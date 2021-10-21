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20 302 91

"Давайте поцелуем Путина во все места": Арахамия и Рабинович устроили перепалку в прямом эфире. ВИДЕО

Народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия устроили перепалку в прямом эфире на одном из украинских телеканалов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Арахамия напомнил оппоненту, что лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук является кумом президента России Владимира Путина и сейчас сидит под домашним арестом. Рабинович возразил, что Медведчук готов договориться с Путиным о прямых поставках российского газа по 175 долларов за тысячу кубометров.

Арахамия: В вашем крыле партии кум Путина лидер, который сидит в тюрьме...

Рабинович: Да он 175 долларов привез... Если бы у вас совесть была, вы бы поцеловали его в одно место. И сейчас бы все получали по 2 гривни (газ для населения. - Ред.). А вам надо просто упаковать человека...

Арахамия: Что говорит этот политический союз? Давайте пойдем к Путину, поцелуем его во все места, возьмем газ по 100 долларов, и все заживем хорошо.

Рабинович: Вам сказали - возьмите газ, ничего продавать не надо. А вы же не состоянии этого сделать...

Арахамия: Вадим Зиновьевич, вы отстали на 7 лет. 12 тысяч людей положили свои жизни на границе за то, чтобы так не было.

Рабинович: Вы провоцируете это все, прикрываясь войной. Воюете и провоцируете все. И рассказываете, что люди живут плохо, потому что вы воруете!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы бы с удовольствием обменяли Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

Медведчук Виктор (1790) путин владимир (31510) Рабинович Вадим (246) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+28
Чому цей аферюга рецидивист, який відмотав срок за крадіжку до сих пір не сидить за колабораціонізм разом із Мертвячуком? Або не висить на Крещатику, підвіщенний за довгого язика?
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21.10.2021 10:15
+18
- Доктор, таки як мені вилікувати глистів?
- І шо ж ви таке з'їли, шо навіть глисти захворіли ?!
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21.10.2021 10:21
+16
Одні заглядають, а інші цілують. Збоченці.)))
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21.10.2021 10:11
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Путина целуют и без вас в РФ - ему ваши гомические поцилунки по задницы.
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21.10.2021 10:11 Ответить
- Доктор, таки як мені вилікувати глистів?
- І шо ж ви таке з'їли, шо навіть глисти захворіли ?!
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21.10.2021 10:21 Ответить
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21.10.2021 10:47 Ответить
бендер, так целуют или смазывают "по задницы", что бы не так больно было?
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21.10.2021 10:56 Ответить
Одні заглядають, а інші цілують. Збоченці.)))
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21.10.2021 10:11 Ответить
Какие многогранные существа "работают" в ВР...
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21.10.2021 10:12 Ответить
Вадік як піонер завжди готовий чмокнути ботексного в одне місце
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21.10.2021 10:12 Ответить
Что значит "давайте"?! Вы и так целуете, прям морды в дерьме.
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21.10.2021 10:14 Ответить
агрохимии хочется целовать, но ссыкотно
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21.10.2021 10:14 Ответить
рабиновичу предоставить к целованию самое почетное место- жопу
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21.10.2021 10:14 Ответить
Ара,Путина вы уже давно поцеловали,когда принимали экономические законы переписанные гетьмановичем у путинской госдуры.
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21.10.2021 10:15 Ответить
Чому цей аферюга рецидивист, який відмотав срок за крадіжку до сих пір не сидить за колабораціонізм разом із Мертвячуком? Або не висить на Крещатику, підвіщенний за довгого язика?
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21.10.2021 10:15 Ответить
а где тогда зеЛох офшорный будет крутить свои кварталы и сериалы?

мертведчук держит осла оманського крепко на привязи, потому что владеет долей в г+г...

а за деньги - бесноваты квартальный торчок готов на всё)
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21.10.2021 10:28 Ответить
Зеля самый багатый чиловек в мире!
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21.10.2021 10:46 Ответить
самый "богатый" по тупости клоун
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21.10.2021 10:57 Ответить
кацап не втримався - в нього вус відклеївся ) В спам, свонособаку!
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21.10.2021 11:03 Ответить
тому що він єврей
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21.10.2021 11:07 Ответить
тому що жид, як і зетелепень
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21.10.2021 13:31 Ответить
Согласен , что по этому ворюге и рецидивисту Рабиновичу давано тюрьма плачет !! И посадить его надо за имену Украиневиесте с его другом Медведчуком и козлом Бойко!!!! Пропагандируют здесь, в Украинеи идеи этого убийцы и мирового терориста №1 пуйла -*****!!
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21.10.2021 10:25 Ответить
они плохие, но их политические взгляды известны, понятны-за бабки продадут любую родину. а кто патриот, это чмо хламидия, или его начальник, обсос оманский? которые хотят продать, но дороже.
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21.10.2021 10:47 Ответить
патриот у нас один - ПОРОШЕНКО, стыдно этого не знать...
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21.10.2021 11:10 Ответить
он большой патриот, но есть и поменьше, средние и маленькие.
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21.10.2021 11:33 Ответить
а ты какой? ))
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21.10.2021 12:19 Ответить
Что один, что второй - выродки
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21.10.2021 10:26 Ответить
лучше с умным потерять, чем с дураком найти. результат харьковских соглашений тому пример.
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21.10.2021 10:36 Ответить
А це депутати Верховної Ради, чи Госдури? Таке враження, що госдури, бо мова то окупанта. Бабінович хоч трішечки сказав правди, що "зелені" всі людські гроші вбухали в асфальт, закатавши все в дорожний російський бітум, а абхазький Мамамія збрехав, що лідер партії ОПЗЖ в тюрмі, бо його палац не являється тюрмою, в тюрмі сидять генерали, які відстояли Україну. А як вони разом кричали на Герасимова, що мов ті за один квартал зібрали 30 мільярдів, а вони в два рази більше, але забулися сказати, що зараз всі ціни і послуги збільшилися в два-три рази. Вішають локшину на віха лохторату і знову повернулися до побрезеньок, що мов попередники крали. Більше як "зелень" не крав ще ніхто. Брехуни і ворюги.
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21.10.2021 10:38 Ответить
Ганю Герман надо Рабиновичу взять на работу....у неё с мовой порядок ))
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21.10.2021 10:44 Ответить
Я розумію Ваш сорказм, але я написав за діючих депутатів, якім б мали показувати приклад любові до України, до її мови, а вони показують любов до іншого, до окупанта, підтримуючи свого лідера, який розвиває свій бізнес на Московії і не зробив ні однієї передачі і ні одного фільма на українській мові.
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21.10.2021 11:03 Ответить
а я помню ещё, когда люди встречались со словами "Слава Украине"..."Героям Слава".....и были искренними....но главный "патриёт" всё профукал, хоть и громче всех кричал ....)))))))))
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21.10.2021 11:19 Ответить
А ми і сьогодні зустрічаємося і вітаємо одне одного "Слава Україні" і "Героям Слава", а малороси як були чмошніками, то такими і залишилися. Нам до них справи немає, бо худоба не знає мови і Героїв, худома знає корм і батіг.
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21.10.2021 11:23 Ответить
...така худоба, як ти і працює на х...уйла, сама того не розуміючи
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21.10.2021 12:16 Ответить
А ти худоба вивчила мову, щоб тут острити? Пішов на юх і без оглядків, і не забудь свою ганьку герман забрати, підстілку овоща. Ще не доріс, щоб мене вчити. Не сподобалося зеленій худобі, що я образив їх абхазського брехуна? Йдіть разом вчіть Стат компартії Китаю і забирайте відрами чужий газ, який знаходиться в наших сховищах.
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21.10.2021 12:54 Ответить
задело ссучёнка..
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21.10.2021 13:24 Ответить
звичайно ні, відповів сучьонку його мовою.
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21.10.2021 13:29 Ответить
Ось і проявило себе московсько-зелене барижне корито. Вам всім разом до Порошенко, як до Америки раком.
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21.10.2021 13:30 Ответить
...ну раком перед толстощёким вам не привыкать...с кормухай вас урезал, вот и завыли "патриёты"
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21.10.2021 13:35 Ответить
мені твій досвід стояти раком перед Беней і Ахметкой непотрібен. Можеш похвастасиля перед баранами, їх аж 73%, але їх сьогодні важко відшукати, а зимою вони ще й будуть ховатися, бо з ціною на газ брехня не пройде.
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21.10.2021 13:40 Ответить
73% это антирейтинг твоего хозяина...а Зелю выберут ещё раз президентом если не поменяете Петю...и он додавит вас..
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21.10.2021 13:45 Ответить
в мене немає і ніколи не було хазяїна, не палися зельоненький щирий українець. Вам від Петра Олексійовича мову відбирає, але нічого, він ще вашу шелухень буде оприділяти на зони, правда частина потрапить в дурдом, а частина зробить ноги.
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21.10.2021 13:49 Ответить
Просто Зеля к концу первого своего срока президентства посадит этого хитрож....брехуна и проходимца.
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21.10.2021 14:03 Ответить
посадить в тому мільярдному лісі, що посадив цієї осені і після того, як виплатить по 4 тисячі євро дурам-вчителькам, які повірили у брехню Косоворотки. Твоїй Косоворотці сьогодні вже не до Порошенко, в нього дупа димить від зашкварів, зраді, злиття інформації по "вагнерівцях" крадіжках із "ковідного" фонду і доведення країни до цугундера при підготовці до зими. Брехня гарно заходить в солодкі мрії зебілів, але довго не живе і повторно зняти і показати кіно про Голобородька не вийде. Все що брехали на Порошенко виявилося правдою про Косоворотку.
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21.10.2021 14:50 Ответить
как тебя...зомби просто....Пэтя на крови залез на пост президента, без Революции этот толстощёкий барыга служил бы и дальше Януковичу...поворовывая с его позволения..президентом он не мог стать при всех раскладах....и только на крови Небесной Сотни он забраться на вершину украинской власти...по нутру негодяй и поддонок ни одного кинул по жизни..
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21.10.2021 15:02 Ответить
З дурняли не спілкуюся, але дам відповідь, що пана Порошенко вибрав народ України на виборах у 2014 році. Баригою він не був, хіба, що тільки у ваших брехливих фейках, але баригою став Вова, який брехав. Як там 41 мільйон доларів вкрадених Бенею з банка людських грошей,виведених в офшори, не подавилися? А Порошенко ви всі зелені малороси і слуги росії і щирим українцям нічого не пришиїте, бо брехати це одне, а справа в суді це інше. У нього злочинів немає, а у Зелі кожного дня по декілька. Допобачення більше з Вами спулкуватися немає бажання. Зомбі є зомбі.
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21.10.2021 16:12 Ответить


Започаткована Кучмою, укріплювана Ющенком, Януковичем, Порошенком і Зеленським олігархічна система влади тримається на вічно успішній стратегії «розділяй і властвуй та грабуй» та результативній тактиці «держи злодія».
Режим післямайданної «команди» Порошенка та режим пісяпорошенкової «команди» Зеленського ментально є братами-близнюками; у них одна мета - служити олігархам та кріпити олігархократію, не забуваючи при цьому про власне збагачення.
https://volynua.com/posts/borotba-nanayskih-hlopchikiv?fbclid=IwAR0F54aeQmj22LsB2m3kJ0XQrIrx3bVDWTdyUsguOymaFjaYDdJu2F-QX8o
У 2019-му цей «коронний» номер просто зіграли ще раз. Під гаслом «Зробимо їх разом» партнера олігархів Петра Порошенка змінив партнер олігархів Володимир Зеленський. А «нові обличчя» у владі Порошенка - оновлені Зеленським «старі обличчя» із влади Порошенка…
Так, головою парламентської фракції Зеленського став топ-посадовець Міноборони часів Порошенка, нагороджений тим же Порошенком орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, - Давид Арахамія.
У березні 2019-го він агітував за Порошенка на президентських виборах, а ще у квітні 2019-го - дякував Порошенку за «колосальні досягнення»…
Першим прем'єром в Уряді Зеленського став Олексій Гончарук - радник першого віце-прем'єра - Міністра розвитку економіки при владі Порошенка Степана Кубіва.
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21.10.2021 15:31 Ответить
Як російським тролям і ворогам України муляє Порошенко. Виходить, що добре зажав московську гниду під всісвітнім псевдо "Ху@ло". Санкції не змімаються, з престижних організацій погнали сраною мітлою і розповіли правду за вбивства в Україні і світі, збиття малазійського літака, організація терактів, новічки та інші тяжкі злочини. Вороги вже змішали незмішуєме і Косоворотку і Ющенко і Кучму і Порошенко, а на росєї все окей? До чого ти тут призиваєш? Хочеш показати, що Україна не здійснилася і всі тут погані? Порошенко і його команда разом з волонтерами і народом зупинили хвальонного ворога московитів і відстояли свою незалежність, спочатку на Майдані, вигнавши поліцаїв і зеків Овоща, а потім і в Донецькій, Луганський, Дніпропетровськой, Одеській, Харківський областях - вигнавши московських гнид на московію і прийняли в Конституції свій напрямок в Європу і НАТО - подалі від москви..
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21.10.2021 16:37 Ответить
фули ты тут лозунгами бросаешься....а по сути можешь, что сказать....обое оно рябое и прос....Украину шо Пеца шо Зеля.....читай, какие кадры у Зели ...в основном Петины бывшие ...
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21.10.2021 16:43 Ответить
А що таке малоросе? Немає часк перекласти тект на українську мову, пишеш кацапською? Непорівнюйте пане непорівнюване. Порошенко це ******** Гетьман, а Косоворотка клоун, відкосник від повісток, офшорник, вор, який роздербений ковідний фонд під час ппандемії, віддав ворогу злочинців в обмін на таксистів, злив тайни і відвів військо, не зробив для армії оборонного замовлення, заборгував заоплати і т.п., який на обсироне України робив свой "квартал" і стідії для малоросів і кацапів і нічогісінько не зробив для України і українців.
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21.10.2021 16:50 Ответить
Зеленский это следствие, а причина - Порошенко...но тебе не дойдёт, если для тебя потомок папы вора -Хетьман и его сынок разгуливающий в футболке "россия" по Лондону, для тебя верх украинства.....хотя ты можешь быть и фээсбэшной крысой..... ув вышиванке .......все пока "патриёт" ..ты надоел
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21.10.2021 17:12 Ответить
Що можна відповісти тупому тролю? "Зеленський это следствие, а причина Порошенко...". Зеленський це наслідок зелених шлунків, які мріяли про дешеву гнилу ковбасу від обіцянок Бені через Вову, який видавав себе за Голобородько. Це рішення отари стрижених баранів без мізків і роду. Як ціни не кусаються, чи ти троле пишеш із-за поребрика? Порошенко шановна людина і має велику повагу серед притомних громадян, а також ЄС, США, Канади та інших цивілізованих країнах, але оббреханий тупими зеленими баранами. То він вбивав брата, наживався на Ротердам+, збагатився у 80 раз? Як там Свинарчуки, офшори на 3 тисячі доларів? Що нуль? А прохід наших катерів через нашу протоку-то злочин, чи все-таки злочин Засрашки? А як брехали, як брехали в всі правоохоронні органи корумпували, коли вони не ловили реальних корупціонерів, не документували диверсантів, а бігали всим стадом і отарою один поперед одного по музеях, в яких були картини сім'ї Порошенко, витрачаюси державні, а точніше народні гроші. Реально баригою і мародером став Володя, який разом з Бенею вивели з Привата депозити громадян і 41 мільйон доларів США цих грошей опинилися на рахунках фірми Володі. Це ж не 3 тисячі і по цим грошам плюс до всього, не сплачені податки - чистий кримінал. А далі ще більше буде цікавого від 300 світових журналістів, які щн будуть за Вовоньку друкувати 7 повідомлень. А як реальні Свинарчукокнурі викрали всі захисні маски і костюми під час пандемії і продавали по всьому світу, залишивши своїх громадян один на один з горем, а потім повідкривали свої фірми і шили маски по цінам, як реальні мародери і бариги? А як зелені щурі викрали запаси зерна? Як списали по 100 мільярдів заборгованності перед державою Бені і фірташу, а людям ні?А як злили таємну операцію по "вагнерівцях"? А навіщо віддали росії Цемаха і "беркутівців-вбивць"? А навіщо розікрали ковідний фонд на закупку російського бітуму на дороги, а люди вмирають кожної доби сотнями? Чому відвели нашу армію із побудованих захисних споруд? Чому ціни і послуги виросли в два-чотири рази, а зарплата і пенсії на місці? Чому закриваються українські шахти і росте на 2 млрд заборгованність шахтарям по зарплатам? Чому зовнішній борг за 2 роки виріс на 12 млрд доларіва США? Чому держпідприємства, які при Порошенко давали мільярдні прибутки при Зеленському мають мільярдні збитки? Чому...?
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22.10.2021 08:44 Ответить
забув ...
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22.10.2021 10:30 Ответить
Ще один ПАША СИДОРЕНКО з мокшанськими корінцями намалювався. Не кидайтеся фікаліями, бо вони у брехунів не відмиваються. Порошенко - це сила, який загнав вашого кедебешного щура ***** в його вонючу дірочку і заодно і добиває тут щурячих гнид.
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22.10.2021 08:48 Ответить
ты чмо меня к мокшанам не приписывай...читай внимательней методичку..
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22.10.2021 10:32 Ответить
Мені приємно з Вами познайомитися Чмо. Ви є так себе назвали? А до кого Вас приписувати? Беня, ОПЗЖ, Слуги, за майбутнє, сепари із Донецька і Луганська і всі кацапи прроти Порошенко, то і Ви там в їхньому таборі. То виходить мокша. Не подобається слово мокша, можете вважакти себе московитом, малоросом, кацапом чи мокселем.
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22.10.2021 15:19 Ответить
в Украине проживает 73% кацапов...у тебя все в порядке с головой...и VPN выключи...лазишь тут под рвзными флагами ...
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22.10.2021 16:04 Ответить
Звичайно ні, їх набагато менше, крім кацапів і ворогів ще десь 30% обдурених обіцянками вчителя історії Голобородько і фейках расєї, і телеканалів олфгархів тут, особливо телеканал "1+1", який є власністю Коломойського і Медведчука.
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22.10.2021 16:55 Ответить
уж кому, а тебе об этом хорошо известно, бутылочный кацап))
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21.10.2021 10:52 Ответить
Не в бровь, а в глаз . На Арго - Додик - пассивный гомосексуалист. В лучшем случае - болван
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21.10.2021 10:57 Ответить
Капец тебе, паша. Зеленомордые долго не живут.
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21.10.2021 19:41 Ответить
ПіСдец. Присвячується творчим спілкам....

Зрадники відверто сидять у ВР і тепер уже відкрито про це кажуть, ведуть телеефіри із лаптестану... нестор, рабінович і інша *******. ...Вже ніхто не ховається, бо знають що є підтримка презіка і відсутність чіткої роботи СБУ. По ходу все схвачено. Всьо усраліся.....
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21.10.2021 10:51 Ответить
Смешно смотреть как 2 гниды дерутся, один "жёлудь" петушок-стукачок, второй просто арахимия...
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21.10.2021 11:00 Ответить
Удивило только одно, что печальный сурикат обращался к отъявленному сепару Рабиновичу просто по имени отчеству. По идее, должен был бы говорить: "глубокоуважаемый ..."
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21.10.2021 11:04 Ответить
Мля, битва жабы с гадюкой...
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21.10.2021 11:14 Ответить
Та ці два "щирі українці" після телеефіру будуть разом бухати, яка там сварка, так гра на публіку.
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21.10.2021 11:15 Ответить
Арахамия ищет компаньонов целовать *****?
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21.10.2021 11:32 Ответить
Нет ну в этом Мойша прав - Рабинович: Вы провоцируете это все, прикрываясь войной. Воюете и провоцируете все. И рассказываете, что люди живут плохо, потому что вы воруете!
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21.10.2021 11:44 Ответить
Посмотрите на цвет нации...
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21.10.2021 11:55 Ответить
рабинович - прокацапская, линолеумная Сабака кусающая и обглодающая Украину.
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21.10.2021 12:11 Ответить
Це дешеве шоу для бідних.
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21.10.2021 12:18 Ответить
Ця вся російська партія ОПІЗІЖІ повинна бути заборонена в Україні ,як партія державних злочинців і колаборантів !!!
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21.10.2021 12:46 Ответить
жаба с гадюкой на полит-шоу всяк другого мнит уродом, не смотря, что сам урод ...
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21.10.2021 12:55 Ответить
Ну то есть, еврей Рабинович,предлогает купить газ у палача,прежде чем войти в газовую камеру.Аморальный тип этот Рабинович
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21.10.2021 13:22 Ответить
Вы его и так целуете, два дебила - сильный поцелуй
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21.10.2021 14:33 Ответить
З лайном спорити, самому засмердітися.
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21.10.2021 15:11 Ответить
Як їм взагалом вдається вимовляти це словосполучення звуків -- "пукін" , я ось як тільки згадує цю тварину , так няких інших звуків крім "<*******" язик не спроможній вимовити .
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21.10.2021 21:33 Ответить
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21.10.2021 23:53 Ответить
Два дебила - это сила.
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22.10.2021 08:54 Ответить
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21.02.2022 17:11 Ответить
 
 