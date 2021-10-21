Четыре страны ЕС подпишут с Украиной декларации о европейской перспективе, - вице-премьер Стефанишина. ВИДЕО

В течение этого месяца, ожидается, что четыре страны Евросоюза подпишут с Украиной декларации о европейской перспективе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.

"Уже четыре страны такие декларации подписали, еще четыре страны выразили свое согласие. Президент Украины, как только будет возможность, также подпишет совместно эти декларации. Не хочу называть эти страны, потому что они могут не осмеливаться. Но параллельно мы ведем переговоры со всеми странами ЕС", - отметила Стефанишина.

Отвечая на вопрос, когда это возможно, вице-премьер сказала: "Это возможно даже в течение этого месяца".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение количества государств - членов ЕС, которые на двустороннем уровне поддержат европейскую перспективу Украины.

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