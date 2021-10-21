Кива заявил, что его собираются исключить из партии ОПЗЖ: "Буду ждать решения Медведя, Рабиновича, Бойко". ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива сообщил о том, что его собираются исключить из партии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кива сообщил журналистам в кулуарах парламента.

По словам нардепа, в этом замешаны "представители крыла Бойко и Левочкина".

"Которых обличили в продаже партийных интересов. Которых я обличил в подделке документов, в отношении которых сейчас проходят уголовные расследования. Это их такая позиция", - сказал нардеп.

Кива заявил, что его не пугает исключении из партии и фракции ОПЗЖ.

"Я не знаю о намерениях исключить из фракции. Знаю о том, что прошел шабаш отдельных людей, которые заявили о том, что меня исключили из партии. Я жду как народный депутат решения. ... Буду ждать решения Медведя (Виктора Медведчука. - Ред.), Рабиновича, Левочкина, Бойко", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее нардеп ОПЗЖ Кива обвинил руководство партии в продаже мест на выборах в Полтавской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киву волнует, когда появятся платные камеры в следственном изоляторе СБУ, потому что "если он к нам попадет, он спокоен, а туда - нет", - Малюська