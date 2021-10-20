Нелегальный спиртопровод протяженностью более 2 км обнаружили на границе с Молдовой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Труба пролегала по дну водохранилища и вела в частный дом.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
"Трубопровод пролегал от государственной границы под водой и под землей и выходил к частному домовладению в с. Павловка Раздельнянского района", - сказано в сообщении.
В самом доме нашли две пустых емкости по 2000 литров каждая для хранения незаконно переправленного спирта.
Трубопровод демонтировали при помощи водолазов. Трубу передали на хранение в отдел пограничной службы.
Ранее в этом году водолазы уже обследовали дно Кучурганского водохранилища, но тогда никаких трубопроводов не нашли.
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