"Давайте поцелуем Путина во все места": Арахамия и Рабинович устроили перепалку в прямом эфире. ВИДЕО
Народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия устроили перепалку в прямом эфире на одном из украинских телеканалов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Украина 24".
Арахамия напомнил оппоненту, что лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук является кумом президента России Владимира Путина и сейчас сидит под домашним арестом. Рабинович возразил, что Медведчук готов договориться с Путиным о прямых поставках российского газа по 175 долларов за тысячу кубометров.
Арахамия: В вашем крыле партии кум Путина лидер, который сидит в тюрьме...
Рабинович: Да он 175 долларов привез... Если бы у вас совесть была, вы бы поцеловали его в одно место. И сейчас бы все получали по 2 гривни (газ для населения. - Ред.). А вам надо просто упаковать человека...
Арахамия: Что говорит этот политический союз? Давайте пойдем к Путину, поцелуем его во все места, возьмем газ по 100 долларов, и все заживем хорошо.
Рабинович: Вам сказали - возьмите газ, ничего продавать не надо. А вы же не состоянии этого сделать...
Арахамия: Вадим Зиновьевич, вы отстали на 7 лет. 12 тысяч людей положили свои жизни на границе за то, чтобы так не было.
Рабинович: Вы провоцируете это все, прикрываясь войной. Воюете и провоцируете все. И рассказываете, что люди живут плохо, потому что вы воруете!
Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.
12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.
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- І шо ж ви таке з'їли, шо навіть глисти захворіли ?!
мертведчук держит осла оманського крепко на привязи, потому что владеет долей в г+г...
а за деньги - бесноваты квартальный торчок готов на всё)
Започаткована Кучмою, укріплювана Ющенком, Януковичем, Порошенком і Зеленським олігархічна система влади тримається на вічно успішній стратегії «розділяй і властвуй та грабуй» та результативній тактиці «держи злодія».
Режим післямайданної «команди» Порошенка та режим пісяпорошенкової «команди» Зеленського ментально є братами-близнюками; у них одна мета - служити олігархам та кріпити олігархократію, не забуваючи при цьому про власне збагачення.
https://volynua.com/posts/borotba-nanayskih-hlopchikiv?fbclid=IwAR0F54aeQmj22LsB2m3kJ0XQrIrx3bVDWTdyUsguOymaFjaYDdJu2F-QX8o
У 2019-му цей «коронний» номер просто зіграли ще раз. Під гаслом «Зробимо їх разом» партнера олігархів Петра Порошенка змінив партнер олігархів Володимир Зеленський. А «нові обличчя» у владі Порошенка - оновлені Зеленським «старі обличчя» із влади Порошенка…
Так, головою парламентської фракції Зеленського став топ-посадовець Міноборони часів Порошенка, нагороджений тим же Порошенком орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, - Давид Арахамія.
У березні 2019-го він агітував за Порошенка на президентських виборах, а ще у квітні 2019-го - дякував Порошенку за «колосальні досягнення»…
Першим прем'єром в Уряді Зеленського став Олексій Гончарук - радник першого віце-прем'єра - Міністра розвитку економіки при владі Порошенка Степана Кубіва.
Зрадники відверто сидять у ВР і тепер уже відкрито про це кажуть, ведуть телеефіри із лаптестану... нестор, рабінович і інша *******. ...Вже ніхто не ховається, бо знають що є підтримка презіка і відсутність чіткої роботи СБУ. По ходу все схвачено. Всьо усраліся.....