Обновление парка грузовых вагонов стартует в 2022 году: Вместо 55 тыс. непригодных закупят 45 тыс. новых. ВИДЕО

На данную инициативу планируют привлечь около 100 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Факты" на ICTV.

На эти средства будут закуплены 45 тысяч новых вагонов, произведенных украинскими предприятиями, вместо 55 тысяч непригодных, которые планируют списать.

"Это будут в равных долях "Укрзализныця" и частные владельцы. Обновление подвижного состава на сумму около 100 миллиардов гривен. Впервые за 30 лет Независимости высшие руководители нашего государства обратили внимание на железную дорогу", - отметил советник министра инфраструктуры Иван Федорко.

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В "Укрзализныце" рассказали, что в Украине в данный момент курсируют 174 тысяч грузовых вагонов. 95 тысяч из них уже давно исчерпали нормативный срок службы: в среднем украинским вагонам - до 40 лет, хотя максимальный срок эксплуатации составляет 30 лет.

Содержать изношенные вагоны железной дороги в разы дороже из-за необходимости периодически проводить внеплановые ремонты, которые сейчас составляют уже 84% от общего количества ремонтов. Такое положение железнодорожного парка наносит дополнительные убытки как железной дороге, так и бизнесу.

В Мининфраструктуры уже есть приказ о списании вагонов с истекшим сроком эксплуатации, который будет вскоре подписан. Планируется установить для вагонов предельный срок эксплуатации, а со следующего года начать списание непригодных вагонов.

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Инициатива будет реализована в рамках президентской программы "Большая стройка", что даст толчок вагоностроительной и смежным отраслям.

"Как только государство покупает хотя бы один вагон - запускается целая цепь промышленных предприятий. Если мы слышим, что Укрзализныця и Министерство инфраструктуры имеют планы строить более 40 тысяч грузовых вагонов в Украине - это очень хорошие планы, которые стоит поддержать, потому что это запустит производство в Украине транспортного машиностроения и это даст работу украинским гражданам", - отметил замглавы комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что программа "Большая стройка" будет развивать также пассажирские железнодорожные перевозки. В частности, будет реализован проект City Express, который улучшит пригородное сообщение в крупных городах.

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