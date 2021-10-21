Шабунин о конкурсе на судей КС: От вчерашнего цирка челюсти отпали даже у опытных послов - кандидаты или КГБшники, или не знают элементарных вещей. ВИДЕО

В сети обнародовали кадры собеседования с кандидатами на должность судьи Конституционного Суда. На записях собеседований члены комиссий подсказывают одному из кандидатов Погорецкому, другой кандидат Евграфова не объясняет происхождения своего состояния и не знает ответ на элементарные вопросы.

Об этом рассказал глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вы это просто должны увидеть! Господи, как же стыдно. Судья Конституционного Суда - это вершина юридической карьеры. Нет ничего выше. Для юриста - КСУ это карьерный Олимп. Во всем мире в КСУ попадают лучшие юристы нации, а после окончания срока - становятся старейшинами народа, пишут книги и выступают в лучших университетах. А у нас Офис Зеленского превращает конкурс в КСУ в цирк, от которого вчера челюсти отпали даже у опытных послов (которые, казалось бы, всякое видели). На видео ниже КГБшник Погорецкий (которого в КСУ тянет Татаров) не может ответить на элементарный вопрос! И при этом "конкурсная" комиссия пафосно называет его "одним из самых известных специалистов", - рассказал Шабунин.

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"Следующая претендентка на судью КСУ не знает значения латинского выражения ... "Dura lex sed lex" (Закон суров, но он закон). Но этому на первом курсе в университете учат! Кстати, и сама комиссия не задала другой кандидатке от Татарова (Евграфовой) ни одного вопроса о куче ее элитной недвижимости и автомобилей, а также оформленном на мать бизнесе в оккупированном Крыму. Клоуны в комиссии даже не спросили об этом!", - добавил он.

"А что такого удивительного, что кандидаты в судьи КСУ - или КГБшники, или имеют заоблачные состояния, или не знают элементарных вещей фейспалм? Главное, что они от Татарова / Ермака. Какой же позор ... Бесспорно сегодняшний председатель КСУ Тупицкий - зашкваренная, продажная тварь. Но люди, которых Офис Зеленского пихает на его место, ничем не лучше. Более того, Тупицкому осталось меньше года, а людей Татарова запихают в КСУ на девять лет. То есть вместо решить проблему с Конституционным Судом - команда президента делает ее значительно-значительно хуже. Зеленский уже и президентом не будет, а заведенные им в КСУ чудовища будут угрожать национальной безопасности. Мне трудно представить, что Зеленский не в курсе этого трэша", - резюмировал Шабунин.