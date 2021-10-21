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Четыре страны ЕС подпишут с Украиной декларации о европейской перспективе, - вице-премьер Стефанишина. ВИДЕО

В течение этого месяца, ожидается, что четыре страны Евросоюза подпишут с Украиной декларации о европейской перспективе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.

"Уже четыре страны такие декларации подписали, еще четыре страны выразили свое согласие. Президент Украины, как только будет возможность, также подпишет совместно эти декларации. Не хочу называть эти страны, потому что они могут не осмеливаться. Но параллельно мы ведем переговоры со всеми странами ЕС", - отметила Стефанишина.

Отвечая на вопрос, когда это возможно, вице-премьер сказала: "Это возможно даже в течение этого месяца".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение количества государств - членов ЕС, которые на двустороннем уровне поддержат европейскую перспективу Украины.

Читайте: "Украина уже очень близка к Европейскому Союзу", - Боррель

Автор: 

членство в ЕС (1048) Евросоюз (17252) Стефанишина Ольга вице-премьер (249)


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Топ комментарии
+5
Я лично договорился уже с 9 странами о подписании декларации о европейской перспективе. Но пока не могу их назвать .
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21.10.2021 15:51
+4
Шо за страни? Угорщина?
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21.10.2021 15:49
+4
Вспомнился Чечетов ,РАЗВОДЯТ как КОТЯТ ... вопрос ,КОГДА МЫ УЖЕ ПОУМНЕЕМ ????????????????????????????????????????????
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21.10.2021 15:52
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Шо за страни? Угорщина?
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21.10.2021 15:49 Ответить
Я лично договорился уже с 9 странами о подписании декларации о европейской перспективе. Но пока не могу их назвать .
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21.10.2021 15:51 Ответить
Вспомнился Чечетов ,РАЗВОДЯТ как КОТЯТ ... вопрос ,КОГДА МЫ УЖЕ ПОУМНЕЕМ ????????????????????????????????????????????
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21.10.2021 15:52 Ответить
Зебобики, какие ваши перспективы кроме эвтаназии?
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21.10.2021 15:56 Ответить
Бла...бла...бла...в пустоту! ну что мол Во какие мы Слуги Уроды вяликие!
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21.10.2021 15:57 Ответить
Украина вступит в ЕС и НАТО, когда зелох и дерьмак отсидят по 10 лет в украинской тюрьме
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21.10.2021 15:57 Ответить
Я вирахував, якщо зараз сядуть, то через 120 місяців ми в НАТО, поїхали.
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21.10.2021 16:07 Ответить
"Президент Украины, как только будет возможность, также подпишет совместно эти декларации."
А чем таким важным занят зеледент? Что для гаранта может быть важнее?
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21.10.2021 15:58 Ответить
Офшоры и квартиры в Лондоне и Ялте, маетки в Италии...
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21.10.2021 15:59 Ответить
Это зелень сам накрал, простите, заработал. Что скажет кремлевский Дерьмак, то и сделает зеледент.
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21.10.2021 16:02 Ответить
Офшоры не заработал...это отмывал деньги Коломойши , украденные в Приватбанке.
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21.10.2021 16:08 Ответить
Но зеля же считает что заработал, причем самым честнейшем путем.
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21.10.2021 16:15 Ответить
Это он потом прокурорам будет рассказывать...
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21.10.2021 16:18 Ответить
Ему и так дофига что рассказывать придётся. И госизмену и офшоры, и вакцинацию просранную, и велике крадивництво, и недвижимость в Крыму... И за сержанта Журавля!
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21.10.2021 16:24 Ответить
Щас эти страны, посмотрят на конкурс кандидатов в КС от Татарова и пересмотрят своё решение
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21.10.2021 16:00 Ответить
"Не хочу называть эти страны, потому что они могут не осмеливаться"(с) - это как? по ходу это тайные "декларативные зе-декларации".
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21.10.2021 16:00 Ответить
Оман , Афганістан ,Кіпр і Сейшели
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21.10.2021 16:01 Ответить
Ллойд Остин глава Пентагона побывавший в Киеве пару дней назад,сказал интересную Фразу...,а в переводе с дипломатического языка это звучит примерно так...,: РАБссия это проблема и мы ее решим,....потому что это быдло не захватывало Крым,кусок Донбасса,Ю.Осетию и Абхазию...,это угроза общей безопасности в Черном море для стран НАТО в этом регионе...,сегодня в Брюсселе собрались министры обороны стран Альянса...,проблему решают...,вчера над Черным морем летала пара американских стратегических бомбардировщика B-1 ...Мавзолейные вы попали...
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21.10.2021 16:01 Ответить
На що ***** відповів що:"...ваєннає асваєніє України ужє ідьот і саздайот угрози для лаптєстану..." і заплакав.
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22.10.2021 00:08 Ответить
Дайте вгадаю. Польща, Литва, Естонія, Латвія?
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21.10.2021 16:03 Ответить
запейте стекломой водичкой красноперые, под борцунов за счастье наридное косящие, Украине в ЕС НАТО быть!
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21.10.2021 16:07 Ответить
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21.10.2021 16:08 Ответить
Украина стала асоциированным членом ЕС с 1 сентября 2017 года...,за это время товарооборот Украина-ЕС вырос с 15 миллиардов долларов до 46...,а это значит Украина идет в правильном направлении...,все документы Ратифицированы Европарламентом...,так что все зависит от нас самих...а не от Зелемойских....
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21.10.2021 16:16 Ответить
Это так.Но Украину, держит за подтяжки реформатор КС Татаров,которого Зеля назначил.И выходит такая картина,що Украина движется в ЕС,а эти твари шнурки на туфлях Украины между собой связывают и за подтяжки держат
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21.10.2021 16:23 Ответить
То, може, потрібно , просто, перевзутися?
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22.10.2021 00:09 Ответить
Декларация о европейской перспективе. Крутой документ. В переводе на общепонятный - заявление о возможном будущем. Ради справедливости - Урядовый портал Украины еще в октябре 2017 писал: Сенаторы Чехии считают европейскую перспективу Украины очевидной вещью, - глава Комитета по делам ЕС Сената Чехии А воз и ныне там
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21.10.2021 16:20 Ответить
В Чехии живет и работает мой родной брат Алексей с октября 1992 года,типа дальнобой колесит по всей Европе...,фишка в том,что возвращатся не хочет...,бизнес в Чехии и бизнес в Украине это Небо и Земля...потому так....
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21.10.2021 16:28 Ответить
Везе йому. Чеське пиво найкраще!
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21.10.2021 16:48 Ответить
ЗЕленые ляди тужатся, тужатся и за 2,5 года так и не смогли перебить достижения Пороха.

Наконец мольбами и шантажом выдавили аж 4 какие-то загадочные страны, которые готовы подписать ничего не значащую бумажку.
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21.10.2021 16:43 Ответить
Україна віддавна знаходиться в Європі і нікуди звідтіль не дівалася (ну, може трохи українських патріотів порозпорошувала по заокеанах). А в ЄС нині входить 27 держав (два роки тому було 28) і розширення для Брюселя не є наразі найважливішою темою...
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21.10.2021 17:03 Ответить
географічно так,споконвічно знаходиться і це факт,але по рівню розвитку.. навіть нехочу казати куди можна віднести.
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21.10.2021 19:53 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27435385.html Чому ми не в НАТО? (с)

У Politiсo вийшла стаття про організацію Коломойським на території США грандіозної схеми по відмиванню коштів.Тому у США ніколи не сприйматимуть Зеленського, поки поряд Коломойський. Але проблема в тому,що (читай Pandora Papers)гроші олігарх відмивав, зокрема, за участі 95 Кварталу
- Сергій Таран / Sergiy Taran (@sergiy_taran) https://twitter.com/sergiy_taran/status/1450803880934117390?ref_src=twsrc%5Etfw October 20, 2021
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21.10.2021 17:43 Ответить
 
 