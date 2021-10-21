Львовские школьницы, инициировавшие флешмоб "Батько наш - Бандера...": Не ожидали такой популярности. Просто хотели поддержать патриотов. ВИДЕО
Патриотический флэшмоб "Батько наш - Бандера, Україна - мати..." стал одним из самых популярных в соцсетях. О Бандере поют школьники, студенты, спортсмены и украинские звезды. Одному из роликов приписывали даже воспитательную функцию пророссийской учительницы. Но выяснилось, что песня ничего общего с троллингом не имеет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, инициаторы флешмоба - одиннадцатиклассницы львовского лицея, утверждают, что спели песню, чтобы поддержать патриотические движения в Украине и насолить "за поребриком" - там песня стала причиной новой истерии кремлевских пропагандистов о фашизме в Украине.
Топ комментарии
+40 Joshua Merlin
показать весь комментарий21.10.2021 10:46 Ссылка
+34 Senator S #201477
показать весь комментарий21.10.2021 10:47 Ссылка
+24 18c49ed2
показать весь комментарий21.10.2021 10:47 Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Дяди Васи Ученик
показать весь комментарий22.10.2021 09:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Николай Свойя
показать весь комментарий23.10.2021 19:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль