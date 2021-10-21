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Нардепы "обмениваются" родственниками, устраивая их своими помощниками на зарплату из бюджета, - СМИ. ВИДЕО

Почти 4,5 миллиона гривен потратили из бюджета за два года работы Верховной Рады 9-го созыва на 12 родственников депутатов, работающих помощниками у других парламентариев.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Бельше всего - более 754 тыс. гривен - за это время заработала Виктория Улиганець, жена "слуги народа", председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и вице-президента ПАСЕ Александра Мережко. С января 2020 году она работает помощницей по трудовому договору у его коллеги по фракции - "слуги народа" Игоря Марчука. В среднем ее заработная плата - 41 800 гривен в месяц, но в июле и августе этого года благодаря премиям по 50 000 гривен, которые назначил ей Игорь Марчук, женщина получила вдвое больше - почти по 92 000.

Нардепы обмениваются родственниками, устраивая их своими помощниками на зарплату из бюджета, - СМИ 01

Более 672 тыс. гривен за полтора года работы помощницей депутата заработала и жена "слуги народа" Алексея Кузнецова Алина. С марта 2020 года она работает по трудовому договору у его коллеги по фракции - "слуги народа" и экс-кварталовца Александра Кабанова.

В первый год работы на этой должности зарплата Кузнецовой составляла в среднем около 21,5 тысячи гривен в месяц, однако с декабря 2020 Александр Кабанов повысил эту сумму, попросив для Кузнецовой уже 47 500 гривен в месяц. В декабре 2020 депутат также попросил выдать жене коллеги одноразовую премию в сумме 52,5 тысячи гривен, поэтому в этот месяца она получила более 100 тыс. гривен заработка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко о работе его помощником сына его бизнес-партнера Ситака: "Когда Саша был маленьким, я растил его юристом, как старший брат"

Еще один родственник депутата, в должности помощника заработал уже более 630 тыс. гривен - сын "слуги народа" Андрея Задорожного Иван.

Сначала Андрей Задорожный хотел оформить его помощником себе: с соответствующим представлением он 3 сентября 2019 обратился к руководству Аппарата Верховной Рады и попросил установить для своего сына зарплату в 24 тыс. гривен в месяц. Однако уже через две недели, 17 сентября, отозвал его. В тот же день Иван Задорожный начал работать помощником по трудовому договору у коллеги своего отца - "слуги народа" Андрея Костина.

Нардепы обмениваются родственниками, устраивая их своими помощниками на зарплату из бюджета, - СМИ 02

За два года на этом посту он в среднем получал чуть больше 26 тыс. гривен в месяц, но в декабре 2020 благодаря премии заработок Ивана Задорожного составил более 52 тыс.гривен. При этом дочь Костина Анастасия стала помощницей у Андрея Задорожного и за два года работы на этом посту тоже заработала почти 600 тыс. гривен.

Нардепы обмениваются родственниками, устраивая их своими помощниками на зарплату из бюджета, - СМИ 03

Также читайте: "Слуга народа" Кисель просил две премии и 4-кратное повышение зарплаты для своего помощника, сына Шефира, - "Схемы". ДОКУМЕНТ

Более полумиллиона гривен за неполный год работы помощницей депутата заработала и жена члена фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Черного Ольга Арканова-Черная. В октябре 2020 году она начала работать у его коллеги - еще одного члена ОПЗЖ Александра Колтуновича.

Меньше всего - по 6 тыс. гривен в месяц -  получают Екатерина Батенко и Лилия Черная.

Первая - жена сопредседателя депутатской группы "За будущее" Тараса Батенко и работает помощницей по трудовому договору у участницы этой же депутатской группы Ирины Констанкевич. Вторая - падчерица члена "Оппозиционные платформы - За жизнь" Виктора Черного и работает помощницей по трудовому договору у его коллеги по фракции Федора Христенко.

В целом журналисты насчитали не менее 12 родственников депутатов, работающих помощниками за бюджетные средства у других парламентариев. Среди них - 6 жен, 5 детей и одна невестка.

В прошлом году народные депутаты поддержали законопроект, запрещающий им брать себе в помощники жен, мужей, детей, родителей и других близких родственников.

Смотрите: Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы". ВИДЕО

Автор: 

ВР (29273) депутат (3320) помощник депутата (40)


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Топ комментарии
+29
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21.10.2021 22:54
+27
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21.10.2021 22:53
+23
Это сироты, тяжелое наследие режима.
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21.10.2021 23:02
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21.10.2021 22:46 Ответить
Твари за наши деньги жируют. Ничего столбов на всех хватит.
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21.10.2021 22:47 Ответить
Деолігархизація
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21.10.2021 22:49 Ответить
похоже это не искоренимо, новая мафиозная семья у власти во главе с Донном ЗЕлиано
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21.10.2021 22:50 Ответить
Це просто якісь кінчені мародери...
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21.10.2021 22:51 Ответить
они и детьми обменятся, ети киношные паликмахтерши, когда базар за копеечку - зеленые долбаные свингеры.
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21.10.2021 22:52 Ответить
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21.10.2021 22:53 Ответить
павло . та вони падли зробили не тилькы сэбэ сукы гребанные ..зебуины.. вони зробили всю УКРАИНУ --- скоро нажруться нових та некорумпованих . кожного божого дня вилазить щось нове . то квартири на бейкер-стрит . то родичи . то конвертики . то вагнергейт . то людей давят под кайфом --- просто ******* якийсь прийшов до влади
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22.10.2021 12:26 Ответить
свини ненажерливые, 50 штук с конверта мало, надо с бюджета скрысить...
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21.10.2021 22:53 Ответить
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21.10.2021 22:54 Ответить
Лєнка-ополчєнка з кадиком на шиї. Ужос!
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22.10.2021 00:48 Ответить
У зеленых все один к одному как в госдуре рабсеи...
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21.10.2021 22:55 Ответить
У всех так. Предыдущий Гетман просто поумнее был и дал разнюхать ситуацию молодому приемнику. Но он ещё вернёт, что упустил.
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21.10.2021 23:03 Ответить
Зачет, зелепузик, знатно с Гетманом зеленому вислюку лизнул.
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21.10.2021 23:08 Ответить
Шо жы Петя творит , то президента Чили снимает через Пандору пэйперс направленную против величайшего Осла , теперь вот родственников слуг в их же партию устроил
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21.10.2021 23:35 Ответить
По нашей информации в Офисе проводится внутренняя проверка, по итогам которой будет принято решение о дальнейшей работе или увольнении одного из советников. Который по своей инициативе, без согласования с руководством, построил коммуникацию с украинскими СМИ таким образом, что дал основания говорить о якобы цензуре и давлении. © ТГ ОПы
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21.10.2021 23:00 Ответить
Електричка Київ-Коростень. Щойно
Кінець епохи бідності…
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21.10.2021 23:01 Ответить
Это сироты, тяжелое наследие режима.
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21.10.2021 23:02 Ответить
Покади это херсонскому менту.
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21.10.2021 23:22 Ответить
як не бачiли очi що купували 2.5 тому? - то вже вони не бачять...
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21.10.2021 23:05 Ответить
мудрий нарід за свої кошти утримує ******** і пдрасів в ліце президента та депутатів.
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21.10.2021 23:11 Ответить
Ну о какой коррупции в Украине говорят американцы и европейцы?
Где они ее нашли?
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21.10.2021 23:13 Ответить
Порошенко святой на фоне этого зелёного барыги и жулика сл своей сворой воришек
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21.10.2021 23:14 Ответить
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21.10.2021 23:17 Ответить
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21.10.2021 23:37 Ответить
нормальные зеленые нардепы....
а шо, вы шо хотите тех хто бы за страну - вас думал, а не за себя?
свои бошки повкючать не пробовали? - иногда помогает...
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21.10.2021 23:18 Ответить
то что "рьіба гниет с головьі" имеет последствия на местах где пристрасньіе патриотьі зеленой плесени развивают свой бизнес уходя от налогов. по закону теперь платят налоги только другие бизнесменьі - зеленая плесень пожинает плодьі своей власти.... ****** тварини - єто хуже януковищевщиньі.
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21.10.2021 23:25 Ответить
Что делать. И кто виноват. Выбрали и шо? Как говорил Кравчук, маем те що маем. Мандат захистить усіх. На жаль.
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21.10.2021 23:50 Ответить
Не верховна рада, а свінгер клуб якийсь.

Вони там сплять всі під однією ковдрою, а ми за все це платим.
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22.10.2021 00:52 Ответить
устал дипломатничать - вы своим выбором в 19м продали Украину зеленым = *****.
срачь между зеленой ботвой и кацапецдолами не интресует никого и ни разу....
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22.10.2021 00:56 Ответить
Жму руку,обнимаю.
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22.10.2021 04:15 Ответить
Where in the States are you from?
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22.10.2021 05:01 Ответить
Ну ты наивный как чебурашка,это браузер Tor,а живу я в Одессе.
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22.10.2021 05:58 Ответить
А чего бздишь заходить без Тора? Участник движения имени 2-го мая?
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22.10.2021 13:33 Ответить
Не знаю или ты живешь в Одессе, скорее - в стране-помойке.
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22.10.2021 16:39 Ответить
Жесть, гнати цих гнид треба.
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22.10.2021 03:01 Ответить
А кто гнать будет,ты что ли?
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22.10.2021 04:02 Ответить
450 депутатів, а нарили тільки на 12 родичів!? Ну це, я вважаю, прогрес.
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22.10.2021 04:55 Ответить
треба вс-все фіксувати, щоби потім ні одна зелена шмаркля не втекла...
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22.10.2021 06:45 Ответить
І як довго ще тупуваті толерантні українці будуть кормити за свій кошт цю зграю шкодливої сарани з-під куполу ЗРАДИ? Вони ж самі від корита не підуть нізащо...
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22.10.2021 07:13 Ответить
При мне служащие чужие очень редки,

Все больше сестрины, свояченицы детки;

Один Молчалин мне не свой,

И то затем, что деловой.

Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку,

Ну как не порадеть родному человечку!..

А. С. Грибоедов «Горе от ума» (1824)

На дату обратите внимание!!!
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22.10.2021 07:38 Ответить
Що там нєлох офшорний колись кукарікав про кумовство у владі? Ну як вам, нарід, це кумовство чи ні?
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22.10.2021 07:59 Ответить
 
 