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Львовские школьницы, инициировавшие флешмоб "Батько наш - Бандера...": Не ожидали такой популярности. Просто хотели поддержать патриотов. ВИДЕО

Патриотический флэшмоб "Батько наш - Бандера, Україна - мати..." стал одним из самых популярных в соцсетях. О Бандере поют школьники, студенты, спортсмены и украинские звезды. Одному из роликов приписывали даже воспитательную функцию пророссийской учительницы. Но выяснилось, что песня ничего общего с троллингом не имеет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, инициаторы флешмоба - одиннадцатиклассницы львовского лицея, утверждают, что спели песню, чтобы поддержать патриотические движения в Украине и насолить "за поребриком" - там песня стала причиной новой истерии кремлевских пропагандистов о фашизме в Украине.

Смотрите также: Молодежь Славянска поддержала флешмоб "Батько наш Бандера". ВИДЕО

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Автор: 

Бандера Степан (752) флешмоб (139)


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Топ комментарии
+40
а с чего бы это в Украине должны молиться кацапским богам? на расии совсем шизанулись...
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21.10.2021 10:46
+34
Смотрел этот флешмоб у блогера Миколи Рушниці дня 3 назад....у мавзолейных пердаки рвало не по деццки...
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21.10.2021 10:47
+24
Ну и молодцы. Респект и уважение.
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21.10.2021 10:47
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Если у тебя, ущербный, в голове жопа, рекомендую тройную клизму! Может и не поможет, ибо запустил ты свое жопоголовие, но облегчение точно испытаешь!
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22.10.2021 09:23 Ответить
молодці дівчата!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.10.2021 19:49 Ответить
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