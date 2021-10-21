Львовские школьницы, инициировавшие флешмоб "Батько наш - Бандера...": Не ожидали такой популярности. Просто хотели поддержать патриотов. ВИДЕО

Патриотический флэшмоб "Батько наш - Бандера, Україна - мати..." стал одним из самых популярных в соцсетях. О Бандере поют школьники, студенты, спортсмены и украинские звезды. Одному из роликов приписывали даже воспитательную функцию пророссийской учительницы. Но выяснилось, что песня ничего общего с троллингом не имеет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, инициаторы флешмоба - одиннадцатиклассницы львовского лицея, утверждают, что спели песню, чтобы поддержать патриотические движения в Украине и насолить "за поребриком" - там песня стала причиной новой истерии кремлевских пропагандистов о фашизме в Украине.

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