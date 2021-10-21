Нардепы "обмениваются" родственниками, устраивая их своими помощниками на зарплату из бюджета, - СМИ. ВИДЕО

Почти 4,5 миллиона гривен потратили из бюджета за два года работы Верховной Рады 9-го созыва на 12 родственников депутатов, работающих помощниками у других парламентариев.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Бельше всего - более 754 тыс. гривен - за это время заработала Виктория Улиганець, жена "слуги народа", председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и вице-президента ПАСЕ Александра Мережко. С января 2020 году она работает помощницей по трудовому договору у его коллеги по фракции - "слуги народа" Игоря Марчука. В среднем ее заработная плата - 41 800 гривен в месяц, но в июле и августе этого года благодаря премиям по 50 000 гривен, которые назначил ей Игорь Марчук, женщина получила вдвое больше - почти по 92 000.

Более 672 тыс. гривен за полтора года работы помощницей депутата заработала и жена "слуги народа" Алексея Кузнецова Алина. С марта 2020 года она работает по трудовому договору у его коллеги по фракции - "слуги народа" и экс-кварталовца Александра Кабанова.

В первый год работы на этой должности зарплата Кузнецовой составляла в среднем около 21,5 тысячи гривен в месяц, однако с декабря 2020 Александр Кабанов повысил эту сумму, попросив для Кузнецовой уже 47 500 гривен в месяц. В декабре 2020 депутат также попросил выдать жене коллеги одноразовую премию в сумме 52,5 тысячи гривен, поэтому в этот месяца она получила более 100 тыс. гривен заработка.

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Еще один родственник депутата, в должности помощника заработал уже более 630 тыс. гривен - сын "слуги народа" Андрея Задорожного Иван.

Сначала Андрей Задорожный хотел оформить его помощником себе: с соответствующим представлением он 3 сентября 2019 обратился к руководству Аппарата Верховной Рады и попросил установить для своего сына зарплату в 24 тыс. гривен в месяц. Однако уже через две недели, 17 сентября, отозвал его. В тот же день Иван Задорожный начал работать помощником по трудовому договору у коллеги своего отца - "слуги народа" Андрея Костина.

За два года на этом посту он в среднем получал чуть больше 26 тыс. гривен в месяц, но в декабре 2020 благодаря премии заработок Ивана Задорожного составил более 52 тыс.гривен. При этом дочь Костина Анастасия стала помощницей у Андрея Задорожного и за два года работы на этом посту тоже заработала почти 600 тыс. гривен.

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Более полумиллиона гривен за неполный год работы помощницей депутата заработала и жена члена фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Черного Ольга Арканова-Черная. В октябре 2020 году она начала работать у его коллеги - еще одного члена ОПЗЖ Александра Колтуновича.

Меньше всего - по 6 тыс. гривен в месяц - получают Екатерина Батенко и Лилия Черная.

Первая - жена сопредседателя депутатской группы "За будущее" Тараса Батенко и работает помощницей по трудовому договору у участницы этой же депутатской группы Ирины Констанкевич. Вторая - падчерица члена "Оппозиционные платформы - За жизнь" Виктора Черного и работает помощницей по трудовому договору у его коллеги по фракции Федора Христенко.

В целом журналисты насчитали не менее 12 родственников депутатов, работающих помощниками за бюджетные средства у других парламентариев. Среди них - 6 жен, 5 детей и одна невестка.

В прошлом году народные депутаты поддержали законопроект, запрещающий им брать себе в помощники жен, мужей, детей, родителей и других близких родственников.

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