропагандистску Скабееву так взволновал глава Пентагона Ллойд Остин, посетивший Украину?
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Крим перетворюється на пустелю? Так за окуповані території несе відповідальність окупант. Біда в тому, що відновлювати півострів доведеться нам (після деокупації чи звільнення)
********* зкособочило? Хіба то новина? Її і так "кособочить" при новинах з України... А тут ще й темношкірий! Мабуть згадала про "нєгров на танках", які розсікали по Донбасу під американським прапором
Реально показываете такой трэш, что мозг иногда зависает и не воспринимает эту реальность.
Всё что говорите - всё правда.
Спасибо вам большое за пищу для мозга!