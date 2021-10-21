Кива заявил, что его собираются исключить из партии ОПЗЖ: "Буду ждать решения Медведя, Рабиновича, Бойко". ВИДЕО
Нардеп ОПЗЖ Илья Кива сообщил о том, что его собираются исключить из партии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кива сообщил журналистам в кулуарах парламента.
По словам нардепа, в этом замешаны "представители крыла Бойко и Левочкина".
"Которых обличили в продаже партийных интересов. Которых я обличил в подделке документов, в отношении которых сейчас проходят уголовные расследования. Это их такая позиция", - сказал нардеп.
Кива заявил, что его не пугает исключении из партии и фракции ОПЗЖ.
"Я не знаю о намерениях исключить из фракции. Знаю о том, что прошел шабаш отдельных людей, которые заявили о том, что меня исключили из партии. Я жду как народный депутат решения. ... Буду ждать решения Медведя (Виктора Медведчука. - Ред.), Рабиновича, Левочкина, Бойко", - подытожил нардеп.
Напомним, ранее нардеп ОПЗЖ Кива обвинил руководство партии в продаже мест на выборах в Полтавской области.
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А студенты то таке...
Все может быть. Я помню статистику по людям с высшим си со студентами - тоже ведь будущая элита. А среди людей с оконченным высшим можно вспомнить Януковича (даже "проффессор") и Киву (кандидатская проходит проверку).
И куда ты теперь, болезный... кому ж ты порченный такой нужен?
ой шо деется? шо деется? и кудой оно ж теперя подасца?? )))))
остались токмо поредевшие зеленые ряды слуг ))) там таких полно )))
Киви придется опять начинать сначала.Создать партию социалистов Украины (возроженную)"За доброчесність" сокращенно - ПСУ(в)Зад и с триумфом возглавить её.
- Аби Ківа прийняв участь у змаганні дурнів, то обов'язково посів би друге місце.
- А чому ж не перше?
- Розуму б не вистачило.
"Ну что, бредоносные, кого вы исключить из партии хотите? Киву? Хрена лысого! Понятно?", - сказал Рабинович. При этом непонятно назвал ли Рабинович "лысым Хреном" Киву или же таким образом высказал пожелание своим однопартийцам.