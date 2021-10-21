"Давайте поцелуем Путина во все места": Арахамия и Рабинович устроили перепалку в прямом эфире. ВИДЕО

Народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия устроили перепалку в прямом эфире на одном из украинских телеканалов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Арахамия напомнил оппоненту, что лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук является кумом президента России Владимира Путина и сейчас сидит под домашним арестом. Рабинович возразил, что Медведчук готов договориться с Путиным о прямых поставках российского газа по 175 долларов за тысячу кубометров.

Арахамия: В вашем крыле партии кум Путина лидер, который сидит в тюрьме...

Рабинович: Да он 175 долларов привез... Если бы у вас совесть была, вы бы поцеловали его в одно место. И сейчас бы все получали по 2 гривни (газ для населения. - Ред.). А вам надо просто упаковать человека...

Арахамия: Что говорит этот политический союз? Давайте пойдем к Путину, поцелуем его во все места, возьмем газ по 100 долларов, и все заживем хорошо.

Рабинович: Вам сказали - возьмите газ, ничего продавать не надо. А вы же не состоянии этого сделать...

Арахамия: Вадим Зиновьевич, вы отстали на 7 лет. 12 тысяч людей положили свои жизни на границе за то, чтобы так не было.

Рабинович: Вы провоцируете это все, прикрываясь войной. Воюете и провоцируете все. И рассказываете, что люди живут плохо, потому что вы воруете!

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Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.