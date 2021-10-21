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Шабунин о конкурсе на судей КС: От вчерашнего цирка челюсти отпали даже у опытных послов - кандидаты или КГБшники, или не знают элементарных вещей. ВИДЕО

В сети обнародовали кадры собеседования с кандидатами на должность судьи Конституционного Суда. На записях собеседований члены комиссий подсказывают одному из кандидатов Погорецкому, другой кандидат Евграфова не объясняет происхождения своего состояния и не знает ответ на элементарные вопросы.

Об этом рассказал глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вы это просто должны увидеть! Господи, как же стыдно. Судья Конституционного Суда - это вершина юридической карьеры. Нет ничего выше. Для юриста - КСУ это карьерный Олимп. Во всем мире в КСУ попадают лучшие юристы нации, а после окончания срока - становятся старейшинами народа, пишут книги и выступают в лучших университетах. А у нас Офис Зеленского превращает конкурс в КСУ в цирк, от которого вчера челюсти отпали даже у опытных послов (которые, казалось бы, всякое видели). На видео ниже КГБшник Погорецкий (которого в КСУ тянет Татаров) не может ответить на элементарный вопрос! И при этом "конкурсная" комиссия пафосно называет его "одним из самых известных специалистов", - рассказал Шабунин.

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"Следующая претендентка на судью КСУ не знает значения латинского выражения ... "Dura lex sed lex" (Закон суров, но он закон). Но этому на первом курсе в университете учат! Кстати, и сама комиссия не задала  другой кандидатке от Татарова (Евграфовой) ни одного вопроса о куче ее элитной недвижимости и автомобилей, а также оформленном на мать бизнесе в оккупированном Крыму. Клоуны в комиссии даже не спросили об этом!", - добавил он.

"А что такого удивительного, что кандидаты в судьи КСУ - или КГБшники, или имеют заоблачные состояния, или не знают элементарных вещей фейспалм? Главное, что они от Татарова / Ермака. Какой же позор ... Бесспорно сегодняшний председатель КСУ Тупицкий - зашкваренная, продажная тварь. Но люди, которых Офис Зеленского пихает на его место, ничем не лучше. Более того, Тупицкому осталось меньше года, а людей Татарова запихают в КСУ на девять лет. То есть вместо решить проблему с Конституционным Судом - команда президента делает ее значительно-значительно хуже. Зеленский уже и президентом не будет, а заведенные им в КСУ чудовища будут угрожать национальной безопасности. Мне трудно представить, что Зеленский не в курсе этого трэша", - резюмировал Шабунин.

Автор: 

конкурс (1143) КС (2248) судья (2649) Шабунин Виталий (536) Погорецкий (1) Евграфова (1)


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Топ комментарии
+51
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21.10.2021 12:40
+41
Абы не порошенко.
Почему лох шабуня не радуется своему выбору 2.5 года назад?
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21.10.2021 12:35
+34
Зебіли, навіщо ви привели до влади цю шпану?
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21.10.2021 12:37
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ты же на днях сменил обувку. А уже назад, старую натянуть желаешь. Новая обувка жмет? Погоди, авось привыкнешь.
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21.10.2021 14:25 Ответить
Перша думка у жіночки, бо вона точно не правник, яку спитали про "дура лекс", була, мабуть, така: " Ну, то й що з того, що я приїхала на лексусі?"
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21.10.2021 14:47 Ответить
Інший варіант: "Ну і шо з того, шо я дура на Лексусі?"
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21.10.2021 15:16 Ответить
"Вы это просто должны увидеть! Господи, как же стыдно." Источник: Шабунін, глянься у дзеркало, ти зробив це разом!
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21.10.2021 15:02 Ответить
Що саме? Чим Порошенко був кращим? Якби справді був, не програв би цьому Зє!говну
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21.10.2021 18:04 Ответить
якщо ви досі не зрозуміли чим п"ятий був краще за "полшєстова", то напевно вже марно пояснювати, проте лише декілька прикладів: при "папєрєдніках" вищі посадові особи не зливали операції нашої розвідки, оборонка працювала, не зривалося річне держ-оборонзамовлення, оборонні підприємства стабільно працювали, розроблялися та впроваджувалися нові зразки зброї, економіка з кінця 2015 р. зростала щороку, аж до першого півріччя 2019 р., росли іноземні інвестиції, на зовнішньополітичному фронті Україна була активним гравцем і впливала на рішення міжнародних організацій щодо нашої держави, держава починаючи з 2015 р. стабільно була забезпечена газом взимку, при тому, що саме з 2014 р. відмовились від поставок газу з Московії, купляли газ у європейських компаній, ба навіть відсудили у кацапського газпрому декілька мільярдів доларів у міжнародному суді, українці отримали безвіз, асоціацію з ЄС та повернули собі історичну справедливість отримавши Томос, доречі котрого Московія не має й досі, була розпочата реформа децентралізації, завдяки якої територіальні громади на місцях, нарешті почали розпоряжатися тими коштами, котрі залишалися після виплати місцевих податків, розпочалося інтенсивне будівництво нових та ремонт старих доріг, доречі, теперішнє "велике будівництво", це всього-лише продовження програми реконструкції та побудови доріг, котра була прийнята при Порошенко та була розпланована на термін 2017-2022 роки. А що зробив на цьому фоні ЗЕлений укурок за 2.5 роки? Га???
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21.10.2021 18:58 Ответить
Який жах!!!
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21.10.2021 15:04 Ответить
Ганьбище. ЗЕлене дно.
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21.10.2021 15:15 Ответить
Зе Йоріки воскресли
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21.10.2021 15:30 Ответить
Чим більше дивлюсь на весь цей цирк тим більше за людей болісно діла не буде смертна кара за корупцію врятує державу
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21.10.2021 16:13 Ответить
Все правильно Шабунін каже. Молодець!
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21.10.2021 16:39 Ответить
Це не співбесіда, а шури-мури
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21.10.2021 16:41 Ответить
Віталька, та не засмучуйся так. Подай чергову апіляцію по справі "ротердам+"!
Може пощастить
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21.10.2021 17:10 Ответить
З такими суддями і пощастить? Ви хочете бути смішнішим, ніж найвеличніший клоун нашої епохи?
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21.10.2021 18:06 Ответить
Это граждане ****** какой то 😟
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21.10.2021 20:53 Ответить
Мда приехали
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22.10.2021 08:35 Ответить
Боже !!!! Які вони всі тупорилі, це нормальні студенти юрфаку в 100 разів краще відповіли. А комісія ? Гандони штопані, підказують, як дівчинці в садочку що слова пісеньки на утрєнніку забула. Одним словом "Всьо будет квартал", от тому так всі ненавидять цю ЗЕблювотину
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22.10.2021 20:20 Ответить
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