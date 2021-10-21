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Обновление парка грузовых вагонов стартует в 2022 году: Вместо 55 тыс. непригодных закупят 45 тыс. новых. ВИДЕО

На данную инициативу планируют привлечь около 100 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Факты" на ICTV.

На эти средства будут закуплены 45 тысяч новых вагонов, произведенных украинскими предприятиями, вместо 55 тысяч непригодных, которые планируют списать.

"Это будут в равных долях "Укрзализныця" и частные владельцы. Обновление подвижного состава на сумму около 100 миллиардов гривен. Впервые за 30 лет Независимости высшие руководители нашего государства обратили внимание на железную дорогу", - отметил советник министра инфраструктуры Иван Федорко.

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В "Укрзализныце" рассказали, что в Украине в данный момент курсируют 174 тысяч грузовых вагонов. 95 тысяч из них уже давно исчерпали нормативный срок службы: в среднем украинским вагонам - до 40 лет, хотя максимальный срок эксплуатации составляет 30 лет.

Содержать изношенные вагоны железной дороги в разы дороже из-за необходимости периодически проводить внеплановые ремонты, которые сейчас составляют уже 84% от общего количества ремонтов. Такое положение железнодорожного парка наносит дополнительные убытки как железной дороге, так и бизнесу.

В Мининфраструктуры уже есть приказ о списании вагонов с истекшим сроком эксплуатации, который будет вскоре подписан. Планируется установить для вагонов предельный срок эксплуатации, а со следующего года начать списание непригодных вагонов.

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Инициатива будет реализована в рамках президентской программы "Большая стройка", что даст толчок вагоностроительной и смежным отраслям.

"Как только государство покупает хотя бы один вагон - запускается целая цепь промышленных предприятий. Если мы слышим, что Укрзализныця и Министерство инфраструктуры имеют планы строить более 40 тысяч грузовых вагонов в Украине - это очень хорошие планы, которые стоит поддержать, потому что это запустит производство в Украине транспортного машиностроения и это даст работу украинским гражданам", - отметил замглавы комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что программа "Большая стройка" будет развивать также пассажирские железнодорожные перевозки. В частности, будет реализован проект City Express, который улучшит пригородное сообщение в крупных городах.

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Автор: 

железная дорога (1413) поезд (1028) Укрзализныця (2758) Мининфраструктуры (941) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+6
РЕЗЮМИРУЯ можно сказать - не будет ни вагонов ни денег.
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21.10.2021 16:34
+5
4000$ зарплата учителям, миллиард посаженных деревьев, 45000 новых вагонов. Что дальше...
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21.10.2021 16:45
+4
Одне маленьке запитання, 100млрд на наступний рік а який завод за рік може зробити хоча би 45 тис. вагонів за рік?????? знову велике крадівництво??????????????
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21.10.2021 16:35
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О, **** зеленые ублюдки во главе с ихним говно-бубочкой откатов сделают. Янык отдыхает 😀
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21.10.2021 16:34 Ответить
РЕЗЮМИРУЯ можно сказать - не будет ни вагонов ни денег.
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21.10.2021 16:34 Ответить
Точно. Историю с вагонами бубочки помните? Под контроль брал.

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21.10.2021 16:41 Ответить
Я знаю - вагоньі будут,
я знаю - саду в млрд. деревьев цвесть,
когда такие Буби
среди евреев есть!
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22.10.2021 09:06 Ответить
Одне маленьке запитання, 100млрд на наступний рік а який завод за рік може зробити хоча би 45 тис. вагонів за рік?????? знову велике крадівництво??????????????
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21.10.2021 16:35 Ответить
У *****-путена купят или отсосут. Одно из двух😀
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21.10.2021 16:37 Ответить
І будуть ці вагони курсувати поміж міл'ярда дерев Зелі
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21.10.2021 17:18 Ответить
У нас, кажется 6 или 7 вагоностроительных вагонов в стране. Просто ж у них нифига не заказывали все эти годы.
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22.10.2021 01:04 Ответить
старые покрасят и примарафетят под новые, но не все... пропадет 10 тыс вагонов)
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21.10.2021 16:40 Ответить
не удивлюсь, это в стиле УЗ, там деньги могут пропадать не маскируя схемы, и никто за это не ответит
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21.10.2021 21:41 Ответить
Чергова стаття для розкрадання грошей...
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21.10.2021 16:40 Ответить
На самом деле на УЗ жизненно важная необходимость - покупка и ремонт вагонов. Там больше 90% вагонов нуждаются в замене. То, что деньги будут пилить, это вне всякого сомнения.
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22.10.2021 01:10 Ответить
190%, бреши як твій зе!лений дебіл.
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22.10.2021 09:08 Ответить
4000$ зарплата учителям, миллиард посаженных деревьев, 45000 новых вагонов. Что дальше...
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21.10.2021 16:45 Ответить
Неправильно, вы 100 млн поделили, а надо 100 млрд. Тогда цена одного вагона выходит 2222222 грн.
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21.10.2021 16:57 Ответить
Да, верно. Только не 100млн, а миллиард Но все-равно спасибо.
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21.10.2021 17:00 Ответить
все 55тыс вагонов херовые?

где еще 10тыс на откат ушло?
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21.10.2021 16:58 Ответить
Половина из них давно стоят на пунктах отстоя, и уже приржавели к рельсам. Остальные, хоть и вполне себе вроде как живые, ездят, требуют так называемого восстановительного ремонта, иначе эксплуатация их на ж.д. запрещена. Те, которые стоят на пунктах отстоя, и, пока они там стояли, никому не потребовались, особо значит и не нужны, зачем вместо них покупать новые. Там наоборот ситуация, вполне возможно, что 45 тыс. новых вагонов никому и не нужны, и это всё тот же миллиард деревьев.
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21.10.2021 19:05 Ответить
Нужны. Вагонов постоянно не хватает, плюс дебильная система распределения, владельцы грузов неделями ждут отправки
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22.10.2021 01:11 Ответить
Вагонов в первую очередь не хватает потому, что не хватает локомотивов, чтобы их возить. В результате составы дожидаются этими самыми неделями отправки в сортировочных депо. Если бы оборот вагонов был чуть выше, и нынешних хватило бы за глаза. Это первое. А второе- потребность в разных типах вагонов разная. Рефрижераторы, к примеру, и так уже почти все давно порезали, что у нас, что в Молдове. Отпала потребность в таком количестве. И наоборот, полувагоны и контейнеровозы нужны в громадных размерах. А хопперы для зерна, к примеру, для себя давно купили сами зернотрейдеры.
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22.10.2021 07:02 Ответить
Велике обновлення.
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21.10.2021 19:48 Ответить
А "НЕПРИГОДНЫЕ" ВАГОНЫ БЕСПЛАТНО ПЕРЕДАДИМ ЧАСТНЫМ ФИРМАМ И ЕЩ ЗАПЛАТИМ ИМ ЗА "УТИЛИЗАЦИЮ" ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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21.10.2021 20:14 Ответить
Мабудь тема з розпилом бюджету на ремонт доріг потроху вичерпується, а на заміну приходить УЗЖД, яке негайно потребує сотні локомотивів та тисячи вагонів. І весь банкет, безумовно, за кошт платників податків.
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21.10.2021 20:30 Ответить
Локомотивов таки требуется. Под тысячу. Но с ними тяжелее, за год не построишь.
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21.10.2021 21:00 Ответить
Финансы "Укрзализныци" - большой "котел". Когда деньги попадают в этот "котел", за ними трудно уследить. Здесь можно спрятать потери от неэффективной работы. Например, перекрыть убытки от пассажирских перевозок доходами от грузовых. Здесь же можно спрятать коррупционные схемы или сверхприбыли.
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21.10.2021 21:39 Ответить
Обновление парка грузовых вагонов стартует в 2022 году: Вместо 55 тыс. непригодных закупят 45 тыс. новых. Источник:

Ахметову обновка
Більщість вантажних вагонів належать йому)
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21.10.2021 22:19 Ответить
Во-первых, не только ему, во-вторых, шо дальше? Вагоны обновлять не надо, пусть ездит та рухлядь, что сейчас?
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22.10.2021 01:02 Ответить
Тобі яке діло? Чи так як бомж їздиш Україною на вантажних вагонах?
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22.10.2021 23:31 Ответить
Т.е. уже сейчас есть дефицит вагонов, потому они спишут на 10 тысяч больше, чем закупят? У них там всё ок по части логики? Короче, ждём коллапс грузовых перевозок
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22.10.2021 01:01 Ответить
Оце буде деребан... яник буде ридати від заздрощів
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22.10.2021 07:05 Ответить
 
 